Corona-Newsblog: Deutschland soll sich ab 2022 selbst mit Impfstoff versorgen können

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 16.376 (330.229 Gesamt - ca. 305.446 Genesene - 8.407 Verstorbene)

: ca. 16.376 (330.229 Gesamt - ca. 305.446 Genesene - 8.407 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.407

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 69,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 127.100 (2.545.781 Gesamt - ca. 2.345.600 Genesene - 73.062 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 127.100 (2.545.781 Gesamt - ca. 2.345.600 Genesene - 73.062 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 73.062

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 72,4

Die Stadt Leutkirch stellt sich auf viele Briefwähler ein. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Das Wichtigste auf einen Blick:

++ Impfstoffbeauftragter: Ziel ist Selbstversorgung Deutschlands ab 2022

(9.12 Uhr) Die Bundesregierung strebt für das nächste Jahr an, dass sich Deutschland selbst mit Impfstoff versorgen kann. Von 2022 an solle „eine sichere Versorgung Deutschlands über eigene Produktionskapazitäten gewährleistet“ sein, sagte der Impfstoffbeauftragte der Regierung, Christoph Krupp (SPD), den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dafür werde eine „Taskforce bis Mai ein Konzept zu Produktionskapazitäten in Deutschland ab 2022 erstellen“. Das Ziel sei, die Produktion von Impfstoffen auszubauen und langfristig zu sichern.

Im Vordergrund stünden neuartige Technologien, wie beispielsweise mRNA-Impfstoffe. Dabei baue er besonders auf die deutschen Hersteller Biontech und Curevac. „Aber auch Johnson & Johnson und Astrazeneca wollen in Deutschland produzieren“, sagte Krupp. „Wir brauchen ein Netzwerk von Unternehmen, die die verschiedenen Produktionsschritte machen.“ Dabei müsse die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick genommen werden: von der Rohstoffbeschaffung über die Abfüllung der Impfdosen bis zur Lieferung von Nebenprodukten und Impfzubehör.

Im Pandemiefall sollten die Europäer Krupp zufolge außerdem in der Lage sein, einen neuen Wirkstoff in einem Vierteljahr für die gesamte europäische Bevölkerung herzustellen.

Das wären 500 Millionen Impfdosen. Dazu sollte Deutschland einen kraftvollen Beitrag leisten. Christoph Krupp

Noch im März soll nach seinen Worten zudem ein Risikomanagement etabliert werden, mit dem die Impfstoff-Produktion genau beobachtet und Ablaufstörungen verhindert oder zumindest früh erkannt und beseitigt werden sollen.

++ Mit Künstlicher Intelligenz schwere Corona-Erkrankungen erkennen

(9.06 Uhr) Warum manche Menschen nach einer Corona-Infektion schwer erkranken und andere sie noch nicht einmal bemerken, wollen Experten nun in einer Studie herausfinden. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Tübingen wollen mit Medizinern des Universitätsklinikums Tübingen Angaben von Patienten nutzen, um durch statistische Methoden Muster in diesen Daten zu erkennen.

Maschinelles Lernen ermöglicht, Zusammenhänge in großen, komplexen Datenmengen zu erkennen, was Menschen aufgrund der großen Zahl an Daten unmöglich ist. Diese Fähigkeit soll nach Auskunft der Experten für die Vorhersage des Krankheitsverlaufes genutzt werden. Das Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme ist weltweit führend auf diesem Forschungsgebiet. Die Studie wird durch die Gesundheitsämter der Landkreise Reutlingen, Tübingen und des Zollernalbkreises unterstützt.

Das waren die letzten Meldungen am Freitag:

++ Corona-Zahlen steigen: RKI sieht mehr Ausbrüche in Kitas

(20.45 Uhr) Der Aufwärtstrend bei den Corona-Fallzahlen in Deutschland hält nach Daten vom Freitag an. So meldeten Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.834 Corona-Neuinfektionen - 2254 mehr als vor genau einer Woche.

Die Zahlen stiegen bei den Menschen unter 60 Jahren; bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren sogar „sehr rasant“ seit Mitte Februar, sagte RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. „Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas.“ Pro Kita-Ausbruch gebe es auch mehr Infizierte.

Wie eine RKI-Sprecherin erläuterte, geht es um je 87 Ausbrüche pro Woche in den letzten beiden Februarwochen. Wieler sprach von einem möglichen Zusammenhang mit der ansteckenderen britischen Variante B.1.1.7.

++ Zwei weitere Menschen sterben im Kreis Ravensburg an Corona

(19.27 Uhr) Erneut sind zwei Menschen im Kreis Ravensburg an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, steigt die Zahl der Covid-19-Todesopfer damit auf 112. Zudem wurden am Freitag 34 Neuinfizierte registriert. Ein regionaler Schwerpunkt liegt im Allgäu mit jeweils sechs Fällen in Leutkirch und Isny sowie vier in Wangen, der Rest verteilt sich über zahlreiche weitere Städte und Gemeinden.

++ Impfstoff-Nachschub für Europa lahmt

(18.19 Uhr) Der Nachschub an Corona-Impfstoffen für die Europäische Union erfolgt langsamer als erhofft. Der Hersteller Astrazeneca ist mit seinen Lieferungen sehr im Verzug, wie die EU-Kommission am Freitag bestätigte.

Und der neu zugelassene Impfstoff von Johnson & Johnson kommt nach Erwartung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst Mitte oder Ende April. Hintergrund sind nach Angaben aus EU-Kreisen auch Zweifel an der Exportpolitik der USA. Das Weiße Haus betont, es gebe kein Exportverbot. Es habe allerdings Priorität, zuerst die US-Bevölkerung zu impfen.

Die EU-Kommission hat von den vier in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffen insgesamt mindestens 1,4 Milliarden Dosen geordert. Trotzdem ist Impfstoff knapp und die Impfkampagnen gehen nur langsam voran. Gesundheitsminister Spahn sagte, auch bei den für April erwarteten Liefermengen gebe es Unsicherheiten. „Wir wissen noch nicht abschließend alle Lieferdaten für den nächsten Monat von allen Herstellern“, sagte der CDU-Politiker.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹