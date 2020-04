Corona-Newsblog: Bürger werden laut Kretschmann finanzielle Folgen spüren

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und die Region:

Infizierte Deutschland: 117.658 (¹), 122.171 (³)

Geheilte Deutschland: 57.400 (¹)

Todesfälle Deutschland: 2544 (¹), 2736 (³)

bestätigte Infizierte Baden-Württemberg: 23.478 (⁴)

Todesfälle Baden-Württemberg: 614 (⁴)

bestätigte Geheilte Baden-Württemberg: 9.178 (⁴)

Quellen: RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO

Die Lage im Überblick:

Winfried Kretschmann erwartet nach der Krise Verteilungskämpfe

Neue Verordnung in Baden-Württemberg: Wer aus dem Ausland kommt, muss in Quarantäne

Etliche Verstöße gegen Verbote der Corona-Verordnung

Deutsche zufrieden mit Krisenmanagement

Steuerzahlerbund fordert Finanzämter auf, schneller zu erstatten

Stuttgarter Forscher entwickeln Modell zu Folgen von Corona-Maßnahmen

Profi- und Spitzensportler dürfen wieder trainieren

Neue Corona-Verordnung schränkt Arbeit der Zahnärzte ein

Uniklinik Ulm enlässt zwei Patienten aus dem Elsass

Baden-Württemberg überarbeitet Landesverordnung

SAMSTAG

14.39 Uhr: Winfried Kretschmann erwartet nach der Krise Verteilungskämpfe

„Machen wir uns nichts vor: Das wird eine harte Debatte geben, wer die Kosten für die Rettungspakte trägt“, sagte der Grünen-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Letztlich werde die gesamte Bevölkerung dafür bezahlen: „Die meisten Menschen werden nach der Corona-Krise erstmal ärmer sein.“

Baden-Württemberg zum Beispiel spanne für fünf Milliarden Euro einen Schutzschirm, der Betrag sei binnen zehn Jahren zu tilgen. „Das heißt: Eine halbe Milliarde im Jahr muss im Haushalt anderswo eingespart werden. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel.“

13.42 Uhr: Neue Verordnung: Wer aus dem Ausland kommt, muss in Quarantäne

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat am Karfreitag eine Verordnung erlassen, die die Einreisebestimmung von Personen aus dem Ausland neu regelt.

Es setzt damit einen aktuellen Beschluss des Bundeskabinetts zum Umgang mit Einreisenden aus dem Ausland um. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie weiter einzudämmen, müssen sich ab Samstag (11. April) Personen, die aus dem Ausland einreisen, bei der zuständigen Ortspolizeibehörde ihres Aufenthaltsortes melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

13.10 Uhr: Etliche Verstöße gegen Verbote der Corona-Verordnung

Die Polizei hat bei ihren Kontrollen der Corona-Verbote in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis etliche Verstöße entdeckt. Auch wenn sich die meisten Leute an die Beschränkungen hielten, seien am Gründonnerstag und Karfreitag mehr Verstöße zu Tage getreten als am gesamten vorangegangenen Wochenende. Am Donnerstag wurden laut Pressemitteilung vom Samstag 67, am Karfreitag zusätzlich 94 Verstöße dokumentiert. Im Vergleich dazu waren es am Wochenende davor an drei Tagen insgesamt 114 Verstöße gewesen.

12.07 Uhr: Deutsche zufrieden mit Krisenmanagement

Die Mehrheit der Deutschen ist einer Umfrage zufolge zufrieden mit dem bisherigen Krisenmanagement der Bundesregierung in der Corona-Krise.

In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur bewerteten 66 Prozent das Agieren des schwarz-roten Kabinetts unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Krise eher positiv. Vor zwei Wochen waren es noch 54 Prozent. Der Anteil der Unzufriedenen ist in diesem Zeitraum von 38 auf 27 Prozent gesunken.

11.06: Steuerzahlerbund fordert Finanzämter auf, schneller zu erstatten

Der Steuerzahlerbund fordert die Finanzämter auf, Einkommensteuererklärungen rascher zu bearbeiten, bei denen der Bürger mit einer Rückzahlung rechnen kann. Die Bearbeitung werde aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr sicherlich länger dauern als sonst, sagte der baden-württembergische Verbandschef Zenon Bilaniuk.

10 Uhr: Stuttgarter Forscher entwickeln Modell zu Folgen von Corona-Maßnahmen

Mit dem Online-Modell einer virtuellen Stadt wollen Stuttgarter Wissenschaftler den Einfluss von bestimmten Maßnahmen auf die Auswirkungen einer Virus-Pandemie simulieren. Mit wenigen Mausklicks kann der Nutzer dabei bestimmen, welche Einschränkungen erlassen werden - und welche Folgen diese haben.

FREITAG

21.30 Uhr: 23 478 Corona-Infektionen im Südwesten — 50 weitere Tote

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten im Südwesten ist auf mindestens 23 478 gestiegen (Stand: 16.00 Uhr). Das waren 1180 mehr als am Vortag, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Freitagabend mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg wie schon am Vortag um 50 — auf nun 614.

Unterdessen seien 9178 Menschen im Südwesten wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter. Die Gestorbenen waren 36 bis 100 Jahre alt. 60 Prozent von ihnen waren 80 Jahre oder älter.

20.30 Uhr: Weiterer Eilantrag gegen bayerische Corona-Beschränkungen gescheitert

Das Bundesverfassungsgericht hat einen weiteren Eilantrag gegen die bayerischen Corona-Maßnahmen abgewiesen. Die beiden Kläger, ein Mann und eine Frau, hätten zwar nachvollziehbar dargelegt, dass die Ausgangsbeschränkungen ihre grundrechtlich geschützten Freiheiten verkürzten, entschieden die Karlsruher Richter.

Angesichts der begrenzten Geltungsdauer sei es aber „nicht unzumutbar, die hier geltend gemachten schwerwiegenden Interessen einstweilen zurückzustellen, um einen möglichst weitgehenden Gesundheits- und Lebensschutz zu ermöglichen“. Der Beschluss von Donnerstag wurde am Karfreitag veröffentlicht. (Az. 1 BvR 802/20)

Mit einer ähnlichen Begründung hatten die Verfassungsrichter am Dienstag schon einen anderen Eilantrag gegen die bayerischen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Die Kläger jetzt hatten vor allem auf die Härten für Alleinlebende abgestellt. Das Verbot, mit einem anderen Menschen spazieren zu gehen, sei nach mehr als zwei Wochen unzumutbar. Anders als in anderen Bundesländern ist in Bayern Bewegung an der frischen Luft nur allein oder mit Personen erlaubt, die mit im selben Hausstand leben.

19.30 Uhr: In der Gastronomie droht Kündigungswelle für Azubis

Aufgrund der Corona-Pandemie haben alle Restaurants im Land seit dem 21. März geschlossen. Statt sich auf einen guten Saisonstart vorzubereiten, zwingen die aktuellen Einschränkungen die Wirte zu strategischen Entscheidungen und bürokratischen Arbeiten - mit unangenehmen Folgen. [mehr...]

18.30 Uhr - Vorarlberg erleichtert Grenzübertritte

Ab sofort können Familienmitglieder und ausländische Personen bei Nachweis besonders berücksichtigungswürdiger Gründe im familiären Kreis leichter die Grenze passieren. Gleiches gilt für Personen, die ein Tier in einem Stall außerhalb von Österreich eingestellt haben. [mehr...]

17.50 Uhr: Häusliche Gewalt könnte in der Corona-Krise ansteigen

Zahlen aus Frankreich und China belegen einen Anstieg häuslicher Gewalt während der Corona-Krise.. Droht ein solches Szenario auch im Landkreis Ravensburg?

16.46 Uhr: Profisportler dürfen wieder trainieren

Die von der Landesregierung angekündigte Verordnung des für den Infektionsschutz zuständigen Ministeriums für Soziales und Integration über das Training im Spitzen- und Profisport wird am Samstag, 11. April, in Kraft treten.

Damit dürfen Profi- und Spitzensportler in Baden-Württemberg das Training unter strengsten Vorgaben wiederaufnehmen. Die Verordnung im Überblick.

16.09 Uhr: Sportchef bewertet die Corona-Krise im Podcast

Welche Auswirkungen hat das Virus auf den Profisport und die Vereine in der Region? So beurteilt der Sportchef von "Schwäbische" die Lage im Podcast.

15 Uhr: Nur noch im Notfall zum Zahnarzt

Behandlungen beim Zahnarzt sind in Baden-Württemberg ab sofort nur bei akuten Erkrankungen oder im Notfall zulässig. Die FDP geht deswegen auf die Barrikaden.

14.07 Uhr: Oberbürgermeister verteilt Gutscheine

Pflegekräfte stehen während der Corona-Krise unter Dauerstress. Der Oberbürgermeister von Biberach hat sich jetzt mit einer kleinen Aktion bedankt - und Gutscheine verteilt.

13.05 Uhr: Landesverordnung wird aktualisiert



Vor den Osterfeiertagen hat die Landesregierung die aktuelle Corona-Verordnung des Landes ein weiteres Mal aktualisiert. Die Änderungen wurden innerhalb der Landesregierung abgestimmt und am Donnerstagabend vom Ministerrat beschlossen. Die Vierte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung beinhaltet neben redaktionellen Anpassungen und Anpassungen der Bußgeldtatbestände wesentliche Änderungen. Was jetzt nicht mehr erlaubt ist, wo es Lockerungen gibt.

11.36 Uhr: Spieler des VfB Friedrichshafen verzichten auf Geld



Nicht nur im Profifußball, sondern auch bei den Amateuren aus der Region ist der sogenannte "Verzicht auf die Aufwandsentschädigung" längst ein Thema geworden. Auch beim VfB Friedrichshafen haben sich nun alle Trainer (Jugend bis Aktive) sowie die komplette erste Mannschaft dazu entschlossen, freiwillig auf ihre Aufwandsentschädigung zu verzichten.

10.34 Uhr: Uniklinik Ulm entlässt zwei Franzosen

Nach erfolgreicher Behandlung auf der Intensivstation kann das Universitätsklinikum Ulm zwei französische Covid-19 Patienten zur weiteren Genesung zurück in ihre Heimat entlassen. Der Gesundheitszustand der beiden Männer hatte sich in den letzten Tagen erheblich verbessert. Eine Beatmung oder Behandlung auf der Intensivstation ist nicht mehr nötig. Das Universitätsklinikum Ulm hatte die Patienten Ende März aufgenommen, nachdem die elsässischen Kliniken die Grenzen ihrer Behandlungskapazitäten für beatmungspflichtige Patienten erreicht hatten.

9.37 Uhr: Tourismus in Baden-Württemberg unter Druck

Der Tourismus ist durch die Corona-Krise zum Stillstand gekommen. Nun plant die Branche die Zeit nach dem Zwangs-Aus. Und setzt auf die Treue der Urlauber. Wie die Branche in Baden-Württemberg die Zukunft plant.

Das war am Donnerstag wichtig:

EU einigt sich auf Hilfspaket von halber Billion Euro in Corona-Krise

Ausgangs- und Kontaktsperre in LEA-Außenstelle

Insgesamt mehr Genesene als aktuell Infizierte im Südwesten

Paare wehren sich gegen Kontaktverbot an der Grenze

22.31 Uhr - EU einigt sich auf Hilfspaket von halber Billion Euro in Corona-Krise

Die EU-Finanzminister haben sich auf Hilfen in der Corona-Krise von einer halben Billion Euro geeinigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach am Donnerstagabend von einem „großen Tag europäischer Solidarität“.

Die Einigung zeige, dass die EU-Staaten gemeinsam handelten und „die Europäische Union funktioniert“. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach seinerseits von einer „ausgezeichneten Vereinbarung“ beim Vorgehen gegen die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Insgesamt umfasst das Krisenpaket drei Teile: Neben Kreditzusagen des Euro-Rettungsfonds ESM von bis zu 240 Milliarden Euro gehören dazu Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Firmen von bis zu 200 Milliarden Euro sowie weitere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit, um Entlassungen in der Krise zu verhindern.

20.45 Uhr - Boris Johnson hat Intensivstation verlassen

Der an einer Coronavirus-Infektion erkrankte britische Premierminister Boris Johnson hat die Intensivstation eines Londoner Krankenhauses verlassen. Johnson sei am Abend von der Intensivstation auf die normale Station verlegt worden, teilte die britische Regierung am Donnerstag mit. Dort werde er während der „frühen Phase seiner Genesung genau überwacht“.

Johnson war Ende März positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach mehr als einer Woche in Quarantäne wurde er am vergangenen Sonntag wegen anhaltender Symptome ins St.-Thomas-Krankenhaus in London eingeliefert und am Tag darauf auf die Intensivstation verlegt.

Die beiden Franzosen dürfen in ihre Heimat zurück. (Foto: dpa / Ralf Zwiebler)

Menschenleer ist das Gelände des Europa Park. (Foto: Philipp von Ditfurth / DPA)