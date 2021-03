Corona-Newsblog: Tübingen startet Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 15.700 (332.487 Gesamt - ca. 308.300 Genesene - 8.420 Verstorbene)

: ca. 15.700 (332.487 Gesamt - ca. 308.300 Genesene - 8.420 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.420

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 76,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 137.300 (2.575.849 Gesamt - ca. 2.365.100 Genesene - 73.418 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 137.300 (2.575.849 Gesamt - ca. 2.365.100 Genesene - 73.418 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 73.418

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 82,9

Das Wichtigste auf einen Blick:



Tübingen startet Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ (6.12 Uhr)

++ Britischer Experte zu Astrazeneca-Stopps: Vorsicht gebietet Impfungen

(6.21 Uhr) Der britische Statistikprofessor David Spiegelhalter hat die Entscheidung in Deutschland zum vorübergehenden Stopp der Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin kritisiert. „Angesichts von Ungewissheit ist es gut, vorsichtig zu sein. Aber in den derzeitigen Umständen mit steigenden Fallzahlen in Deutschland dürfte die Vorsicht es gebieten, schnellstmöglich so viele Menschen wie möglich zu impfen“, sagte der Professor an der Universität Cambridge der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Außerdem seien mögliche Schäden durch die Verstärkung von Vorbehalten gegen den Impfstoff zu bedenken. „Das sind schwierige Entscheidungen in ungewöhnlichen Zeiten“, so Spiegelhalter.

In einem Gastbeitrag im „Guardian“ hatte der Wissenschaftler am Montag davor gewarnt, kausale Zusammenhänge zu sehen, wo keine sind. Die klinischen Studien, die zur Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs in Großbritannien führten, und die Erfahrungen aus dem Impfprogramm in dem Land mit rund zehn Millionen verabreichten Dosen des Präparats hätten gezeigt, dass das Vakzin „außerordentlich sicher“ sei.

Die Bundesregierung hatte die Vergabe des Astrazeneca-Impfstoffs am Montag auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts vorübergehend angehalten, nachdem es neue Berichte über Fälle von sehr seltenen Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegeben hatte. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte betont, es handle sich um eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Der BBC sagte Spiegelhalter zu den Impfstopps, die zuvor auch in Irland und anderen europäischen Ländern veranlasst wurden: „Wenn das eine Verzögerung in der Verabreichung der Impfstoffe an Menschen bedeutet, die andernfalls eine Impfung bekommen hätten, dann wird das Schaden anrichten.“

++ „Öffnen mit Sicherheit“ in Tübingen — Grünes Licht für Modellprojekt

(6.12 Uhr) Trotz landesweit hoher Corona-Zahlen will das Land Baden-Württemberg mit der Stadt Tübingen dort ab diesem Dienstag Öffnungsschritte testen. Bei dem Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ sollen nach Angaben vom Montag Erfahrungen gesammelt werden, welche Möglichkeiten es durch den intensiven Einsatz von Schnelltests gibt, ohne dass die Infektionen deutlich ansteigen.

Für Einzelhandelsgeschäfte, die bis zum 8. März geschlossen waren, für Friseursalons und bei körpernahen Dienstleistungen wird ein tagesaktueller Schnelltest nach Angaben des Staatsministeriums zur Pflicht. „Außengastronomie und Kulturbetriebe sowie Kinos werden zusätzlich geöffnet, jedoch ebenfalls nur für Personen, die ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis vorweisen können sowie unter Einhaltung weiterer Hygieneauflagen.“ In der Innenstadt würden Schnellteststationen eingerichtet, an denen nach kostenlosen Tests personalisierte Zertifikate ausgestellt werden. Die Universität Tübingen begleite das Projekt wissenschaftlich, um konkrete Handlungsempfehlungen für andere Regionen und das Land abzuleiten.

Das sind genau die innovativen Ideen, die wir in der Pandemie dringend brauchen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

„Wir erhoffen uns von dem Projekt, dass wir damit einen Weg finden, den Menschen etwas mehr Normalität zu ermöglichen.“ Den Branchen, die besonders vom Lockdown betroffen sind, sollten neue Perspektiven eröffnet werden — ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne), der mit eigenen Wegen in der Corona-Pandemie schon mehrfach bundesweit Aufsehen erregt hatte, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Im besten Fall senken wir die Infektionszahlen durch die massive Ausweitung des Testens“, sagte er.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Inzidenz über 100: Vorerst keine Notbremse im Kreis Sigmaringen

(20.07 Uhr) Am Freitag, Samstag und Sonntag lag der Kreis Sigmaringen über der 100-Inzidenz-Grenze. Auch am Montag lag die 7-Tages-Inzidenz im Kreis mit 110,1 pro 100.000 Einwohner noch darüber. Trotzdem drohe dem Kreis keine Corona-Notbremse oder Ausgangssperre, teilt das Landratsamt mit.

„Grund ist ein abgrenzbares Ausbruchsgeschehen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, das einen wesentlichen Beitrag am Infektionsgeschehen leistet“, schreibt Landratsamtssprecher Tobias Kolbeck in der Pressemitteilung. Dort waren insgesamt 21 Infektionsfälle bei Bewohnern gesichert wurden. Hier lesen Sie mehr.

++ Impfungen mit Astrazeneca im Südwesten bis Montag ausgesetzt

(19.45 Uhr) Alle Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca sind auch in Baden-Württemberg unverzüglich gestoppt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Stuttgart mit. Die Impfungen würden zunächst bis einschließlich kommenden Montag ausgesetzt und die Termine abgesagt. „Das betrifft aktuell rund 15 000 Impfungen pro Tag“, hieß es.

Spätere Termine blieben zunächst bestehen. Spätestens am Montag wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern den Angaben nach dann wieder zusammenschalten und über den weiteren Verlauf entscheiden, sollten nicht vorher neue Informationen vorliegen.

Das Ministerium teilte weiter mit: „Die Impfzentren werden von uns gebeten, alle über 80-Jährigen, die von dieser Terminabsage betroffen sind, entweder auf einen anderen Impfstoff umzubuchen, oder sie alternativ auf eine eigens zu führende Warteliste zu setzen.“ Eine direkte Umbuchung der abgesagten Termine sei aufgrund des Impfstoffmangels nicht möglich. Auch müssten die Termine für alle anderen ersatzlos entfallen, erklärte eine Sprecherin.

++ WHO-Experten beraten Dienstag über Astrazeneca-Impfstoff

(19.31 Uhr) Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden am Dienstag über den Impfstoff von Astrazeneca beraten. Das Beratergremium zur Impfstoffsicherheit habe die verfügbaren Daten des Vakzins geprüft, stehe in „engem Kontakt“ mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und werde sich am Dienstag zusammensetzen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag. Die EMA kündigte für Donnerstag eine Sondersitzung zu dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers an.

Nach einer Reihe von Fällen schwerer Blutgerinnsel nach Impfungen hatten mehrere Länder die Impfung mit dem Vakzin vorsorglich ausgesetzt, zuletzt Deutschland, Frankreich und Italien. Bislang aber ist nicht geklärt, ob die Impfung der Auslöser war. Die EMA erklärte am Montag, sie halte vorerst an ihrer Bewertung des Vakzins fest. Die Vorteile der Impfung würden die Risiken überwiegen.

Auch die führende WHO-Wissenschaftlerin Soumya Swaminathan warnte vor Panik. Zurzeit empfehle sie den Ländern, ihre Impfungen mit Astrazeneca fortzusetzen, erklärte sie in Genf. „Bislang haben wir keinen Zusammenhang zwischen diesen Vorfällen und dem Impfstoff festgestellt.“

++ EU-Arzneibehörde prüft Astrazeneca-Fälle - Entscheidung am Donnerstag

(19.02 Uhr) Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat bisher keinen Zusammenhang zwischen Thrombose-Fällen und dem Astrazeneca-Impfstoff festgestellt. Die Prüfung der Fälle werde aber fortgesetzt, teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Die Sicherheitsexperten wollten am Donnerstag über mögliche weitere Schritte entscheiden. Mehrere Länder darunter auch Deutschland hatten die Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt, bis der Verdacht von möglichen Nebenwirkungen geklärt ist.

Die EMA hält weiter daran fest, dass die Impfungen fortgesetzt werden könnten. Die Vorteile durch den Schutz vieler Menschen vor einer schweren Covid-19-Erkrankung seien höher einzuschätzen als die Risiken möglicher Nebenwirkungen.

In einigen Ländern waren Fälle von Thrombosen nach einer Impfung aufgetreten. Bei einigen Personen war nach Angaben der EMA gleichzeitig eine ungewöhnlich geringe Zahl von Blutplättchen festgestellt worden. „Viele tausende Menschen in der EU entwickeln aus unterschiedlichen Gründen jedes Jahr Blutgerinnsel“, teilte die EMA mit. Die Zahl der Fälle bei den geimpften Personen erscheine nicht höher als die bei der allgemeinen Bevölkerung.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vom Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹