Corona-Newsblog: Außenminister Heiko Maas erwartet lange andauernde Krise

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 1.163 (38.422 Gesamt - ca. 35.400 Genesene - 1.859 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.859

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 12.797 (222.828 Gesamt - ca. 200.800 Genesene - 9.231 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.231

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Außenminister Heiko Maas erwartet eine lange andauernde Krise

(12.18 Uhr) Außenminister Heiko Maas erwartet wegen der Corona-Pandemie international noch eine lange andauernde Krise. „Die Infektionszahlen nehmen zu. Die Krise ist noch lange nicht vorbei. Global wird die Bekämpfung der Corona-Krise noch lange ein beherrschendes Thema bleiben“, sagte der SPD-Politiker der „Passauer Neuen Presse“.

Maas warnte davor, die Lage zu unterschätzen. Es müsse in Deutschland alles getan werden, damit es keine zweite Corona-Welle gebe. „Für Großveranstaltungen etwa ist es definitiv noch zu früh. Und: Masken mögen gerade bei der Hitze lästig sein. Aber sie helfen, um die Ausweitung des Virus zu verlangsamen, und sind immer noch deutlich besser, als drastischere Einschränkungen“, sagte Maas.

++ Palmer wirbt mit Freibier für Corona-Warn-App

(08.55 Uhr) Mit Freibier hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Freitagabend für die Nutzung der Corona-Warn-App geworben. Auf dem Holzmarkt in der Innenstadt verteilte Palmer heimisches Bier an alle, die die App auf ihrem Smartphone vorzeigen konnten. Die App helfe, einen neuen Lockdown zu verhindern - aber nur wenn möglichst viele mitmachten, erklärte er zur Begründung.

Boris Palmer (links) Oberbürgermeister von Tübingen, stößt mit Paul Wolff (mitte) und Mathis Müller (rechts) an. (Foto: Tom Weller)

„Die App ist das beste Rezept gegen einen zweiten Lockdown“, stand auch auf den Flaschen-Etiketten. 300 Flaschen hatte Palmer dabei. Der Verwaltungsausschuss des Tübinger Gemeinderats hatte die Aktion nach Angaben der Stadt befürwortet.

Die App soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Wenn es eine Begegnung mit jemanden gab, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde, soll das Handy den Besitzer informieren. Außerdem kann die App dazu beitragen, dass Menschen nach einem Test schneller ihr Ergebnis erhalten.

++ Alternativ-Programm bei den Bregenzer Festspielen

(08.17 Uhr) Musiktheater statt „Rigoletto“: Wegen der Corona-Krise mussten auch die Macher der Bregenzer Festspiele in diesem Jahr umdisponieren. Mit einem abgespeckten Programm mit Konzerten, einem Arienabend und einem Musiktheater wollen sie am Samstagabend an die Besucher an das österreichische Bodenseeufer locken. Den Auftakt macht um 19.30 Uhr ein Konzert des Musikers Florian Boesch und der Gruppe Musicbanda Franui.

Eigentlich waren die Bregenzer Festspiele vom 22. Juli bis zum 23. August geplant. Es ist die erste Absage seit der Gründung der Festspiele 1946. Im kommenden Jahr sollen dann - wie eigentlich für diesen Sommer geplant - „Rigoletto“ auf dem See und „Nero“ im Festspielhaus aufgeführt werden.

++ Fortuna Düsseldorf in Quarantäne

(07.23 Uhr) Zwei Spieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das örtliche Gesundheitsamt ordnete für die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam bis auf Weiteres häusliche Quarantäne an. Dies wurde laut Club-Mitteilung von Fortunas Mannschaftsarzt und dem Hygienebeauftragten Dr. Ulf Blecker am späten Freitagabend bekanntgegeben.

Die Tests waren am Freitagmorgen durchgeführt worden. Das Ergebnis erhielt der Bundesliga-Absteiger nach dem Testspiel gegen den TSV Meerbusch (5:0). Die positiv getesteten Spieler seien umgehend vom restlichen Team isoliert worden, hieß es in der Mitteilung. Beide hatten am Mannschaftstraining und am Testspiel in Meerbusch teilgenommen.

Der Verein erwarte zeitnah weitere Instruktionen vom Gesundheitsamt, schrieb die Fortuna. Dann werde entschieden, wann und in welcher Form die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga fortgesetzt werde.

++ 1415 registrierte Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(06.07 Uhr) Die Zahl der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Samstagmorgen 1415 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 222.828 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen im Internet meldete (Datenstand 15.8., 0.00 Uhr). Seit dem Vortag wurden 6 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9231. Bis Samstag hatten 200.800 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹