Corona-Newsblog: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 95 - Zahl der Neuinfektionen steigt stark

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 18.000 (339.011 Gesamt - ca. 312.500 Genesene - 8.510 Verstorbene)

: ca. 18.000 (339.011 Gesamt - ca. 312.500 Genesene - 8.510 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.510

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 89,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 153.700 (2.629.750 Gesamt - ca. 2.401.700 Genesene - 74.358 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 153.700 (2.629.750 Gesamt - ca. 2.401.700 Genesene - 74.358 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 74.358

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 95,6



Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 95 - Zahl der Neuinfektionen steigt stark (6.36 Uhr)

steigt stark (6.36 Uhr) Kretschmann lässt sich impfen (6.22 Uhr)

++ Bayern: Ein Viertel der Klassen im Präsenz-, ein Viertel im Distanzunterricht

(6.46 Uhr) Nach dem Ende des Corona-Lockdowns an den Schulen lernen rund ein Viertel aller Klassen in Bayern wieder in ganz normaler Besetzung in ihren Klassenzimmern. Genauso viele müssen jedoch weiter durchgängig vom heimischen Schreibtisch aus büffeln, wie das Kultusministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Rund die Hälfte aller Klassen befindet sich demnach im Wechselunterricht und kommt, in zwei Gruppen geteilt, nur alle zwei Tage oder alle zwei Wochen zusammen.

Nach Informationen mit Stand vom Donnerstag sind derzeit 0,71 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie 0,47 Prozent der Lehrkräfte in Quarantäne. Damit müssen rund 11 700 der 1,65 Millionen Kinder und Jugendlichen sowie gut 700 der bayernweit 155 000 Pädagogen vorübergehend zuhause bleiben.

Einen positiven Corona-Test wiesen zuletzt 0,1 Prozent der Schüler sowie 0,14 Prozent der Lehrkräfte auf. Damit sind in absoluten Zahlen rund 1650 Schüler und gut 200 Lehrkräfte betroffen.

++ Zahl der Neuinfektionen und Inzidenz steigen erneut stark

(6.36 Uhr) Erneut ist die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stark angestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen bundesweit bei 95,6. Am Donnerstag hatte sie noch bei 90, am Mittwoch bei 86,2 gelegen.

Außerdem meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 17.482 Corona-Neuinfektionen — das sind etwa 5000 mehr als vor genau einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.629.750 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.401.700 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74 358.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,12 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 112 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Kretschmann lässt sich impfen

(6.22 Uhr) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erhält am Freitag seine erste Impfung gegen das Coronavirus. Der 72-Jährige wird die Spritze im vom Klinikum Stuttgart betriebenen Impfzentrum im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle erhalten, wie das Staatsministerium mitteilte.

Anschließend (13.30 Uhr) will er ein Pressestatement abgeben. Mit seinen 72 Jahren ist Kretschmann impfberechtigt. Man habe den Termin bereits vergangene Woche vereinbart, sagte sein Sprecher. Kretschmann hatte diese Woche bereits betont, dass er sich auch mit Astrazeneca impfen lassen würde.

Das waren die letzten Meldungen am Donnerstag:

++ Landkreis Schwäbisch Hall erlässt Ausgangssperre am Tag

(20.44 Uhr)Die Landkreisverwaltung Schwäbisch Hall hat eine zweite Allgemeinverfügung erlassen. Ab Samstag, 20. März, gilt auch am Tag eine Ausgangssperre. Das teilt die Behörde in einer Pressemeldung mit. Bürger dürfen dann generell nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen.

Bislang galt eine Ausgangssperre „nur“ in den Nachtstunden zwischen 21 und 5 Uhr. Allerdings ist der Landkreis, so berichtet die Verwaltung, negativer Spitzenreiter mit Blick auf die Inzidenzwerte in Baden-Württemberg. Aktuell (Stand Donnerstag) liegt der Wert bei knapp 293. „Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität, von daher müssen wir die Kontaktbeschränkungen noch einmal verschärfen“, wird Landrat Gerhard Bauer zitiert.

++ Urlauber auf dem Sprung nach Mallorca

(18.26 Uhr) Mallorca-Urlauber starten auch vom Flughafen Stuttgart aus ab heute in die sonnige Ferne. Einer der ersten Flüge ist hier gestartet. RegioTV-Stuttgart hat nachgesehen, wie hoch der Andrang ist, wie es am Flughafen läuft und wie sehr sich die Leute auf den Urlaub freuen und mit welchem Gefühl sie da jetzt hinfliegen.

++ Keine Lockerungen ab Montag in Baden-Württemberg und Bayern

(17.44 Uhr) Baden-Württemberg setzt weitere Lockerungen für Freizeit und Handel zunächst aus. Der für frühestens ab dem 22. März geplante Öffnungsschritt werde zurückgestellt, teilte eine Sprecherin des Staatsministeriums am Donnerstag mit. "Die aktuelle Lage ist derart dynamisch, dass wir unsere Maßnahmen an diesem Infektionsgeschehen ausrichten müssen", teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu mit.

Der Öffnungsschritt, auf den sich Bund und Länder bei ihrer Konferenz Anfang März geeinigt hatten, hätte weitere Lockerungen für Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 oder zwischen 50 und 100 vorgesehen. Die für diesen Öffnungsschritt notwendigen stabilen beziehungsweise rückläufigen Inzidenzen seien derzeit aber nicht in Sicht, hieß es. "Die Tendenz zeigt leider in die falsche Richtung. Auf dieser Grundlage sind weitere Öffnungen derzeit unrealistisch und nicht sinnvoll", so Kretschmann. Die derzeit geltenden Corona-Regeln sollen deshalb ab Montag angepasst werden. Eine neue Verordnung sei in Arbeit.

Auch das bayrische Gesundheitsministerium hat entschieden am Montag keine weiteren Öffnungen zu erlauben.

++ EMA: Astrazeneca sicher - Aber Warnhinweis

(17.12 Uhr) Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Donnerstag+++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹