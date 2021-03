Corona-Newsblog: Frankreich ist nun Hochinzidenzgebiet mit Corona-Testpflicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 24.400 (354.990 Gesamt - ca. 321.900 Genesene - 8.622 Verstorbene)

: ca. 24.400 (354.990 Gesamt - ca. 321.900 Genesene - 8.622 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.622

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 121,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 202.000 (2.755.225 Gesamt - ca. 2.477.500 Genesene - 75.780 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 202.000 (2.755.225 Gesamt - ca. 2.477.500 Genesene - 75.780 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 75.780

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 124,9



(07.40 Uhr) Forderungen nach Lockdown und neuer Bund-Länder-Runde werden laut

(06.45 Uhr) Frankreich ist nun Hochinzidenzgebiet mit Corona-Testpflicht

++ Forderungen nach Lockdown und neuer Bund-Länder-Runde werden laut

(07.40) Nur wenige Tage nach der letzten Bund-Länder-Runde scheint sich die Stimmung zu drehen. Die Forderungen nach einem harten Lockdown und nach einem neuen Corona-Gipfel werden lauter. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht.

„Erstmal überlegen wir alle solche Sachen“, sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. „Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch.“

Bei den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse man „zu Klarheit kommen“. Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten, die im April geplant ist, vorgezogen werden muss, sagte der Grüne nicht. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte einen raschen neuen Corona-Gipfel gefordert.

Das Land Berlin will in der Corona-Pandemie hingegen einen neuen Weg einschlagen, um trotz wieder steigender Infektionszahlen aus dem Kreislauf aus Öffnen und Schließen herauszukommen. Deshalb bleiben einerseits vorsichtige Lockerungen etwa in Handel und Kultur bestehen, werden aber durch neue und verschärfte Regeln vor allem im Hinblick auf das Testen ergänzt.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sprach sich für ein härteres Vorgehen aus. „Wenn jetzt parallel zum Impfen die Infektionszahlen wieder rasant steigen, wächst die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun wird gegen den Impfstoff“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Im Falle einer solchen Mutation „stünden wir wieder mit leeren Händen da“, so Braun weiter. Dann bräuchte es neue Impfstoffe. Er forderte unter anderem regionale Ausgangsbeschränkungen.

++ Erstes Großkonzert in Barcelona mit 5000 Fans

(06.55 Uhr) Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Barcelona am Samstagabend wieder ein großes Popkonzert mit 5000 Zuschauern gegeben. Der Auftritt der Indie Popband Love of Lesbians in der für bis zu 24 000 Gäste ausgelegten Mehrzweckhalle „Palau de Sant Jordi“ hatte Pilotcharakter und war offiziell genehmigt.

Es ging darum zu testen, ob solche Großveranstaltungen trotz Corona bei ausreichenden Vorsichtsmaßnahmen sicher sein können. „Willkommen zu einem der bewegendsten Konzerte unseres Lebens“, begrüßte der Sänger von Love of Lesbians, Santi Balmes, die Menschenmenge.

Vor und während des Konzerts galten strenge Schutzmaßnahmen, die von einem Ärzteteam überwacht wurden. Alle Zuschauer mussten am Samstag in einem von drei speziellen Testzentren zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr einen Schnelltest machen. Nur 6 der 5000 Tests seien positiv ausgefallen, schrieb die Zeitung „La Vanguardia“.

Eingelassen wurden nach Angaben der Veranstalter zudem nur registrierte Besucher im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die ein neueres Smartphone besaßen, um ein Programm für das Test-Ergebnis herunterladen zu können. Zudem mussten die Zuschauer einwilligen, dass ihre Daten mit denen der Gesundheitsbehörden abgeglichen werden.

Die Zuschauer bei dem Großkonzert mussten einen Schnelltest durchführen lassen und Maske tragen. Abstandhalten war aber keine Pflicht. (Foto: LLUIS GENE)

++ Frankreich ist Hochinzidenzgebiet mit Corona-Testpflicht

(06.45 Uhr ) Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gilt Frankreich seit Mitternacht am Sonntag aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet, dass man bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis dabei haben muss. Für das an Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzende Départment Moselle gelten weiterhin noch strengere Einreiseregeln.

Als Hochinzidenzgebiete werden Regionen im Ausland eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 200 übersteigt. In Frankreich liegt diese sogenannte Inzidenz nach den aktuellsten Zahlen sogar über 300.

Die Hochinzidenzgebiete sind die mittlere von drei Risikokategorien. Die niedrigste sind die einfachen Risikogebiete mit einer Inzidenz über 50. Wer aus Regionen dieser beiden Kategorien nach Deutschland einreist, muss auch für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen davon mit einem zweiten Test befreien.

Für die höchste Risikokategorie, die Gebiete mit besonders ansteckenden oder gefährlichen Varianten des Coronavirus, gilt sogar eine Quarantänepflicht von 14 Tagen, von der man sich nicht freitesten kann. In diese Kategorie fällt bereits seit längerem als einzige Region in Frankreich das Départment Moselle, was vorerst auch so bleiben wird.

Am deutsch-französischen Grenzübergang Kehl fahren Autos nach Deutschland. Besonders in Grenznähe werden durch die neuen Regeln Probleme, zum Beispiel für Pendler, erwartet. (Foto: Uli Deck)

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt minimal

(17.52 Uhr) Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Samstag (Stand 16.00 Uhr) nur sehr leicht gestiegen. Allerdings werden am Wochenende in der Regel weniger Ergebnisse übermittelt. Den Daten der Stuttgarter Behörde zufolge registrierten die Gesundheitsämter im Südwesten im Laufe der vergangenen 7 Tage 121,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert bei 121,1 gelegen.

31 der 44 Stadt- und Landkreise überschreiten mittlerweile die Schwelle von 100. Am höchsten ist der Wert im Landkreis Schwäbisch Hall mit 475,2, am niedrigsten in Pforzheim mit 69,1.

Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 2149 auf 357 171. 8632 Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit. Das waren zehn mehr als Stand Freitag. Als genesen gelten geschätzt 321 034 Infizierte (plus 1350).

++ Et­li­che Men­schen de­mons­trie­ren in Ulms In­nen­stadt gegen die Corona-​Politik

(17.35 Uhr) Gegen die aktuelle Corona-Politik der Bundesregierung haben etliche Demonstranten am Samstagnachmittag in der Innenstadt Ulms demonstriert. Am Maritim Hotel hatten sich die Demonstranten gegen 15 Uhr versammelt und zogen dann mit Sprechparolen wie „Merkel muss weg“ oder „Wir fordern unsere Selbstbestimmung zurück“ Richtung Münsterplatz. Mit dabei waren mehrere Hundert Polizisten, die den Demonstrationszug begleiteten.

Die Demonstranten zogen zum Münsterplatz. (Foto: Ehrenfeld)

++ Freilichtmuseum Pfahlbauten öffnet wieder für Besucher

(17.21 Uhr) Das Freilichtmuseum Pfahlbauten am Bodensee hat am Samstag wieder seine Pforten für Besucher geöffnet. „Als Outdoor-Anlage sind wir im Vorteil gegenüber Museen in geschlossenen Räumen“, teilte Direktor Gunter Schöbel in Uhldingen-Mühlhofen mit. Denn 90 Prozent der Ausstellungsflächen befänden sich im Freien.

In der Freiluftanlage am Bodensee lassen sich 23 der Stein- und Bronzezeit nachempfundene Häuser besichtigen und geben so einen Einblick in 3000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wer das Museum derzeit besuchen möchte, muss aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vorab ein Online-Ticket lösen, zudem herrscht Maskenpflicht.

Während das Museum an der frischen Luft seine Tore für Besucher erst öffnet, könnte schon bald wieder eine Schließung anstehen. Der Bodenseekreis bewegte sich zuletzt bei der Sieben-Tage-Inzidenz auf den Wert von 100 zu und müsste nach drei Tagen in Folge mit solch hohen Werten die Notbremse ziehen.

Auch die Pfahlbauten müssten dann für Besucher wieder schließen, wie eine Sprecherin sagte. Der Bodenseekreis hatte zuletzt auf die drohende Notbremse hingewiesen. Eine solche stünde derzeit aber frühestens in der neuen Woche an.

Drei Besucher aus Spaichingen blicken im Pfahbaumuseum auf den Bodensee. Rund 150 Besucher haben sich für den ersten Öffnungstag nach langer Pause angemeldet. (Foto: Felix Kästle)

