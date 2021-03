Corona-Newsblog: Ausgangssperren und Schulschließungen in Hotspots im Gespräch

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 20.200 (344.069 Gesamt - ca. 315.400 Genesene - 8.530 Verstorbene)

: ca. 20.200 (344.069 Gesamt - ca. 315.400 Genesene - 8.530 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.530

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 103,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 169.100 (2.667.225 Gesamt - ca. 2.423.400 Genesene - 74.714 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 169.100 (2.667.225 Gesamt - ca. 2.423.400 Genesene - 74.714 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 74.714

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 107,3



Das Wichtigste auf einen Blick:

Ausgangssperren und Schulschließungen in Hotspots im Gespräch (6.31 Uhr)

in Hotspots im Gespräch (6.31 Uhr) Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 107 (6.37 Uhr)

++ Heute: Kanzlerin und Länderchefs beraten über Lockdown

(7.21 Uhr) Unter dem Eindruck rasch steigender Infektionszahlen beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag (14 Uhr) über die nächsten Schritte in der Corona-Politik.

Schon vorab zeichnete sich eine abermalige Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen bis über Ostern ab. In der Runde dürfte auch darüber beraten werden, ob die erst vor zwei Wochen erfolgten leichten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssen.

Mit Blick auf die nahenden Osterferien wollen es mehrere Bundesländer den Bürgern allerdings ermöglichen, unter strengen Schutzvorkehrungen zumindest im eigenen Land Urlaub zu machen. Als offen gilt die Frage, wie es mit dem Präsenzunterricht in Schulen und mit den Kitas weitergeht. Hier lesen Sie mehr.

++ EU-Kommissar: Herdenimmunität in der EU bis Mitte Juli möglich

(6.48 Uhr) In der EU kann nach Überzeugung von Binnenmarktkommissar Thierry Breton bis Mitte Juli eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden. „Die Impfstoffe kommen, sie werden da sein“, versicherte Breton am Sonntag im französischen Fernsehsender TF1. Zwischen März und Juni werde die EU zwischen 300 und 350 Millionen Impfdosen an die Mitgliedstaaten liefern.

Der Binnenmarktkommissar stellte ein ständig wachsendes Volumen der Lieferungen von 60 Millionen Dosen im März auf 100 Millionen im April und 120 Millionen im Mai in Aussicht. Inzwischen werde in 55 Werken in Europa Corona-Impfstoff hergestellt.

++ Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 107

(6.37 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7709 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 50 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 6604 Neuinfektionen und 47 neue Todesfälle verzeichnet.

Der Inzidenzwert ist demnach weiter gestiegen: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 107,3 — und damit etwas höher als am Vortag (103,9).

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.667.225 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.423.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.714.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntagabend bei 1,22 (Vortag ebenfalls 1,22). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 122 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Ausgangssperren und Schulschließungen in Hotspots im Gespräch

(6.31 Uhr) Der Entwurf aus dem Kanzleramt enthält eine Passage, die wegen des exponentiellen Wachstums weitere Verschärfungen („zusätzliche Maßnahmen“) für Landkreise mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche vorsieht.

Der komplette Passus steht aber in eckigen Klammern, was bedeutet, dass darüber verhandelt werden muss, weil er besonders strittig ist. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr, „sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen“. Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen.

Zudem wird ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieherinnen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten.

Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach eine Schließung von Schulen und Kitas geben. Davon wären derzeit im Südwesten Schwäbisch Hall und Rastatt betroffen. Allerdings liegen auch der Hohenlohekreis (191,7), der Main-Tauber-Kreis (178,2) und der Kreis Sigmaringen (176,5) nicht mehr weit von dem Schwellenwert entfernt.

Das waren die letzten Meldungen vom Wochenende:

++ CSU-Spitze will in Masken-Affäre aufräumen

(18.30 Uhr ) Der wegen eines Maskengeschäfts in Bestechlichkeitsverdacht geratene CSU-Landtagsabgeordnete und ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter gibt alle seine Parteiämter auf und lässt seine Mitgliedschaft in der Landtagsfraktion ruhen.

In einem entsprechenden Schreiben an Fraktionschef Thomas Kreuzer bekräftigte Sauter gleichzeitig, dass er sich während des Ermittlungsverfahrens „weder öffentlich noch gegenüber Partei und Fraktion zu Einzelheiten äußern werde“.

CSU-Chef Markus Söder kündigte am Sonntag harte Konsequenzen aus der Affäre um Provisionen für Maskengeschäfte an. Es solle „volle Transparenz“ bei den Nebeneinkünften geben. „Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben bis in die kleinste Verästelung hinein“, betonte Söder. Hier lesen Sie mehr.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt über 100

(17.02 Uhr) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten hat die Marke von 100 übersprungen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Sonntag (Stand: 16 Uhr) bei 103,1 und damit über dem Wert von 100, ab dem für Kreise eine sogenannte Notbremse gilt, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte.

Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 904 neue Corona-Infektionsfälle. Allerdings sind die Zahlen am Wochenende aufgrund verzögerter Übermittlungen stets geringer. Damit stieg der Wert seit Beginn der Pandemie auf 344.098. Dazu kamen 4 neue Todesfälle. In Verbindung mit dem Virus starben demnach seit Beginn der Pandemie 8529 Menschen.

Nur noch der Kreis Rottweil (37,2) weist eine Inzidenz von weniger als 50 auf, allerdings ist auch hier die Inzidenz sprunhaft auf 48,6 angestiegen. Alle 43 anderen Stadt- oder Landkreise liegen mittlerweile über der 50-Grenze.

19 Kreise verzeichnen eine Inzidenz von mehr als 100. Die Kreise Rastatt (207), Schwäbisch Hall bilden die Spitze mit dem landesweit höchsten Infektionsgeschehen. In Schwäbisch Hall schraubte sich die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von 24 Stunden von 280,5 auf über 300 (306,0).

Rund 984 000 Menschen haben inzwischen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten (Stand: Samstag, 23.55 Uhr). Das sind rund 23 000 mehr als am Vortrag. Über den potenziell vollen Impfschutz mit beiden Impfungen verfügen demnach nun mehr als 440 000 Menschen, rund 9400 kamen im Vergleich zum Vortag dazu.

Die Inzidenzen der Landkreise im Kernverbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung:

Alb-Donau-Kreis: 90,8

Landkreis Biberach: 107,3

Bodenseekreis: 70,8

Ostalbkreis: 114,3

Landkreis Ravensburg: 83,4

Landkreis Sigmaringen: 176,5

Landkreis Tuttlingen: 115,1

Stadt Ulm: 65,5

Landkreis Lindau: 109,8

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Wochenende +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹