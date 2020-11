Corona-Newsblog: Aras möchte Maskenverweigerer im Landtag zur Kasse bitten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg : ca. 24.797 (85.442 Gesamt - ca. 58.600 Genesene - 2.045 Verstorbene)

: ca. (85.442 Gesamt - ca. 58.600 Genesene - 2.045 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 2.045

Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland : ca. 178.218 (560.379 Gesamt - ca. 371.500 Genesene - 10.661 Verstorbene)

: ca. (560.379 Gesamt - ca. 371.500 Genesene - 10.661 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 10.661

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

++ Aras möchte Maskenverweigerer im Landtag zur Kasse bitten

(09.56 Uhr) Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) möchte notfalls mit Geldstrafen gegen Maskenverweigerer im Landtag vorgehen. „Außerhalb des Saals kann ich ein Zwangsgeld von 250 Euro verhängen, in Wiederholungsfällen bis zu 800 Euro“, sagte Aras. Bei Verstößen innerhalb des Plenarsaals habe sie dagegen das Mittel der Ordnungsrufe, bis hin zum Ausschluss von einer Sitzung.

Die meisten Abgeordneten halten sich laut Aras aber an die seit rund zwei Wochen geltende Maskenpflicht im Landtag, sechs Abgeordnete seien davon befreit. Es gebe jedoch „einige wenige, die sich nicht gut an die Maskenpflicht halten.“ Namentlich nannte die Landtagspräsidentin die beiden ehemaligen AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon und Heinrich Fiechtner. Diese würden im Landtag wiederholt mit Provokationen auffallen.

Die fraktionslosen Politiker sollen zudem im Landtag Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben. Es könne strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn jemand ein Attest wissentlich unrichtig ausstellen würde und dieses Attest dann einer Behörde vorgelegt werde, sagte Aras. Zudem würden berufsrechtliche Konsequenzen drohen.

++ Studie: Mini-Jobber gehören zu den Corona-Verlierern

(09.10) Mini-Jobber gehören zu den größten Verlierern der Corona-Pandemie. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch in Berlin veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach lag die Zahl der Mini-Jobber im Juni 2020 um 850 000 oder 12 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs ging im gleichen Zeitraum nur um 0,2 Prozent zurück.

"Gerade in einer Rezession wie derzeit werden Minijobberinnen und Minijobber schnell vor die Tür gesetzt", sagte der Wissenschaftler Markus Grabka. Die Mini-Jobber haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, was zu einer schnelleren Entlassung führe. In den besonders coronageplagten Branchen Gastronomie und Veranstaltungen gibt es überdurchschnittlich viele Mini-Jobs. Von den Menschen, die 2019 ausschließlich einem Mini-Job nachgegangen sind, hatte rund die Hälfte im Frühjahr 2020 gar keine bezahlte Arbeit mehr.

++ 16.498 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(08.43 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 16.498 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Dies geht aus Angaben des RKI hervor.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 14.964 gelegen - das waren beinahe doppelt so viele wie am Mittwoch der Woche davor.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 560.379 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Mittwoch um 143 auf insgesamt 10.661 .Das RKI schätzt, dass rund 371.500 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag: 1,07). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel knapp einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

++ Experten fordern drastische Maßnahmen

(06.28 Uhr) Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hat eine erneute Aussetzung der Personaluntergrenzen in der Pflege gefordert.

„Schaffen wir die Grundversorgung nicht mehr, dann können ganz viele andere Fälle nicht länger optimal behandelt werden“, sagte DGP-Präsident Michael Pfeifer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Ein limitierender Faktor, um aus der Personalfalle herauszukommen, ist die Pflege-Untergrenze, die wir grundsätzlich für richtig und gut halten.“ In der aktuellen Lage verschärfe sie allerdings die Situation.

Im Frühjahr hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen bis auf weiteres außer Kraft. Kliniken konnten so vorübergehend von Vorgaben zur Mindestbesetzung mit Pflegekräften abweichen.

++ Weniger Schulklassen im Südwesten werden nur digital unterrichtet

(05.29 Uhr) Nach den Herbstferien ist die Zahl der wegen Corona-Infektionen nur digital unterrichteten Schulklassen im Südwesten deutlich zurückgegangen. 347 (Stand Dienstag) Klassen oder Gruppen an 250 Schulen waren aufgrund von Infektionsfällen oder wegen des Verdachts auf Ansteckung vorübergehend aus dem Präsenzbetrieb herausgenommen.

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. (Foto: Sebastian Gollnow / DPA)

Das Kultusministerium teilte unter Berufung auf die Regierungspräsidien weiter mit, dass vor den Herbstferien 1022 Klassen an 473 Schulen ausschließlich virtuellen Unterricht erhielten. Somit ging die Zahl der betroffenen Klassen innerhalb einer guten Woche um rund zwei Drittel zurück.

Derzeit sind an 35 der 250 Schulen mit Corona-(Verdachts)fällen lediglich einzelne Schüler in Quarantäne. Zwei Schulen sind vollständig geschlossen, das entspricht einem Anteil von 0,04 Prozent der etwa 4500 Schulen mit ihren rund 67 500 Klassen im Land. Vor den Herbstferien waren es noch 15 geschlossene Schulen - und damit 0,3 Prozent aller Schulen.

Das waren die letzten Meldungen vom Dienstag.

++ Material für Coronatests wird im Kreis Sigmaringen knapper

(19.47 Uhr) 110 Infizierte, eine Inzidenz von 80,2 und zwölf Neuinfektionen am Dienstag – die Coronalage im Kreis Sigmaringen bleibt angespannt. Das Gesundheitsamt und auch die Kliniken sehen sich gerüstet, wie die Einrichtungen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilen.

Wie Dr. Jan-Ove Faust, Geschäftsführer der SRH-Kliniken im Kreis, erläutert, befindet sich keiner der fünf Covid-19-Patienten, die derzeit im Sigmaringer Krankenhaus behandelt werden, auf der Intensivstation. Doch Faust rechnet damit, dass sich das ändert, mit Folgen für die Klinik

Gleichzeitig stoßen die niedergelassenen Ärzte offenbar immer mehr an die Belastungsgrenze, wie Dr. Stefanie Colaiacomo, Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung, mitteilt.

Der Anspruch der Getesteten steige, genauso wie die Komplexität der Verordnungen. „Wir können nicht unendlich testen“, betont sie. Das Material werde knapper – wer einen Abstrich gemacht bekommt, müsse inzwischen etwa fünf Tage auf das Ergebnis warten.

++ 2450 Menschen im Südwesten neu mit dem Coronavirus infiziert

(18.25 Uhr) In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 2450 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Damit stieg die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 87.898, wie die Behörde am Dienstag mitteilte (Stand 16.00 Uhr).

253 schwer Erkrankte befinden sich demzufolge derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. 139 von ihnen würden invasiv beatmet. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um elf auf 2055. Als genesen gelten den Angaben zufolge 57.828 Menschen.

Landesweit liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen inzwischen bei 119,6, etwas höher als am Vortag (116,7). Den höchsten Wert weist den Angaben zufolge weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 192 auf.

++ Spahn erklärt nächste Schritte zur Bekämpfung von Covid-19

(17.43 Uhr) Seit Montag gelten in Deutschland wieder verschärfte Corona-Regeln. Sie sollen den weiter steigenden Zahlen an Infizierten entgegenwirken. In einer Pressekonferenz am Dienstag haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Vertreter von Robert-Koch-Institut sowie weitere Experten den aktuellen Stand zur Ausbreitung des Virus und zum Erfolg der Maßnahmen vorgestellt.

"Die Bekämpfung der Pandemie ist eine Mammutaufgabe", sagte Spahn und appellierte an die Menschen: "Lassen Sie uns diese Kraftanstrengung gemeinsam bewältigen." Die hohe Zahl an Infizierten habe zur Folge, dass die Gesundheitssysteme überlastet werden könnten, so Spahn weiter. Das sei einer der wesentlichen Gründe, warum die Maßnahmen jetzt eingeführt worden seien. Hier lesen Sie mehr.

++ Landesregierung verteidigt Corona-Maßnahmen gegen Kritik

(17.17 Uhr) Bei der Landespressekonferenz am Dienstag betonten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha die Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen.

Sie gingen auch auf die Kritik ein, die nun geschlossenen gastronomischen Betriebe hätten funktionierende Hygiene-Konzepte ausgearbeitet.

