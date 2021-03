Corona-Newsblog: Bund will Ländern Schnelltests aus gesicherten Beständen anbieten

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 12.600 (324.324 Gesamt - ca. 303.400 Genesene - 8.293 Verstorbene)

: ca. 12.600 (324.324 Gesamt - ca. 303.400 Genesene - 8.293 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.293

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 60,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 117.700 (2.509.445 Gesamt - ca. 2.319.600 Genesene - 72.189 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 117.700 (2.509.445 Gesamt - ca. 2.319.600 Genesene - 72.189 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 72.189

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 67,5

Das Wichtigste auf einen Blick:

Stiko-Chef Mertens: Länder setzen sich über Impfverordnung hinweg (7.56 Uhr)

hinweg (7.56 Uhr) Bund will Ländern Schnelltests aus gesicherten Beständen anbieten (6.42 Uhr)

aus gesicherten Beständen anbieten (6.42 Uhr) RKI registriert 4252 Neuinfektionen und 255 neue Todesfälle (6.35 Uhr)

++ Stiko-Chef Mertens: Länder setzen sich über Impfverordnung hinweg

(7.56 Uhr) Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat die Bundesländer dafür kritisiert, dass sie sich eigenmächtig über die Impfverordnung des Bundes hinwegsetzten. „De facto wird in den Ländern schon lange gegen die Priorisierung verstoßen“, sagte der Ulmer Virologe im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Es seien schon jetzt viele geimpft worden, die nach wissenschaftlichen Kriterien der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären.

Wenn nun bereits Erzieher, Lehrkräfte oder Polizisten geimpft werden, rücken die Regierungen aus Sicht Mertens vom Ziel ab, die Schwächsten und Gefährdetsten für schwere Covid-19-Verläufe zuerst zu schützen.

Ein Lockern der Priorisierung dürfe aber nicht dazu führen, dass diese benachteiligt werden. In Baden-Württemberg waren mit Blick auf Schulöffnungen und auf Druck von Gewerkschaften Lehrkräfte und Polizisten bei der Impfung zuletzt vorgezogen worden. Hier lesen Sie mehr.

++ Bund will Ländern Schnelltests aus gesicherten Beständen anbieten

(6.42 Uhr) Angesichts der Probleme beim bundesweiten Start der kostenlosen Schnelltests bietet die Bundesregierung laut einem Medienbericht den Bundesländern an, insgesamt 10,5 Millionen Selbsttests aus bereits gesicherten Beständen zur Verfügung zu stellen, bis deren eigene Bestellungen eintreffen. Bis Dienstagmittag könnten sich interessierte Bundesländer bei Roche Diagnostics melden, um sich einen dem Bevölkerungsschlüssel entsprechenden Anteil zu sichern, zitierte die „Welt“ aus einem Schreiben der „Taskforce Testlogistik“.

Ab Mittwoch sei Roche Diagnostics in der Lage, im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit der Bundesregierung „bis zu 1,5 Millionen Antigen-Selbsttests täglich auszuliefern“, heißt es demnach in dem Schreiben der für die Taskforce zuständigen Bundesminister Jens Spahn (Gesundheit) und Andreas Scheuer (Verkehr) weiter.

Die Kosten dafür sollen die Länder tragen. Diese liegen laut Spahn und Scheuer bei 4,50 Euro. Ab einer Bestellung von mehr als einer Million Tests gibt es einen Nachlass. Die Tests aus dem sogenannten Starter-Paket sind unter anderem für den Einsatz an Schulen und in Kitas gedacht.

An diesem Dienstag kommen die beiden Bundesminister außerdem zur ersten Telefonkonferenz der „Taskforce Testlogistik“ mit Vertretern der Bundesländer und der Wirtschaft zusammen. Dabei soll die Verteilung von Schnell- und Selbsttests koordiniert werden.

++ RKI registriert 4252 Neuinfektionen und 255 neue Todesfälle

(6.35 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4252 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 255 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3943 Neuinfektionen und 358 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 67,5 — und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0).

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.509.445 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.319.600 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 72 189.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,03 (Vortag 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 103 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

++ Masken und Gummihandschuhe machen Entsorgungswirtschaft zu schaffen

(6.28 Uhr) Als Folge der Corona-Pandemie beklagt Deutschlands Entsorgungswirtschaft eine stark gestiegene Zahl von sogenannten Fehlwürfen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack. Große Mengen von Gummihandschuhen sowie OP- und FFP2-Masken landeten darin, obgleich sie in den Restmüll gehörten, teilte der Entsorgerverband BDE in Berlin mit.

Wenn zu viele solcher Materialien in einer Tonne sind, besteht die Gefahr, dass der komplette Inhalt — also auch für das Recycling gedachte Verpackungen — aussortiert und verbrannt werden muss. „Die Fehlwürfe erschweren unsere Arbeit und sind schlecht für das Recycling — das macht uns Sorge“, sagte ein BDE-Sprecher.

Das waren die letzten Meldungen am Montag:

++ Eisenmann: Löbel sollte Masken-Provision spenden

(20.47 Uhr) Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Susanne Eisenmann, hat den in der Masken-Affäre zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel aufgefordert, die Provision für die fragwürdigen Geschäfte zu spenden. Sie habe die Erwartung, dass Löbel das Geld an eine gemeinnützige Organisation spende, sagte die Kultusministerin am Montagabend im Online-Duell der „Stuttgarter Zeitung“ mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). „Ich hoffe, dass er diesem auch folgt.“ Das Verhalten des Mannheimer Politikers sei „zutiefst schädlich“ gewesen.

Das gehört sich schlicht nicht. Susanne Eisenmann

Löbels Firma soll Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hat. Nach heftiger Kritik trat Löbel am Montag aus der CDU aus und zog sich auch umgehend aus dem Parlament zurück.

Eisenmann sagte auf die Frage, ob sie ausschließen könne, dass weitere Unions-Abgeordnete in die Affäre verwickelt seien: „Ich hoffe nicht.“ Sie fügte hinzu: „Ich kann nicht für jeden einzelnen die Hand ins Feuer legen.“ Neben Löbel ist auch der Abgeordnete Georg Nüßlein über die Masken-Affäre gestolpert. Er trat inzwischen aus der CSU aus. Auch CSU-Chef Markus Söder hatte die beiden aufgefordert, das mit den Geschäften verdiente Geld zu spenden.

Kretschmann sagte, die Affäre belaste natürlich die Demokratie. „Das Gute ist: In wenigen Tagen musste er zurücktreten. So jemand kann sich nicht im Amt halten. Das zeigt, dass da eine Kontrolle da ist.“ Er zweifelte an Löbels Charakterstärke. Der frühere Landeschef der Jungen Union habe im Wahlkampf vor der Landtagswahl 2016 gesagt: „Da tritt ein altersschwacher Ministerpräsident zur Wiederwahl an. Und jeder von uns weiß: Der schafft keine fünf Jahre mehr.“ Das sei unmöglich gewesen.

++ Mehr als 400 neue Corona-Fälle am Tag der ersten Öffnungen gemeldet

(20.28 Uhr) Am Tag der ersten zaghaften Öffnungen im Land ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes stieg die Zahl der Corona-Fälle von Sonntag auf Montag um 414 auf jetzt insgesamt 324 345, die der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 um 21 auf 8291. Dem stehen schätzungsweise 302 072 Genesene gegenüber, was einer Zunahme um 600 entspricht.

Für das ganze Land ging die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage leicht von 60,5 am Sonntag auf jetzt 60,3 zurück. Am Montag sind die gemeldeten Fallzahlen allerdings meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Vier Kommunen weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 35 auf. Neben dem Landkreis Böblingen (34,4) sind das der Schwarzwald-Baar-Kreis (31,5), der Kreis Tübingen (27,1) und die Stadt Heilbronn (31,6). Allerdings haben nur noch die Landkreise Schwäbisch Hall mit 172,3 und nun auch der Kreis Konstanz (100,9) dreistellige Werte. Weiterhin liegen 27 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert 50.

Wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 50 liegt, dürfen Geschäfte seit Montag wieder komplett öffnen — jedoch unter Auflagen wie Maskenpflicht und einer Begrenzung der Kundenzahl. Das trifft derzeit laut Landesgesundheitsamt auf 17 Kreise und Städte im Land zu.

++ Schnelltest vor dem Shoppen — Tübingen führt Pflicht ein

(19.08 Uhr) Wer künftig aus einem Landkreis mit einer höheren Corona-Belastung nach Tübingen zum Einkaufen fährt, muss einen negativen Schnelltest vom selben Tag mit dabei haben. Von Dienstag an gilt eine Schnelltest-Pflicht für alle auswärtigen Gäste aus Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 50 gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen und pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz), wie die Stadt am Montag ankündigte. Dies werde beim Einkaufen ebenso vorgeschrieben wie beim Besuch öffentlicher Einrichtungen, darunter auch Museen.

Wer gegen die Vorschrift verstoße, mache sich strafbar, sagte eine Stadtsprecherin. Allerdings lasse sich die Pflicht auch nur sehr schwer kontrollieren.

Natürlich können wir den Menschen nicht ansehen, woher sie kommen. Wir verlassen uns da auf ihre Einsicht. Stadtsprecherin

Testen lassen müssen sich demnach unter anderem Menschen aus Stuttgart sowie aus den Kreisen Reutlingen und Esslingen. „Gültig ist nur das offizielle Tageszertifikat der Universitätsstadt Tübingen, das an den Teststationen ausgegeben wird“, teilte die Stadt mit. Der Landkreis Tübingen weist mit 27,1 die landesweit niedrigste Inzidenz auf.

++ Mehr Tests für mehr Bürger: Sigmaringer Schnelltestzentrum öffnet bei Feuerwehr

(18.48 Uhr) Die Stadt Sigmaringen hat am Montag in Kooperation mit der Firma Erste Hilfe Wolf eine weitere Schnellteststelle in Betrieb genommen. Sie befindet sich In den Burgwiesen auf dem Schotterparkplatz neben der Feuerwehr und soll einer deutlich größeren Personengruppe zur Verfügung stehen. Bislang konnten sich lediglich Mitarbeiter, Lehrer und Erzieher städtischer Einrichtungen im Feuerwehrhaus testen lassen. Nun soll breiten Teilen der Bevölkerung einmal pro Woche ermöglicht werden, sich auch ohne Symptome oder Kontakte zu Corona-Infizierten freiwillig testen zu lassen – gemeint sind nicht nur Sigmaringer, sondern auch Bürger aus umliegenden Gemeinden (siehe Artikel weiter unten).

Es ist eher für diejenigen gedacht, die auf Nummer sicher gehen wollen. Janina Krall, Sprecherin der Stadt

Langfristig sei es sogar möglich, jeden Bürger dort wöchentlich einmal testen lassen zu können, wie es aktuell vom Bund angedacht ist, erläuterte Manfred Storrer, Erster Beigeordneter der Stadt.

Aufgrund der neuen Corona-Beschlüsse von letzter Woche kommt es heute zu Lockerungen in den Landkreisen, abhängig vom 7-Tage-Inzidenz-Wert.

+++ Hier geht es zum Corona-Newsblog vo Montag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und den Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹