Corona-Newsblog: Kretschmann fordert harten Lockdown

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 25.600 (358.479 Gesamt - ca. 324.300 Genesene - 8.643 Verstorbene)

: ca. 25.600 (358.479 Gesamt - ca. 324.300 Genesene - 8.643 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.643

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 127,5

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 211.500 (2.782.273 Gesamt - ca. 2.494.800 Genesene - 75.900 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 211.500 (2.782.273 Gesamt - ca. 2.494.800 Genesene - 75.900 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 75.913

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 134,4



Das Wichtigste auf einen Blick:

Land lockert Regeln für private Treffen in Hotspot-​Regionen (13.11 Uhr)

in Hotspot-​Regionen (13.11 Uhr) Deutlicher Anstieg von Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten (18.49 Uhr)

(18.49 Uhr) Bei Infektion auf Malle können Deutsche gratis ins Corona-Hotel (16.48 Uhr)

können Deutsche gratis ins Corona-Hotel (16.48 Uhr) Sieben-​Tage-Inzidenz zu hoch: Landkreis Ravensburg zieht die Notbremse (11.17 Uhr)

zu hoch: Landkreis Ravensburg zieht die Notbremse (11.17 Uhr) Frankreich ist nun Hochinzidenzgebiet mit Corona-Testpflicht (09.39 Uhr)

++ Wegen langsamer Impfung in EU: Euro bei Fünfmonatstief

(07.55 Uhr) Der Euro hat zu Wochenbeginn in der Nähe seines tiefsten Standes seit knapp fünf Monaten notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. In der vergangenen Woche wurde mit 1,1761 Dollar der tiefste Stand seit Anfang November erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1782 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit durch einen aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. Gründe sind steigende Wachstumserwartungen in den USA und die schleppend verlaufende Impfkampagne in der EU. Zum Wochenstart werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet.

++ Regierung, Schüler, Eltern und Lehrer sprechen über Schulöffnungen

(07.35 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann will, dass nach den Osterferien alle Schüler wieder in die Schulen zurückkehren - abwechselnd und getestet. Wie das genau ablaufen kann, will der Grünen-Politiker am Montag (16.00 Uhr) mit Vertretern von Schülern, Eltern und Lehrern besprechen. An der Videokonferenz sollen auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) teilnehmen.

Vor dem virtuellen Treffen forderten Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter eine verbindliche Teststrategie des Landes. Die GEW etwa verlangt von so einer Vereinbarung mit der Landesregierung, dass mindestens zwei Tests pro Woche für jede Schülerin und jeden Schüler an der Schule garantiert werden. Bisher hänge die Umsetzung viel zu oft an den völlig überlasteten Schulleitungen.

In dem Einladungsschreiben Kretschmanns, das der dpa vorliegt, heißt es, angesichts stark steigender Infektionszahlen müsse überlegt werden, "wie wir trotzdem Unterricht ermöglichen können und dabei zwischen Gesundheitsschutz und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen einen gangbaren Weg finden." Und weiter: "Für den Zeitraum nach Ostern sind damit tragfähige Konzepte für den Schulbetrieb gefragt, um möglichst allen Klassenstufen die Chance auf Wechselunterricht zu geben."

++ Epidemiologin erwartet mehr schwere Corona-Fälle bei Jüngeren

(06.55 Uhr)Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, erwartet bei wachsenden Corona-Zahlen mehr schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen. "Das Problem ist, dass bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen auch der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 weiter ansteigen wird", sagte Grill der Deutschen Presse-Agentur. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante sei sowohl deutlich ansteckender als auch gefährlicher, "da sie wohl mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht".

Bei Hochaltrigen gehe die Zahl neuer Todesfälle zurück, erläuterte die Präsidentin der Gesellschaft mit Sitz in Ulm, die auch Professorin für Epidemiologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist. "Das deutet darauf hin, dass es zunehmend gelingt, die besonders vulnerablen Gruppen durch Impfung zu schützen." Aber auch bei den 60- bis 69-Jährigen sei das Sterberisiko der Infizierten noch bei etwa vier Prozent. Das bedeute, dass eine stark steigende Fallzahl auch zu mehr Erkrankten und schwer Erkrankten führen werde, so Grill. "Nur eben dann in den jüngeren Altersgruppen."

++ Immunologen: Dosen für Zweitimpfungen nicht weiter zurücklegen

(06.15 Uhr) Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie fordert angesichts der steigenden Corona-Zahlen, Dosen für Zweitimpfungen nicht mehr zurückzulegen. "Impfstoff zurückzulegen, ist angesichts der aktuellen Situation nicht mehr tragbar und kostet Menschenleben", sagte Generalsekretär Carsten Watzl der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "Es würde jetzt viel helfen, alles zu verimpfen, was da ist und die Zweitimpfung dann zu machen, wenn die spätere Lieferung erfolgt." Laut Watzl wird nach wie vor in vielen Bundesländern und Impfzentren die zweite Impfdosis zurückgelegt. "Das heißt, wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist."

++ Palmer zieht Bilanz zu Tübinger Weg

(06.02) Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wird am Montag (18.15 Uhr) eine Bilanz zum sogenannten "Tübinger Weg" ziehen. In der Ringvorlesung "Was lernen wir in Tübingen aus der Corona-Krise?" beim Weltethos-Institut in Tübingen spricht Palmer über den früh eingeschlagenen Weg der Universitätsstadt, mit massenhaften Schnelltests auch während der Pandemie Lockerungen zu ermöglichen. Die Diskussion wird vom Tübinger Politikwissenschaftler Christopher Gohl moderiert.

In Tübingen läuft noch bis zum 18. April ein Modellprojekt zu mehr Öffnungsschritten in Corona-Zeiten. An neun Teststationen können die Menschen kostenlose Tests machen, das Ergebnis wird bescheinigt. Damit kann man in Läden, zum Friseur oder auch in Theater und Museen. In einer ersten Zwischenbilanz hatte sich Palmer trotz Unregelmäßigkeiten bei der Testauswertung zufrieden gezeigt. Das Modellprojekt wird vom Universitätsklinikum Tübingen wissenschaftlich begleitet.

++ Kretschmann fordert harten Lockdown

(05.30 Uhr) Forderungen nach einem harten Lockdown und nach einem neuen Corona-Gipfel werden lauter. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. "Erstmal überlegen wir alle solche Sachen", sagte Kretschmann. "Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch." Nach den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse es Klarheit geben. Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel, die eigentlich erst für den 12. April geplant ist, vorgezogen werden muss, sagte Kretschmann nicht.

Kretschmann will bei der Corona-Notbremse in Hotspot-Regionen keine Verzögerung mehr zulassen. "Das wird strikt durchgesetzt. Da gibt es kein Vertun mehr", sagte der Grünen-Regierungschef. In der baden-württembergischen Landesregierung wächst dem Vernehmen nach der Ärger über Stadt- und Landkreise, die die Notbremse zunächst nicht konsequent anwenden, obwohl sie den Grenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche schon mehr als 3 Tage lang überschritten haben.

Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Wochenende

++ Infektionen steigen rasant - Kommen jetzt härtere Maßnahmen?

(21.41 Uhr) Angesichts immer schneller steigender Corona-Infektionszahlen werden Rufe nach einem härteren Lockdown laut. Bayerns Regierungschef Markus Söder erklärte dazu: „Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse“, betonte der CSU-Chef in der „Augsburger Allgemeinen“.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hingegen stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht, allerdings nicht unbedingt im MPK-Format. „Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch“, sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart.

„Wir rennen sehenden Auges ins Verderben“, warnte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Professor Gernot Marx. Hier lesen Sie mehr.

++ Deutlicher Anstieg von Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten

(18.49 Uhr) Der Sieben-Tage-Wert der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg am Sonntag deutlich gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts (Stand: Sonntag, 16 Uhr) registrierten die Gesundheitsämter im Südwesten im Laufe der vergangenen 7 Tage 127,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Am Samstag hatte der Wert bei 121,5 gelegen, am vergangenen Sonntag noch bei 103,1.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 1341 auf 358.512. 8643 Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Das waren elf mehr als Stand Samstag. Als genesen gelten geschätzt 322.369 Infizierte (plus 1335).

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 27.099 Fälle mit Hinweisen auf „besorgniserregende Varianten“ übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B1.351) entdeckt worden waren. Ihr Anteil liegt im Südwesten den Angaben zufolge inzwischen bei mehr als 80 Prozent.

14,8 Prozent der 2403 betreibbaren Intensivbetten sind der Mitteilung zufolge im Moment frei. Dieser Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Intensivbetten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Patienten mit anderen gravierenden Erkrankungen.

++ Bad Saulgau greift Handel und Gastronomie unter die Arme

(18.23 Uhr) Die Stadt Bad Saulgau befreit die Einzelhändler und Gastronomen im Jahr 2021 von Sondernutzungsgebühren für ihre Warenständer und Außenbestuhlung. Das hat der Bad Saulgauer Gemeinderat am vergangenen Donnerstag in seiner digitalen Sitzung beschlossen.

Mit mehreren Bausteinen soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden. Diskutiert wurde über das Drucken von Einkaufsflyern. Hier lesen Sie mehr.

