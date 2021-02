Corona-Newsblog: Grundschulen und Kitas öffnen in mehreren Bundesländern

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 12.400 (311.157 Gesamt - ca. 290.800 Genesene - 7.940 Verstorbene)

: ca. 12.400 (311.157 Gesamt - ca. 290.800 Genesene - 7.940 Verstorbene) Todesfälle Baden-Württemberg: 7.940

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 44,1

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland : ca. 125.000 (2.390.928 Gesamt - ca. 2.198.000 Genesene - 67.903 Verstorbene)

nachgewiesene Infizierte : ca. 125.000 (2.390.928 Gesamt - ca. 2.198.000 Genesene - 67.903 Verstorbene) Todesfälle Deutschland: 67.903

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 60,1

Das Wichtigste auf einen Blick:

Grundschulen und Kitas öffnen in mehreren Bundesländern (06.30 Uhr)

++ Grundschulen und Kitas öffnen in mehreren Bundesländern

(06.30 Uhr) Nach rund zweimonatiger Schließung und Notbetreuung öffnen heute in weiteren zehn Bundesländern wieder Kindertagesstätten und Grundschulen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek unterstützt das: „Es ist gut, dass viele Schulen in Deutschland jetzt schrittweise wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen“, sagte sie. Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen. „Kinder, besonders jüngere, brauchen einander.“

Angesichts steigender Infektionszahlen rief die CDU-Politikerin aber dazu auf, „alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Prävention einer Virenübertragung zu ergreifen“, um den Schulbetrieb auch in den nächsten Wochen aufrecht erhalten zu können.

Die jüngste Entwicklung der Infektionszahlen verdiene höchste Aufmerksamkeit, sagte Karliczek und verwies auch auf die befürchtete Ausbreitung neuer Virusvarianten. „Das muss auch beim Schulbetrieb bedacht werden. Ich bin mir aber sicher, dass die Länder dies bei ihren Öffnungsentscheidungen berücksichtigen.“

Das waren die letzten Meldungen vom Sonntag

++ Neue Hoffnung: Biontech-​Vakzin erweist sich als Pandemiestopper

(20.25 Uhr) Es gibt erste Antworten auf die große offene Frage im Zusammenhang mit der Impfkampagne: Schützen die Spritzen nur vor einer fühlbaren Erkrankung oder auch vor verdeckten Verläufen und damit einer möglichen Weitergabe? Daten aus Israel zeigen nun, dass zwei Dosen des Biontech-Impfstoffs tatsächlich in neun von zehn Fällen eine Infektion unterbinden können. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Geimpften wären damit für das Virus nicht mehr erreichbar. Sie bilden in der der Gesellschaft Brandmauern, die das Virus stoppen.

Das israelische Gesundheitsministerium hat die Daten zwar bisher nur unter Vorbehalt öffentlich gemacht. Wenn die Aussage zur Ansteckung durch Geimpfte stimmt, handelt es sich jedoch um eine außerordentlich gute Nachricht. Sie sagt viel über den weiteren Verlauf der Pandemie. Wenn die Impfung weiter Infektionen zulässt, werden die Leute zwar nicht krank, doch die Pandemie läuft verdeckt weiter. Eine Impfung, die eine Infektion in den meisten Fällen von Anfang verhindert, wirkt dagegen als starker Dämpfer für das Pandemiegeschehen.

Impfdiskussion kommt zu spät (Foto: Roland Rasemann)

++ Kommentar: Impfdiskussion kommt zu spät - nun ist Solidarität notwendig

(20.25 Uhr) Kaum wird der Plan diskutiert, Beschäftigte an Grundschulen und Kitas schneller zur Corona-Impfung als bisher geplant zuzulassen, beginnt in Deutschland auch schon die Neiddiskussion um angeblich überflüssige Privilegien fürs pädagogische Personal. Die Wortführer verstehen nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher systemrelevant sind und Impfschutz wie auch Risikominimierung brauchen, wenn sie unterrichten und erziehen sollen. Die schwächsten Glieder der Gesellschaft, die Kinder, haben fast ein Jahr auf Präsenz-Unterricht verzichten müssen.

Die schlimmen Folgen sind unübersehbar: Wenn die umstrittene Entscheidung umgesetzt wird, Schulen zu öffnen, dann ist es richtig, nicht nur in Sonntagsreden den Wert guter Bildung zu betonen, sondern alles dafür zu tun, damit Pädagogen guten Gewissens in Klassen- oder Gruppenräume zurückkehren. Liegen beispielsweise Schnelltests bereit?

++ Uneinigkeit herrscht über die Ausgestaltung des Stufenplans

(19.54 Uhr) Der von Bund und Ländern versprochene Stufenplan für weitere Schritte in der Corona-Pandemie sollte sich nach Ansicht des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller (SPD), nicht nur an der Zahl der Neuinfektionen orientieren. „Der Inzidenzwert bleibt wichtig, aber auch ein R-Wert deutlich unter 1 und eine sinkende Auslastung der Intensivmedizin werden wichtige Kriterien für nächste Lockerungsschritte sein“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag).

Der gemeinte Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern und Woche an. Er lag nach den vom Robert Koch-Institut gemeldeten Zahlen am Sonntagmorgen bei 60,2 - mit steigender Tendenz.

Müller kündigte für die neue Woche „einen Vorschlag ohne die Werte 10 oder 25“ an, wie sie von einigen vorgeschlagen wurden. In seinem Entwurf werde es vielmehr um Zeiträume mit Ansteckungsraten unter 35 oder 50 gehen.

Wenn Bundesländer stabil über mehrere Wochen diese Inzidenzen erreichen, können weitere Schritte in der Kultur und der Gastronomie folgen. Michael Müller

Angesichts der am Wochenende wieder gestiegenen Fallzahlen und der Gefahr durch Virusmutationen stellte er klar, der Stufenplan sei „keine Einbahnstraße in Richtung von Lockerungen“. Der SPD-Politiker sagte: „Wir werden notfalls auch wieder Einschränkungen beschließen müssen, wenn die Zahlen wie in anderen europäischen Ländern wieder stark steigen.“ Die Regierungschefs der Bundesländer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten am 10. Februar bekräftigt, eine Öffnungsstrategie erarbeiten zu wollen.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans bestand am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ auf einem „rechtssicheren“ Stufenplan, der erkennen lasse: „Wenn das eintritt, dann wird es Einschränkungen geben. Und wenn Werte unterschritten werden, dann habe ich die Möglichkeit, eben auch wieder zu lockern und zu einem normalen Leben zurückzukehren.“ Merkel solle dabei „Orientierung geben“. „Sie muss ein Verfahren mitbestimmen, wie wir in den nächsten Schritten vorgehen.“

++ Hupend und mit Trillerpfeifen: Autokorso zieht durch Tuttlingen

(18.51 Uhr) Etwa 110 Fahrzeuge und Schätzungen der Polizei zufolge doppelt so viele Teilnehmer sind am Sonntagnachmittag in Form eines Autokorsos durch Tuttlingen gefahren. Die Teilnehmer wollten damit auf die Einschränkung der Grundrechte während der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Aus Sicht der Polizei ist die Veranstaltung sehr gut verlaufen.

Bereits um 15 Uhr trafen sich die Teilnehmer des Autokorsos in der Dornierstraße. Auf ihre Autos klebten sie Aufschriften wie „Merkill muss weg“, „Corona-Maßnahmen beenden“ oder auch „Freiheit, Ehrlichkeit, Selbstbestimmung“. Auch mit Deutschland-Flagge und Luftballons statten sie ihre Fahrzeuge aus.

