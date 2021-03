Corona-Newsblog: Bund und Länder beraten über mögliche „Nachhilfe-Milliarde“

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 16.00 (334.884 Gesamt - ca. 310.400 Genesene - 8.456 Verstorbene)

: ca. 16.00 (334.884 Gesamt - ca. 310.400 Genesene - 8.456 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.456

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 79,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 137.300 (2.594.764 Gesamt - ca. 2.383.600 Genesene - 73.905 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 137.300 (2.594.764 Gesamt - ca. 2.383.600 Genesene - 73.905 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 73.905

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 86,2







Das Wichtigste auf einen Blick:

Bund und Länder beraten über mögliche „Nachhilfe-Milliarde“ (7.29 Uhr)

(7.29 Uhr) Flixbus will ab Ende März wieder Fahrten anbieten (6.26 Uhr)

++ Bund und Länder beraten über mögliche „Nachhilfe-Milliarde“

(7.29 Uhr) Wegen des massiven Schulausfalls in der Corona-Krise planen Bund und Länder ein umfangreiches Programm für Schüler, um entstandene Lernrückstände aufzuholen. Entsprechende Gespräche darüber laufen bereits länger, nach Angaben von Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) haben sich die SPD-geführten Bundesländer nun aber auf konkrete Eckpunkte verständigt.

„Die Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr fast die halbe Zeit die Schule nicht besuchen können. Wir sind uns angesichts des Ausfalls einig, dass gehandelt werden muss, damit keiner den Anschluss verliert“, sagte Rabe der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Angaben zufolge könnte das Förderprogramm einen Umfang von einer Milliarde Euro haben. Das sei zumindest die „Arbeitshypothese“ zwischen Bund und Ländern.

Nach den Vorstellungen der SPD-geführten Länder könne mit dem Geld etwa jedem vierten oder fünften der rund elf Millionen Schüler in Deutschland ein Angebot für eine Lernförderung gemacht werden: Entweder zwei Extra-Stunden pro Woche in Kleingruppen über ein gesamtes Schuljahr verteilt oder vier Förderstunden pro Woche verteilt über ein halbes Schuljahr. Dies sollte nach Angaben Rabes möglichst unter dem Dach der Schulen stattfinden. Zum Einsatz kommen könnten Nachwuchslehrer im Studium, pensionierte Lehrkräfte oder Volkshochschulpersonal. Aber auch externe Anbieter seien denkbar.

Über die Notwendigkeit eines gemeinsamen Bund-Länder-Programms zur Unterstützung bestehender Fördermaßnahmen in den Ländern sind sich alle einig. Die Kultusministerkonferenz hatte dazu bereits Beschlüsse gefasst. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte der dpa:

Wir müssen alles dafür tun, dass die Kinder und Jugendlichen die Lernrückstände, die in der Corona-Zeit entstanden sind, wieder ausgleichen können. Deshalb ist die gemeinsame Initiative von Bund und Ländern für ein entsprechendes Förderprogramm gut und richtig. Alexander Lorz

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich für ein „großes Nachholprogramm“ ausgesprochen. Über die Details wird nun noch verhandelt — etwa, in welcher Höhe genau sich Bund und Länder daran beteiligen und welche Schüler konkret ein Förderangebot bekommen sollen.

++ Flixbus will ab Ende März wieder Fahrten anbieten

(6.24 Uhr) Mit einem vorerst deutlich reduzierten Angebot will das Fernbusunternehmen Flixbus ab dem 25. März den Dienst wieder aufnehmen. Bereits ab diesem Mittwoch könnten dafür auf der Plattform die Tickets gebucht werden, sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein. Zunächst sollen demnach wieder rund 40 Ziele angefahren werden, darunter stark nachgefragte Strecken wie Berlin-Hamburg oder Berlin-München. „Wir fahren unser Netz entsprechend der Nachfrage wieder hoch“, sagte Schwämmlein.

Die klassischen Hochfrequenzstrecken fahren wir jetzt mit niedriger Frequenz, und die bisherigen Niedrigfrequenzstrecken fahren wir kurzfristig gar nicht. Flixbus-Chef André Schwämmlein

In normalen Zeiten bietet Flixbus allein in Deutschland rund 400 Fahrten an. Platz- und Reservierungsbeschränkungen soll es beim Neustart keine geben. „Neben hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards haben wir die Kapazitätsanzeige, mit der Kunden schon bei der Buchung sehen, welche Fahrten stark nachgefragt sind.“ Zum Sommer, am 24. Juni, soll dann auch das Fernzugangebot unter der Marke Flixtrain auf allen zuvor verfügbaren Strecken wieder starten. Auch hierfür werde der Verkauf am Mittwoch geöffnet.

Schwämmlein äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage schnell wieder zurückkehren werde. Viele Menschen sehnten sich danach, wieder Freunde und Familie in anderen Städten besuchen zu können.

Flixbus hatte aufgrund der Corona-Krise die Fahrten in Deutschland zum November vollständig eingestellt. Der geplante Neustart zu Weihnachten wurde abgesagt. Zum Beginn des neuen Jahres ging Schwämmlein für 2020 von einem Einbruch der Passagierzahlen um rund 50 Prozent aus. Insgesamt ist Flixbus in 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen ist in Deutschland der größte Fernbus-Reiseanbieter.

Dafür kooperiert die Plattform mit Busunternehmern, mit deren Fahrzeugen die Reisen durchgeführt werden. Diese Buspartner hätten die Krise bislang nahezu alle überstanden, sagte Schwämmlein. „Wir haben bisher keine Welle an Insolvenzen gesehen. Die Partner sind da, und wir geben ihnen eine Perspektive. Wenn die Kapazitäten gebraucht werden, werden wir genug Flixbusse auf der Straße haben.“ Ziel sei, das Angebot zunächst so niedrig zu halten, dass es auch im Falle erneuter Beschränkungen nicht wieder eingestellt werden muss.

Das Unternehmen verfolgte vor der Krise einen aggressiven Expansionskurs in neue EU- und Nicht-EU-Märkte. An diesen Plänen halte man auch nach der Krise fest, betonte Schwämmlein. Neue Ziele lägen in der Schublade.

++ Österreichs Kanzler Kurz kommt nach Berlin — Kein Treffen mit Merkel

(6.12 Uhr) Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Donnerstag nach Berlin reisen, um politische Gespräche zu führen und an einer Preisverleihung teilzunehmen. Kurz werde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet treffen, teilte die österreichische Botschaft in Berlin mit. Im Mittelpunkt werde die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit in Europa mit Blick auf den Sommer stehen.

Ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nicht geplant — aus „Termingründen“, wie es von österreichischer Seite hieß. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte lediglich: „Es sind keine bilateralen Treffen geplant.“

Anlass für die Reise ist die Verleihung des Axel Springer Awards an die Gründer des Pharmaunternehmens und Impfstoff-Entwicklers Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin. Kurz wird die Laudatio halten. „Mit der Impfung werden wir im Sommer zur Normalität zurückkehren“, sagte der österreichische Regierungschef. Wichtigstes Thema der Gespräche in Berlin sei daher „eine vollständige Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa im Sommer, damit deutsche Touristen ihren Urlaub wieder in Österreich verbringen können“.

Derzeit gilt für fast ganz Österreich wegen hoher Corona-Infektionszahlen noch eine Reisewarnung. Das an Bayern grenzende Bundesland Tirol ist sogar als Virusvariantengebiet mit besonders strengen Regeln eingestuft. An der Grenze wurden deswegen auch wieder stationäre Kontrollen eingeführt, allerdings vorerst nur bis zu diesem Mittwoch. Ob sie verlängert werden, war am Dienstag noch offen.

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

++ Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt wieder

(19.36 Uhr) Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Dienstag (Stand 16.00 Uhr) wieder gestiegen. Den Daten zufolge registrierten die Behörden im Südwesten im Laufe der vergangenen sieben Tage 79,8 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Am Montag hatte der Wert bei 74,7 gelegen.

++ Uni Ulm: Britische Mutation macht zwei Drittel aus

(19.05 Uhr) Drei veränderte Varianten des ursprünglichen Coronavirus bereiten derzeit Virologen Sorgen. Vor allem die britische Mutante B.1.1.7 soll sich besonders schnell verbreiten. Das bestätigen jetzt auch Ergebnisse der Uniklinik in Ulm. Wie das Universitätsklinikum Ulm auf Nachfrage mitteilt, werden alle corona-positiven Patienten hinsichtlich des Vorkommens von Virusmutationen untersucht.

Bei der Sequenzierung positiver Tests wurde demnach in der neunten Kalenderwoche, also vom 1. bis 7. März, die Virus-Mutation B.1.1.7 (Großbritannien) in 66,6 Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen.

Erstmals wurde auch die Virus-Mutation P.1.351 (Südafrika) in 16,6 Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen. In diesem Zeitraum gab es am Ulmer Uniklinikum insgesamt 36 positive Testergebnisse.

++ Lucha bedauert Astrazeneca-Stopp und geht von Wiederzulassung aus

(18.35 Uhr) Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) geht fest davon aus, dass der Stopp für den Impfstoff Astrazeneca wieder aufgehoben wird. "Ich habe auch großes Vertrauen in diesen Impfstoff", sagte Lucha am Dienstag im Landtag in Stuttgart. Man müsse akzeptieren, wenn die Wissenschaft sage, sie wolle die Nebenwirkungen nochmal überprüfen. Das Land setze den vom Bund verfügten "routinemäßigen Stopp" selbstverständlich um. "Wir planen um", sagte Lucha.

Die Hotline sei bis Montag eingestellt. Er hoffe aber, dass es bis Donnerstag wieder grünes Licht für den Impfstoff gebe, dann könne man zu Beginn der nächsten Woche wieder loslegen. Der Grünen-Politiker räumte ein, dass die Entscheidung für die Politik, die in den vergangenen Monaten den Mangel an Impfstoff verwalten musste, nicht einfach gewesen sei. Aber: "Es läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht."

++ Tod nach Impfung mit Astrazeneca: Ulmer Fall wird untersucht

(17.50 Uhr) Schock und Trauer in Ulm. Am Montag in der vergangenen Woche starb dort eine 48-Jährige, die wenige Tage zuvor im Ulmer Impfzentrum mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft worden war. Sie galt als gesund und hinterlässt ihren Ehemann und zwei Kinder. Auch ihre Kollegen sind bestürzt, sie war Lehrerin und unterrichtete in Ulm. Ob zwischen dem Tod und der Impfung ein Zusammenhang besteht ist unklar. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹