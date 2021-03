Corona-Newsblog: Mehr als 20.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 24.400 (354.990 Gesamt - ca. 321.900 Genesene - 8.622 Verstorbene)

: ca. 24.400 (354.990 Gesamt - ca. 321.900 Genesene - 8.622 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.622

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 121,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 202.000 (2.755.225 Gesamt - ca. 2.477.500 Genesene - 75.780 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 202.000 (2.755.225 Gesamt - ca. 2.477.500 Genesene - 75.780 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 75.780

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 124,9



Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr als 20.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (07.21 Uhr)

++ Landesbischof rechnet mit weniger Präsenzgottesdiensten an Ostern

(09.27 Uhr) Wegen des Corona-Risikos wird es nach Einschätzung des württembergischen Landesbischofs Frank Otfried July zum Osterfest weniger Präsenzgottesdienste geben als an Weihnachten. „Uns ist sehr deutlich, dass sich die Lage gegenüber Weihnachten durch Virusmutanten verschärft hat“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb gehe ich davon aus, dass es weniger Präsenzgottesdienste und mehr digitale Formate geben wird als in der Weihnachtszeit.“

Bereits an Weihnachten seien die Gemeinden verantwortlich mit der Entscheidung über Präsenzgottesdienste umgegangen. Viele hätten bereits damals digitale Formate angeboten, auch wenn die Regelungen Präsenzgottesdienste zugelassen hätten.

Besonders am höchsten Fest der Christen, an Ostern, sei der Besuch eines Gottesdienstes vielen ein Bedürfnis. „Gottesdienste sind Kraftorte, sie sind geistliche Lebensmittel, sorgen für die Seele und geben Mut“, sagte July. „Viele Menschen brauchen gerade in diesen sehr bedrückenden Zeiten auch die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen und sich leiblich zu begegnen und wahrzunehmen.“

Bund und Länder hatten ursprünglich beschlossen, die Kirchen zu bitten, Gottesdienste nur online anzubieten. Dies hatte zu Protesten geführt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war daraufhin auf die Kirchen zugegangen.

Landesbischof Frank Otfried July (Foto: Hanno Gutmann)

++ Minister Holetschek appelliert: Nicht in den Urlaub fahren

(08.35 Uhr) Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat an die Bürger appelliert, derzeit nicht in den Urlaub zu fahren. „Das Virus kennt keine Landesgrenzen und keine Osterferien“, sagte der CSU-Politiker. Wer dennoch reise, solle sich testen lassen — schon bevor ab Dienstag die Corona-Testpflicht vor der Einreise per Flugzeug gilt.

„An den drei bayerischen Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen gibt es ausreichend kostenlose Testmöglichkeiten bei der Ankunft“, sagte Holetschek.

Weiter sagte der Minister, in mehr als 800 Apotheken in Bayern könnten sich die Bürger mit einem Antigen-Schnelltest mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen. Eine Liste der teilnehmenden Apotheken sei auf der Webseite des Gesundheitsministeriums abrufbar.

++ Mehr als 20.400 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

(07.21 Uhr) In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 20.400 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 20.472 neue Ansteckungen nachgewiesen. Das sind 1101 weniger als am Vortag, aber mehr als 4000 mehr als vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 124,9. Am Freitag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 119,1 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen und am Samstag vergangener Woche noch bei 99,9.

Das RKI meldete diesen Samstag außerdem 157 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit starben hierzulande seit Beginn der Pandemie 75.780 Infizierte. Die Zahl der deutschlandweiten Corona-Infektionen beträgt mittlerweile insgesamt 2.755.225.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder bei ihrem Corona-Gipfel in der Nacht zu Dienstag auf die Verlängerung der geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April geeinigt. Damit gilt auch weiterhin die Anfang März beschlossene Notbremse, die bei einem Inzidenzwert von über 100 greifen soll.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag gewarnt, wenn die Corona-Fallzahlen ungebremst weiter stiegen, laufe Deutschland „Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenze kommt“. RKI-Präsident Lothar Wieler, sagte, es gebe „deutliche Signale“, dass die nun begonnene dritte Corona-Welle „noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r.) und RKI-Chef Lothar Wieler während ihrer Pressekonferenz zur Corona-Lage vor Ostern. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ Frankreich als Hochinzidenzgebiet eingestuft

(20.59 Uhr) Der Bund hat Frankreich heute als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Ab Sonntag, 28. März, 0 Uhr, gelten damit verschärfte Einreiseregelungen für alle Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in Frankreich aufgehalten haben.

Ab Sonntag gilt aufgrund bundesrechtlicher Regelungen grundsätzlich eine zwingende Test- und Nachweispflicht bereits bei Einreise. Zudem muss man sich vor der Einreise digital anmelden.

Um ein unkompliziertes Vorgehen zu ermöglichen und dem gemeinsamen grenzüberschreitenden Lebensraum gerecht zu werden, hat das Land Baden-Württemberg zusätzliche Ausnahmen von der Test- und Nachweispflicht geschaffen, von denen insbesondere Grenzpendler und Grenzgänger profitieren. Hier sind wöchentlich zwei Negativtests ausreichend, zudem kann der Test auch unverzüglich nach Einreise durchgeführt werden. Antigen-Schnelltests können in Baden-Württemberg kostenlos durchgeführt werden. Tägliche Grenzpendler sind zudem von der Anmeldepflicht befreit.

++ Bundeswehr beendet Corona-Hilfseinsatz in Portugal

(17.39 Uhr) Die Bundeswehr hat ihren Corona-Hilfseinsatz in Portugal beendet. Rund 30 Soldatinnen und Soldaten des Sanitätsregiments 3 aus Dornstadt bei Ulm (Alb-Donau-Kreis) sind am Freitag am Flughafen in Stuttgart angekommen. Sie hatten zuletzt in einem Krankenhaus in Lissabon auf einer Intensivstation bei der Behandlung von Covid-19-Patienten geholfen, wie ein Sprecher der Bundeswehr mitteilte.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Portugal inzwischen auf ein mit Deutschland vergleichbares Maß gesunken sei, habe die Bundeswehr ihren Einsatz in Abstimmung mit Portugal nun beendet, so der Sprecher. Vor rund einem Monat waren die Angehörigen des Sanitätsregiments "Alb Donau" der Rommel-Kaserne in Dornstadt von Stuttgart aus zu ihrem Hilfseinsatz gestartet. Die Ärzte, Pfleger und notfallmedizinischen Assistenten der Bundeswehr hatten ihre Kameraden abgelöst, die bereits seit dem 3. Februar zur Unterstützung des portugiesischen Gesundheitssystems im Einsatz waren.

Das Gesundheitssystem in Portugal war zu Jahresbeginn von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Das Land hatte deshalb die Bundesregierung um Unterstützung gebeten.

++ Inzidenz über 90: Bodenseekreis steht kurz vor „Notbremse“

(17.29 Uhr) Mit einem Wert über 90 am Donnerstagabend und einer Steigerung von knapp 30 Punkten innerhalb von zwei Tagen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz des Bodenseekreises der kritischen Marke von 100. Bleibt der Wert drei Tage lang über dieser Schwelle von 100 greift laut aktueller Corona-Verordnung des Landes die „Notbremse“. Es gelten dann wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen.

