Corona-Newsblog: 174 Erntehelfer im niederbayerischen Mamming mit Coronavirus infiziert

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 778 (36.819 Gesamt - ca. 34.200 Genesene - 1.841 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.841

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 6.151 (205.269 Gesamt - ca. 190.000 Genesene - 9.118 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.118

Das Wichtigste auf einen Blick:

Bundesbank-Chef für zeitlich begrenzte Corona-Hilfen (08.11 Uhr)

Neue Version der Corona-Warn-App behebt Probleme beim iPhone (11.39 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

++ Bundesregierung und Entwickler werben nach Fehlerbeseitigung für Corona-Warnapp

(21.40 Uhr) Nach der Behebung der Probleme bei der Corona-Warnapp haben die Bundesregierung und die Entwickler gemeinsam für eine noch stärkere Nutzung geworben. „Wir wollen noch mehr Menschen von der App überzeugen“, hieß es am Sonntagabend in einer gemeinsamen Erklärung. Die App sei ein wichtiges Hilfsmittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Jeder, der sie nutzt, macht einen Unterschied.

Die Corona-Warnapp sei innerhalb von sechs Wochen von mehr als 16 Millionen Bürgerinnen und Bürgern heruntergeladen worden, hieß es in der Erklärung von Kanzleramtschef Helge Braun, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sowie den Unternehmen Telekom und SAP. „Wir bedanken uns für das große Vertrauen.“ Die Handy-Anwendung funktioniere gut: „Sie hilft, die Nutzer über Risikobegegnungen zu informieren und dadurch Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.“

Zugleich gestanden Regierung und Entwickler ein, dass es auch Probleme gab. „Nicht auf allen Mobiltelefonen lief die Anwendung der App ohne Einschränkungen.“ Die bekannt gewordenen Schwachstellen bei der Aktualisierung der Daten seien jetzt aber beseitigt, hieß es in der Erklärung. Das Entwicklerteam werde auch zukünftig über mögliche Einschränkungen und unvorhergesehene technische Probleme informieren.

++ 174 Erntehelfer im niederbayerischen Mamming mit Coronavirus infiziert

(17.35 Uhr) In einem landwirtschaftlichen Betrieb im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau haben sich mindestens 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Der gesamte Betrieb in der Gemeinde Mamming steht nun unter Quarantäne, wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte. Damit dürften auch die negativ getesteten Kontaktpersonen das Betriebsgelände nicht verlassen. Betroffen sind insgesamt 480 Beschäftigte sowie die Betriebsleitung.

Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen,

erklärte Landrat Werner Bumeder (CSU). Seinen Angaben zufolge überwacht nun ein Sicherheitsdienst die strikte Einhaltung der Quarantäne. Bumeder zufolge stammen die Erntehelfer aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nannte es am Sonntag vor Journalisten in Dingolfing „unwahrscheinlich wichtig“, dass in dem Mamminger Fall umgehend Quaratäne-Maßnahmen umgesetzt worden seien. Huml kündigte zugleich weitere Reihentestungen von Saisonarbeitskräften in anderen landwirtschaftlichen Betrieben an, zunächst in Niederbayern.

Die Behörden hatten in dem landwirtschaftlichen Betrieb eine Reihentestung veranlasst, nachdem am Freitag zunächst sieben Coronafälle unter den Beschäftigten bekannt geworden waren. Bei dieser Reihentestung wurden dann weitere 167 Erntehelfer positiv getestet.

Nach Angaben des Dingolfinger Landrats sollen in dem Erntebetrieb Hygienevorschriften offenbar nicht konsequent umgesetzt worden sein. In der Folge habe es „Vermischungen“ zwischen positiv und negativ getesteten Beschäftigten gegeben. Daher hätten die Behörden die Quarantäne auch auf den gesamten Betrieb ausdehnen müssen.

Mamming: Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma (l) geht neben Absperrzäunen, die vor Unterkünften auf dem Gelände eines Bauernhofs stehen. (Foto: Armin Weigel)

++ Nach Corona-Fall beim FC 08 Villingen: 19 Spieler in Quarantäne

(15.35 Uhr) Nach dem Corona-Fall beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen hat das örtliche Gesundheitsamt laut Vereinsangaben 19 Spieler bis zum 1. August in Quarantäne geschickt. „Das ist für uns natürlich eine Katastrophe“, sagte Sportvorstand Arash Yahyaijan laut Vereinsmitteilung. Der Club kann die Entscheidung der Behörde nur schwer nachvollziehen, weil 24 engere Kontaktpersonen aus dem Teamumfeld des infizierten Torhüters alle negativ getestet worden seien.

Das ist für uns natürlich eine Katastrophe. Sportvorstand Arash Yahyaijan

Trotzdem trat ein zweiter Corona-Fall in der Mannschaft auf. Unabhängig von dem Sammeltest wurde noch ein Spieler positiv getestet. Dieser habe sich jedoch bereits vorab in Quarantäne befunden, weil er engen Kontakt zum Torhüter hatte. „Wir haben seit einer Woche den Trainings- und Testspielbetrieb stillgelegt — und das Ganze läuft jetzt bis einschließlich 1. August. Das wirft uns ganz enorm in der Vorbereitung zurück“, sagte Yahyaijan.

Der FC 08 soll am 8. August sein erstes Pokalspiel der neuen Saison bestreiten. Eine Testpartie auf dem Weg dorthin sei vom Gegner bereits abgesagt worden. Ob das zweite bereits vereinbarte Vorbereitungsspiel stattfindet, ist aktuell unklar.

++ Neue Version der Corona-Warn-App behebt Probleme beim iPhone

(11.38 Uhr) Die Entwickler der deutschen Corona-Warn-App haben eine neue Version der Anwendung veröffentlicht, mit der die technischen Probleme auf dem iPhone von Apple beseitigt werden. Das teilten der Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom am Abend mit.

Auf dem Apple-Betriebssystem iOS hatte die Warn-App zwar wie versprochen ständig anonyme Codes mit anderen Nutzern ausgetauscht, die Warnung vor gefährlichen Begegnungen erfolgte allerdings nicht im Hintergrund, sondern nur wenn die App aktiv geöffnet war.

Ähnliche Probleme tauchten bei bestimmten Android-Smartphones auf. Ursache war ein vom Android-Standard abweichender Energiesparmodus, der bei einigen Geräten die Hintergrundaktualisierung stark eingeschränkt oder sogar deaktiviert haben könnte.

Das Apple-Betriebssystem iOS auf dem iPhone führte nach Darstellung der beiden Unternehmen die Hintergrundaktualisierung nicht immer regelmäßig durch. Das Entwicklerteam habe am Samstag einen Weg gefunden, die betriebssystembedingten Einschränkungen zu umgehen, bis Apple das Systemproblem selbst gelöst habe, heißt es in der Mitteilung.

Dazu müssen die Anwender ein Update auf die Version 1.1.2. vornehmen. Für die vollständige Aktivierung des Updates müssten die Anwender dann die App einmal aufrufen. „Dies gilt auch dann, wenn ein Smartphone über längere Zeit ausgeschaltet war.“ Für Android-Anwender steht schon seit einigen Tagen ein Update der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts bereit.

++ Bundesbank-Chef für zeitlich begrenzte Corona-Hilfen

(08.11 Uhr) Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat der Politik geraten, die Corona-Hilfen zeitlich zu begrenzen.

„Wichtig ist, dass Hilfsmaßnahmen befristet sind. Dann laufen sie im weiteren Verlauf automatisch aus, und die Staatsfinanzen stabilisieren sich wieder“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann: „Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.“. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

„Auch für die staatlichen Beteiligungen an Firmen gilt: Sie können jetzt nötig sein. Aber der Staat sollte sich nach der Krise wieder zügig zurückziehen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.“

Die Politik solle auch „das Kurzarbeitergeld regelmäßig überprüfen“, forderte Weidmann. Zwar sei es sinnvoll, mit diesem Instrument einen vorübergehenden Wirtschaftseinbruch zu überbrücken. „Das Kurzarbeitergeld sollte aber nicht Strukturen verfestigen, die keine Zukunft mehr haben, etwa wenn Geschäftsmodelle überholt sind.“

++ Erste Flughäfen bieten Flugreisenden kostenlose Corona-Tests an

(16.21 Uhr) Urlaubsrückkehrer können sich seit Samstag auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Airports in München, Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund bieten nun erstmals kostenfreie Untersuchungen an. Bislang gab es die Möglichkeit zum Test bereits in Frankfurt, München und Köln/Bonn, die Reisenden mussten aber selbst dafür bezahlen. Berlin will in der kommenden Woche folgen, auch andere Flughäfen wollen bald nachziehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lässt prüfen, ob es für Rückkehrer aus dem Ausland auch eine Corona-Testpflicht geben könnte.

Spahn und die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten am Freitag beschlossen, dass sich alle Reisenden aus Risikogebieten nach ihrer Rückkehr in Deutschland künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Wer keinen negativen Test hat, muss wie bisher für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern, darunter nahezu die gesamte EU, können sich freiwillig innerhalb von 72 Stunden testen lassen.

An den vier Flughäfen in Nordrhein-Westfalen landen derzeit wöchentlich gut 160 Flugzeuge mit schätzungsweise mehr als 15.000 Passagieren aus Regionen, die aktuell vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen sind. Zu diesen Gebieten gehörten zuletzt zum Beispiel die Türkei, Ägypten, Marokko und Israel. Die Flughäfen in Hamburg und Hannover teilten am Samstag auf Anfrage mit, es gebe dort noch keinen Termin für den Testbeginn.

Köln: Reisende stehen am Corona-Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn an. An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund haben kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten begonnen. (Foto: Marius Becker)

++ Reisen und Corona: Mit dieser App können Urlauber ihre Gesundheit beobachten

(13.16 Uhr) Im Urlaub versagt die deutsche Corona-Warn-App noch. Schwäbische.de erklärt, wie eine andere App trotzdem im Kampf gegen das Virus helfen kann, wie sie funktioniert und was zu beachten ist.

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

++ WHO meldet neuen Rekord an gemeldeten Corona-Neuinfektionen

(12.07 Uhr) Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284.196 Fälle, teilte die WHO am Freitagabend mit. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67.000. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000.

Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden.

Knapp 630.000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.

++ Maskenpflicht auch auf Straßen: Belgien verschärft Corona-Regeln

(12 Uhr) In Belgien sind wegen steigender Covid-19-Fallzahlen neue Maßnahmen in Kraft getreten. Von diesem Samstag an muss auch auf Märkten, in Einkaufsstraßen und öffentlichen Gebäuden eine Maske getragen werden. Zudem werden in gastronomischen Betrieben die Kontaktinformationen der Gäste für 14 Tage gespeichert. Eine Maskenpflicht gilt dort auch, allerdings nicht, wenn die Besucher an einem Tisch sitzen.

Bereits vor diesem Samstag musste wegen der Corona-Pandemie in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und zum Beispiel in Gotteshäusern, Kinos und Museen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Zahl der entdeckten Corona-Infektionen stieg in Belgien zuletzt wieder deutlich an. So wurden im Zeitraum zwischen dem 15. und 21. Juli täglich rund 216 neue Covid-19-Fälle gezählt, was im Vergleich zu den sieben Tagen davor einem Anstieg um 63 Prozent entspricht. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Belgien belief sich damit auf knapp 65.200, die Zahl der Toten wurde zuletzt mit 9817 angegeben.

++ Bundesregierung informiert über Corona-Kenntnisstand im Sommer

++ Sachsens Ministerpräsident Kretschmer: Zweite Corona-Welle ist schon da

(10.07 Uhr) Die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bereits Deutschland erreicht.

Die zweite Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten.

sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“. Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. „Das klappt erstaunlich gut.“

Nach Ansicht Kretschmers kann Deutschland durch sein föderales System viel präziser vorgehen als zentralistisch regierte Länder. Die Ministerpräsidenten könnten abwägen, was gezielt für einzelne Regionen geregelt werden könne.

Kretschmer sieht in der Corona-Pandemie die erste zentrale gemeinsame Krisenerfahrung in Deutschland. „Und das Schöne ist: Die Menschen in Ost und West ticken in dieser Krise gleich.“ 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gebe es keine Unterschiede.

Corona ist der beste Beweis dafür, dass dieses Land zusammengewachsen ist. Michael Kretschmer

++ Volkswirte: Konjunktur in Deutschland auf Erholungskurs

(9.32 Uhr) Die Konjunktur in Deutschland ist nach Auffassung von Volkswirten führender Finanzinstitute nach dem Corona-Einbruch auf Erholungskurs. „Die Frühindikatoren stimmen optimistisch“, sagte Marc Schattenberg von der Deutschen Bank in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das zweite Quartal, in das der Höhepunkt der Corona-Krise fiel, sei überraschend robust verlaufen. Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe sagte mit Blick auf jüngste Indikatoren: „Die Rezession ist vorbei.“ Die deutsche Wirtschaft liege nicht mehr auf der Intensivstation. Die Lage bleibe aber kritisch, Rückschläge seien nicht auszuschließen.

Auch der Export habe wieder angezogen, die Ausfälle etwa im China-Geschäft seien nicht so groß wie befürchtet, sagte Schattenberg. Dennoch warnte er: „Im zweiten Halbjahr werden auch handelspolitische Risiken wieder in den Fokus rücken.“ Die Nachricht, dass ein ungeordneter Brexit nach Ende der Übergangsfrist Ende des Jahres wahrscheinlich sei, sei nicht gut, betonte er. Mit großer Unsicherheit werde die Entwicklung in den USA beobachtet, wo die Corona-Krise mit besonderer Wucht Schaden anrichtet.

Utermöhl rechnet im Juli mit einem Zuwachs von 119.000 Arbeitslosen im Vergleich zum Juni. Mit einer Gesamtzahl von 2,972 Millionen Arbeitslosen würde damit die Drei-Millionen-Grenze nahe heran rücken. Deutsche-Bank-Volkswirt Schattenberg sieht saisonbereinigt sogar eine Zahl knapp über der Drei-Millionen-Grenze.

Den Konjunkturerwartungen scheint das keinen Abbruch zu tun.

Seit Juni geht es aufwärts, seit Juli scheint sogar schon mehr Dynamik erkennbar zu sein.

sagt auch Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. „Nach dem tiefen Fall im März und April wird es aller Voraussicht nach noch eine ganze Zeit dauern, bis das Vorkrisenniveau in Produktion und Umsatz wieder erreicht wird“, warnte er allerdings.

Hier geht es zum Newsblog von Freitag.

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹