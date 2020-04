Corona-Newsblog: Baden-Württemberg überarbeitet Landesverordnung

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 113.525 (¹), 118.235 (³)

Geheilte Deutschland: 53.913 (¹)

Kritische Fälle Deutschland: 4895 (³)

Todesfälle Deutschland: 2373 (¹), 2607 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 22.298 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 564 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 8.482 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Die Lage im Überblick:

Uniklinik Ulm enlässt zwei Patienten aus dem Elsass

Baden-Württemberg überarbeitet Landesverordnung

FREITAG

14.07 Uhr:

Pflegekräfte stehen während der Corona-Krise unter Dauerstress. Der Oberbürgermeister von Biberach hat sich jetzt mit einer kleinen Aktion bedankt - und Gutscheine verteilt.

13.05 Uhr:

Vor den Osterfeiertagen hat die Landesregierung die aktuelle Corona-Verordnung des Landes ein weiteres Mal aktualisiert. Die Änderungen wurden innerhalb der Landesregierung abgestimmt und am Donnerstagabend vom Ministerrat beschlossen. Die Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung beinhaltet neben redaktionellen Anpassungen und Anpassungen der Bußgeldtatbestände wesentliche Änderungen. Was jetzt nicht mehr erlaubt ist, wo es Lockerungen gibt.

11.36 Uhr:

Nicht nur im Profifußball, sondern auch bei den Amateuren aus der Region ist der sogenannte "Verzicht auf die Aufwandsentschädigung" längst ein Thema geworden. Auch beim VfB Friedrichshafen haben sich nun alle Trainer (Jugend bis Aktive) sowie die komplette erste Mannschaft dazu entschlossen, freiwillig auf ihre Aufwandsentschädigung zu verzichten.

10.34 Uhr:

Nach erfolgreicher Behandlung auf der Intensivstation kann das Universitätsklinikum Ulm zwei französische Covid-19 Patienten zur weiteren Genesung zurück in ihre Heimat entlassen. Der Gesundheitszustand der beiden Männer hatte sich in den letzten Tagen erheblich verbessert. Eine Beatmung oder Behandlung auf der Intensivstation ist nicht mehr nötig. Das Universitätsklinikum Ulm hatte die Patienten Ende März aufgenommen, nachdem die elsässischen Kliniken die Grenzen ihrer Behandlungskapazitäten für beatmungspflichtige Patienten erreicht hatten.

9.37 Uhr:

Der Tourismus ist durch die Corona-Krise zum Stillstand gekommen. Nun plant die Branche die Zeit nach dem Zwangs-Aus. Und setzt auf die Treue der Urlauber. Wie die Branche in Baden-Württemberg die Zukunft plant.

22.31 Uhr - EU einigt sich auf Hilfspaket von halber Billion Euro in Corona-Krise

Die EU-Finanzminister haben sich auf Hilfen in der Corona-Krise von einer halben Billion Euro geeinigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach am Donnerstagabend von einem „großen Tag europäischer Solidarität“.

Die Einigung zeige, dass die EU-Staaten gemeinsam handelten und „die Europäische Union funktioniert“. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach seinerseits von einer „ausgezeichneten Vereinbarung“ beim Vorgehen gegen die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Insgesamt umfasst das Krisenpaket drei Teile: Neben Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM von bis zu 240 Milliarden Euro gehören dazu Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Firmen von bis zu 200 Milliarden Euro sowie weitere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit, um Entlassungen in der Krise zu verhindern.

20.45 Uhr - Boris Johnson hat Intensivstation verlassen

Der an einer Coronavirus-Infektion erkrankte britische Premierminister Boris Johnson hat die Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verlassen. Johnson sei am Abend von der Intensivstation auf die normale Station verlegt worden, teilte die britische Regierung am Donnerstag mit. Dort werde er während der „frühen Phase seiner Genesung genau überwacht“.

Johnson war Ende März positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach mehr als einer Woche in Quarantäne wurde er am vergangenen Sonntag wegen anhaltender Symptome ins St.-Thomas-Krankenhaus in London eingeliefert und am Tag darauf auf die Intensivstation verlegt.

