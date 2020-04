Corona-Newsblog: Baden-Württemberg will Testungen deutlich ausweiten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 9.470 (30.739 Gesamt - 20.032 Genesene - 1.237 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.237

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 36.535 (154.175 Gesamt - ca. 112.000 Genesene - 5.640 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.640

Das Wichtigste im Überblick:

Baden-Württemberg will Corona-Testungen deutlich ausweiten (11.40 Uhr)

Preise für frische Lebensmittel steigen (09.55 Uhr)

Tettnang sagt Montfortfest offiziell ab (12.45 Uhr)

Schäuble warnt vor Überlastung des Staates (07.45 Uhr)

Bundesarbeitsminister plant Gesetz für Recht auf Homeoffice (08.51 Uhr)

SONNTAG

12.45 Uhr - Tettnang sagt Montfortfest offiziell ab

Das Montfortfest ist abgesagt: Das hat nun auch die Montfortfestkommission via Facebook geäußert. Bund und Länder hatten sich Mitte April auf ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August geeinigt. Insofern handle es sich um eine Bestätigung von Kommission und Stadt, sagt Frank Spleiß, Vorsitzender der Montfortfestkommisson.

Der bedauert die Absage natürlich, macht im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ aber auch klar, dass diese Frage ohnehin bis Mai diskutiert worden wäre. Prinzipiell gelte: „Die Gesundheit der Teilnehmer und der Besucher geht vor.“ Auch ohne die Vorgabe von Bund und Land wäre die Veranstaltung in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie also zumindest fraglich gewesen.

Der wirtschaftliche Schaden sei zum Glück für Stadt und Kommission überschaubar, das Fest sei ja auch erheblich kleiner als etwa Rutenfest oder Seehasenfest. Aber natürlich fielen beispielsweise Einnahmen für die bewirtenden Vereine weg, äußerte Frank Spleiß. Die Planung habe sich in den letzten Zügen befunden. Die frei werdende Energie und Zeit will die Kommission jetzt quasi im Vorgriff schon in die Planung des Montfortfests 2021 fließen lassen.

11.40 Uhr - Baden-Württemberg will Corona-Testungen deutlich ausweiten

In Baden-Württemberg sollen die Corona-Tests ab sofort deutlich ausgeweitet werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte am Sonntag gemeinsam mit Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne) an, dass im Land künftig über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hinaus nicht nur Menschen mit Corona-Symptomen getestet werden sollen.

Die erweiterte Testung soll nun auch Personen einschließen, die keine Symptome zeigen, aber etwa im engen Kontakt zu positiv Gestesteten standen, in Kliniken und in der stationären Pflege arbeiten oder in deren Umfeld sich Krankheitsfälle häufen.

Kretschmann sagte, man müsse unbedingt verhindern, „dass die Fallzahlen wieder massiv ansteigen“. Deshalb müsse man „testen, testen, testen“.

10.47 Uhr - Was Corona die Stadt Ulm schon jetzt gekostet hat

Schon jetzt, nach rund sechs Wochen, hat die Corona-Krise die Stadt Ulm rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Finanzbürgermeister Martin Bendel listete in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag eine Reihe von Beispielen auf, für die die Verwaltung Geld ausgegeben hat. Der Rettungsschirm, mit dem das Land Baden-Württemberg Kommunen entlasten will, werde bei Weitem nicht ausreichen. Bendel rechnet mit weiteren finanziellen Belastungen. Und die Stadtspitze hat auch Aufgaben im Blick, die Ulm dringend bewältigen muss.

Die Steuererträge werden sinken, prognostizierte Bendel. Gleichzeitig habe man Gebühren erlassen: Eltern mussten die ausgefallene Kita-Betreuung im April nicht bezahlen. Oberbürgermeister Gunter Czisch kündigte an, man werde auch im Mai nichts abbuchen: „Das ist jetzt unangemessen.“ Den wenigen Gastronomiebetrieben, die ihre Gäste in städtischen Immobilien bewirten, habe man die Pacht erlassen. „Das ist nur fair, da braucht man nicht zu diskutieren“, sagte Czisch. Ein Verpächter sei in diesen Zeiten gut beraten, den Wirten die Pacht zu stunden oder ganz zu erlassen: „Nur so hat man Chancen auf spätere Einnahmen.“ Viele, aber nicht alle Eigentümer in Ulm handelten so. Die Stadt wolle ein Vorbild sein.

09.55 Uhr - Preise für frische Lebensmittel steigen

Die Landwirte spüren die momentane Schließung von Restaurants, Kantinen und Catering-Diensten. So sind bei Fleisch die Erzeugerpreise derzeit im Sinkflug.

Der Milchmarkt ist zweigeteilt: Die Molkereien, die den Lebensmitteleinzelhandel bedienen, sind gut im Geschäft; diejenigen, die an Großverbraucher liefern, stehen unter Druck. Bei den Privatleuten kommen die Preisverwerfungen, unter denen die Landwirte leiden, nicht an.

Gemüse ist deutlich teurer geworden. (Foto: Julian Stratenschulte / DPA)

Die Verbraucherpreise für frische Nahrungsmittel liegen in diesem April fast zehn Prozent über dem Vorjahresniveau, sagt Thomas Els, Marktxperte von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Das liege nicht nur an Corona: Beim Schweinefleisch spiele die weltweite Nachfrage eine Rolle, bei Äpfeln die im vergangenen Jahr knapper ausgefallene Ernte. Einen Überblick finden Sie hier.

08.51 Uhr - Bundesarbeitsminister plant Gesetz für Recht auf Homeoffice

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Recht auf Arbeit von zu Hause aus gesetzlich verankern: „Ich arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Homeoffice, das ich bis Herbst vorlegen werde“.

„Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können - auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“. „Man darf entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche“, erklärte Heil. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge sei der die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice in der Corona-Krise von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten gestiegen.

Mit „fairen Regeln“ will Heil verhindern, dass „sich die Arbeit zu sehr ins Private frisst“. Auch im Homeoffice gebe es einen Feierabend - „und zwar nicht erst um 22 Uhr“. Heimarbeit soll für die Arbeitnehmer eine freiwillige Möglichkeit sein. „Wir wollen mehr Homeoffice ermöglichen, aber nicht erzwingen“, sagte Heil.

07.45 Uhr - Schäuble warnt vor Überlastung des Staates

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der massiven Hilfen in der Corona-Krise vor einer Überforderung des Staates gewarnt.

Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, „wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang“, sagte der CDU-Politiker.

„Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen“, betonte Schäuble. In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

Wolfgang Schäuble (CDU). (Foto: Michael Kappeler / DPA)

„Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert“, betonte Schäuble. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen.

SAMSTAG



18.01 Uhr - Hunderte demonstrieren in Stuttgart für Grundrechte

In Stuttgart sind Hunderte dem Aufruf der Initiative „Querdenken“ gefolgt und haben gegen eine Einschränkung der Grundrechte während der Corona-Krise demonstriert.

Zwischen 350 und 500 Menschen versammelten sich dabei am Samstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wie die Stadt und die Polizei übereinstimmend berichteten. Bei der als „überparteilich“ bezeichneten Demonstration forderte Initiator Michael Ballweg die Einhaltung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit.

Die Demonstration fand bereits zum dritten Mal statt. Nach einem ersten Verbot der Stadt hatte die Initiative vor einer Woche trotzdem demonstrieren dürfen, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben hat. Es dürfe nicht sein, dass aus Gründen des Infektionsschutzes das Versammlungsverbot ausgesetzt werde, sagt Gründer Ballweg.

16.54 Uhr - Grüne fordern 250-Euro-Gutschein, um den lokalen Handel zu unterstützen

Zur Unterstützung des Einzelhandels in der Corona-Krise fordern Grünen-Politiker einen „Kauf-vor-Ort-Gutschein“ für jeden Bürger in Höhe von 250 Euro.

Der Gutschein solle nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können, geht aus einem am Samstag vorgestellten Positionspapier von Grünen-Bundestagsabgeordneten hervor. Der Gutschein solle nur in Geschäften eingelöst werden können, die vom Shutdown betroffen waren - also nicht im Lebensmittelhandel und bei Drogerien.

Sobald die gesundheitspolitische Lage es zulasse, sei ein zielgerichtetes Instrument nötig, um die Nachfrage im lokalen Handel anzukurbeln, heißt es in dem Papier. Es stammt von Fraktionschef Anton Hofreiter sowie den Abgeordneten Katharina Dröge, Oliver Krischer, Claudia Müller und Daniela Wagner. Der Gutschein solle ein Jahr gültig sein und nicht im Online-Handel verwendet werden dürfen.

15.52 Uhr - Spahn wirbt bei weiteren Lockerungen für Pragmatismus

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Debatte um weitere Lockerungen der massiven Einschränkungen in der Corona-Krise für verständliche Kriterien ausgesprochen.

„Je nachvollziehbarer die Regelungen sind, desto eher werden sie akzeptiert und gelebt“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er kritisierte damit bisherige Kriterien. Spahn sagte weiter, er rechne zunächst nur mit einer begrenzten Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, sobald dieser vorliege. Unterdessen trat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Befürchtungen entgegen, dass in der Krise der Klimawandel von der Agenda der EU verdrängt werden könnte.

Spahn sagte: „Partys oder Volksfeste bergen ein extrem hohes Risiko. Wer dagegen mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können.“ Wichtig sei es, bei den nächsten Schritten mehr über allgemeine Kriterien als über Quadratmeter-Zahlen zu reden. „Wir alle spüren ja, dass es für viele schwer verständlich ist, warum Läden mit 799 Quadratmetern öffnen dürfen, Läden mit 801 aber nicht. Oder warum man um den See spazieren gehen darf, aber nicht Golf spielen kann.“ Entscheidend dafür, was stattfinden oder öffnen könne, müssten vor allem Abstands- und Hygieneregeln sein.

14.47 Uhr - Kretschmann wirbt für die Maske

Vor dem Start der Maskenpflicht am Montag wirbt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Zeitungsanzeige für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahme. „Aber bitte mit Maske!“ heißt es in den Anzeigen, die am Samstag in Zeitungen im ganzen Land erschienen.

Auf einem Foto ist Kretschmann mit grauem Mund-Nasen-Schutz mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen. In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen ist die Maske von Montag an Pflicht. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sind ausreichend.

Ministerpräsident Kretschmann wirbt für die Maske. (Foto: Christoph Schmidt / DPA)

Aus der Opposition kam Kritik an der Kampagne. „Wenn das Geld des Steuerzahlers schon für eine Kampagne für eine Maßnahme ausgegeben wird, die vom Weltärztepräsidenten als 'lächerlich' bezeichnet wird, dann hätte ich mir gewünscht, dass man Sympathieträger aus den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft gesucht hätte und nicht einfach eine Vorwahlkampagne für den Ministerpräsidenten gestaltet“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

13.37 Uhr - Hebammenverband kritisiert Kreißsaalverbote für Väter

Schwangere sind in Panik, Hebammen besorgt, Ärzte nüchtern, Bindungsforscher entspannt: Die an manchen Kliniken wegen der Corona-Pandemie verhängten Kreißsaalverbote für werdende Väter sorgen für Zündstoff.

Vor allem in den Geburtsvorbereitungskursen für werdende Mütter gibt es vielerorts kaum ein brennenderes Thema als die aktuellen Regelungen der umliegenden Kliniken. Nicht nur Erstgebärende können sich oftmals kaum vorstellen, ohne eine vertraute Bezugsperson diese herausfordernden Stunden zu meistern.

Den kompletten Text lesen Sie hier.

12.30 Uhr - Polizei löst Corona-Party in Dinkelsbühl auf

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl stellte fest, dass aus einer Wohnung im Altstadtbereich laute Musik kommt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass vier Personen offensichtlich zusammen eine Party feierten.

Der 26-jährige Wohnungsinhaber hatte sich Freunde im Alter von 23, 24 und 26 Jahren eingeladen. Das Quartett hat somit gegen die geltende Ausgangsbeschränkung verstoßen. Die Polizei hat die Party aufgelöst, den Besuchern einen Platzverweis erteilt und gegen alle vier ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

11.25 Uhr - Mehr als 152.400 Corona-Nachweise in Deutschland

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben in Deutschland rund 109.800 (Vortag Stand 10.15: 106.800) Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch hierzulande mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Mit Datenstand 24. April schätzt das RKI die Reproduktionszahl wie an den drei Tagen zuvor auf 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder mit Sars-CoV-2 Infizierte einen weiteren Menschen ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

10.22 Uhr - Corona-Krise frisst tiefes Loch in deutsche Wirtschaft

Die Volkswirte führender deutscher Finanzinstitute sehen durch die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in Teilen aus den Angeln gehoben. „Die Corona-Krise stellt alles in den Schatten“, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe.

Sie sagt für das Jahr 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,9 Prozent voraus. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sieht den Rückgang bei 8,4 Prozent. Die Deutsche Bank bleibt zunächst bei ihrer Prognose eines noch vergleichsweise moderaten Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes um 5,3 Prozent für das laufende Jahr.

Die Arbeitslosigkeit wird nach Erwartung der Volkswirte deutlich steigen. Die prognostizierten Spitzenzahlen für das laufende Jahr schwanken in den einzelnen Vorhersagen leicht: Allianz-Volkswirtin Utermöhl rechnet mit einem Höchststand von knapp unter drei Millionen bei 2,967 Millionen Menschen ohne Job, IAB-Wissenschaftler Weber geht davon aus, dass es sogar über drei Millionen werden können.

Wie andere Ökonomen die Lage beurteilen.

09.19 Uhr - Notbetreuung in Baden-Württemberg wird erweitert

Die von der Landesregierung angekündigte Ausweitung der Notbetreuung von Kindern in der Corona-Krise stößt bei Eltern auf großes Interesse.

Die Behörden registrierten eine hohe Nachfrage, sagte eine Sprecherin der Stadt Freiburg. Landesweit laufen die Vorbereitungen. Städte und Gemeinden seien damit beschäftigt, die Notbetreuung zu erweitern und den Bedarf zu decken, hieß es. In Schulen würden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Zudem müssten Mitarbeiter gewonnen werden, die die Betreuung der Kinder übernehmen. Das Land hatte beschlossen, die Notbetreuung im Südwesten auszubauen. Start des erweiterten Angebots ist am Montag.

Anspruch auf Notbetreuung haben den Angaben zufolge nun Kinder, bei denen beide Elternteile in ihren Berufen als unabkömmlich gelten. Zudem werden von Montag an Kinder bis zur siebten Klasse betreut. Bislang gilt die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse. Zudem mussten die Eltern in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten.

Die Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse. (Foto: Symbol: dpa)

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

