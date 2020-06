Corona-Newsblog: 37 Neuinfektionen im Südwesten - ein weiterer Todesfall

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 380 (35.409 Gesamt - ca. 33.200 Genesene - 1.826 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.826

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6235 ( 191.449 Gesamt - ca. 176.300 Genesene - 8914 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 8.914

Das Wichtigste auf einen Blick:

37 Neuinfektionen im Südwesten - ein weiterer Todesfall

im Südwesten - ein weiterer Kostenlose Nachhilfe für Schüler in den Sommerferien (14.06 Uhr)

für Schüler in den (14.06 Uhr) Söder für Urlaubsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots (06.20 Uhr)

für Menschen aus (06.20 Uhr) Strenge Corona-Regeln in zwei NRW-Landkreisen in Kraft (06.32 Uhr)

in zwei NRW-Landkreisen in Kraft (06.32 Uhr) Weiterer Corona-Ausbruch auf Schlachthof von Wiesenhof (10.15 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

++ 37 Neuinfektionen im Südwesten - ein weiterer Todesfall

(17.49 Uhr) 37 Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt Baden-Württemberg heute gemeldet. Damit sind aktuell etwa 438 Menschen infiziert. Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten im Südwesten auf mindestens 35.456 an. Davon sind ungefähr 33.191 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Dem Landesgesundheitsamt wurde heute aus dem Landkreis Schwäbisch Hall ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Somit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 1827.

Die Ansteckungsrate wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit R 1,38 angegeben. Sie gibt die Anzahl der Personen an, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner und liegt für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 1,7.

++ Abgeordnete verzichten auf Diätenplus

(15.29 Uhr) Die Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg verzichten in diesem Jahr auf die Erhöhung ihrer Bezüge. Das Parlament beschloss in Stuttgart einstimmig ein Gesetz, mit dem die jährliche Anpassung einmalig ausgesetzt wird.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) sagte: „Viele Bürgerinnen und Bürger müssen erhebliche finanzielle Einschränkungen in der Corona-Krise hinnehmen. Wir Abgeordnete setzen mit unserem Verzicht ein positives Zeichen.“

Nach einem im Jahr 2005 eingeführten Mechanismus würden sich die Diäten zum 1. Juli 2020 analog zur allgemeinen Einkommensentwicklung des Vorjahres erhöhen. Derzeit bekommen die Abgeordneten sozialversicherungsfrei eine Grundentschädigung von monatlich 8210 Euro. Dazu kommen monatlich eine steuerfreie Kostenpauschale in Höhe von 2252 Euro sowie ein Betrag von 1805 Euro für die Altersvorsorge. Diese erhöhen sich auf 2286 Euro beziehungsweise 1859 Euro.

Indem die Abgeordneten auf die Erhöhung der Grundentschädigung verzichten, werden im Landeshaushalt rund 365.500 Euro eingespart.

++ Kostenlose Nachhilfe für Schüler in den Sommerferien

(14.06 Uhr) Schüler in Baden-Württemberg können in den Sommerferien an einem kostenlosen Nachhilfeprogramm teilnehmen. So könne Lernstoff nachgeholt werden, der im Fernunterricht wegen des Coronavirus auf der Strecke geblieben sei, sagte Eisenmann am Mittwoch in Stuttgart. Schüler könnten das Angebot über zwei Wochen freiwillig wahrnehmen.

„Wir sind zuversichtlich, dass viele daran Interesse haben.“ Referendare könnten daran, wenn sie wollten, mitarbeiten. Sie bekämen dafür einen Arbeitsvertrag. Das Konzept für die „Lernbrücken“ mit einem Volumen von 13 Millionen Euro sei noch in Abstimmung und werde in den nächsten Tagen vorgestellt.

Eisenmann bekräftigte, dass es nach den Sommerferien möglichst einen regulären Unterricht in den Schulen geben solle. Sie könne aber nicht ausschließen, dass man wegen des Coronavirus in einem Wechsel aus Präsenz- und Fernunterricht weitermachen müsse. Sie habe Verständnis für Eltern, die sich eine schnellere Rückkehr zum normalen Unterricht wünschten. „Von mir aus kann Corona auch weg.“ Das Virus sei aber noch da - mit der Lage müsse man verantwortungsbewusst umgehen.

++ Ifo-Geschäftsklima verbessert sich deutlich

(11.30 Uhr) Die Stimmung deutscher Unternehmen hat sich im Juni kräftig von ihrem drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,5 Punkte auf 86,2 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München mitteilte. Dies sei der stärkste jemals gemessene Anstieg, erklärte das Institut. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, diesen allerdings mit 85,0 Punkten im Durchschnitt etwas schwächer erwartet.

Es ist der zweite Anstieg des wichtigen Konjunkturindikators in Folge, nachdem er im März und April krisenbedingt drastisch eingebrochen war. Die Unternehmen bewerteten ihre momentane Lage im Juni etwas besser, während die Zukunftsaussichten wesentlich besser beurteilt wurden. „Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels“, bemerkte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

++ Neuer Corona Ausbruch auf Schlachthof von Wiesenhof

(10.15 Uhr) Mehrere Mitarbeiter eines Schlachthofs der PHW-Gruppe („Wiesenhof“) im niedersächsischen Wildeshausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Eine Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen.

Am Mittwoch sollen die Corona-Tests aller 1100 Beschäftigten an dem Standort der PHW-Unternehmensgruppe demnach fortgesetzt werden.

Die PHW-Gruppe gehört zu den großen Fleischkonzernen und vertreibt Geflügelprodukte unter dem Markennamen Wiesenhof. Im Mai hatte die niedersächsische Regierung nach ersten größeren Corona-Ausbrüchen in der Branche obligatorische Reihentestungen für alle Betriebe im Land angeordnet. Nach Angaben des Kreissprechers sollen abhängig vom Infektionsausmaß außerdem weitere Maßnahmen ergriffen werden.

++ Strenge Corona-Regeln in zwei NRW-Landkreisen in Kraft

(06.32 Uhr) Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb von Tönnies ist das öffentliche Leben in zwei Landkreisen von Nordrhein-Westfalen wieder eingeschränkt.

Um Mitternacht traten im Landkreis Gütersloh und im Nachbarkreis Warendorf erneut strenge Auflagen in Kraft. Betroffen sind insgesamt rund 640.000 Einwohner. Das Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh gilt als Ausgangspunkt des Ausbruchs, auch im Raum Warendorf wohnen viele Tönnies-Mitarbeiter.

Im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen, wie die Landesregierung mitgeteilt hatte. Zudem sollen eine Reihe von Freizeitaktivitäten unterbleiben. So müssen den Angaben zufolge zum Beispiel Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenschwimmbäder und Bars geschlossen vorübergehend werden. Die Vorschriften für die neuen Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni.

Vertreter beider Kreise sprachen von einem „Lockdown light“, da Geschäfte und Restaurants weiter geöffnet bleiben dürfen. Er nenne die Maßnahmen „Lockdown soft oder Lockdown light“, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU). „Wenn man das vergleicht mit dem, was wir im März hatten, ist das was, mit dem man sich arrangieren kann. Längst nicht so hart und nur auf eine Woche begrenzt.“.

++ Söder für Urlaubsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots

(06.20 Uhr) Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in den Beschränkungen für Urlauber aus Corona-Risikogebieten im Freistaat eine unbedingt notwendige Sicherheitsmaßnahme. Es gehe um die Sicherheit für alle Beteiligten - für die Menschen in Bayern, die Urlauber von überall her und auch für die Menschen aus den betroffenen Landkreisen in Nordrhein-Westfalen, sagte Söder am Dienstagabend. „Wir möchten nicht, dass der Urlaub in Bayern für viele Leute unsicher wird.“

In Bayern dürfen Beherbergungsbetriebe künftig keine Menschen mehr aufnehmen, die aus einem Landkreis einreisen, in dem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100 000 Einwohner liegt. Ausnahmen soll es nur für Menschen geben, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten. Das hatte das Kabinett am Dienstag beschlossen. Im Kreis Gütersloh in NRW war nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück die sogenannte 7-Tages-Inzidenz auf einen Wert von weit über 200 gestiegen.

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹