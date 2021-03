Corona-Newsblog: Mehr Beschäftigte fühlen sich ausgebrannt in Pandemie

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 16.00 (334.884 Gesamt - ca. 310.400 Genesene - 8.456 Verstorbene)

: ca. 16.00 (334.884 Gesamt - ca. 310.400 Genesene - 8.456 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.456

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 84,7

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 137.300 (2.594.764 Gesamt - ca. 2.383.600 Genesene - 73.905 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 137.300 (2.594.764 Gesamt - ca. 2.383.600 Genesene - 73.905 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 73.905

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 86,2







Mehr Beschäftigte fühlen sich ausgebrannt (6.12 Uhr)

++ Mehr Beschäftigte fühlen sich ausgebrannt in Pandemie

(6.12 Uhr) Beschäftigte fühlen sich einer Umfrage zufolge in der Corona-Krise stärker belastet. 35 Prozent der Befragten hatten im Herbst das Gefühl, aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt zu sein, wie das Beratungsunternehmen Gallup ermittelte. In den beiden Vorjahren waren es 26 Prozent. Die Burnout-Gefahr sei deutlich gestiegen, erklärte Gallup-Experte Marco Nink zu den Zahlen, die am Donnerstag vorgestellt werden sollten.

Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nach der repräsentativen Umfrage zu einem Jobwechsel bereit. Nur noch 61 Prozent wollen ohne Wenn und Aber in einem Jahr noch bei ihrer derzeitigen Firma arbeiten. Im Vorjahr waren es 73 Prozent, davor 78 Prozent. Besonders wechselwillig sind laut Nink Menschen in Kurzarbeit.

Kurzarbeit geht einher mit einer Eintrübung des Vertrauensverhältnisses und einem kritischeren Bild vom Arbeitgeber. Marco Nink

Gleichzeitig bekommen Unternehmen gute Noten für ihre Reaktion auf die Pandemie. Jeweils deutliche Mehrheiten der Befragten sind mit der Geschäftsführung zufrieden, sehen klare Maßnahmenpläne in Bezug auf Gesundheit und glauben, dass sich ihr Unternehmen für ihr Wohlergehen interessiere. „Die Corona-Krise polarisiert die Arbeitnehmerschaft in Deutschland“, sagte Nink. Unternehmen, die sich um ihre Beschäftigten als Mensch und nicht nur als reine Arbeitskraft gekümmert hätten, profitierten von einer hohen emotionalen Mitarbeiterbindung.

++Laut bayrischer Verbänden ist die Impfbereitschaft bei Polizisten und Lehrern weiter groß

(6.09 Uhr) Trotz der Aussetzung des Impfens mit Dosen des Herstellers Astrazeneca ist die Impfbereitschaft bei Bayerns Polizisten und Lehrern nach Angaben von Interessensverbänden weiter groß. „Dass bei einer Wiederaufnahme der Impfungen mit Astrazeneca die Impfbereitschaft der Polizei deutlich sinken wird, davon gehen wir nicht aus“, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Bayern, Peter Pytlik. Auch die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, betonte, die Bereitschaft zu einer Impfung mit dem Astrazeneca-Stoff sei weiter hoch, falls dieser verträglich und sicher sei.

Fleischmann forderte zudem ein Impfangebot für alle Lehrer an Schulen im Freistaat bis zum Ende der Osterferien. Sei dies nicht möglich, müssten die Einrichtungen geschlossen bleiben: „Wenn durch die Aussetzung von Astrazeneca die Kapazitäten geringer werden, können auch weniger Schulen öffnen“, sagte Fleischmann. „Der erste Schritt ist der Gesundheitsschutz, der zweite sind die Öffnungen.“

Anfang der Woche hatte Deutschland, wie auch viele andere Länder in Europa wegen möglicher Gesundheitsrisiken die Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff ausgesetzt. Am Donnerstag will die Europäischen Arzneimittelagentur darüber beraten, für Freitag ist ein Impfgipfel von Bund und Ländern geplant.

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt auf über 80

(18.37 Uhr) Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen steigt in Baden-Württemberg weiter. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16 Uhr) im Schnitt 84,7 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Tags zuvor lag der Wert noch bei 79,8, am Montag bei 74,7.

++ Spahn verteidigt Astrazeneca-Impfstopp

(17.02 Uhr) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den vorsorglichen Stopp von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca verteidigt. Dies zeige, dass die Überwachung der Impfkampagne funktioniere, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in einem Facebook-Video. "Wir passen auf. Wir nehmen gemeldete Vorfälle ernst. Und wenn es was zu überprüfen gibt, dann überprüfen wir es." Dies sollte eigentlich das Vertrauen in Impfungen stärken.

Spahn betonte, die Verwendung des Impfstoffs sei als Vorsichtsmaßnahme für einige Tage ausgesetzt worden, bis man mehr wisse. Er gehe davon aus, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA an diesem Donnerstag eine Einschätzung geben werde, wie es weitergehen könne. Andernfalls - was aber nicht sehr wahrscheinlich sei - seien auch Lösungen zu finden.

Hintergrund der Überprüfung sind Meldungen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen. Inzwischen sind in Deutschland neun Fälle gemeldet geworden.

++ Seniorin von falscher Krankenschwester mit Impftermin betrogen

(16.25 Uhr) Betrüger versuchen offenbar die Verwirrung um Impftermine zu ihren Gunsten zu nutzen. Eine 77-jährige Isnyerin ist am Dienstag Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden. Die Frau erhielt laut Pressemitteilung der Polizei einen Anruf von einer angeblichen Krankenschwester, die ihr einen Impftermin in Aussicht stellte. Hierzu erhob sie zunächst die vollständigen Personaldaten der 77-Jährigen. In einem zweiten Telefonat gaukelte die Betrügerin der Rentnerin vor, dass sie nun auch noch ihre Kontonummer benötige, weil die Aktion von den Banken gesponsert sei.

Wenig später stellte die 77-Jährige fest, dass ein vierstelliger Euro-Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Die Hausbank konnte die Überweisung glücklicherweise rasch zurückrufen. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Betrugs.

++ WHO empfiehlt vorerst weiter Impfung mit Astrazeneca-Vakzin

(14.59 Uhr) Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. „Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen“, teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

