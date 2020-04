Corona-Newsblog: Baden-Württemberg im Bundesvergleich besonders stark betroffen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 99.225 (¹), 103.375 (³)

Geheilte Deutschland: 36.081 (³)

Kritische Fälle Deutschland: 4895 (³)

Todesfälle Deutschland: 1607 (¹), 1810 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 20.029 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 427 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 1272 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Das Wichtigste im Überblick:

14.08 Uhr - Volleyballer aus der Region landen Hit mit Facebook-Video

Mit dem täglichen LICHTBLICK schenken wir auf Schwäbische.de den schönen und positiven Nachrichten aus der Welt und der Region mehr Öffentlichkeit.

Heute: Satte vier Minuten dauert ein Video, das die Jugend des TSV Mimmenhausen Volleyball (bei Salem, Bodenseekreis) jüngst auf Facebook gestellt hat. Ein Trainingsprojekt, das wortwörtlich die Grenzen sprengt, die die Corona-Kontaktsperren derzeit gesetzt haben.

Den ganzen Text und alle Lichtblicke finden Sie hier.

13.20 Uhr - Baden-Württemberg im Vergleich besonders stark betroffen

Baden-Württemberg sei im deutschlandweiten Vergleich besonders stark betroffen. Im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern seien auf 100.000 Einwohner gerechnet im Südwesten fünfmal so viele Infektionen bestätigt, sagte Innenminister Thomas Strobl in Stuttgart.

Er habe deswegen mehr Material und Beatmungsgeräte als andere Länder angefordert. Diese Woche sollen die ersten Geräte in Baden-Württemberg ankommen. Diese sollen dann an die Kreise geliefert werden, wo Beatmungsgeräte schon heute knapp werden.

13.01 Uhr - 454 Infizierte in Baden-Württembergs Pflegeheimen

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha sagte nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Wir haben in Baden-Württemberg die Situation, dass wir 454 Erkrankte in Pflegeheimen haben. Situationen, wie in Wolfsburg oder Würzburg wollen wir nicht."

Einige Träger aus dem Südwesten hätten insbesondere sogar um diese Beschränkungen für Bewohner gebeten. So sei die Isolierung innerhalb der Pflegeeinrichtung rechtlich auf der sicheren Seite.

Gesundheitsminister Manne Lucha aus Ravensburg. (Foto: Archivbild: dpa/Uli Deck / DPA)

12.54 Uhr - Ostern für Rückkehr in Normalität entscheidend

Wenn die Bevölkerung sich die nächste Zeit konsequent an die Maßnahmen halte, könnten die Regelungen schrittweise zurückgefahren werden, versprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Stuttgart. Zahlreiche Menschen seien finanziell in großen Schwierigkeiten. Doch Wirtschaft und Gesundheit dürfe nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Die Zahl der Intensivbetten in Baden-Württemberg sei deutlich erhöht worden. Gut 40 Prozent der Intensivbetten in Deutschland seien noch frei. Im Südwesten sei die unterschiedliche Verbreitung des Virus zu sehen. An einigen Orten werde es knapp mit Betten, an anderen könnten diese Patienten aber übernommen werden.

"Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Marathon", sagte Spahn. Ostern und die nächsten Tage seien entscheidend, ob Deutschland bald in die Normalität zurückkehren könnte. "Die Frage ist, ob der aktuelle Trend dauerhaft ist." Doch beraten würde darüber erst nach Ostern.

12.42 Uhr - Infektionskurve in Baden-Württemberg flacht ab

"Die Infektionskurve flacht ab und ist nicht mehr exponentiell wie am Anfang. Das haben wir Ihnen zu verdanken, weil die allermeisten sich an die Maßnahmen gehalten haben - vielen Dank." Mit diesen Worten richtete sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an die Bürger. Gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat er sich zur Kabinettssitzung in Stuttgart getroffen.

Es gebe jetzt ein System zur Koordinierung von schwer erkrankten Patienten. Kliniken würden in Echtzeit ihre Intensivbetten an eine zentrale Stelle melden und Patienten könnten von dort verteilt werden.

"Wir haben die Sicherheitsvorschriften für Pflegeheimen verschärft. Heute haben wir Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Pflegeheimen beschlossen - bitte bleiben Sie daheim, Sie sind besonders gefährdet", sagte Kretschmann.

Zum Thema Soforthilfen im Südwesten sagte der Ministerpräsident: Rund 93.000 Anträge seien bereits bewilligt und 900 Millionen Euro zur Auszahlung angewiesen. Ein erster großer Schwung an Soforthilfen würde noch diese Woche kommen, versprach Kretschmann.

12.20 Uhr - Fieberambulanz im Ostalbkreis in Betrieb

Die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg in Aalen hat ihren Betrieb aufgenommen. Nun werden Patienten mit fieberhaftem Infekt von den niedergelassenen Ärzten im gesamten Ostalbkreis an die Fieberambulanz verwiesen.

Sie hat täglich - auch an Sonn- und Feiertagen, also auch über das gesamte verlängerte Osterwochenende - von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Wer dort behandelt wird und wie, lesen Sie hier.

Auf dem Aalener Greutplatz hat die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ihren Betrieb aufgenommen. (Foto: Landratsamt Ostalbkreis)

11.27 Uhr - RKI will mit neuer App Corona-Verbreitung besser vestehen

Das Robert Koch-Institut (RKI) will mit Hilfe von Fitness-Armbändern und Computeruhren neue Erkenntnisse zur Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen in Deutschland gewinnen. Dafür veröffentlichte das RKI am Dienstag die App „Corona-Datenspende“, die auf Daten aus den Geräten zugreifen kann. Die Nutzung der App sei freiwillig, betonte das RKI.

Das RKI will sich zunutze machen, dass Smartwatches und Fitness-Armbänder unter anderem den Ruhepuls sowie Informationen zum Schlaf und dem Aktivitätsniveau ihrer Nutzer aufzeichnen können. „Bei einer akuten Atemwegserkrankung ändern sich diese Vitalzeichen in den meisten Fällen deutlich. Daher können auch typische Covid-19-Symptome wie Fieber durch die App erkannt werden“, erläuterte das Institut.

Die App diene nicht der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, betonte das RKI. Sie solle aber helfen, Infektionsschwerpunkte besser zu verstehen.

Gestern hatte das Kanzleramt angekündigt, eine weitere Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege sei bald einsatzbereit.

11.02 Uhr - Erschwerte Bedingungen bei der ambulanten Pflege

Die Mitarbeiter der katholischen Sozialstation Laupheim-Schwendi pflegen ältere und kranke Menschen zu Hause. Gerade die sind besonders gefährdet, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren. Der Arbeitsalltag der Pflegekräfte zeigt: Die derzeitige Situation ist eine Gratwanderung.

„Wir sind für diese Menschen das Sicherheitsrisiko, denn wir können nicht einfach Abstand halten“, sagt Monika Adolph, Pflegedienstleiterin der Sozialstation Laupheim-Schwendi, dem ambulanten Kranken- und Altenpflegedienst der katholischen Kirchengemeinde.

Seit über 30 Jahren ist Adolph im Pflegesektor tätig. Die unsichtbare Bedrohung durch das Coronavirus hat den Alltag der Pflegekräfte deutlich erschwert, erklärt die 48-Jährige.

Welchen Herausforderungen sich die Pflegekräfte täglich stellen müssen, lesen Sie hier (plus).

Die Corona-Krise verlangt den ambulanten Pflegediensten viel ab: Schutzausrüstung soll die beidseitige Ansteckungsgefahr reduzieren. (Foto: Christian Charisius/dpa)

10.44 Uhr - Gegen Falschmeldungen: WhatsApp erschwert das Weiterleiten

Der Chatdienst WhatsApp macht es in der Corona-Krise noch etwas umständlicher, Nachrichten weiterzuleiten. Das soll die Verbreitung falscher Informationen über das Coronavirus bremsen. WhatsApp-Nachrichten, die bereits häufig verteilt wurden, können nur noch einzeln an einen Chat weitergeschickt werden, wie der Dienst mitteilte. Bisher war das in bis zu fünf Chats gleichzeitig möglich.

Regelmäßig enttarnt Schwäbische.de Fake-News und Falschmeldungen rund um Corona. Alle Theorien und Fakten dazu gibt es hier.

10.21 Uhr - Profifußballer dürfen im Südwesten wieder trainieren

Die Profi-Fußballer in Baden-Württemberg dürfen nun wieder das Training in Kleingruppen aufnehmen. Für die Fußballer unter anderen des VfB Stuttgart, des Karlsruher SC, des SC Freiburg oder der TSG 1899 Hoffenheim gelte jetzt eine Ausnahmegenehmigung unter „strengsten Abstands- und Hygiene-Auflagen“, wie das Sozialministerium mitteilte.

Die Trainingseinheiten dürfen aufgrund der Coronavirus-Krise nur im Freien und mit nicht mehr als fünf Spielern in einer Gruppe stattfinden. „Training von Spielsituationen, in denen ein direkter Kontakt möglich ist, sind zu unterlassen“, heißt es in der Verordnung. Zudem werde den Profis empfohlen, bereits umgezogen zum Training zu kommen und zu Hause zu duschen.

Die Genehmigung gilt bislang allerdings nur für den Fußball. Für andere Profi-Mannschaften und weitere Berufsathleten soll die Erlaubnis unter Vorschriften in Kürze folgen. Für den Amateur- und Freizeitbereich bleiben sämtliche Sportstätten gesperrt.

Etliche Bundesligisten in anderen Bundesländern waren in der Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie zuvor schon eingeschränkt auf die Trainingsplätze zurückgekehrt. Die 1. und 2. Bundesliga ruht bis mindestens 30. April.

Krankheiten wie Grippe, Keuchhusten oder Magen-Darm können durch einfache Regeln vermieden werden. Deswegen jetzt: 5 Tipps zum Schutz vor Keimen.

10.08 Uhr - Zwei Todesfälle in Göppingen

Im Landkreis Göppingen sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Es handelt sich um einen über 80-jährigen Mann und um einen über 70-Jährigen. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Göppingen auf 18.

Dem Gesundheitsamt liegen aktuell 551 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Göppingen vor. Genesen und aus der Quarantäne entlassen sind dort insgesamt 201 Personen.

9.24 Uhr - Schüler drucken Masken fürs Krankenhaus

Mit insgesamt drei 3D-Druckern sind zwei Schüler und ein Lehrer der Gewerblichen Schule in Ehingen in Produktion gegangen und stellen nun Visiere für Gesichtsschutz-Masken für das Ehinger Krankenhaus her, das nun nur noch Corona-Patienten behandelt. Die ersten 40 Masken haben Manuel Schlecker und Vitus Herrmann bereits geliefert.

60 bis 90 Minuten dauert es, dann hat ein 3D-Drucker eine Maske gedruckt. Sechs Stück pro Drucker können über Nacht entstehen, ohne dass Manuel Schlecker, Vitus Herrmann und Lehrer Marcus Bund den Drucker bedienen. Gemeinsam sind die drei im Einsatz, um möglichst schnell neue Masken für das Ehinger Krankenhaus liefern zu können.

Wie die Schüler zu diesem Projekt gekommen sind, lesen Sie hier (plus).

Manuel Schlecker und Vitus Herrmann mit ihrer Ausrüstung. (Foto: Gewerbliche Schule Ehingen)

8.52 Uhr - Orthopäden entlasten Klinikambulanzen

Entlastung der Klinikambulanzen: Einige Orthopäden und Unfallchirurgen in der Region übernehmen die Notfallversorgung in ihren Praxen am Wochenende. So sollen die Klinikambulanzen entlastet werden.

„Jeder Patient, der nicht in die Krankenhaus-Ambulanz geht, kann keinen Infekt verursachen und auch dort nicht infiziert werden“, teilt Orthopäde Gernot Felmet aus Villingen-Schwenningen zur Begründung mit.

Der Berufsverband der Orthopäden und Unfallchirurgen (BVOU) hatte landesweit und spontan einen Aufruf gestartet. In nur zwei Tagen haben sich über 180 orthopädische und unfallchirurgische Praxen und Privatkliniken in Baden-Württemberg zum Dienst eingetragen.

Am Samstag begann der erste Notdienst in Villingen-Schwenningen. Bereits vor 9 Uhr wurde von der Leitstelle des DRK eine Schnittverletzung mit Motorsäge angekündigt. Von der Leitstelle wurde diese spontane Dienstunterstützung außerordentlich begrüßt.

8.28 Uhr - Wie jeder die Krise für sich nutzen kann

Isolation, Zukunftssorgen, und Familienkonflikte: Die Coronakrise birgt reichlich Konfliktstoff auch im täglichen Leben. Die Mittelbiberacherin Juliane Schneider ist seit vielen Jahren als Coach, Therapeutin und Lebensberaterin aktiv und möchte Betroffenen helfen – mit einer kostenlosen Telefonberatung. Im Interview hat sie Ratschläge für typische Probleme der akuellen Krise:

Redakteur Andreas Spengler: Für viele ältere Menschen ist vor allem die andauernde Isolation ein Problem.

Juliane Schneider: Ich hatte den Fall in einem Kurs von einer Frau Anfang 50. Sie hat mir erzählt, dass mit der Krise ihr gesamtes soziales Umfeld wegbricht, vor allem, weil alle Vereinsaktivitäten eingestellt sind. Die hatte richtig Angst vor der Einsamkeit.

Im Gegensatz zur Zeit der Spanischen Grippe haben wir heute aber eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten wie etwa die Videotelefonie. Oft hilft es auch, überhaupt wieder draußen aktiv zu werden. Man kann sich auch mal über den Gartenzaun hinweg unterhalten.

Gerade werden zudem überall Schutzmasken gebraucht. Im Internet findet man Erklärungen, wie man diese für sich und andere selber nähen kann. Oder man greift zum Telefonhörer und ruft vielleicht Menschen an, die noch einsamer sind.

Das ganze Interview lesen Sie hier (plus).

Juliane Schneider kommt ursprünglich aus der Nähe von Berlin und wohnt seit mehr als drei Jahren in Mittelbiberach. Dort berät die 43-Jährige unter anderem Paare und Familien in schweren Situationen. (Foto: Privat)

7.41 Uhr - Jugendämter nehmen vermutlich mehr Kinder in Obhut

Die Jugendämter in Deutschland verzeichnen im Zuge der Corona-Krise einen Anstieg sogenannter Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen. Das sei zwar bisher kein flächendeckendes Phänomen und konkrete Zahlen gebe es frühestens in einem Jahr, sagte der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAG), Lorenz Bahr, der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wir haben schon die Wahrnehmung, dass es einen Anstieg von Inobhutnahmen im städtischen Umfeld gibt.“

Eine Umfrage der BAG in der vergangenen Woche bei den Landesjugendämtern in Deutschland hat demnach ein entsprechendes Bild ergeben. Die Inobhutnahme gilt als stärkste Schutzmaßnahme bei Kindeswohlgefährdung. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2018 7800 Kinder vom Jugendamt vorläufig in Obhut genommen. Neuere Daten gibt es noch nicht.

7.37 Uhr - Spahn will sich in Baden-Württemberg informieren

Die grün-schwarze Landesregierung kommt an diesem Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen — mit prominentem Besuch aus Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird an der Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen und den Ministern aus dem Südwesten über die aktuelle Lage und den Kampf gegen das Coronavirus im Bund berichten. Nach der Sitzung (12 Uhr) wollen Kretschmann und Spahn gemeinsam die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz informieren. Während Kretschmann und Spahn in der Regierungszentrale in Stuttgart sind, sollen die Landesminister per Video zugeschaltet werden.

Die Landesregierung will in der Sitzung strengere Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Pflegeheimen beschließen. Bewohner sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem nur noch bei dringenden Arztbesuchen oder psychotherapeutischen Behandlungen die Einrichtung verlassen dürfen.

7.15 Uhr - Deutsche haben nicht mehr Angst vor schweren Krankheiten, decken sich aber mit Medikamenten ein

Das neue Coronavirus hat die Ängste der Deutschen vor einer schweren Erkrankung laut einer aktuellen Umfrage bisher kaum befeuert. Im Vergleich zu 2019 stieg diese Sorge lediglich moderat um 6 Punkte von 35 auf 41 Prozent, heißt es in einer repräsentativen Sonderumfrage der R+V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen. Das sei in diesem Bereich der zweitniedrigste Wert seit 1992. Den niedrigsten (35 Prozent) gab es im vergangenen Jahr. „Das ist eine sensationelle Nachricht. Das hat mich echt erstaunt“, sagt Manfred Schmidt, Politikwissenschaftler an der Universität Heidelberg. Die Bundesbürger wirkten erstaunlich sorglos — oder cool.

Für die Studie wurden zwischen dem 31. März und 2. April 1075 Bundesbürger zwischen 16 und 75 Jahren repräsentativ online befragt. Schmidt wertet die Langzeit-Studie zu den Ängsten der Deutschen seit rund 15 Jahren aus.

7.02 Uhr - Gestiegene Nachfrage nach Medikamenten

Viele Verbraucher in Deutschland haben sich allerdings aus Sorge vor dem Coronavirus mit Arzneien eingedeckt. Im März zog die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten stark an und bescherte Pharmaunternehmen eine Sonderkonjunktur. Das berichteten mehrere Arzneihersteller auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„In den letzten Wochen mussten wir über unser gesamtes Portfolio hinweg die zum Teil dreifache Bestellmenge bewältigen“, teilte etwa die Ratiopharm-Konzernmutter Teva am Dienstag in Ulm mit. Bei rezeptfreien Arzneien sei im März vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln und Vitaminpräparaten die Nachfrage viel höher gewesen als sonst. Bayer verzeichnet nach Konzernangaben derzeit ebenfalls eine erhöhte Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten — vor allem nach Präparaten gegen Erkältungen und Allergien sowie Nahrungsergänzungsmitteln. Man sei „sehr gut in der Lage“, die höhere Nachfrage zu bedienen, bitte aber Verbraucher, sich beim Kauf auf übliche Mengen zu beschränken. Auch der hessische Arzneihersteller Stada sowie Sanofi berichteten von verstärkten Medikamenten-Käufen.

Apotheken hatten in der Corona-Krise bereits von einem Ansturm berichtet. „Die Nachfrage nach Arzneien und die Unsicherheit der Menschen ist hoch“, betonte jüngst der Branchenverband ABDA. Bei Erkältungs- und Schmerzmitteln gebe es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher keinen Mangel. Die Apotheken hätten die Lagerbestände erhöht. Es gebe keinen Grund, Arzneien zu hamstern.

6.45 Uhr - Kostenlose Beratung für Unternehmen

Um Unternehmen auf die Zeit nach der Corona-Krise vorzubereiten, hat der Bund zusammen mit der Steinbeis-Stiftung am Freitag einen weiteren Baustein zur Zukunftssicherung der Unternehmen bis 250 Mitarbeiter beschlossen: Ab dem heutigen Dienstag können Firmen Beratungsgutscheine im Wert von 6000 Euro in Anspruch nehmen.

„Wir wollen helfen, etwas Ruhe in diese aufreibende Phase reinzubringen“, sagt Vertriebsanalyst Winfried Küppers im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Steinbeis-Stiftung, die den Zweck hat, der gesamten Wirtschaft Baden-Württembergs wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, wird Unternehmen beratend zur Seite stehen und Unterstützung zu Themen wie KfW-Kreditanträge, neue Geschäftskonzepte in der Krise, Kundenkommunikation oder Planung des Restarts geben. Denn, das betont Küppers mehrfach, eine richtige Vorbereitung auf die Zeit nach dem Lockdown sei extrem wichtig: „Wir gehen davon aus, dass man bis zu drei Monate gewinnt, wenn man proaktiv handelt und nicht erst, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren wird.“

6.15 Uhr - Nördlinger Unternehmen entwickelt Testgerät für Corona-Proben

Die Nördlinger Firma LRE Medical hat ein vollautomatisiertes Diagnosegerät für Corona-Schnelltests entwickelt, das Ergebnisse innerhalb einer Stunde liefern kann.

Das Gerät wird in Nördlingen im Auftrag für einen namhaften Medizingerätehersteller aus dem deutschsprachigen Raum gefertigt. Dieser bringt das Gerät unter seinem Namen zusammen mit den von ihm selbst entwickelten und dafür notwendigen chemischen Testkartuschen auf den Markt.

Das Diagnosegerät testet dabei nicht nur auf das Coronavirus, sondern auch auf 21 weitere Erreger von Atemwegserkrankungen.

6 Uhr - Schüler aus dem Südwesten fordern die Absage des Abiturs

Einige Schüler - vor allem aus Freiburg - haben in einem mehrseitigen Brief an den Ministerpräsidenten und die Kultusministerin gefordert, das Abitur in diesem Jahr abzusagen und eine Durchschnittsnote zu vergeben. Die Idee stößt allerdings nicht überall auf Zustimmung:

22.17 Uhr - Corona-Tests sollen einer Masseninfektion in der Ellwanger LEA vorbeugen

Seit Montagnachmittag werden alle derzeit 587 Bewohner sowie alle rund 200 Beschäftigten der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Die große Unbekannte ist, wie viele Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind. Da die Menschen in der LEA in Gemeinschaftsunterkünften leben und sich auch die Wasch- und Hygieneeinrichtungen teilen, lassen sich die Kontaktpersonen und damit die Infektionswege im Nachhinein praktisch nicht mehr rekonstruieren (plus).

21.41 Uhr - Psychologe: Zeit für sich selbst ist auch in Krisenzeiten wichtig

Corona beschert vielen Familien ungewohnt viel gemeinsame Zeit zu Hause. Im Interview mit SZ-Redakteur Jens Lindenmüller gibt Frieder Vögele von der Psychologischen Familien - und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben Tipps, wie Familien diese Zeit reibungslos überstehen können (plus).

21.20 Uhr - Boris Johnson auf Intensivstation verlegt

Der britische Premierminister Boris Johnson ist wegen seiner Covid-19-Erkrankung auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Zustand habe sich verschlechtert, bestätigte eine Regierungssprecherin am Montagabend in London. Der 55-Jährige war am Sonntag in das St. Thomas' Hospital gebracht worden. Er hatte seine Infektion mit dem neuartigen Erreger bereits am 27. März öffentlich gemacht.

