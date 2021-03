Corona-Newsblog: Inzidenz in Deutschland steigt auf 135,2

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 359.284 (359.284 Gesamt - ca. 326.000 Genesene - 8.648 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 8.648

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 127,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 207.800 (2.791.822 Gesamt - ca. 2.507.900 Genesene - 76.093 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 76.093

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 135,2



++ Inzidenz in Deutschland steigt auf 135,2

(06.20 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist auf 135,2 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen hervor. Am Vortag hatte das RKI 134,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche gemeldet. Anfang März lag der Wert noch bei unter 70. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Nachdem im Lockdown die Zahl der Neuinfektionen bis etwa Mitte Februar deutlich gefallen war, stieg die Zahl der Ansteckungen zuletzt wieder kräftig - was Experten auch auf die weite Verbreitung ansteckenderer Varianten zurückführen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland, mit Ausnahme Baden-Württembergs, meldeten dem RKI binnen eines Tages 9549 Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 180 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7485 Neuinfektionen und 250 neue Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2 791 822 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 507 900 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 76 093.

++ Corona-Tests: IG Metall appelliert an Verantwortung der Unternehmen

(06.12 Uhr) Die IG Metall hat in der Debatte um mehr Corona-Tests an die Firmen appelliert. "Es ist die Verantwortung der Unternehmen, jetzt allen im Betrieb anwesenden Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich einen kostenfreien Test anzubieten", erklärte die Gewerkschaft.

Der Gesundheitsschutz liege auch in der Verantwortung der Unternehmen. "Hierzu brauchen wir in der Wirtschaft eine Teststrategie", so die Gewerkschaft. Tests wie Impfungen könnten die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus im Betrieb keinesfalls ersetzen, sondern lediglich ergänzen.

Die IG Metall werde im Interesse der Gesundheit der Beschäftigten die praktische Umsetzung von Tests in Firmen unterstützen und dort, wo sie nicht oder nur zögerlich erfolgten, anmahnen. Die Beschäftigten sollten dieses Angebot annehmen, um die Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens zu unterstützen.

++ Starker Anstieg der Corona-Fallzahlen in Modellkommune Tübingen

(05.45 Uhr) In der Modellkommune Tübingen mit Lockerungen und massenhaften Tests sind die Corona-Fallzahlen stark gestiegen. Allerdings sei der Anstieg in etwa so hoch wie dort, wo mit Schließungen gearbeitet werde, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Montagabend bei einer Online-Gesprächsrunde mit Wissenschaftlern in Tübingen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sei bis Sonntag auf 66,7 gestiegen, sagte Palmer den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstag). Damit hat sich der Wert innerhalb weniger Tage fast verdoppelt. Am vergangenen Donnerstag hatte er nach Angaben der Stadt noch bei 35 gelegen.

Den Zeitungen sagte Palmer, der Anstieg mache ihm keine Sorgen. Dieser gehe eher nicht aufs Einkaufen oder den Theaterbesuch zurück. Problematisch seien jene Menschen, die abends in der Stadt Party machten. Es sei aber jederzeit möglich die Reißleine zu ziehen. "Das ist ein Experiment mit offenem Ausgang", so Palmer.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag.

++ Kretschmann legt Schulöffnung nach Osterferien zunächst auf Eis

(21.18 Uhr) Schüler, Eltern und Lehrer im Südwesten müssen sich weiter gedulden: Wegen der schnell steigenden Infektionszahlen hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Pläne für eine Rückkehr aller Kinder und Jugendlichen an die Schulen nach den Osterferien zunächst auf Eis gelegt.

Bei einem Spitzengespräch mit Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden am Montag legte er sich noch nicht fest, wann es mit dem geplanten Wechselunterricht für alle losgehen kann. „Da müssen wir ein stückweit auf Sicht fahren“, sagte eine Regierungssprecherin am Montagabend in Stuttgart auf Anfrage.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, hat der Grünen-Politiker bei der Videokonferenz erklärt, man habe wegen der Ferien bis zum 11. April noch Zeit. Dies stieß vor allem bei Lehrerverbänden auf Unmut, da Schulleitungen und Lehrkräfte dadurch keine Planungssicherheit hätten.

Zuletzt hatte Kretschmann am vergangenen Mittwoch im Landtag angekündigt, dass nach den Osterferien alle Schülerinnen und Schüler perspektivisch wieder in die Schulen zurückkehren sollen — allerdings nur abwechselnd und getestet. Wegen der schnellen Verbreitung der Corona-Mutante, die auch durch Kinder und Jugendliche weitergetragen wird, wurden diese Pläne aber wieder gebremst. „Zunächst muss sich die pandemische Lage wieder stabilisieren“, sagte die Sprecherin.

++ Notbremse im Bodenseekreis kommt mit Verzögerung

(20.45 Uhr) Die Zahlen im Bodenseekreis steigen, seit Samstag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 100. Nach drei Tagen in Folge mit einer Inzidenz über 100 zieht die sogenannte „Notbremse“ mit verschärften Corona-Regeln nach der Verordnung des Landes.

Doch ob die Notbremse für den Bodenseekreis kommt, ist am Montagabend aufgrund technischer Probleme des Landesgesundheitsamts noch nicht klar. Aus diesem Grund habe es am Montag keine Bekanntmachung vonseiten des Landkreises zur Notbremse gegeben. Hier lesen Sie mehr.

++ Keine aktuellen Corona-Zahlen für Baden-Württemberg

(20.12 Uhr) Die Meldung zum Corona-Tagesbericht des Landesgesundheitsamts entfällt. Die Behörde hat mitgeteilt, dass wegen eines Fehlers im Datenbankserver die von den Gesundheitsämtern übermittelten Daten nicht vollständig importiert wurden. „Eine Tagesanalyse konnte daher am heutigen Tag nicht durchgeführt werden“, hieß es. Die Daten sollten am Dienstag nach Behebung des Fehlers aktualisiert werden.

