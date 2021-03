Corona-Newsblog: RKI-Chef Wieler warnt - Dritte Welle hat begonnen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 13.700 (327.180 Gesamt - ca. 305.100 Genesene - 8.346 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 8.346

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 63,0

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 123.100 (2.532.947 Gesamt - ca. 2.337.000 Genesene - 72.810 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 72.810

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 69,1

++ RKI-Chef Wieler warnt - Dritte Welle hat begonnen

(6.46 Uhr) Ein Jahr nach der Erklärung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in Deutschland nach Überzeugung des Robert-Koch-Instituts die dritte Corona-Welle begonnen. „Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf.

„Ich bin sehr besorgt.“ Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig.

Die Impfkampagne sei ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Die Ziellinie sei aber in Sicht: Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien. „Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden“, sagte Wieler. Er geht davon aus, dass nach den ersten Impfrunden Auffrischungen nötig sind — in welchen Abständen, sei bislang unklar.

Die WHO hatte den Ausbruch des Coronavirus am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt. Zu dem Zeitpunkt waren weltweit 118 000 Infektionen gemeldet und knapp 4300 Menschen nach einer Infektion gestorben. Ein Jahr später sind es nach der WHO-Statistik fast 120 Millionen gemeldete Infektionen weltweit und gut 2,6 Millionen Todesfälle.

++ Zahl der Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz steigen

(6.34 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.356 Corona-Neuinfektionen gemeldet — und damit 2444 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor.

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg mit 69,1 im Vergleich zum Vortag (65,4) an. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 321 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11.912 Neuinfektionen und 359 neue Todesfälle registriert.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.532.947 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.337.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 72 810.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,96 (Vortag 0,97). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 96 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ EU-Behörde will über Zulassung von Johnson&Johnson-Impfung entscheiden

(6.21 Uhr) Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Donnerstag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Unternehmens Johnson & Johnson entscheiden. Sollte die in Amsterdam ansässige Behörde grünes Licht geben, wäre eine endgültige Zulassung durch die EU-Kommission erfahrungsgemäß reine Formsache.

Es wäre der vierte Corona-Impfstoff nach den Vakzinen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca, der eine EU-weite Zulassung erhält. Gegen schwere Covid-19-Erkrankungen hat das Vakzin eine Wirksamkeit von rund 85 Prozent.

Ein Vorteil des Vektorvirenimpfstoffs von Johnson & Johnson ist, dass nur eine Dosis erforderlich ist. Außerdem ist er bei normalen Kühlschranktemperaturen lagerbar. In der EU sind allerdings bereits Zweifel laut geworden, ob das US-Unternehmen die zugesagte Lieferung von 55 Millionen Dosen bis Ende Juni einhalten kann. Aus EU-Kreisen verlautete, mit ersten Lieferungen werde frühestens Mitte April gerechnet.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch:

++ Fast 60 Prozent Varianten unter den positiven Tests

(21.01 Uhr) Die Corona-Varianten verdrängen das ursprüngliche Virus in Baden-Württemberg zunehmend. In der vergangenen Kalenderwoche lag ihr Anteil mit 59 Prozent unter den untersuchten positiven Tests kurz vor der 60-Prozent-Marke. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in Stuttgart weiter mitteilte, entspricht das einer Steigerung von elf Punkten im Vergleich zur Vorwoche. Diese Werte stammen vom ALM, dem Verband der akkreditierten Labore in der Medizin.

Seit Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt 8810 Virusvarianten mit besonderer Bedeutung gemeldet. Seit dem Jahreswechsel wurden bei dem Amt 667 Ausbrüche mit 2908 Varianten registriert. Die Zahl der übermittelten Fälle von Corona-Varianten waren in den mittleren Altersgruppen am höchsten, bei alten und jungen Menschen relativ niedrig.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (Stand: 16.00 Uhr) kamen innerhalb von 24 Stunden 1483 neu gemeldete Corona-Fälle hinzu. Damit stieg die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 327 167. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg von 60,2 auf 62,7. Zudem wurden im Zusammenhang mit Covid-19 weitere 31 Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind es nun 8345 Verstorbene. Dem stehen schätzungsweise 303 704 Genesene gegenüber.

++ Krauchenwies eröffnet Testzentrum

(20.17 Uhr) Ab sofort verfügt auch Krauchenwies über ein Corona-Testzentrum. Seit Mittwochabend gibt es dort die Möglichkeit, sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen, das teilt die Gemeinde mit. Das Testzentrum in der Turnhalle der Sophie-Scholl-Schule wird per „Drive-in“ betrieben. Der Testablauf sieht laut Ankündigung der Gemeinde vor, dass die Abstrichnahme im Auto sitzend erfolgt und das Fahrzeug nicht verlassen werden muss.

Auf diese Art und Weise wird der Kontakt auf das notwendige Minimum reduziert und es kann zudem ein schneller Ablauf gewährleistet werden. Daher sollte das Testzentrum aus der Richtung Am Angel, Jahnstraße kommend, angefahren werden. Das Testzentrum kann auch mit anderen Verkehrsmittel oder zu Fuß angesteuert werden. Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier.

++ Corona-Impfungen in Arztpraxen routinemäßig wohl erst Mitte April

(19.50 Uhr) Die Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen können routinemäßig wohl erst Mitte April starten. Dies verlautete am Mittwochabend nach den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern aus Teilnehmerkreisen. Die bestehenden Impfzentren sollten weiterhin parallel mindestens 2,25 Millionen Impfungen pro Woche verabreichen, hieß es weiter. Der darüber hinaus vorhandene Impfstoff solle den Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden.

„Um dem Wunsch der Länder, ihre Impfzentren so wie bisher auszulasten, entsprechen zu können, können die Arztpraxen wohl erst Mitte April starten“, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Bund und Länder seien sich in den dreistündigen Beratungen einig gewesen, „dass so schnell wie möglich auch die Arztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden sollen“, hieß es weiter aus dem Bundesministerium. „Dafür braucht es aber auch eine gewisse wöchentliche Mindestmenge an Impfstoff.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder hatten in ihren Corona-Beratungen vergangene Woche noch einen Impfstart in den Praxen Anfang April anvisiert.

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), wies nach den Beratungen auf anhaltende Engpässe bei den Impfstofflieferungen hin:

Klar muss jedem sein: Der Impfstoff ist und bleibt der Flaschenhals bei allem“, erklärte er. „Gerade in der Anfangsphase im April wird noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, damit die Ärzte im ganzen Land voll durchstarten können. Klaus Holetschek

Wenn aber die Lieferungen „so kommen, wie der Bund sie uns in Aussicht gestellt hat, dann können wir die Impfungen bei den Ärzten schnell hochfahren“, erklärte Holetschek. „Damit ist unser System voll einsatzbereit, sobald der Impfstoff in großen Strömen fließt.“ Die ersten Ärzte sollten bereits ab Anfang April in die Impfungen eingebunden werden, danach solle das Angebot „Schritt für Schritt“ ausgeweitet werden.

++ Britische Virusvariante setzt sich in Deutschland durch

(19.35 Uhr) Die hochansteckende Corona-Mutante aus Großbritannien hat sich offenbar zur beherrschenden Virusvariante in Deutschland entwickelt: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch gingen in der vergangenen Woche rund 55 Prozent der in Laboren untersuchten Proben auf die Virus-Variante B.1.1.7 zurück. In der Vorwoche waren es noch 46 Prozent, in der Woche zuvor nur 22 Prozent gewesen. Die Tendenz der Ausbreitung sei weiter steigend, teilte das Institut mit.

Die Daten basieren auf einer Teilmenge der SARS-CoV-2-positiven Proben, die von Laborverbunden untersucht wurden. Das RKI rechnete seit längerem mit einer starken Ausbreitung der Virusvariante. Die oft als britische Corona-Variante bezeichnete Mutante B.1.1.7, die Ende vergangenen Jahres in England entdeckt wurde, ist deutlich ansteckender als die Ursprungsvariante des Coronavirus. Es gibt auch Hinweise, dass sie tödlicher sein könnte.

Die bislang zugelassenen Corona-Impfstoffe sind auch gegen B.1.1.7 wirksam. Das Robert-Koch-Institut wies am Mittwoch aber darauf hin, dass in Deutschland auch die Variante B.1.351 beobachtet werde - diese sogenannte südafrikanische Variante „reduziert möglicherweise den durch die Impfungen vermittelten Schutz“, erklärte das Institut. Von den untersuchten Virusproben machte sie in der vergangenen Woche ein Prozent aus.

Im vergangenen Sommer hat der Radprofi Daniel Gathof das Projekt Cycling against Corona ins Leben gerufen. Das Ziel: Jugendlichen in Pandemie-Zeiten einen besseren Zugang zum Sport zu ermöglichen. In dem Zusammenhang wurde vor kurzem eine interaktive Sportschau aufgezeichnet und gestreamt. Wir haben die Hintergründe zu dem Projekt.

++ Welche Erfahrungen ein Wangener am Impfzentrum Ulm machte

(19.14 Uhr) Ralf Hartmann ist wütend. Am frühen Montagmorgen ist er mit seiner Mutter von Wangen aus nach Ulm gefahren, um sie impfen zu lassen. „Meine Mutter ist Risikopatientin“, erläutert Hartmann. Ihre Erkrankungen kann die 76-Jährige auch mit einem ärztlichen Attest nachweisen. Doch am Impfzentrum wird Ralf Hartmanns Mutter trotz Termins abgewiesen. „Eine einzige Katastrophe“, sagt Hartmann. „Eine Folge der Verordnung“, sagt Hagen Feucht, Leiter des Impfzentrums Ulm.

Lange hat sich Hartmann im Umkreis nach einem Termin umgesehen, hat Anträge ausgefüllt und einen QR-Code erhalten. „Ich hatte alle Daten zusammen“, erläutert er – und hat schließlich auch einen Termin in Ulm erhalten. Im dortigen Impfzentrum gibt es drei Eingänge: die Hartmanns landen bei den „ungeklärten Fällen“ und verstehen die Welt nicht mehr. Sie sind kein Einzelfall. Teilweise brechen Leute in der Schlange auch in Tränen aus, erzählt Ralf Hartmann. Eine Erläuterung erhält er von einem jungen Sanitäter: „Er sagte mir, dass zu wenig Biontech-Impfstoff verfügbar ist und der Astrazeneca-Impfstoff nur an bis 64-Jährige verimpft werden dürfe.“ Er fragt sich: „Warum hat man mich nicht vorab informiert?“

Alles, was Hartmann vor den Toren des Impfzentrums in Erfahrung bringen konnte, war, dass nun der 3. April, an dem seine Mutter eigentlich die zweite Impfung erhalten hätte sollen, der Erstimpfungstermin werden soll und wird. Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier.

++ Corona-Schnelltests ab sofort in Apotheken und Kommunen am Bodensee möglich

(18.37 Uhr) Seit dieser Woche haben alle Bürger ein Anrecht auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Bei vielen Bürgern ist die Freude groß, doch Kommunen und Apotheken stehen vor einer großen Herausforderung.

„Die Stadt Friedrichshafen arbeitet mit Hochdruck an der Organisation von zwei Testzentren: Ein kleineres soll in der Innenstadt entstehen, ein größeres an einem zentralen Standort“, teilt Pressesprecherin Monika Blank mit. Voraussichtlich werden beide Zentren Mitte oder Ende nächster Woche stufenweise in Betrieb gehen. Geplant sind tägliche Öffnungszeiten von montags bis samstags.

„Die Stadt hat für die vom Bund zugesagten Tests von einmal pro Woche und Person genügend Testkits beschafft“, schreibt die Verwaltung. Eine Online-Buchung werde für beide Testzentren angeboten, außerdem eine Testung ohne Termin, was aber zu Wartezeiten führen könnte. Details zu den beiden Testzentren, wie Standorte, Öffnungszeiten und Online-Buchung werden laut Blank erst kurz vor Inbetriebnahme bekanntgegeben. Lesen Sie den vollständigen Artikel dazu hier.

