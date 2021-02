Corona-Newsblog: Johnson will Maßnahmen bis Ende Juni aufheben

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 11.700 (311.525 Gesamt - ca. 291.800 Genesene - 7.966 Verstorbene)

: ca. 11.700 (311.525 Gesamt - ca. 291.800 Genesene - 7.966 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.966

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 44,9

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 118.700 (2.394.811 Gesamt - ca. 2.207.700 Genesene - 68.318 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 118.700 (2.394.811 Gesamt - ca. 2.207.700 Genesene - 68.318 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 68.318

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 60,5

Das Wichtigste auf einen Blick:

Johnson will Corona-Maßnahmen bis Ende Juni aufheben (06.29 Uhr)

++ Johnson will Corona-Maßnahmen bis Ende Juni aufheben

(06.30 Uhr) Bis zum 21. Juni will die britische Regierung alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in England aufheben. „Wir befinden uns auf einer Einbahnstraße in die Freiheit“, sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in London.

Voraussetzung sei aber, dass sich die Infektionszahlen unter Kontrolle halten ließen, die Impfkampagne wie bisher weitergehe und keine neue Virusvariante die Lage verändere. Es gebe keinen glaubwürdigen Weg zu einem Großbritannien oder einer Welt ohne Covid-19, betonte der konservative Politiker. „Jede Lockerung der Lockdown-Maßnahmen wird zu mehr Fällen und mehr Toten führen“, sagte Johnson im Parlament.

Der Lockdown soll nun in mehreren Schritten im Abstand von je fünf Wochen aufgehoben werden. Ausschlaggebend seien dabei aber nicht die vorgesehenen Zeitpunkte, sondern die Daten aus der Pandemie, so der Premier. Man werde den Weg aus dem Lockdown vorsichtig, aber unwiderruflich gehen.

Zu verdanken habe man das der Entschlossenheit der Briten und dem Erfolg der Impfkampagne. „Mit jedem Tag, der vergeht, schafft dieses Impfprogramm einen Schutzschild um die Bevölkerung“, sagte Johnson am Abend auf einer Pressekonferenz. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen ein Angebot zur Impfung erhalten.

Das waren die letzten Meldungen vom Montag

++ Erzieherinnen und Lehrkräfte können sich ab sofort impfen lassen

(19.56 Uhr) In Baden-Württemberg können sich Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte ab sofort gegen das Coronavirus impfen lassen - wenn sie einen Termin ergattern. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) erklärte am Tag der Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen, die Impfungen dieser Berufsgruppen würden vorgezogen.

Man wolle nun nicht mehr abwarten, bis die Corona-Impfordnung geändert wird, sondern sofort mit dem Impfen loslegen. Allerdings gab es am Montag noch Probleme bei der Terminvergabe. Die Opposition im Landtag hielt dem Grünen-Politiker vor, er habe mal wieder Erwartungen geweckt, die er nicht erfüllen könne.

Das Gesundheitsministerium erläuterte, die 500 Mitarbeiter der Hotline 116 117 seien Sonntagabend und am Montagmorgen über die Änderung informiert worden. Wenn hier Interessenten abgewiesen worden seien, könne das höchstens in den ersten Stunden gewesen sein.

Das Portal www.impfterminservice.de werde vom Bund gesteuert, deswegen gebe es noch keinen Vordruck für eine Impfberechtigung für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Dies werde noch geändert. Trotzdem könne man sich auch schon jetzt für einen Termin anmelden. Hier lesen Sie mehr.

++ Corona-Warn-App reagiert künftig auf kürzere Risikobegegnungen

(18.39 Uhr) Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird künftig auch auf kürzere Risikobegegnungen anschlagen. Bislang informiert die App ihre Anwender, wenn sie sich zehn Minuten oder länger in der Nähe einer Person aufgehalten haben, bei der später eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. Dieser Zeitraum werde nun auf fünf Minuten verkürzt, verlautete am Montag aus der Bundesregierung.

Durch die Anpassung des epidemiologischen Modells der Berechnung des Risikos werde ein leichter Anstieg der als tatsächlich risikoreich eingeschätzten Begegnungen, die in der App rot markiert werden, erwartet, hieß es. Außerdem werde auch die Zahl der erfassten Begegnungen mit niedrigem Risiko, die in der App grün markiert werden „moderat steigen“. Die Formel sei auch wegen der neuen Coronavirus-Varianten mit einem höheren Infektionsrisiko angepasst worden.

++ 55 positive Abstriche in Firma bei Radolfzell

(17.22 Uhr) Bei einer Firma im Radolfzeller Raum gibt es, wie das Landratsamt Konstanz berichtet, ein größeres Corona-Ausbruchsgeschehen. Am vergangenen Freitag wurden demnach rund 300 Mitarbeitende abgestrichen. Insgesamt konnten bislang 55 positive Testergebnisse festgestellt werden, darunter auch die britische Virusvariante.

Wie das Landratsamt in einer Mitteilung schreibt, liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Man ermittle derzeit die Infektionsketten.

