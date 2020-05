Corona-Newsblog: Ausnahme am Muttertag - Bundespolizei erlaubt heute Grenzübertritt für Besuch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministerium:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 4.037 (33.252 Gesamt - ca. 27.673 Genesene - 1.542 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.542

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 18.374 (169.100 Gesamt - ca. 143.300 Genesene - 7426 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7426

Das Wichtigste des Tages:

Reproduktionszahl steigt wieder auf 1,1 (7 Uhr)

(7 Uhr) Ausnahmeregelung am Muttertag: Grenze auf für Kinder und Mütter (10.51 Uhr)

Familienministerin hält Regelbetrieb in Kindertagesstätten ab Sommer für möglich (7.16 Uhr)

11.35 Uhr - Wieder Gottesdienste in den Kirchen im Südwesten

Nach knapp acht Wochen Zwangspause wegen des Coronavirus haben die Kirchen im Südwesten erstmals wieder gemeinsame Gottesdienste mit Gläubigen in den Gotteshäusern gefeiert. Bei den Sonntagsgottesdiensten galten Hygiene- und Abstandsregeln. Dies habe gut funktioniert, sagte ein Sprecher des Erzbistums Freiburg. Im Freiburger Münster nahmen am Sonntagmorgen knapp 100 Gläubige an der ersten Eucharistiefeier seit Mitte März teil. Es war eine der ersten christlichen Feiern im Land, seit Corona-Regeln gelockert und Gottesdienste wieder erlaubt wurden.

Auch in anderen Kirchengemeinden wurden erstmals wieder Gottesdienste gemeinsam mit Gläubigen gefeiert. Laut den Vorgaben des Landes müssen die Besucherzahlen begrenzt werden. Zudem muss in den Gotteshäusern ein Mindestabstand eingehalten werden. Auf gemeinsames Singen soll wegen der Corona-Infektionsgefahr zunächst verzichtet werden. Das Tragen von Schutzmasken wird von den Kirchen empfohlen, ist aber nicht Pflicht. Der Empfang der heiligen Kommunion, wie am Sonntag in Freiburg, wird den Gottesdienstbesuchern möglich gemacht. Besucher mussten sich am Eingang der Kirche die Hände desinfizieren.

Während der Corona-Krise hatten viele Kirchen Gottesdienste über das Internet übertragen. Einige Gemeinden wollen dies zunächst fortsetzen. Dieses Angebot richte sich vor allem an Menschen, die nicht in die Kirche kommen können oder aus Angst vor dem Coronavirus noch nicht wollen, sagte ein Sprecher des Erzbistums Freiburg.

Mehrere Kirchengemeinden wollen mit dem Neustart von Gottesdiensten mit Gläubigen noch etwas warten, teilten die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie die beiden evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg mit. Auf größere christliche Feiern müssen die Kirchen wegen Corona vorerst verzichten. Dies gelte unter anderem für Erstkommunionsfeiern und Gottesdienste zur Firmung.

Viele Gottesdienste werden derzeit ins Netz übertragen - hier ein Symbolfoto. (Foto: Mario Hösel via www.imago-images.de)

10.51 Uhr - Grenzöffnung für Mütter und Kinder aus dem Ausland am Muttertag

Um Besuche am Muttertag zu ermöglichen, sind die wegen der Corona-Pandemie verhängten strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stimmt einer entsprechenden Entscheidung der Bundespolizei zu. Der Besuch der eigenen, in Deutschland lebenden Mutter, werde an diesem Sonntag als „triftiger Einreisegrund anerkannt“, teilte die Bundespolizei mit. Allerdings müssten die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben „glaubhaft und überprüfbar“ sein. Die an der Grenze eingesetzten Beamten seien informiert und „werden als Geschenk für die entsprechenden Mütter Mund-Nasen-Schutz-Masken vor Ort ausgeben“, erklärte ein Sprecher.

Die Bundespolizei teilte auf Nachfrage mit, Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung zum Muttertag sei, dass die Rückreise noch am selben Tag erfolge. Ebenfalls gestattet sei an diesem Sonntag der Besuch einer im Ausland lebenden Mutter ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die am Muttertag ihre in Deutschland lebenden Kinder besuchen wolle.

Abstand halten: Der Doppelzaun an der Kunstgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen ist zum unbeliebten Symbol der Grenzschließungen in der Region geworden. (Foto: Felix Kästle / dpa)

10.40 Uhr - Infektionsrate steigt nach Corona-Ausbruch in Fleischfabrik weiter

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld liegt die Zahl der Neuinfektionen in dem Kreis weiterhin deutlich über der vereinbarten Obergrenze. Laut einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag lag der Wert bei rund 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, am Samstag hatte dieser Durchschnittswert noch 76 betragen. Das RKI weist aber darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Der Kreis Coesfeld hat in Abstimmung mit der NRW-Landesregierung als Konsequenz bereits einen Großteil der eigentlich von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen um eine Woche verschoben. Von 1200 Beschäftigten des betroffenen Fleischbetriebes waren bis Samstagabend 930 getestet worden. Die Zahl der festgestellten positiven Corona-Fälle stieg auf mehr als 190.

09.45 Uhr - Bundesfinanzminister Scholz will höhere Steuern für Reiche

Angesichts der Milliardenlasten durch die Corona-Kkrise pocht Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf höhere Steuern für besonders vermögende Bürger. Die Bürger, die „sehr, sehr viel verdienen, sollten einen etwas höheren Beitrag leisten“, sagte Scholz dem „Tagesspiegel am Sonntag“ aus Berlin. „Das bleibt unser Ziel und das wird ganz sicher auch in unserem nächsten Wahlprogramm stehen“.

Der Vizekanzler verwies in dem Zusammenhang als Richtschnur auf das Wahlprogramm 2017, in dem die SPD einen Spitzensteuersatz von 45 Prozent und die Einführung einer Reichensteuer gefordert hatte. Diese Steuer in Höhe von drei Prozent auf den Spitzensteuersatz sollte ab einem zu versteuernden Einkommen für Ledige von 250.000 Euro gezahlt werden.

Auf die Frage, ob das eine Art „Corona-Soli“ werden solle, sagte Scholz im „Tagesspiegel am Sonntag“: „Es geht um ein faires und gerechtes Steuersystem“. Dazu gehöre auch, „dass wir verhindern, dass Leute Wege finden, sich um das Steuerzahlen komplett zu drücken“. Also sei sein Bestreben, dass auf der internationalen Ebene so etwas wie eine globale Mindestbesteuerung vereinbart werden soll. Er halte Ideen für absurd, „ausgerechnet jenen, die mehrere hunderttausend Euro im Jahr verdienen, jetzt Steuersenkungen zu versprechen“, betonte Scholz.

08.05 Uhr - Forderungen nach schärferen Kontrollen in Schlachthöfen

Nach Corona-Ausbrüchen unter Mitarbeitern von Schlachtbetrieben sind Forderungen nach schärferen Kontrollen und grundlegend besseren Arbeitsbedingungen laut geworden. Die Gewerkschaften, SPD und Grüne kritisierten langjährige Missstände und verlangten ein Ende des hohen Preisdrucks in der Fleischproduktion. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mahnte die zuständigen Landesbehörden, Schutzvorgaben wegen der Corona-Epidemie besonders auch in Sammelunterkünften und bei Fahrten streng zu kontrollieren. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte am Samstag: „In Schlachthöfen muss deutlich mehr unternommen werden, um die Risiken für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu reduzieren.“

07.40 Uhr - FDP fordert Untersuchungsausschuss

Die FDP besteht auf einer politischen Aufarbeitung der staatlichen Corona-Strategie und bringt dafür erstmals auch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Spiel. „Schon jetzt zeichnen sich erhebliche Versäumnisse von Bundes- und Landesregierungen insbesondere in der Frühphase der Pandemie ab, die intensiv analysiert und bewertet werden müssen“, sagte der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ein Untersuchungsausschuss mit den erheblichen Befugnissen ist sicherlich am ehesten geeignet, das Handeln und Nicht-Handeln der Bundesregierung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.“

07.16 Uhr - Familienministerin: normaler Kitabetrieb im Sommer

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat eine Rückkehr zum Kita-Regelbetrieb im Sommer in Aussicht gestellt. „Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, könnte die Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb vielleicht im Sommer möglich sein. Aber darüber entscheiden letztlich die Länder“, sagte die SPD-Politikerin der „Welt am Sonntag“. Sie wolle in der kommenden Woche mit der Jugend- und Familienministerkonferenz die weiteren Schritte besprechen.

Kinder spielen in einer Kindertagesstätte. (Symbolfoto) (Foto: archiv Uli Deck/dpa)

07.00 Uhr - RKI: Geschätzte Corona-Reproduktionszahl in Deutschland wieder über 1

Die Corona-Pandemie in Deutschland gewinnt möglicherweise wieder an Dynamik: Die Reproduktionszahl stieg auf einen Wert von mehr als eins, wie das Robert-Koch-Institut am Samstagabend in seinem täglichen Lagebericht zur Corona-Pandemie mitteilte. Die Experten schätzen den Wert auf 1,10. Am Freitag war sie vom RKI noch auf 0,83 geschätzt worden. Für Baden-Württemberg galt (Stand Samstag) allerdings ein Wert von R 0,56.

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit einem Erreger ansteckt.

Das RKI warnte, angesichts statistischer Schwankungen, die durch die gegenwärtig relativ geringe Zahl von Infizierten noch verstärkt würden, lasse sich allerdings nicht sagen, „ob sich der während der letzten Wochen sinkende Trend der Neuinfektionen weiter fortsetzt oder es zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen kommt“. Der Anstieg der geschätzten Reproduktionszahl mache es aber in jedem Fall „erforderlich, die Entwicklung in den nächsten Tagen sehr aufmerksam zu beobachten“.

In Deutschland wurden laut RKI mittlerweile 168.551 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Rund 143.300 der Betroffenen sind demnach bereits genesen, 7.369 Infizierte starben.

Das waren die letzten Nachrichten vom Samstagabend:

18.43 Uhr - Die aktuellen Zahlen aus dem Südwesten

Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am Samstag weitere 182 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 33.252 an. Davon sind ungefähr 27.673 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 0,56 angegeben (siehe Abbildung). Sie ist die Anzahl der Personen, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 7,0.

Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt heute aus den Landkreisen Esslingen, Hohenlohekreis, Schwäbisch Hall und Tübingen sowie aus der Stadt Heilbronn insgesamt 7 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 1.542 an.

18.27 Uhr - Demonstrationen im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis

Allein bei fünf Kundgebungen, die das Thema der Grundrechte im Zusammenhang mit der Corona-Krise betrafen, waren Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Ravensburg am Freitag und Samstag im Einsatz. Bei allen Demonstrationen galt es, das Versammlungsgeschehen zu beobachten und friedlichen Teilnehmern die ungehinderte Ausübung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, aber auch auf die Einhaltung der Vorschriften des Versammlungsgesetzes und der Corona-Verordnung zu achten.

Während sich nach Angaben der Polizei bereits am Freitagabend etwa 100 Personen auf dem Gänsbühl-Platz in Leutkirch trafen, um zusammen für die "Wahrung der Grundrechte in Erinnerung an den Tag der Befreiung am 8. Mai 1945" zu demonstrieren, versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle etwa 1500 Demonstrationsteilnehmer, um ebenfalls für die "Wahrung der Grundrechte" einzutreten. Bei der Gegenkundgebung am Rivoli-Platz war mit rund 20 Personen weniger Zulauf zu verzeichnen.

Die Kundgebungen in Ravensburg als auch die Demonstration beim Bildungszentrum in Salem, wo sich rund 600 Kundgebungsteilnehmer versammelten, wurden von Einsatzkräften der örtlichen Polizeireviere begleitet, die zusätzlich von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden. Zusammen mit der Versammlung von nahezu 300 Menschen auf dem Festplatz in Wangen im Allgäu verliefen sämtliche Demonstrationen aus polizeilicher Sicht sehr diszipliniert und ohne Zwischenfälle.

18.08 Uhr - Sozialminister Lucha gibt Regeln für Besuche in Heimen und Krankenhäusern vor

Ab dem 18. Mai sind wieder regelmäßige Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erlaubt - allerdings unter strikten Hygienestandards. Das baden-württembergische Sozialministerium gab am Samstag bekannt, unter welchen Bedingungen Angehörige in den Einrichtungen und Kliniken Besuch bekommen dürfen und wer davon ausgeschlossen ist.

Für alle gilt: Pro Patient und Tag ist nur ein Besucher erlaubt. Für Menschen, die im Sterben liegen, gibt es Ausnahmen.

Die neuen Regeln greifen erst ab dem 18. Mai, weil die Einrichtungen etwas Zeit brauchen, um die Voraussetzungen für die neuen Besuchsregelungen zu schaffen. Die genauen Voraussetzungen und Vorgaben für den Südwesten lesen Sie hier.

