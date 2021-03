Corona-Newsblog: Fitnessstudios und Hallen bleiben zu - Keine Lockerungen für Sportler in Sicht

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 19.600 (344.750 Gesamt - ca. 316.600 Genesene - 8.551 Verstorbene)

: ca. 19.600 (344.750 Gesamt - ca. 316.600 Genesene - 8.551 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.551

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 103,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 166.000 (2.674.710 Gesamt - ca. 2.433.800 Genesene - 74.964 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 166.000 (2.674.710 Gesamt - ca. 2.433.800 Genesene - 74.964 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 74.964

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 108,1



Das Wichtigste auf einen Blick:

Keine Lockerungen für Sportler in Sicht (7.01 Uhr)

in Sicht (7.01 Uhr) Tests in Firmen: Politik setzt zunächst weiter auf Freiwilligkeit (6.45 Uhr)

++ Keine Lockerungen für Sportler in Sicht

(7.01 Uhr) Für den Amateur- und Breitensport geht die Corona-Geduldsprobe weiter. Statt der noch vor wenigen Wochen erhofften weiteren Lockerungen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb verlängerten Bundesregierung und Länderchefs den Lockdown am frühen Dienstagmorgen nach stundenlangen Verhandlungen bis 18. April.

Damit sind Öffnungen für kontaktfreien Hallensport vorerst für die meisten Regionen ebenso vom Tisch wie der Besuch von Fitnessstudios oder Spiele im Amateurfußball. Wie die Beschlüsse konkret umgesetzt werden, ist Sache der einzelnen Bundesländer.

Grund für den vorläufigen Stopp avisierter Lockerungen sind die stark steigende Zahl der Neuinfektionen und die wachsende Verbreitung von ansteckenderen Virusvarianten. Daher muss in der Fußball-Bundesliga und anderen Profiligen auch weiter vor leeren Rängen gespielt werden. Im Beschluss nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten ist der Sport nicht gesondert erwähnt.

Bis mindestens Mitte April wird es bestenfalls in wenigen Regionen mit sehr niedrigen Inzidenzen Öffnungschancen für den Sportbetrieb geben können. Daher droht nun in vielen Sportverbänden der endgültige Abbruch zunächst begonnener Spielzeiten.

++ RKI registriert 7485 Neuinfektionen und 250 neue Todesfälle

(6.52 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 250 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das Institut binnen eines Tages 5480 Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle verzeichnet.

Der Inzidenzwert ist demnach weiter gestiegen: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 108,1 — und damit etwas höher als am Vortag (107,3).

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.674.710 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.433.800 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74 964.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,12 (Vortag 1,22). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 112 weitere Menschen anstecken.

++ Tests in Firmen: Politik setzt zunächst weiter auf Freiwilligkeit

(6.45 Uhr) Bund und Länder setzen bei Corona-Tests für Beschäftigte zunächst weiter auf die Freiwilligkeit von Unternehmen. Das geht aus dem Beschlusspapier nach den Beratungen hervor. Anfang April würden die Wirtschaftsverbände einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen, wie viele Unternehmen sich beteiligen, wie auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zu Dienstag sagte.

Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage einer eigenen Erhebung werde die Bundesregierung dann bewerten, ob regulatorischer Handlungsbedarf in der Arbeitsschutzverordnung bestehe.

Für einen umfassenden Infektionsschutz sei es gerade in der aktuellen Phase der Pandemie wichtig, dass die Unternehmen durch die Ermöglichung des Arbeitens von zu Hause die epidemiologisch relevanten Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Weg zur Arbeit reduzierten, heißt es im Beschluss. Wo dies nicht möglich sei, sollten den in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote gemacht werden. Dem diene eine Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei eine zügige Umsetzung der Testangebote in allen Unternehmen in Deutschland notwendig. Die Tests sollten den Mitarbeitern, die nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten und auch bescheinigt werden.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Beratungen von Bund und Ländern unterbrochen - Merkel unzufrieden

(19.15 Uhr) Die Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise sind am Montag unterbrochen worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen aus den Gesprächen. Wie es hieß, habe sich zuvor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unzufrieden gezeigt. Die bisher geeinten Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen, habe Merkel gesagt. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen.

++ Schwierigkeiten bei Corona-Schnelltests in Tübingen

(17.47 Uhr) In Tübingen gibt es offenbar Probleme mit der Durchführung der Corona-Schnelltests. Ein Betreiber von zwei Schnelltest-Ständen teilte mit, dass von 2.000 getesteten Menschen 25 in die Isolation geschickt worden, obwohl sie möglicherweise gar nicht Corona-positiv waren. Grund sind laut der Kern Medical GmbH (KME) zu niedrigen Temperaturen . Das gilt für den Test als auch für die Auswertung. Das berichtet der SWR.

Laut dem Hersteller Abbott hätten die Test-Kits bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad verwendet und ausgewertet werden müssen. Nun sollen die Teststationen umgestaltet werden, damit eine korrekte Temperatur zur Auswertung der Tests gewährleistet sei, sagte der KME-Gesundheitsmanager dem SWR. In Tübingen läuft derzeit das Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit". Das soll zeigen, ob Läden, Gastronomie und andere Einrichtungen wieder öffnen können, wenn gleichzeitig viele Corona-Tests stattfinden.

++"Der Spiegel": Maßnahmen werden bis 18. April verlängert

(16.40 Uhr) Die gegenwärtig bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden heute wohl bis zum 18. März verlängert. Das berichtet "der Spiegel" unter Berufung auf Informationen, die direkt aus der aktuell stattfindenden Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel stammen sollen. Aktuell laufen die Verordnungen der Länder noch bis zum 29. März.

++ Scholz plant für 2022 weitere 81,5 Milliarden Euro neue Schulden

(15.35 Uhr) Wegen der Corona-Krise will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im kommenden Jahr noch einmal neue Schulden in Höhe von rund 81,5 Milliarden Euro aufnehmen. Wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete, ist für das laufende Jahr 2021 zudem ein Nachtragshaushalt mit 60,4 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden geplant.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹