Corona-Newsblog: 600.000 kostenlose Schnelltests für Angehörige von Pflegebedürftigen in Bayern

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 53.700 (221.854 seit Ausbruch - ca. 163.800 Genesene - 4.331 Verstorbene)

Baden-Württemberg: Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg : 204,5

Deutschland: Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 196,2

Das Wichtigste auf einen Blick:

Neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen und 802 Todesfälle (15.06 Uhr)

und 802 Todesfälle (15.06 Uhr) DRK: Infektionsrate bei Weihnachts-Schnelltests unter halbem Prozent (12.38 Uhr)

(12.38 Uhr) Bundesregierung stuft Estland und Namibia als Risikogebiete ein (11.57 Uhr)

ein (11.57 Uhr) Steinmeier: "Auch dieses Weihnachten ist Fest der Hoffnung" (10.27 Uhr)

Gottesdienst-Verbot an Weihnachten? Eine emotionale Debatte auch in der Region (16.53 Uhr)

Eine emotionale Debatte auch in der Region (16.53 Uhr) Impfstoff geht am zweiten Weihnachtstag an 99 bayerische Impfzentren (13.50 Uhr)

++ 600.000 kostenlose Schnelltests für Angehörige von Pflegebedürftigen in Bayern

(15.27 Uhr) Das vom Gesundheitsministerium initiierte Angebot werde mit 600.000 Schnelltests unterstützt, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml bei einem Besuch mit Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) bei Einsatzkräften in Nürnberg an Heiligabend mit. „Gerade an den Weihnachtsfeiertagen brauchen viele Angehörige größtmögliche Sicherheit, nicht corona-infiziert zu sein“, sagte Herrmann.

Vor allem pflegebedürftige Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen müssten vor einer Infektion geschützt werden, sagte Huml. „Unser Ziel ist aber auch, dass diese Menschen gerade an Weihnachten während des Lockdowns von ihren Angehörigen besucht werden können.“ Deshalb habe man sich für strenge Schutzmaßnahmen entschlossen, dazu zählten das Vorlegen eines negativen Tests und das Tragen einer FFP2-Maske.

Herrmann verwies darauf, dass für die Weihnachtsaktion bayernweit rund 180 zusätzliche Teststellen betrieben werden. Das sei ein Glanzlicht an Mitmenschlichkeit und Solidarität. Viele Ehrenamtliche setzten sich für den Schutz der Allgemeinheit und opferten „ihr“ Weihnachten.

Laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen Besucher in Pflegeeinrichtungen Altenheimen und Seniorenresidenzen ein negatives Testergebnis vorlegen. Dabei darf die Testung bei einem Antigen-Schnelltest nicht länger als 48 Stunden und bei einem PCR-Test nicht länger als drei Tage zurück liegen.

Vom 25. bis 27. Dezember gelten die Testergebnisse je 24 Stunden länger. Antigen-Schnelltests sind 72 Stunden und PCR-Tests vier Tage gültig.

++ Neuer Höchstwert an Corona-Neuinfektionen und 802 Todesfälle

(15.06 Uhr) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 32 195 neue Infektionen binnen 24 Stunden übermittelt, wie das RKI am Donnerstag bekanntgab. Damit haben die aktuell gemeldeten Neuinfektionen wieder einen Höchstwert erreicht. Am vergangen Freitag hatte das RKI zwar 33 777 Infektionen bekannt gegeben, darin waren aber rund 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten.

Welchen Erfolg gewisse Maßnahmen gegen Corona haben, zeigt sich aufgrund des Meldeverzugs in der Regel erst nach rund zwei Wochen. Der aktuelle Lockdown in Deutschland gilt seit Mittwoch der vergangenen Woche.

Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages bleibt hoch: 802 Menschen starben an oder mit Corona. Am vergangenen Donnerstag (17.12.) übermittelten die Gesundheitsämter 698 Todesfälle. Der bisherige Höchststand von 962 Todesfällen war am Mittwoch erreicht worden.

Auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Patienten unvermindert. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag (Stand 12.15 Uhr) wurden 5354 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt — das sind 111 mehr als am Vortag. 2832 der Patienten wurden an Weihnachten invasiv beatmet. Dabei ist es in der Regel nötig, sie ins künstliche Koma zu versetzen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Donnerstag bei 196,2 und liegt damit am vierten Tag hintereinander über 190. Am Dienstag war mit 197,6 ein Höchststand erreicht. Den mit Abstand höchsten Wert hat aktuell Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 425,7, also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Es folgt Thüringen mit einem Wert von 327,9. Der niedrigste Wert wird in Mecklenburg-Vorpommern mit 95,6 verzeichnet.

Göppingen: Eine ehrenamtliche DRK-Helferin, die eine Bommelmütze anhat, führt in einer Teststation einen Corona-Schnelltest an einer Frau durch. Kurz vor Weihnachten können sich landesweit Zehntausende von Menschen auf das Coronavirus testen lassen, um möglichst sicher zu gehen, dass sie bei der Bescherung keine Verwandten oder enge Freunde infizieren. (Foto: Marijan Murat)

++ DRK: Infektionsrate bei Weihnachts-Schnelltests unter halbem Prozent

(12.38 Uhr) Die Zahl der Corona-Infizierten bei den Schnelltests zu Weihnachten ist nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sehr gering. Die Rate liege unter einem halben Prozent, sagte der Sprecher des DRK-Landesverbands, Udo Bangerter, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Wir sind sehr zufrieden mit der Aktion.“ Das DRK hat landesweit mehr als 100 Stationen für die Tests errichtet — etwa zwei Drittel aller von Hilfsorganisationen angebotenen Teststandorte. Unter freiem Himmel, in Gebäuden, Hallen und bei Durchfahrstationen testeten Freiwillige Menschen, die für die Besuche bei Angehörigen auf Nummer sicher gehen wollten. In bis zu einer halben Stunde danach hatten sie das Ergebnis des Antigentests. Rund 80 000 Test-Kits waren vom Sozialministerium kostenfrei bereitgestellt worden. In 114 Gemeinden im Südwesten gab es das Angebot.

Die Testwilligen seien sehr diszipliniert und ernsthaft gewesen, sagte der Sprecher des Landesverbandes in Stuttgart. Die Ansammlung zahlreicher Menschen sei über die Online-Anmeldung verhindert worden. Zum Teil hatten aber auch „Laufkunden“ Chancen auf einen Abstrich. So etwa in Göppingen. Dort waren am Mittwoch 450 Menschen getestet worden — darunter kein einziger Infizierter. Tobias Neugebauer vom DRK in Göppingen mutmaßt, dass vor allem diejenigen, sich testen lassen, die sind, die ohnehin aufpassen. „Die Unvorsichtigen kommen gar nicht hierher.“

Die Aktion geht auf eine Initiative der Tübinger Ärztin und DRK-Kreisverbandspräsidentin Lisa Federle zurück. Ziel ist, Risikogruppen vor Ansteckung zu schützen und ihnen ein Weihnachtsfest gemeinsam mit ihrer Familie zu ermöglichen.

++ Vom aufgemotzten Wohnwagen bis zum Kunstwerk – die spannendsten Corona-Projekte aus der Region

Wochenlang zu Hause, kaum Arbeit und null Freizeit – die strengen Kontaktbeschränkungen legten unseren Alltag lahm. Endlich Zeit für neue und einzigartige Projekte, dachten sich viele und legten los.

Die Menschen aus der Region waren während der Corona-Zeit kreativ. (Foto: Privat)

++ Bundesregierung stuft Estland und Namibia als Risikogebiete ein

(11.57 Uhr) Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Samstag ganz Estland und Namibia im Süden Afrikas als Risikogebiete ein. Außerdem werden dann weitere Regionen in Irland und Norwegen auf die Risikoliste gesetzt, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag bekanntgab. In Finnland wird eine Region dagegen wieder gestrichen.

Die Einstufung als Risikogebiet und die damit automatisch verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Urlauber können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen bis zu zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen negativen Test ab dem fünften Tag nach Einreise vorzeitig befreien lassen.

Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreitet. Ganz Deutschland ist nach diesen Kriterien wie die meisten anderen europäischen Länder Risikogebiet.

Auf dem europäischen Festland gibt es nur noch in Frankreich, Griechenland, Finnland, Norwegen und Österreich (zwei Gemeinden an der deutschen Grenze) Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind. Hinzu kommen einzelne Regionen in Irland sowie die portugiesische Insel Madeira, ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die dänischen Inseln Grönland und Färöer.

++ Steinmeier: "Auch dieses Weihnachten ist Fest der Hoffnung"

(10:27 Uhr) „Wir haben allen Grund zur Zuversicht“, sagt der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache. Mit der Impfung gegen Corona komme man dem Ausgang aus der Krise näher. Sehen Sie hier die ganze Ansprache im Video:

++ Studie: Rund 3 Prozent der Münchner bisher mit Corona infiziert

(9.58 Uhr) Einer großangelegten Antikörper-Studie zufolge haben sich in München bis November knapp 3,3 Prozent der Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Damit habe sich die Zahl derjenigen, die Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus entwickelt haben, seit der ersten Welle fast verdoppelt, teilten die Forscher der Infektions- und Tropenmedizin der Uniklinik München mit. Es ist die erste große Studie bundesweit, die Ergebnisse über die Infektionszahlen in der zweiten Welle liefert.

Zu Beginn der neuen Testrunde waren bei den Gesundheitsbehörden rund 1,5 Prozent der Münchner als Corona-positiv registriert gewesen. Damit lag die tatsächliche Zahl der Infizierten etwa zweimal so hoch. In der ersten Runde hatte der Anteil der damals in der Studie nachgewiesenen Infektionen viermal höher gelegen als bekannt. Dass die Dunkelziffer nun geringer sei, zeige auch, dass sich die Teststrategie in Bayern bewähre, sagte Studienleiter Michael Hoelscher.

Die Wissenschaftler um Hoelscher hatten in einer ersten Runde der Untersuchung vom 5. April bis 10. Juni rund 5300 Menschen aus repräsentativ ausgewählten Haushalten untersucht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten gut 1,7 Prozent der Menschen Antikörper entwickelt. Die Sterblichkeit der Infizierten in der ersten Runde lag nach einer neuen Berechnung bei 0,47 Prozent — und damit um ein Vielfaches über der von saisonalen Grippeinfektionen.

Waren die Forscher im Frühjahr noch persönlich in Teams in den Haushalten erschienen, um den Menschen Blut abzunehmen, schickten sie nun Anfang November den Testteilnehmern ein Kit zur Selbstblutabnahme per Fingerprick zu mit der Bitte, einige Blutstropfen auf ein Filterpapier zu tupfen und dieses per Post zurückzuschicken. Bis zum 9. Dezember gingen gut 4250 Blutproben ein.

++ 4391 neue Infektionen im Südwesten — 64 weitere Todesfälle

(19.16 Uhr) Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um genau 4391 Fälle gestiegen. Nach Angaben vom Mittwoch (Stand 16.00) verzeichnete das Landesgesundheitsamt zudem 64 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Land stieg damit auf aktuell 221.845. Als genesen gelten den Angaben zufolge 157.624 Menschen im Südwesten. 4330 Menschen starben bisher mit einer Corona-Infektion.

In intensivmedizinischer Behandlung sind nach Daten des Divi-Intensivregisters derzeit 619 Erkrankte, wie die Behörde weiter mitteilte. Davon werden 350 künstlich beatmet. Derzeit sind 86 Prozent der 2422 betreibbaren Intensivbetten belegt.

Der Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt für das ganze Land aktuell 204,5.

++ Gottesdienst-Verbot an Weihnachten? Eine emotionale Debatte auch in der Region

(16.53 Uhr) Die Diskussion hat kurz vor Heiligabend noch einmal Fahrt aufgenommen. Ärzte-Vetreter fordern reine Online-Gottesdienste., der Dekan des Ulmer Münsters hält dagegen.

++ Kretschmanns Weihnachtsappell: „Suchen Sie nicht nach Schlupflöchern“

(16.17 Uhr) Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat kurz vor Heiligabend bei den Bürgern angesichts der Corona-Krise um Verständnis und für Verzicht geworben. „Große Familienfeiern, ausgiebige Besuche bei Verwandten und Freunden sind dieses Mal leider nicht möglich“, teilte der Grünen-Politiker am Mittwoch mit. „Und auch auf manche schöne Tradition werden wir dieses Jahr verzichten müssen - oder sie wird zumindest anders aussehen.“

Die Einschränkungen seien schmerzhaft, aber notwendig. „Ein normales Weihnachten würde uns in diesem Jahr in den Gesundheitsnotstand führen.“ Man müsse auch nicht alles tun, was erlaubt sei. „Suchen Sie nicht nach Schlupflöchern, sondern schließen sie diese eigenverantwortlich.“ Wenn sich alle an die Corona-Schutzmaßnahmen hielten, werde man die zweite Welle brechen.

++ Testpflicht für Einreisende vermiest vielen Lindauern das Weihnachtsfest

(16.03 Uhr) Kurz vor Heiligabend fließen bei vielen Lindauern die Tränen. Am Dienstag hat das bayerische Kabinett eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten verkündet. Sie gilt seit Mittwoch. Ausnahmen gibt es für Berufspendler, aber nicht für Familien.

Damit sind Familienbesuche über die Grenze quasi ausgeschlossen. Denn das Lindauer Testzentrum öffnet erst wieder am Sonntag. Für einen Vater aus Lindau bedeutet das, dass er seinen Sohn nicht legal zur Mutter zurückbringen kann. Hier lesen Sie mehr.

