Corona-Newsblog: Mehr Neuinfektionen - aber weniger Todesfälle

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 12.000 (315.572 Gesamt - ca. 295.500 Genesene - 8.059 Verstorbene)

: ca. 12.000 (315.572 Gesamt - ca. 295.500 Genesene - 8.059 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 8.059

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 49,3

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 121.400 (2.434.446 Gesamt - ca. 2.243.200 Genesene - 69.888 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 121.400 (2.434.446 Gesamt - ca. 2.243.200 Genesene - 69.888 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 69.888

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 63,8

RKI registriert 9762 Corona-Neuinfektionen (09.03 Uhr)

++ RKI registriert 9762 Corona-Neuinfektionen

(09.03 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9762 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 369 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Samstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9164 Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.14 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bundesweit bei 63,8 - und damit etwas höher als am Vortag (62,6).

Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.

Vor vier Wochen, am 30. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 90,9 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

++ Kretschmann rechnet mit raschem wirtschaftlichen Aufschwung

(20.42 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann geht von einer zügigen wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise aus. „Ich glaube nach der Pandemie geht es steil aufwärts. Davon bin ich überzeugt“, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend bei einer Talkrunde der „Stuttgarter Nachrichten“ zur Landtagswahl im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Der Regierungschef war nach der Finanzpolitik der nächsten Jahre und den Corona-Schulden gefragt worden. Man müsse keinen Kassensturz machen, weil man wisse, was in der Kasse sei, sagte Kretschmann.

Man könne noch nicht sagen, wie schnell sich die Wirtschaft erhole. „Was uns blüht, kann ich nicht sagen.“ In der derzeitigen Nullzinsphase seien Schulden aber nicht so schlimm, sagte Kretschmann. In einer ersten Tranche habe die Landesregierung etwa fünf Milliarden Euro aufgenommen, die man in 25 Jahren zurückzahlen wolle. Wenn man das strecke, sei das erträglich für den Haushalt. Man müsse jedoch damit rechnen, das man in eine Situation komme, in der man das „Füllhorn nicht einfach weiter ausschütten“ könne. Eine Befreiung von Kitagebühren für alle werde es etwa nicht geben.

++ Corona-Infektionsrate im Südwesten nähert sich kritischer Schwelle

(19.28 Uhr) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche ist trotz fortgesetztem Lockdown in Baden-Württemberg wieder leicht gestiegen und liegt nur noch knapp unter der kritischen Schwelle von 50. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart vom Freitag (Stand 16.00 Uhr) bei 49,3.

Das Ziel der Politik ist es, die Zahl der Neuinfektionen landesweit mindestens unter 50 zu halten, damit die Gesundheitsämter weiter in der Lage sind, alle Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Zuletzt hatte Baden-Württemberg trotz langsam steigender Zahlen immer noch den bundesweit niedrigsten Wert.

Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz im Südwesten bei 48,8, am Mittwoch bei 47,6, am Dienstag bei 45,5, am Montag bei 44,8. Zum Vergleich: Vor gut einem Monat lag sie noch bei knapp 90, kurz vor Weihnachten über 200.

Da die angedachte Schwelle von 35 für weitere Lockerungen derzeit kaum erreichbar ist, wird bei Bund und Ländern nun überlegt, unter welchen Umständen der Lockdown gelockert werden kann. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz am kommenden Mittwoch eine schrittweise Öffnung von Geschäften, Restaurants und Museen mit Hilfe von Schnelltests vorgeschlagen.

Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt, dass 18 von 44 Stadt- und Landkreisen über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100 000 Einwohner an sieben Tagen liegen. Der Landkreis Schwäbisch Hall hat mit 137,7 weiter mit Abstand die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

++ Am Montag ist es soweit: Die Blumengeschäfte dürfen wieder öffnen

