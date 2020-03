Corona-Newsblog: Alle Großveranstaltungen in BaWü verboten - 3 Schulen in Lindau geschlossen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen für Deutschland und Region:

Infizierte insgesamt: 1139 (RKI), 1437 (WHO)

Geheilte insgesamt: 18 (WHO)

Kritische Fälle insgesamt: 9 (WHO)

Todesfälle: 2 (WHO)

Baden-Württemberg: 277 (Ministerium)

Das Wichtigste im Überblick:

Großveranstaltungen in Baden-Württemberg, Bayern und NRW verboten

Ganz Italien als Risikogebiet eingestuft

BVB und FCB in Champions League vor leeren Rängen

DEL und DEL2 beenden Saison

Diese Veranstaltungen in der Region werden verschoben oder abgesagt

Coronavirus - Die wichtigsten Fragen und Antworten

Selbstaktualisierende Datengrafik (inklusive geheilter Patienten):

+++ Hintergründe und weitere Informationen im Coronavirus-Dossier +++

19.40 Uhr: Kindergarten in Bellenberg bleibt zu

Wegen eines begründeten Verdachtsfalls bei einer Erzieherin blieb der Kindergarten „Haus des Kindes – Guter Hirte“ in Bellenberg am Dienstag geschlossen. Die räumlich getrennte Kinderkrippe blieb nach Angaben des Landratsamts offen.

Bei der Erzieherin wurde ein Rachenabstrich gemacht. Sobald die Testergebnisse für die Erzieherin sowie für die Verdachtspersonen am Kolleg der Schulbrüder Illertissen, der Realschule und des Gymnasiums in Weißenhorn vorliegen, wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Solange bleiben der Kindergarten geschlossen und die sieben Schulklassen zu Hause. Den kompletten Artikel lesen Sie hier.

19.20 Uhr: Montessori-Schule in Deiningen geschlossen

Wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion ist die Montessori-Schule in Deiningen (Kreis Donau-Ries) bis Donnerstag, 12. März, geschlossen. Ein Test bei einem Kind, dessen Familie aus dem Urlaub in Italien zurückkehrte, brachte kein eindeutiges Ergebnis, so dass die Schule bis zum sicheren Nachweis geschlossen wurde.

Wie das Landratsamt des Kreises Donau-Ries mitteilte, handelt es sich um eine größere Vorsichtsmaßnahme, da die Kontakte der Kinder nicht eindeutig abgegrenzt werden können.

19.00 Uhr: Drei Schulen in Lindau geschlossen

Das Bodensee-Gymnasium, das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau sowie die Grundschule Lindau-Zech sind zunächst bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Eine Klasse an der Grundschule Stiefenhofen muss zunächst bis einschließlich Freitag zuhause bleiben.

Das Landratsamt Lindau erklärt dazu: "Momentan sind im Landkreis Lindau bis einschließlich Mittwoch, 11.03. drei Schulen geschlossen und insgesamt etwa 90 Personen unter Quarantäne, davon knapp 60 Schülerinnen und Schüler. Im Zuge dessen erreichen uns viele Anfragen. Landrat Stegmann hat diese Fragen in einem Schreiben aufgegriffen und möchte damit auch das Handeln des Landratsamtes transparent machen." Hier geht es zum PDF.

18.40 Uhr: DEL und DEL2 beenden Saison

Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird als Folge der Ausweitung des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Wie die DEL am Abend mitteilte, gibt es in diesem Jahr keinen Meister.

Gleiches gilt auch für die DEL2. Für die Ravensburg Towerstars und alle anderen Eishockeyclubs ist die Saison damit vorzeitig beendet. „Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass eine DEL2-Saison, die so spannend war wie noch nie, so zu Ende geht“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Er betont: „Natürlich hätten alle gerne weitergespielt, aber es gab keine andere Möglichkeit. Die Gesundheit geht vor.“ Einen Meister gibt es nicht, ebensowenig sportliche Absteiger. Das Geld für bereits erworbene Eintrittskarten werde zurückerstattet.

Die Möglichkeit, die Play-off-Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder vor maximal 999 Zuschauer auszutragen, haben die 14 DEL2-Clubs in einer gemeinsamen Aussprache abgelehnt – auch weil eine Ansteckung der Spieler nicht ausgeschlossen werden kann. Weitere Infromationen lesen Sie hier.

18.15 Uhr: Großveranstaltungen in Baden-Württemberg verboten

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus sollen in Baden-Württemberg Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten werden. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an.

Für die Kommunen werde diese "als verbindliche Leitlinie dienen", sie müssen sich laut Ministerium an das Verbot halten. Die Landesregierung folgt damit anderen Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, die bereits Verbote ausgesprochen oder angekündigt hatten.

Der Beschluss wird vor allem den Sport, Messen und die Kultur hart treffen, aber auch das Handwerk und den Tourismus. Mit dem Verbot sollen die Infektionsketten unterbrochen werden, wie Lucha mitteilte. Das Kabinett werde die Rechtsverordnung im Laufe der kommenden Tage beschließen, sagte sein Sprecher. Weitere Details nannte er nicht.

Damit folgen die Länder und auch Baden-Württemberg Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der am Sonntag empfohlen hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Eine generelle Schließung von Schulen und Kitas war zunächst in keinem Bundesland vorgesehen. Weitere Informationen lesen Sie hier.

18.00 Uhr: FC Bayern gegen Chelsea wird Geisterspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März findet als Geisterspiel statt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird diese Partie wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus vor leeren Zuschauerrängen ausgetragen.

17.45 Uhr: Semesterbeginn an Hochschule Neu-Ulm verschoben

Neben einem Verbot für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern hat das bayerische Kabinett in einer Sitzung am Dienstag zudem entschieden, den Start des Sommersemesters an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften auf den 20. April zu verschieben. Dies gilt auch für die Hochschule Neu-Ulm.

Geplanter Semesterstart wäre am Montag, 23. März, gewesen. Doch um die Ausbreitung des Coronavirus zu langsamen, wurde der Start nun vier Wochen nach hinten - auf den 20. April - verschoben.

17.15 Uhr: Ravensburg sagt alle Großveranstaltungen ab

Das Corona-Virus schlägt jetzt auch auf das öffentliche Leben in Ravensburg durch. Die Stadt sagt bis 11. April vorsorglich alle Großveranstaltungen ab. Dazu gehören nicht nur der verkaufsoffene Sonntag am 29. März, sondern auch die anstehenden Heimspiele der Ravensburger Towerstars.

16.55 Uhr: Gesundheitsminister Manne Lucha will Großveranstaltungen verbieten

Das Land Baden-Württemberg gehe bei der Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus weiter entschlossen vor, teilt das baden-württembergische Sozialministerium in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der sehr dynamischen Lage hat Gesundheitsminister Manne Lucha in der heutigen Sitzung des Ministerrats angekündigt, umgehend eine bindende Verordnung zum Umgang mit Großveranstaltungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen.

Die Verordnung soll Gebote und Verbote zum Umgang mit Großveranstaltungen und zum Schutz vulnerabler Gruppen enthalten und den Kommunen als verbindliche Leitlinie dienen. Ziel sei es insbesondere Infektionsketten zu unterbrechen und eine unkontrollierte, schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Verbot von Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern soll erheblich zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Das Kabinett wird diese Rechtsverordnung schnellstmöglich beschließen.

16.45 Uhr: Erster bestätigter Corona-Fall im Landkreis Günzburg

Wie in vielen anderen Bayerischen Landkreisen wurde heute auch erstmalig im Landkreis Günzburg die Infektion eines Bürgers mit dem neuen Coronavirus im Labor bestätigt. Das teilt das Landratsamt Günzburg in einer Pressemitteilung mit. Damit ist nun auch der Nachbarlandkreis von Neu-Ulm, Alb-Donau und Heidenheim betroffen.

Im Rahmen der üblichen Schutzvorkehrungen ermittelt das Gesundheitsamt nun die relevanten Kontaktpersonen und informiert diese direkt über das weitere Vorgehen. Dies umfasst neben der Anordnung von Quarantänemaßnahmen beispielsweise auch entsprechende Anordnungen zum Fernbleiben vom Unterricht in Schulen, heißt es in der Mitteilung.

Bürger können sich für Informationen an die Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter 09131 6808-5101 wenden, betroffene Bürger im Landkreis können sich bei spezifischen Rückfragen an das Gesundheitsamt unter 08221-95718 wenden.

16.20 Uhr: Coronavirus: Infizierte aus Isny fühlen sich wohlauf

Zwei Menschen aus Isny sind nach aktuellem Stand mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Landratsamts handelt es sich dabei um Frauen mittleren Alters. Wie Pressesprecher Franz Hirth auf SZ-Anfrage mitteilt, haben sich die Isnyerinnen wohl in Südtirol mit der Lungenkrankheit angesteckt.

„Die Betroffenen haben aufgrund der bereits dort aufgetretenen Symptome vermutet, dass sie möglicherweise infiziert sind und haben seither sich quasi selbst unter häusliche Quarantäne gestellt“, so Hirth. Deshalb gebe in diesem Fall auch keine Kontaktpersonen, die ermittelt werden müssten. Die Betroffenen hatten offenbar nur leichte Symptome. „Beide fühlen sich jetzt wieder subjektiv wohlauf“, ergänzt der Pressesprecher des Landratsamts.

16.05 Uhr: Merkel: Alle nicht notwendigen Veranstaltungen sollen abgesagt werden

Kanzlerin Angela Merkel hat sich für ein striktes Vorgehen der Behörden im Kampf gegen das neue Coronavirus ausgesprochen. Alle nicht notwendigen Veranstaltungen sollten abgesagt werden, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag während der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Mit Blick auf Bundesliga-Fußballspiele ohne Zuschauer sagte Merkel demnach: „Spiele vor leeren Rängen sind nicht das Schlimmste, das diesem Land passieren kann.“

Zur Lage der Wirtschaft, die teilweise unter zusammengebrochenen Lieferketten aus Asien leidet, sagte Merkel, man brauche hier „keine klassischen Konjunkturprogramme, sondern Liquiditätszufuhr“. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte in diesem Zusammenhang zuvor etwa von Steuererleicherungen für Firmen gesprochen. Brinkhaus kündigte an, in der kommenden Woche werde es im Kanzleramt ein Spitzengespräch mit der Wirtschaft zu möglichen Liquiditätshilfen für gefährdete Unternehmen geben.

Nach Teilnehmerangaben bedankte sich Merkel bei Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für dessen Arbeit. Sie wurde mit den Worten zitiert: „Jens Spahn macht das ganz toll.“ Die Abgeordneten spendeten demnach daraufhin langen und lauten Applaus. Brinkhaus kündigte demnach an, seine Fraktion werde wegen des Coronavirus alle internen Veranstaltungen absagen, die nicht unbedingt notwendig seien. Dies gelte aber nicht für Fraktionssitzungen.

15.50 Uhr: Landesregierung NRW: Großveranstaltungen grundsätzlich absagen

Wegen des Coronavirus sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abgesagt werden - oder ohne Zuschauer stattfinden. Das sieht ein am Dienstag beschlossener Erlass der Landesregierung mit entsprechenden Weisungen an die Kommunen vor. „Die Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik oder für irrationales Verhalten“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Großveranstaltungen müssten nun in den Fokus genommen werden, auch wenn Absagen für Veranstalter teilweise schmerzhaft seien und zu Umsatzeinbußen führten.

Große Messen, Kongresse, Konzerte oder Sportveranstaltungen sollen nun zunächst abgesagt werden. Nach aktueller Erkenntnislage gebe es keine Schutzmaßnahmen, die einen geringeren Eingriff bei gleicher Wirksamkeit böten, erläuterte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Es müsse genau überlegt werden, was verzichtbar sei. Schulunterricht oder der Öffentliche Personennahverkehr seien unverzichtbar, um das gesellschaftliche Leben nicht lahmzulegen.

15.30 Uhr: Lehrschwimmbecken Munderkingen ist vorerst geschlossen

Das Lehrschwimmbecken in Munderkingen ist für die Öffentlichkeit auf unbestimmte Zeit geschlossen. Darüber informierte Bürgermeister Michael Lohner am Dienstagnachmittag. Grund ist das Team der Bademeister, die allesamt auch Einsatzkräfte bei der Feuerwehr sind.

Einer Empfehlung des Innenministeriums zufolge sollten Feuerwehren in den kommenden Wochen von Versammlungen und Übungen absehen, um ihre Einsatzbereitschaft auch in Krisensituationen wie einer Epidemie des neuartigen Coronavirus sicherstellen zu können.

15.15 Uhr: Fünfter Corona-Fall im Bodenseekreis

Die Corona-Krise wird auch im Bodenseekreis immer greifbarer: Das Landratsamt hat am Dienstag den fünften Fall einer Infektion bestätigt, am Bodensee Airport fallen immer mehr Flüge aus - und auch immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt.

Im Bodenseekreis ist am Dienstag der fünfte Fall einer Corona-Infektion labordiagnostisch bestätigt worden. Das teilt das Landratsamt mit. Die Person befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.

14.15 Uhr: Veranstaltungen in der Region von bayerischem Verbot betroffen

Während in Baden-Württemberg eine Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus empfohlen wird, hat die bayerische Staatsregierung etwaige Events zunächst bis Ende der Osterferien (einschließlich 19. April) untersagt.

Welche Auswirkungen diese Entscheidung auf den Landkreis Neu-Ulm hat, ist aktuell noch unklar. Beim Neu-Ulmer Landratsamt wurde am Dienstagmittag noch auf eine offizielle Mitteilung gewartet. Davon betroffen ist aber wohl auch die Ratiopharm Arena.

13.55 Uhr: Ryanair setzt alle Italien-Flüge bis 8. April aus

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair streicht wegen der Corona-Krise bis zum 8. April sämtliche Italien-Flüge.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen alle inneritalienischen Flüge der Airline ab Mittwoch ausgesetzt werden, internationale Flüge von und nach Italien ab Freitag. Im Kampf gegen das sich weiterhin rasant im Land ausbreitende Coronavirus hatte die Regierung in Rom am Montag ihre Maßnahmen nochmals drastisch ausgeweitet und die Reise- und Versammlungsfreiheit im ganzen Land eingeschränkt.

13.15 Uhr: Verbot von Großveranstaltungen in BaWü wird geprüft, Bayern verbietet sie

Baden-Württemberg werde ein mögliches Verbot von Großveranstaltungen prüfen, noch aber bleibe es analog zu den Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei der Empfehlung des Landes, so Manfred Lucha (Grüne) auf der Regierungspressekonferenz am Dienstagmittag.

Am Montag hatten Land und Bund empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Bayern und Schleswig-Holstein haben solche Verbote heute beschlossen.

„Das Spiel des VfB wird für eine Zeit x das letzte Spiel dieser Größenordnung vor Zuschauern gewesen sein“, so der Gesundheitsminister. Das sei jedenfalls seine Einschätzung.

In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April abgesagt.

Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen sollen die Behörden eine Risikobewertung vornehmen. „Im Zweifel lieber absagen“, sagte Söder. Auch Theater- und Operaufführungen sowie Konzerte seien von dem Verbot betroffen.

12.40 Uhr: Regierungspressekonferenz: Kretschmann, Lucha und Strobl äußern sich zur Ausbreitung des Coronavirus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) informiert bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart über die aktuellen Entwicklungen. Das sind seine wichtigsten Aussagen:

„Die Lage ist weiter sehr dynamisch und wird uns in den kommen Wochen und Monaten sehr beschäftigen.“

„Ich bin sehr froh, dass Bürger und Bürgerinnen sehr verantwortungsvoll handeln, ich spüre auch ihre Besorgnis.“

„Es ist bislang in Baden-Württemberg gelungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und zu verlangsamen."

„Es gibt schwere Kollateralwirkungen auf die Wirtschaft. Wir werden Unternehmen schnell und unbürokratisch helfen, etwa mit Steuerstundeungen und Liquiditätshilfen.“

Außerdem sollen in Zügen und dem ÖPNV Plakate die Fahrgäste über die richtigen Verhaltensweisen zu informieren, um Infektionen zu vermeiden.

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ergänzt: „Bei 90 Prozent der Infizierten handelt es sich um Rückkehrer aus Risikogebieten und deren Kontaktpersonen“

Es gebe eine besorgniserregenden Entwicklung im Elsass an der Grenze zu Südbaden. Dort gab es am 7. März mehr als 110 Fälle, aber dort werden die Kontaktpersonen nicht mehr nachverfolgt. Deswegen gelten für Pendler und Rückkehrer die selben Empfehlungen wie für andere Risikogebiete.

Zur Versorgung mit Schutzkleidung sagte Lucha: "Wir können unseren Bedarf an Schutzkleidung und anderem Material nicht allein decken, der Bund und das Bundesverteidigungsministerium werden uns helfen."

Lucha weist noch einmal daraufhin, dass gesunde Kinder nicht zu den Risikogruppen für eine Erkrankung zählen. Kinder seien zum Glück offenbar widerstandsfähig gegen dieses Virus als Erwachsene.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagt auf der Regierungspressekonferenz: „Ich verstehe die Besorgnis, aber einiges kann ich nicht ganz nachvollziehen. Der Klopapier-Hamsterkauf ist das Gegenstück zum Aktienverkauf. Ich kann nur an alle appellieren ,Don‘t panic'.“

12.10 Uhr: Österreich trifft drastische Maßnahmen

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus setzt Österreich auf drastische Maßnahmen. Die Einreise aus Italien werde weitgehend gestoppt, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wien. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich.

Was die österreichischen Staatsbürger betreffe, die sich in Italien aufhielten, werde deren Rückholung in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium organisiert, sagte Kurz. Nach der Ankunft zu Hause müssten aber alle für zwei Wochen in häusliche Isolation.

Oberstes Ziel sei es, die Einschleppung der Erkrankung zu verhindern, sagte Kurz.

Außerdem werden bis Anfang April alle Veranstaltung in geschlossenen Gebäuden mit mehr als 100 Menschen verboten. Davon betroffen sind unter anderem Theater und Konzerte. Für Veranstaltungen im Freien gilt ein Verbot ab einer Größe von mehr als 500 Menschen.

11.15 Uhr: Aus Deutschland einreisen? In manchen Ländern ist das nicht möglich

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt es an vielen Landesgrenzen verstärkt Einreisekontrollen - inklusive Messungen der Körpertemperatur, Quarantänemaßnahmen bei Verdachtsfällen und einzelnen Einreisesperren. Für Reisende aus Deutschland gelten unter anderem in diesen Ländern weiter reichende Beschränkungen:

Italien: In der gesamten Lombardei sowie verschiedenen weiteren Provinzen in Norditalien gilt schon seit Sonntag eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit, zunächst bis zum 3. April. Die Ausreise nach Deutschland ist allerdings weiterhin auch von dort möglich. Im gesamten Land sollen die rund 60 Millionen Einwohner nun seit Dienstag möglichst zu Hause bleiben. Deutsche können aber weiter ein- und ausreisen. Deutsche Fluggäste erhalten zum Beispiel in Rom bei der Abreise „Aussteigkarten“, wo sie Adresse, Telefonnummer und Flugdaten eintragen müssen, um im Notfall später besser auffindbar zu sein - etwa wenn im Flieger ein Mensch saß, der positiv getestet wird.

Israel: Von Donnerstagabend (12. März) an dürfen keine Touristen mehr in das Land einreisen, außer wenn sie glaubhaft beweisen können, dass sie sich für 14 Tage in Quarantänebedingungen begeben können. Dies gilt zunächst zwei Wochen. Das ohnehin schon für Deutsche und einige andere Ausländer geltende Verfahren betrifft nun alle Reisende.

China: Für Reisende aus Deutschland gibt es bisher keine grundsätzliche Quarantäne-Pflicht. Das Auswärtige Amt schreibt jedoch, dass nach der Einreise nach China damit gerechnet werden müsse. Die Entscheidung über Isolationsmaßnahmen wird von unterschiedlichen Behörden auf verschiedenen Ebenen getroffen und kann sich auch innerhalb einer Stadt unterscheiden. In der Sonderverwaltungszone Macao etwa müssen sich Reisende, die sich in den letzten 14 Tagen in Deutschland aufgehalten haben, zwei Wochen lang medizinisch überwachen lassen.

Russland: Wer aus Deutschland nach Moskau einreist, muss selbstständig eine zweiwöchige Quarantäne durchführen. Nach der Ankunft in der russischen Hauptstadt sollen Reisende sich bei einer Hotline melden. Die Bestimmungen gelten bislang nur für Moskau.

Auch bei der Einreise in Bhutan, Nepal, den Malediven, Uganda und Liberia gelten verschärfte Bedingungen.

11.10 Uhr: Rheinderby Gladbach gegen Köln ohne Zuschauer

Das Bundesliga-Nachholspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln an diesem Mittwoch darf wegen des Coronavirus nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das teilte die Stadt Mönchengladbach am Dienstag mit. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

10.50 Uhr: Auswirkungen auf die Region

Ostalb

Alb-Donau

Biberach

Oberschwaben/Allgäu

Bodensee

Sigmaringen/Tuttlingen

10 Uhr: Pressekonferenz des RKIs: Ganz Italien ist Risikogebiet

Auch am Dienstag erläutert Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, die aktuelle Situation um die Ausbreitung des Coronavirus. Das sind seine wichtigsten Aussagen:

"Der Schwerpunkt der Fälle liegt nach wie vor in Nordrhein-Westfalen."

"Gestern haben wir die Risikobewertung für Deutschland angepasst. Das sind Informationen, damit Ärzte wissen, wie sie mit ihren Patienten umgehen sollen. Die Gefährdung für Deutschland wird derzeit als "mäßig" eingeschätzt. Diese Einschätzung variiert aber für einzelne Gebiete."

eingeschätzt. Diese Einschätzung variiert aber für einzelne Gebiete." "Diese Situation ist nicht über ganz Deutschland gleich, es gibt ein besonders betroffenes Gebiet und dort ist die Gefährdung natürlich höher."

es gibt ein besonders betroffenes Gebiet und dort ist die Gefährdung natürlich höher." "Mit dem heutigen Tag werden wir ganz Italien zu einem Risikogebiet erklären."

erklären." "Ich fordere alle Bürgermeister und Ärzte auf, ihre Krisenpläne zu aktivieren. Wir stehen am Anfang einer Epidemie und wir werden sie nur bewältigen, wenn alle entsprechend damit umgehen."

Wir stehen am Anfang einer Epidemie und wir werden sie nur bewältigen, wenn alle entsprechend damit umgehen." Vier von fünf Infizierten auf der ganzen Welt werden eine milde Erkrankung haben, viele werden fast symptomfrei sein. Aber es wird auch schwere Fälle geben, deshalb müssen wir die Risikogruppe schützen."

haben, viele werden fast symptomfrei sein. Aber es wird auch schwere Fälle geben, deshalb müssen wir die Risikogruppe schützen." "Es gibt Dinge, auf die man verzichten kann. Zum Beispiel, zu einem Fußballspiel zu gehen. Wenn man dadurch verhindert, dass Menschen sich anstecken, ist das wichtiger."

8.30 Uhr: Bei Erkältung Krankschreibung ohne Arztbesuch für bis zu sieben Tage

Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege können sich nun nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt bis zu sieben Tage krankschreiben lassen — zur Entlastung der Ärzte in der Coronavirus-Krise. Patienten müssen dafür nicht die Arztpraxen aufsuchen.

Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung in Berlin verständigt, wie beide Seiten mitteilten. Die Regelung gilt für Patienten, die keine schwere Symptomatik vorweisen oder offizielle Kriterien für einen Verdacht auf eine Infektion mit dem neuen Coronavirus erfüllen.

Diese Vereinbarung gelte ab sofort und zunächst für vier Wochen.

8.20 Uhr: Kinos und Theater bisher ohne Besucherrückgänge

Mehrere große Kinos und Theater in Baden-Württemberg trotzen bislang dem neuartigen Coronavirus. Besucherrückgänge gebe es bisher nicht, teilten etwa die Staatstheater in Stuttgart und Karlsruhe, das Theater Heidelberg, das Nationaltheater in Mannheim sowie Kinos in Mannheim und Heidelberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Auch Christiane Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater sagte: „Umsatzeinbußen aufgrund des Coronavirus sind uns aktuell nicht bekannt.“ Lediglich einzelne Kinos und Theater berichteten, dass Besucher und Abonnenten vereinzelt darum gebeten hätten, ihre Karten zurückzugeben zu können.

8.10 Uhr: Umsätze von Hotels und Gaststätten sinken stark

Die Hotels und Gaststätten in Baden-Württemberg bekommen die Auswirkungen des Coronavirus bereits voll zu spüren. Tourismusminister Guido Wolf geht nach Gesprächen mit der Branche davon aus, dass bei drei von vier Betrieben im Hotel- und Gastgewerbe der Umsatz deutlich zurückgegangen ist.

Im Durchschnitt lägen die Einbußen bereits jetzt bei einem Drittel, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen alles dafür tun, dass aus der Corona-Krise keine Wirtschaftskrise im Tourismus wird“, sagte Wolf.

Er schloss auch nicht aus, dass Betriebe der Tourismusbranche durch die Krise in Existenzgefahr geraten könnten. Vor allem die Absagen von Messen, Tagungen, Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen führten zu einer enormen Zahl von Stornierungen.

In diesem Bereich liege der Rückgang des Buchungsvolumens bei rund 80 Prozent. In den kommenden Tagen wolle die Landesregierung gemeinsam mit der Branche über tragfähige Konzepte beraten. „Allein mit Maßnahmen zu Kurzarbeit wird es dabei nicht getan sein“, sagte Wolf.

7.25 Uhr: Bundesverband Industrie warnt davor Messen im großen Stil abzusagen

Das Umsatzvolumen der Messeveranstalter in Deutschland liegt im Jahr bei rund vier Milliarden Euro. Als internationale Marktplätze sind Messen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland – für Konzerne ebenso wie für den Mittelstand. Sie im großen Stil abzusagen oder zu verschieben trifft die Akteure mit aller Härte, warnt der Bundesverband Industrie.

Dieses Jahr steht aufgrund der Corona-Krise unter einem schlechten Stern. Für die Investitionsgüterindustrie bedeuten Verschiebungen und Absagen, einen ihrer Hauptauftragswege zu verlieren. Für eine Vielzahl von Unternehmen im Bereich Messebau, Hotellerie und Gastronomie droht schwerer wirtschaftlicher Schaden.

Allein für den Bereich Messebau hat das Research Institute for Exhibition and Live-Communication den Schaden auf 670 Millionen Euro, den Gesamtschaden der Messewirtschaft sogar auf mehr als 1,6 Milliarden Euro beziffert.

Eine Übersicht zu den abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen in der Region finden Sie hier (plus).

6.55 Uhr: Spahns Vorschlag zu Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucher findet Zustimmung

Bereits im Laufe des gestrigen Tages hat sich gezeigt, dass die Länder Baden-Württemberg und Bayern den Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern unterstützen wollen. Spahn will, dass diese Events abgesagt werden.

"Im Sinne des vorsorglichen Gesundheitsschutzes sind solche drastischen Maßnahmen notwendig", sagte beispielsweise Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha am Montag in Stuttgart. "Wir erleben zurzeit eine sehr dynamische Lage. Zwar sind wir in Baden-Württemberg noch in der glücklichen Situation, nahezu alle Infektionsketten zurückverfolgen und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen zu können."

Auch die bayerische Staatsregierung will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Die Details sollen am Dienstag in einer Kabinettssitzung beraten und beschlossen werden.

Zunächst einmal blieb unklar, ob die Spiele abgesagt werden müssen. Möglich wäre, dass die Begegnungen ohne Publikum als sogenannte Geisterspiele ausgetragen werden. Bis Karfreitag fallen zumindest für den FC Bayern München das Champions-League-Heimspiel gegen den FC Chelsea am 18. März und die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt vier Tage später an.

Sollten die Münchner in einem möglichen Königsklassen-Viertelfinale am 7. oder 8. April Heimrecht haben, wäre auch dieses Spiel betroffen. Borussia Dortmund spielt im Achtelfinale der höchsten europäischen Spielklasse am Mittwoch in Paris bereits ohne Zuschauer.

6.45 Uhr: China vermeldet niedrigsten Anstieg der Infektionen seit sieben Wochen

Während Italien und andere Staaten verzweifelt gegen eine Ausbreitung des Virus ankämpfen, ging in China, wo neben Wuhan auch zahlreiche weitere Millionenstädte isoliert wurden, die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus zunehmend zurück.

Von Montag bis Dienstag wurden offiziellen Angaben zufolge lediglich 19 neue Fälle verzeichnet, bis auf zwei alle in Wuhan. Dort starben auch 16 der bis 17 neu gemeldeten Todesopfer durch die Lungenerkrankung Covid-19.

Und noch eine gute Nachricht zum Morgen aus China: Über 70 Prozent der rund 80.000 Coronavirus-Infizierten sind bereits wieder gesund und konnten aus Krankenhäusern entlassen werden, bestätigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, dass China dabei sei "die Epidemie unter Kontrolle zu bringen".

