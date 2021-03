Corona-Newsblog: Impftempo erlahmt bei deutlich unter 300.000 Impfungen pro Tag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 21.800 (349.671 Gesamt - ca. 319.200 Genesene - 8.592 Verstorbene)

: ca. 21.800 (349.671 Gesamt - ca. 319.200 Genesene - 8.592 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.592

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 108,6

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 181.500 (2.713.180 Gesamt - ca. 2.456.200 Genesene - 75.440 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 181.500 (2.713.180 Gesamt - ca. 2.456.200 Genesene - 75.440 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 75.440

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 113,3



++ Impftempo erlahmt bei deutlich unter 300.000 Impfungen pro Tag

(6.48 Uhr) Vor dem angekündigten Schub bei den Corona-Impfungen stagniert das Tempo der Impfkampagne in Deutschland derzeit weiter. Laut Robert Koch-Institut wurden zuletzt rund 268 000 Impfdosen an einem Tag verabreicht. Es handelt sich dabei um den Wert vom Dienstag - vier Tage nach dem Ende des knapp viertägigen Astrazeneca-Impfstopps. Am Dienstag vor dem Impfstopp waren es 248 000 Dosen, am Freitag vor dem Stopp 304 000 Dosen.

Von Land zu Land ist es dabei unterschiedlich, wie viel von dem gelieferten Serum bisher tatsächlich verimpft wurde. Das zeigen Daten, die das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. In welchem Umfang die Hochbetagten geschützt sind, ist zwischen den Ländern ebenfalls unterschiedlich, wie das Robert Koch-Institut in seinen Berichten zeigt.

Mit erwarteten 70,5 bis 73,5 Millionen Corona-Impfdosen sollen im bevorstehenden zweiten Quartal deutlich mehr Menschen in Deutschland geimpft werden können, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Homepage mitteilte. Im ersten Quartal waren es 19,8 Millionen Dosen.

++ RKI registriert 22.657 Neuinfektionen und 228 neue Todesfälle

(6.42 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22.657 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 228 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 17.504 Neuinfektionen und 227 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 113,3 — und damit höher als am Vortag (108,1).

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.713.180 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.456.200 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 75 440.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,00 (Vortag 1,04). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

++ RKI-Chef Wieler: Wir können Welle nicht ohne Lockdown stoppen

(6.38 Uhr) Die jüngste Zunahme der Corona-Neuinfektionen in Deutschland kann nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) nur mit Hilfe eines Lockdowns gestoppt werden. Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Coronavirus immun sei, gebe es keine andere Lösung, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in einer Online-Veranstaltung der deutschen Botschaft in Washington.

„Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land“, sagte Wieler. Andere „Werkzeuge“ zur Eindämmung der dritten Welle stünden derzeit nicht zur Verfügung, sagte er auf Englisch weiter.

Das RKI gehe davon aus, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus immun sein müssten, um eine neue Welle zu stoppen. „Bis das erreicht ist, werden wir nicht sicher sein“, sagte Wieler. Bis die Impfkampagne so weit fortgeschritten sei, müssten die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Masken und das Begrenzen von Kontakten weiter befolgt werden.

Wieler ließ bezüglich der Geschwindigkeit der Impfkampagnen Verständnis erkennen für „manche Kritik“. Er betonte allerdings, dass die Menschen „mehr als froh“ sein sollten, dass es gut ein Jahr nach Beginn der Pandemie Impfungen „schon in so großer Menge“ gebe. Dies sei ein „außerordentlicher wissenschaftlicher Erfolg, der meiner Meinung nach nicht genug wertgeschätzt wird“, sagte Wieler.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++Kreis Sigmaringen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 188

(18.33 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Informationen des Landratsamts für den Kreis Sigmaringen zum Mittwoch auf den Wert 188 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet 56 Neuinfektionen, den größten Anteil daran hat mit 13 Neuinfektionen die Gemeinde Herbertingen.

++Ausgangsbeschränkungen im Südwesten noch eine Ausnahme

(18.16 Uhr) Nachdem im Kreis Schwäbisch Hall bereits seit dem vergangenen Wochenende eine Ausgangsbeschränkung gilt, zieht mit Mannheim nun eine baden-württembergische Großstadt nach. Aufgrund der deutlich gestiegenen Corona-Zahlen gilt dort eine Ausgangssperre von Freitag an. Anders als in Schwäbisch Hall, wo die Menschen auch tagsüber ihre Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen dürfen, gilt das in Mannheim zunächst nur nachts zwischen 21 Uhr und fünf Uhr morgens.

Laut einem VGH-Urteil sind Ausgangsbeschränkungen in Kommunen möglich, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche - an drei Tagen in Folge über 100 liegt. Das ist in Mannheim seit mehr als zwei Wochen der Fall. Am Dienstag lag die Inzidenz dort bei 155,8. Die nächtliche Ausgangssperre ist bis einschließlich Sonntag, 11. April, befristet. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde für Mittwochabend erwartet.

In Schwäbisch Hall ist die entsprechende Allgemeinverfügung zunächst befristet bis zum 29. März. Sobald die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises an drei aufeinander folgenden Tagen einen Wert von 200 unterschreitet, soll sie aufgehoben werden. Dieser Wert lag am Dienstag bei 355,2.

++ Video: Schuhändler ärgert sich über unterschiedliche Regelungen in Bayern und BaWü

(17.41 Uhr) „Laden auf! Laden zu“ – dieses Hin-und-her kennt in Corona-Zeiten jeder Unternehmer, auch Johannes Walter, der Chef von „Schuhhaus Walter“ aus Erbach im Landkreis Ulm. Und wenn man wie er auch noch Filialen in Baden Württemberg und Bayern betreibt, kommen auch noch die manchmal unterschiedlichen Regeln in den beiden Bundesländern hinzu. Eine oft täglich wechselnde Herausforderung, hier im Video:

++ Weitere knapp sechs Milliarden Euro für Tests und Impfungen

(17.25 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll für den Kampf gegen die Corona-Pandemie weitere knapp sechs Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt einsetzen können. Der größte Teil diene zur Finanzierung der kostenlosen Schnelltests, die jeder seit 8. März regelmäßig in einem Testzentrum vor Ort in Anspruch nehmen kann, sagte der Unions-Haushaltsexperte Eckardt Rehberg (CDU) am Mittwoch.

Für Tests sind bis zu 3,3 Milliarden Euro vorgesehen, wie aus einer Vorlage des Finanzministeriums hervorgeht. Für die künftig auch in Praxen geplanten Impfungen sollen bis zu 1,5 Milliarden Euro für die Vergütung der Ärzte bereit stehen. Eine Milliarde Euro ist zudem zur Unterstützung von Kliniken vorgesehen. Über die Freigabe der Mittel sollte am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestags entscheiden.

Rehberg sagte: "Die Ausweitung der Tests und das Impfen sind wichtige Bausteine, um Schritt für Schritt in den gewohnten Alltag zurückkehren zu können." Er erwarte, dass mehr Tempo gemacht werde.

