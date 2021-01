Corona-Newsblog: Altmaier verspricht Unterstützung für alle Soloselbstständigen und Betriebe

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 31.000 (277.126 Gesamt - ca. 239.900 Genesene - 6.324 Verstorbene)

Baden-Württemberg: ca. 31.000 (277.126 Gesamt - ca. 239.900 Genesene - 6.324 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 6.324

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 104,8

Baden-Württemberg: 104,8 Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 277.700 (2.068.002 Gesamt - ca. 1.741.800 Genesene - 48.770 Verstorbene)

: ca. 277.700 (2.068.002 Gesamt - ca. 1.741.800 Genesene - 48.770 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 48.770

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 123,5

Das Wichtigste auf einen Blick:

Altmaier: Unterstützung für alle Soloselbstständigen und Betriebe (9.29 Uhr)

(9.29 Uhr) Virologin: Nachlässigkeit gefährlicher als neues Virus (6.15 Uhr)

++ Altmaier: Unterstützung für alle Soloselbstständigen und Betriebe

(9.29 Uhr) Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht mehr Unterstützung für Soloselbstständige und Betriebe aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie. 7500 Euro Fixkostenpauschale könnten Soloselbstständige bis Juni abrechnen. „Jetzt gilt es für alle, die Soloselbstständige sind“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“ am Mittwoch. „Das wird ihnen helfen über diese schwierigen Monate zu kommen.“ Auch bei den beschlossenen Maßnahmen zum Homeoffice sollten kleinere Betriebe berücksichtigt werden. „Überall dort Homeoffice, wo es geht, aber eben auch nur dort, wo es geht.“ Es müsse mit „Augenmaß“ umgesetzt werden.

Kontrollen oder Sanktionen bei der Einhaltung der Homeoffice-Regelungen würden seiner Meinung nach „nur ganz selten“ gebraucht werden. „Wir wollen kein bürokratisches Gebilde, sondern wir wollen erreichen, dass es flexibel im Interesse der Betriebe und Arbeitnehmer funktioniert.“ Es müssten so wenig Menschen wie möglich im öffentlichen Nahverkehr oder auf den Straßen sein. „Wir müssen soziale Kontakte reduzieren“, so Altmaier. „Wir wollen so wenig staatliche Regulierungen wie möglich.“

Bund und Länder haben am Dienstagabend über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie diskutiert. So sagte der Bund zu, seine Überbrückungshilfe 3 zu verbessern. Unter anderem sollen die Zugangsvoraussetzungen vereinfacht und die monatlichen Förderhöchstbeträge für Unternehmen und Soloselbstständige deutlich angehoben werden. Auch will der Bund die Abschlagszahlungen spürbar erhöhen.

Außerdem soll ein weitgehender Anspruch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Homeoffice einführt werden. Künftig müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Die Regelung ist bis zum 15. März befristet.

++ Schulsozialarbeiter befürchten negative Auswirkungen des Fernunterrichts

(8.09 Uhr) Mobbing, Lernschwierigkeiten, der Umgang mit Süchten, Trauer, selbstverletzendes Verhalten – die Themen, bei denen die Schulsozialarbeit Schüler und Eltern mit verschiedenen Angeboten unterstützt, sind vielfältig. Normalerweise stehen dabei der persönliche Kontakt und das persönliche Gespräch im Mittelpunkt der Arbeit. Im Corona-Lockdown mit Fernunterricht fällt das weg. Gleichzeitig verschärfen sich in dieser Situation zahlreiche Konfliktpotenziale.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.

++ Verkehrsunternehmen-Verband: Telefonierverbot im ÖPNV wäre sinnvoll

(7.59 Uhr) Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) wäre zur weiteren Bekämpfung der Pandemie in Deutschland offen für ein Telefonierverbot im öffentlichen Nahverkehr. „Das würden wir sehr stark unterstützen“, sagte Verbandspräsident Ingo Wortmann am Mittwoch im Deutschlandfunk. Denn es gebe Fahrgäste, die in Fahrzeugen und U-Bahnhöfen zum Telefonieren den Mund-Nasen-Schutz herunterzögen. Ein Telefonierverbot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt es bereits in Spanien.

Einschränkend räumte Wortmann ein, dass die Maßnahme gegen die Verbreitung von Aerosolen zwar hilfreich, aber „schwer zu kontrollieren“ wäre. Er würde auf die Vernunft der Menschen setzen, zum Schutz anderer auf das Telefonieren zu verzichten.

Bund und Länder hatten am Dienstagabend beschossen, dass im ÖPNV medizinische OP-Masken oder die besonders gut schützenden FFP2-Masken zu tragen sind. Sie verzichteten auf eine zuvor auch diskutierte reine FFP2-Pflicht in Bussen und Bahnen, vor der der Verband gewarnt hatte. Es habe die Sorge gegeben, dass nicht ausreichend Masken zur Verfügung stünden oder sich Menschen die teureren FFP2-Masken nicht leisten könnten, erklärte Wortmann. In Bayern gilt aber bereits seit Montag eine solche FFP2-Pflicht. In München sei es „bisher ganz glimpflich verlaufen“, sagt der VDV-Präsident. „Meine Sorge hat sich zerstreut.“ Es habe bei Fahrausweis-Kontrollen „keine großen Eskalationen“ gegeben.

++ Virologin: Nachlässigkeit gefährlicher als neues Virus

(6.15 Uhr) Die Münchner Virologin Ulrike Protzer sieht in der Nachlässigkeit der Menschen während der Corona-Pandemie eine größere Gefahr als in der neuen Virus-Variante. Dies erkläre auch die trotz Lockdowns nur langsam sinkenden Infektionszahlen, erläuterte die Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und an der Technischen Universität München der Deutschen Presse-Agentur.

„Die neue Variante birgt ein erhöhtes Risiko, sich im Eins-zu-eins-Kontakt anzustecken. Aber: Der Eins-zu-eins-Kontakt muss überhaupt erst mal passieren. Und er muss so passieren, dass der Abstand nicht ausreichend gewahrt wird oder dass Masken nicht getragen werden. Nur dann kann es da auch wirklich zu einer Übertragung kommen.“ Dann allerdings scheine das Ansteckungsrisiko mit der neuen Variante größer zu sein.

Wichtig sei es etwa, die Maske in entsprechenden Situationen aufzubehalten und nicht zwischendurch abzusetzen. Dass ein wirksamer Schutz möglich sei, zeigten Erfahrungen im Klinikum. Dort hätten sich Mitarbeiter am seltensten in dem Bereich angesteckt, in dem Corona-Patienten behandelt wurden.

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen sehe sie derzeit keine Chance auf ein Ende des Lockdowns, sagte Protzer. „Solange die Zahlen so hoch sind, sollte man jeden Risikokontakt vermeiden.“ Es sei sinnvoll, Gastronomie und nicht zwingend erforderliche Läden vorerst noch geschlossen zu halten.

Einer großen Studie in den USA zufolge habe das größte Ansteckungsrisiko in Restaurants bestanden. Der zweitgrößte Risikofaktor seien demnach Geschäfte gewesen, allerdings habe damals keine Maskenpflicht gegolten. „Das Risiko ist sicher geringer, wenn man konsequent Maske trägt — was im Restaurant schlicht nicht vorstellbar ist.“ Waren vorzubestellen und abzuholen, sei in der Krise eine gute Möglichkeit mit sehr geringem Risiko.

++ 885 Soldaten helfen im Südwesten im Kampf gegen Corona

(6.06 Uhr) Mit 885 Soldatinnen und Soldaten unterstützt die Bundeswehr in Baden-Württemberg täglich die Behörden im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Der Großteil (675) hilft dabei nach Angaben des Landeskommando Baden-Württemberg in 35 der 38 Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. 174 Soldatinnen und Soldaten seien bei der logistischen und medizinischen Unterstützung in vier Zentralen Impfzentren im Einsatz, 17 zur Logistik in Alten- und Pflegeheimen und 19 zur medizinischen Unterstützung in Kliniken.

Weitere 351 Soldaten sollen ab Freitag in den Kreisimpfzentren helfen und würden abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffs nach und nach abgerufen, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Allerdings lägen bislang nur für etwa die Hälfte der Impfzentren im Südwesten Amtshilfeanträge vor. „Bei den anderen gehen die zivilen Behörden davon aus, dass sie diese mit eigenen Mitteln betreiben können.“

Weil zusätzlich Kräfte für Schichtwechsel, als Vertretung an freien Tagen und in der Führungsorganisation eingeplant werden müssen, seien insgesamt rund 2500 Soldatinnen und Soldaten für die Amtshilfe im Südwesten gebunden, hieß es. „Die Unterstützung der zivilen Behörden im Rahmen der Pandemiebekämpfung ist ein selbstverständlicher Teil unseres Auftrages“, sagte Oberst Thomas Köhring, Kommandeur des Landeskommandos. „Die Bundeswehr wird diese Unterstützung fortsetzen, solange wir gebraucht und angefordert werden.“

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland abermals

(21.32 Uhr) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Deutschland erneut deutlich gesenkt. Die IWF-Ökonomen trauen der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr jetzt nur noch einen Zuwachs um 3,5 Prozent zu, wie aus einer neuen Länderstudie hervorging.

Damit korrigiert sich der IWF zum zweiten Mal in gut sechs Monaten nach unten - im Oktober hatte die Prognose bei 4,2 Prozent gelegen, im Juni noch 1,2 Punkte höher.

Allerdings hatte sich auch der pandemiebedingte Konjunktureinbruch im vergangenen Jahr letztlich auch als deutlich weniger dramatisch als vom IWF zunächst angenommen herausgestellt, so dass der Spielraum für eine positive Gegenbewegung entsprechend geringer ausfällt.

Insgesamt bescheinigten die Experten des Währungsfonds Deutschland ein vergleichsweise gutes Corona-Krisenmanagement, mahnten allerdings zugleich, wirtschaftliche Hilfen nicht zu früh wieder einzustellen.

++ 1685 Corona-Neuinfektionen im Südwesten: 105 weitere Tote

(18.20 Uhr) Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen ist in Baden-Württemberg um 1685 Fälle gestiegen. Außerdem wurden 105 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte.

Damit sind im Südwesten seit Beginn der Pandemie insgesamt 277.099 Ansteckungen und 6323 Todesfälle unter Infizierten registriert worden. Als genesen gelten 235.226 Menschen.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beträgt demnach 104,8. Der Wert liegt in allen 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten über 50 - ab jener Marke gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Bodenseekreis meldet elf Corona-Tote an einem Tag

(18.03 Uhr) Im Bodenseekreis sind elf weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das meldet das Gesundheitsamt des Bodenseekreises am Dienstag.

Von den elf Verstorbenen kommen laut den Angaben des Landratsamtes neun aus der Altersgruppe der über 80-Jährigen, zwei aus der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen. Mittlerweile gibt es im Bodenseekreis insgesamt 94 Corona-Tote zu beklagen. 71 von ihnen waren über 80 Jahre alt.

Auch die Situation in den Kliniken ist weiter angespannt. 78 Menschen werden stationär wegen einer Covid-19-Krankheit behandelt, sieben davon intensivmedizinisch.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ OSK-Kliniken in Ravensburg und Wangen impft Mitarbeiter

++ Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert

(16.05 Uhr) Bund und Länder beraten über die weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie. Eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar sei laut übereinstimmenen Medienberichten bis zum 14. Februar beschlossen.

Als Folge des verlängerten Lockdowns bleiben Geschäfte des Einzelhandels, die Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen auch weiterhin geschlossen.

Über die zeitliche Verlängerung hinaus wird in der Bund-Länder-Runde auch eine Verschärfung der bestehenden Maßnahmen diskutiert. Dabei geht es auch unter anderem um eine FFP2-Maskenpflicht nach bayerischem Vorbild beim Einkaufen sowie im öffentlichen Personennahverkehr.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Den gesamten Newsblog von Dienstag finden Sie hier.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹