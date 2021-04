Newsblog: Giovane Elber kritisiert Corona-Krisenmanagement Brasiliens

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 28.800 (370.273 Gesamt - ca. 332.700 Genesene - 8.737 Verstorbene)

: ca. 28.800 (370.273 Gesamt - ca. 332.700 Genesene - 8.737 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.737

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 131,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 235.900 (2.873.190 Gesamt - ca. 2.560.400 Genesene - 76.895 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 235.900 (2.873.190 Gesamt - ca. 2.560.400 Genesene - 76.895 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 76.895

Deutschland: 76.895 Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 131,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

18.129 Corona-Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle (09.25 Uhr)

(09.25 Uhr) Giovane Elber kritisiert Corona-Krisenmanagement Brasiliens (10.48 Uhr)

++ Giovane Elber kritisiert Corona-Krisenmanagement Brasiliens

(10.48 Uhr) Der ehemalige Fußballprofi Giovane Elber hat sich besorgt über die Corona-Lage in seinem Heimatland Brasilien geäußert.

Dem Nachrichtenportal „t-online“ sagte er: „Die Situation ist schrecklich. Die Ärzte müssen entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Das ist tragisch, und ich habe Angst um die Menschen.“

Auch einige von Elbers Bekannten befänden sich inzwischen auf der Intensivstation oder seien gestorben. Mit Kritik am Krisenmanagement der Regierung um Jair Bolsonaro hält sich der 48-Jährige nicht zurück. „Unser Präsident hat nur falsche Entscheidungen getroffen. Die Politik muss die Pandemie endlich ernster nehmen“, forderte Elber, der in der Bundesliga zwischen 1994 und 2005 für den VfB Stuttgart, Bayern München und Borussia Mönchengladbach spielte.

In Brasilien haben mittlerweile über 300.000 Menschen den Kampf gegen das Virus verloren. Im Vergleich zum Juli, dem bislang schlimmsten Monat, haben sich die Zahlen im März verdoppelt. Die Krankenhäuser sind überlastet. Verantwortlich dafür ist unter anderem die brasilianische Virus-Mutante P1.

++ 18.129 Corona-Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle

(09.25 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.129 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 120 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Samstag hervor.

Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 20.472 Neuinfektionen und 157 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.05 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 131,4 - und damit etwas niedriger als am Vortag (134,0).

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.873.190 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.560.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 76.895.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagnachmittag bei 1,03 (Vortag: 0,99). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag:

++ Laschet will bundesweit einheitliche Lösung für Schulen

(17.47 Uhr) Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen in der Corona-Pandemie nach den Osterferien weitergeht. Diese sollten die Länder selbst treffen und nicht der Bund.

Ob es dann eine Testpflicht für Schüler im Präsenzunterricht geben soll, ist umstritten. Laschet, der auch nordrhein-westfälischer Ministerpräsident ist, sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Ich wünsche mir, dass alles, was wir in den kommenden Wochen tun, möglichst bundeseinheitlich erfolgt.“ Das sei auch in Schulfragen möglich. „Es kann einen Konsens der Kultusministerkonferenz geben, den wir alle verbindlich umsetzen.“

Ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen werden, ist Laschet zufolge noch nicht entschieden. Er gehe davon aus, dass „wir bis zum Ende der nächsten Woche Klarheit haben, wie es mit dem Schulstart und den sicheren Bedingungen ist“. In jedem Fall müsse gewährleistet sein, dass in jeder Schule zweimal pro Woche getestet werden könne und sich Schüler dem Test nicht entziehen.

++ Virologe Drosten hält erneuten Lockdown für unausweichlich

(16.21 Uhr) Der Berliner Virologe Christian Drosten hält in der Corona-Pandemie einen erneuten Lockdown für unausweichlich. „Wir werden um einen ernsthaften Lockdown nicht herumkommen“, sagt Drosten dem „Spiegel“. Man habe in Paris und London gesehen, dass ein Teillockdown gegen die aggressivere Virusvariante nicht durchgreife.

„Ich glaube, es wird nicht ohne einen neuen Lockdown gehen, um diese Dynamik, die sich jetzt ohne jeden Zweifel eingestellt hat, noch einmal zu verzögern“, sagt Christian Drosten. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

„Die Inzidenz ist dort immer weiter gestiegen wie auch die Zahl der schweren und oft auch tödlichen Krankheitsverläufe.“ Noch bestehe die Chance, eine solche Entwicklung in deutschen Großstädten abzuwenden. „Dazu ist jetzt aber politisches Handeln und auch die Unterstützung möglichst vieler Menschen notwendig“, sagte Drosten.

++ Söder ruft zum Verzicht auf Reisen auf

(15.16 Uhr) Mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen ruft Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen in Bayern zum Osterfest zum Verzicht auf.

„Normalerweise ist Ostern das Fest, an dem man sich mit der Familie trifft, Freunde besucht, Reisen macht“, wird Söder laut Redemanuskript in seiner Osteransprache sagen, die am Samstag ausgestrahlt werden soll. Wegen Corona sehe die Lage anders aus: „Also: Nicht reisen, weniger Treffen und achtsam sein und auf einander Acht geben.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht bei einer Pressekonferenz. (Foto: Peter Kneffel / DPA)

Die Auswirkungen der steigenden Inzidenzwerte bekommt nun auch die Landeshauptstadt zu spüren. Nachdem die Zahlen laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag am dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert 100 liegen, greift am Ostersonntag die sogenannte Notbremse - das heißt, die seit 8. März geltenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden wieder außer Kraft gesetzt und es gelten die Regeln des vorherigen Lockdowns.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog von Freitag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹