Corona-Newsblog: 700 Millionen Euro als Corona-Bonus für Altenpflege ausgezahlt

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesen Infizierte Baden-Württemberg: ca. 2.995 (42.760 Gesamt - ca. 37.900 Genesene - 1.865 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.865

Aktuell nachgewiesen Infizierte Deutschland: ca. 15.729 (246.948 Gesamt - ca. 221.900 Genesene - 9.319 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.319

Durch Meldeverzug und die aufwändige Datenverarbeitung kann es Abweichungen zwischen den hier gemeldeten Zahlen und Meldungen von einzelnen Landkreisen geben.

Das Wichtigste auf einen Blick:

700 Millionen Euro als Corona-Bonus für Altenpflege ausgezahlt (6.38 Uhr)

++ 700 Millionen Euro als Corona-Bonus für Altenpflege ausgezahlt

(6.38 Uhr) Für den Corona-Bonus für Beschäftigte in der Altenpflege sind inzwischen rund 700 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Rund 680 Millionen Euro gingen demnach an Pflegeeinrichtungen als Arbeitgeber, weitere 20 Millionen Euro an Dienstleistungsunternehmen. Die Mitte Juli ausbezahlten Gelder müssten inzwischen bei den Pflegekräften angekommen sein, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Beschäftigten sollten den Bonus direkt von ihren Arbeitgebern erhalten. Einen zweiten Auszahlungstermin soll es nach Angaben des Ministeriums im Dezember geben.

Insgesamt haben bis Juni rund 80 Prozent der Pflegeeinrichtungen einen Antrag auf Finanzierung der Corona-Prämie gestellt, wie aus Zahlen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) hervorgeht. Auf Bundesebene wird der Bonus in Höhe von bis zu 1000 Euro aus Mitteln der Pflegeversicherung, im ambulanten Bereich anteilig von der Krankenversicherung finanziert. Der Bundestag hatte die Prämie Mitte Mai beschlossen. Die Kosten wurden insgesamt mit einer Milliarde Euro veranschlagt, der Bund hat dafür bereits einen Zuschuss an die Kassen angekündigt.

Die Bundesländer können den Corona-Bonus für die Beschäftigten zudem auf bis zu 1500 Euro aufstocken, die steuerfrei bleiben. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums machen davon alle Länder Gebrauch oder haben zumindest eine Regelung angekündigt.

Am Donnerstag war zudem bekanntgeworden, dass auch Beschäftigte in der Krankenpflege eine Corona-Prämie in Höhe von bis zu 1000 Euro erhalten sollen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um einmalige Prämien für bis zu 100.000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen. Zuvor war kritisiert worden, dass Pflegekräfte in Kliniken vom Corona-Bonus ausgeschlossen waren.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bezeichnete die nun geplante Lösung allerdings als „enttäuschend und kleinkariert“, wie er der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag) sagte. Er kritisierte, dass nur ein Teil der 440.000 Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern den Pflegebonus bekommen soll. „Im Vergleich zu dem, was wir sonst für die Krisenbewältigung ausgeben, wäre es nicht teuer gewesen, der gesamten Pflege ein Signal der Anerkennung zu zollen.“

Die letzten Meldungen von Donnerstag:

++ Verzögerungen bei Corona-Testergebnissen von bayerischen Flughäfen

(22.18 Uhr) — Bei der Übermittlung der Ergebnisse von Corona-Tests, die an bayerischen Flughäfen gemacht wurden, gibt es Verzögerungen. Das teilte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Donnerstagabend mit. Bei den Proben seien - mit Blick auf die Übermittlung in einem Zeitraum von 48 Stunden — ab dem 29. August „wachsende Rückstände bei der Befundübermittlung erkannt“, teilte eine Sprecherin mit. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar. Auch wie lange die Verzögerungen konkret sind, teilte das Landesamt nicht mit.

Grund für die Verzögerung sei „ein Schnittstellenproblem in der Datenverarbeitung“ beim Dienstleister Ecolog. Es bestehe jedoch kein Problem bei der Zuordnung von Probendaten zu Personendaten. Ecolog betonte dem Landesamt zufolge, dass die Befundübermittlung zwar derzeit eingeschränkt, aber kontinuierlich erfolge. Der Dienstleister habe zugesichert, die Probleme bis Freitagmittag zu beheben.

Mitte August war bekannt geworden, dass Zehntausende Menschen tagelang auf das Ergebnis ihrer Corona-Tests gewartet hatten. Mehr als 900 positiv Getestete hatten nur erheblich verspätet von ihrer Infektion erfahren, 46 gar nicht.

++ Stadt Landshut überschreitet Frühwarnwert

(22.04 Uhr) — Die Stadt Landshut hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten und damit zugleich die meisten neuen Fälle in Bayern. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt am Donnerstag bei 41,3. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mehr als 41 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Als Ursache nannte die Stadt vor allem Reiserückkehrer aus Osteuropa und den Balkanstaaten.

In Bayern hat die Regierung den Wert 35 als Grenze ausgegeben. Wird diese überschritten, soll je nach Ausbruchsgeschehen ein Plan entwickelt werden, wie die Ansteckungen minimiert werden können. Als Reaktion beschloss die Stadt am Donnerstagabend, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten zweimal testen lassen müssen. Erst wenn beide Testergebnisse negativ ausfallen, dürfte die häusliche Quarantäne beendet werden. Ferner dürften sich nur noch Gruppen von bis zu fünf Menschen im öffentlichen Raum und in der Gastronomie aufhalten.

Von der Regelung ausgenommen sind nach Angaben der Stadt unter anderem Angehörige des eigenen Hausstands, Lebenspartner und Geschwister eines weiteren Hausstandes. Zudem werde der verkaufsoffene Sonntag mit Kunst- und Antikmarkt an diesem Wochenende abgesagt. Die Maßnahmen gelten vorerst für eine Woche.

Neben Landshut in Niederbayern überschritten auch die Städte Memmingen und Ingolstadt am Donnerstag noch knapp den Grenzwert. In Bayern haben sich bislang 58.241 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind laut Landesamt 325 Infektionen mehr als am Vortag. 51.520 Menschen gelten bereits als genesen. In Folge einer Infektion sind in Bayern bislang 2639 Menschen gestorben.

++ Dänemark fährt Kontrollen an der Grenze zu Deutschland zurück

(22.00 Uhr) — Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Das teilte die Reichspolizei am Donnerstagabend mit. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen.

Dänemark hatte im Zuge des Ausbruchs der Corona-Pandemie Mitte März seine Landgrenzen für Touristen und andere Ausländer, die keinen wichtigen Einreisegrund hatten, geschlossen. In den letzten Monaten wurden die Beschränkungen mehr und mehr zurückgenommen.

Deutsche können seit Mitte Juni wieder in Dänemark Urlaub machen. Trotzdem sind bislang nur drei der 13 Grenzübergänge geöffnet, was zu Staus an den Kontrollstationen führt. Die Polizei sagte, sie rechne damit, dass die Maßnahmen die Wartezeiten für Reisende, die nach Dänemark einreisen, verkürzen werden. Auf den internationalen Flughäfen in Dänemark werde die Polizei weiterhin fest stationiert sein.

++ Pfleger in Kliniken sollen Corona-Anerkennung erhalten – doch nicht alle

(20.56 Uhr) - Nach viel Kritik soll es nun zumindest auch für einen Teil des Pflegepersonals in Krankenhäusern eine steuerfreie Corona-Prämie geben. Darauf haben sich der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) geeinigt.

Demnach sollen bis zu 1000 Euro „an durch die Versorgung von Covid-19-Patienten besonders belastete Pflegekräfte“ fließen, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Dafür werden 100 Millionen Euro bereitgestellt. Das Geld soll aus dem Gesundheitsfonds kommen, in den die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie der Steuerzuschuss des Bundes fließen. Beide Seiten appellierten an die Bundesländer, die Prämie pro Person um 500 Euro aus eigenen Mitteln aufzustocken.

Wer den Bonus tatsächlich bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab. Das Geld wird nur Krankenhäusern zugewiesen, die bis Ende September eine bestimmte Mindestzahl von Covid-19-Fällen vorweisen können. Die Klinikleitung soll dann in Abstimmung mit der Mitarbeitervertretung bestimmen, welche Pflegekraft wie viel Geld bekommt – „je nach pandemiebedingter Belastung“. Begünstigt würden Pflegekräfte im Sinne der „Pflege am Bett“. +++ Den ausführlichen Text lesen Sie hier. +++

+++ Hier geht es zum gesamten Newsblog von Donnerstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹