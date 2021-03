Corona-Newsblog: 9557 Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 12.800 (322.232 Gesamt - ca. 301.200 Genesene - 8.251 Verstorbene)

: ca. 12.800 (322.232 Gesamt - ca. 301.200 Genesene - 8.251 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.251

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 57,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 120.800 (2.492.079 Gesamt - ca. 2.299.400 Genesene - 71.804 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 120.800 (2.492.079 Gesamt - ca. 2.299.400 Genesene - 71.804 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 71.804

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 65,6

Das Wichtigste auf einen Blick:

9557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle (09.21 Uhr)

++ 9557 Corona-Neuinfektionen und 300 neue Todesfälle

(09.21 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9557 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 300 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI hervor.

Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9762 Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle verzeichnet. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 03.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI bundesweit bei 65,6 - und damit im Vergleich zum Vortag (65,4) und zum Samstag letzter Woche (63,8) etwas höher.

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Das waren die letzten Meldungen vom Freitag

++ Bundesregierung setzt auf zügigen Start von Schnelltest-Angeboten

(18.18 Uhr) Die Bundesregierung setzt auf einen zügigen Start von Schnelltest-Angeboten in Deutschland, um die Lockerung von Corona-Beschränkungen ab Montag abzusichern. "Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Ein Spitzengespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften zum geplanten Schnelltest-Angebot an die Beschäftigten in den Betrieben wurde vorerst abgesagt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte an die vielen Menschen, die in Deutschland im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben sind.

Spahn bekräftigte, dass der Bund ab diesem Montag die Kosten trägt, um allen Bürger einen Schnelltest pro Woche anzubieten. Diese Tests werden von geschultem Personal durchgeführt. Regierungssprecher Steffen Seibert erläuterte, davon unabhängig seien die Selbsttests. Sie kämen nun in den Handel. "Sie und ich und jeder andere Bürger kann solche Tests aus dem Handel dann besorgen", sagte Seibert. Hersteller hatten laut Spahn ihre Produktionskapazität mit 20 Millionen pro Woche angegeben.

++ Acht Kinder und fünf Erzieherinnen in Warthauser Kita infiziert

(17.20 Uhr) Als „sehr dynamisch“ beschreibt Warthausens Hauptamtsleiterin Anja Kästle am Freitagmittag die Entwicklung, die sich im Warthauser Kindergarten abzeichnet. Vier infizierte Kinder und ebenso viele Erzieherinnen sind der Gemeindeverwaltung bislang bekannt. Bereits zu dem Zeitpunkt liegt die Zahl aber offenbar deutlich höher, wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt: Acht Kinder und fünf Erzieherinnen wurden mit einem genauen PCR-Test positiv auf das Virus getestet.

Die einzig guten Nachrichten: Mit Stand Freitag liege keine Mutation des Virus vor, teilt das Gesundheitsamt mit. Auch schwere Krankheitsverläufe seien ihr bislang nicht bekannt, erklärt Amtsleiterin Kästle. Geplant sei, dass die Einrichtung mindestens bis zum 15. März geschlossen bleibt. Lesen Sie den vollständigen Beitrag hier.

