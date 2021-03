Corona-Newsblog: „Gewichteter Risikowert“: Landesminister für neues Instrument zur Einschätzung der Lage

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 16.865 (332.463 Gesamt - ca. 307.179 Genesene - 8.419 Verstorbene)

: ca. 16.865 (332.463 Gesamt - ca. 307.179 Genesene - 8.419 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.419

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 75,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 137.900 (2.569.245 Gesamt - ca. 2.358.000 Genesene - 73.371 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 137.900 (2.569.245 Gesamt - ca. 2.358.000 Genesene - 73.371 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 73.371

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 79,1

„Gewichteter Risikowert“: Landesminister für neues Corona-Instrument (6.03 Uhr)

++ Sigmaringen erweitert kostenloses Testangebot

(6.42 Uhr) Das Angebot für Schnelltests, das ursprünglich nur bestimmten Gruppen von Bürgern zur Verfügung gestanden hatte, richtet sich nun an alle. Darüber informiert die Stadt am Samstag. „Jeder kann einen kostenlosen Bürgertest pro Woche in Anspruch nehmen“, so Janina Krall, Sprecherin der Stadt. Schüler der Sigmaringer Schulen, unabhängig vom Wohnort und Schulträger, dürfen sich sogar zweimal wöchentlich testen lassen.

Hinzu kommt, dass ab Montag, 15. März, die zweite Teststelle in der Zeppelinstraße auf dem Gelände der früheren Firma Vögele den Betrieb aufnimmt, so die Stadt. Diese Teststelle betreibt der DRK-Kreisverband. Dort wie auch an der seit vergangener Woche eingerichteten Teststelle In den Burgwiesen neben der Feuerwehr kann das Angebot vorerst genutzt werden, teilt die Stadt mit. Außerdem werde in den kommenden Tagen ein dezentrales Konzept zur Testung an den Schulen erarbeitet. Dabei gehe es nicht nur um Schnelltests, sondern auch um angeleitete Selbsttests, so Krall. Den vollständigen Artikel dazu lesen Sie hier.

++ Cellist Yo-Yo Ma gibt Überraschungs-Konzert nach Corona-Impfung

(06.12 Uhr) Der Cellist Yo-Yo Ma (65) hat die Beobachtungszeit nach seiner zweiten Dosis in einem Corona-Impfzentrum für ein Überraschungs-Konzert genutzt. Nach der Impfung in einem Zentrum im US-Bundesstaat Massachusetts habe der vielfach preisgekrönte Musiker auf seinem Cello einige Stücke gespielt, berichteten zahlreiche US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Ma habe „etwas zurückgeben wollen“, sagte Richard Hall von den zuständigen Impf-Organisatoren der Lokalzeitung „The Berkshire Eagle“.

Der 1955 als Sohn chinesischer Einwanderer in Paris geborene Ma, der zu den Weltstars der Klassik gehört, aber mit seinem Cello immer wieder auch andere Musikrichtungen ausprobiert hat, hatte in der Pandemie zuvor schon mehrfach Aufnahmen veröffentlicht, um den Menschen „Trost und Hoffnung“ zu bereiten.

++ „Gewichteter Risikowert“: Landesminister für neues Corona-Instrument

(6.03 Uhr) Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht sich dafür aus, die Notwendigkeit neuer Corona-Maßnahmen nicht allein aus den Inzidenzwerten abzuleiten. „Wir müssen dringend den sogenannten Inzidenzwert weiterentwickeln zu einem gewichteten Risikowert. Bei dem könnte etwa die Frage der Belegung und Kapazität der Krankenhäuser, der Alterserkrankungen und der regionalen Entwicklungen mit regionalen Hotspots einfließen“, sagte Althusmann der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). „Wenn es nach mir ginge, würde ich das Robert Koch-Institut beauftragen, einen solchen gewichteten Risikowert zu ermitteln, sodass wir mittelfristig eine Perspektive bekommen, wie wir mit der Epidemie umgehen und leben können.“

Es müsse nachvollziehbar bleiben, welche Freiheiten aus welchen Gründen eingeschränkt werden, mahnte Althusmann.

Es ist für die Niedersachsen kaum erklärbar, dass sie jetzt nach Mallorca fliegen, aber nicht im eigenen Land reisen können. Bernd Althusmann

Seit Sonntag — also zwei Wochen vor Beginn der Osterferien in den meisten Bundesländern — ist Urlaub auf Mallorca und in anderen Regionen Spaniens, Portugals und Dänemarks wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Die Hotels in Deutschland sind dagegen mindestens noch bis zum 28. März geschlossen. Wie es weitergeht, soll erst am 22. März von Bund und Ländern entschieden werden.

++ Landkreis Lindau nähert sich Inzidenz-Wert von 100

(20.14 Uhr) Im Kreis Lindau steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle weiter. Die Sieben-Tage-Quote nähert sich der Marke von Hundert. Die Zahl der verfügbaren Schnelltests dagegen bleibt in und um Lindau gering.

Innerhalb einer Woche ist die Zahl der neuen Corona-Fälle im Kreis Lindau erheblich gestiegen. Lag die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Quote zuvor eine Weile einigermaßen stabil bei über 60, so hat sie am Samstag die 90 überschritten. Damit rückt sie bedrohlich an die Hundert heran. Ein Überschreiten dieser Grenze bedeutet die sogenannte Notbremse: Dann sind die zuletzt eingeführten Lockerungen hinfällig.

Das würde also bedeuten, dass Geschäfte wieder schließen müssten. Schulen stellen dann wieder komplett um, sodass wieder alle Schüler daheim sind und es in den Schulen nur Notbetreuung gibt. Das gilt auch für Krippen und Kindergärten. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt wieder eine Ausgangssperre. Zudem rücken zusätzliche Öffnungen in weite Ferne, die der Freistaat für Gaststätten, Theater oder Kinos in Aussicht stellt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Inzidenz in Baden-Württemberg steigt weiter an

(18.29 Uhr) Das Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten nimmt weiter an Fahrt auf. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) 75,9, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte.

Am Vortrag hatte der Wert bei 73,2 gelegen, vor einer Woche noch bei 60,5. Die Behörde meldete 659 neue Infektionsfälle und 5 neue Todesfälle mit oder durch das Coronavirus. Am Wochenende fallen die Zahlen in der Regel geringer aus, da nicht alle Labore Fallzahlen melden.

Zehn Kreise überschreiten mittlerweile die Schwelle von 100 bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Darunter auch die beiden Großstädte Karlsruhe (103,8) und Mannheim (109,1). Das höchste Infektionsaufkommen herrscht weiterhin im Kreis Schwäbisch Hall (217,0). 24 der 44 Kreise weisen eine Inzidenz zwischen 50 und 100 auf. Nur noch neun Kreise liegen bei einer Inzidenz von unter 50.

Von 2431 betreibbaren Intensivbetten im Land sind rund 84 Prozent belegt. 248 Menschen werden nach Angaben des Divi-Intensivregisters intensivmedizinisch behandelt, 131 von ihnen müssen beatmet werden.

++ Zahlen in Deutschland steigen weiter

(17.45 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.790 Corona-Neuinfektionen gemeldet - 2687 mehr als noch vor einer Woche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - kletterte auf 79 (Vortag: 76,1), wie das RKI am Sonntag mitteilte. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 70 weitere Todesfälle verzeichnet.

Am vorigen Sonntag hatte das RKI binnen eines Tages 8103 Neuinfektionen und 96 Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 66,1. Nach einem deutlichen Rückgang im Januar und Februar setzt sich die seit einigen Tagen festgestellte Zunahme der Neuinfektionen damit fort.

Für diesen Trend ist dem RKI zufolge unter anderem die Ausbreitung der Coronavirus-Variante B.1.1.7 verantwortlich. Laut einer Prognose des Instituts könnte die Zahl der Neuinfektionen um Ostern herum höher liegen als an Weihnachten.

++ Lauterbach fordert Schulstopp bis Ostern

(16.27 Uhr) Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, hat einen Schulstopp bis Ostern gefordert. „Ich appelliere an die Länder, alle Schulen bis Ostern wieder zu schließen, auch die Grundschulen“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“ (Montag). Als Grund für seine Forderung nannte Lauterbach die Virusmutationen, die sich „insbesondere bei den Jüngeren rasant ausbreiten“.

Die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Coronavirus getestet würden. Schulen, die dies noch nicht vorbereitet haben, sollten wieder geschlossen werden, sagte Lauterbach. „Es war ein Fehler, die Schulen ohne flächendeckend funktionierende Testabläufe zu öffnen. Bis Ostern sollten Lehrer und anderes Schulpersonal darin trainiert werden, die Schüler an allen Schulen an den Schnelltests anzuleiten.“

Karl Lauterbach möchte die Schulen bis Ostern schließen. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

Neben den Schulschließungen forderte Lauterbach zudem zwei weitere Maßnahmen, „um die Lage beherrschbar zu halten und die Krankenhäuser nicht zu überfordern“. Der Gesundheitsexperte forderte die Länderchefs auf, die bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Notbremse konsequent zu ziehen, wenn in Regionen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steige. „Es darf keine lokalen Ausnahmen bei der Notbremse geben“, sagte Lauterbach. Außerdem müsse man mit dem Impfen konsequent und zügig voranschreiten.

