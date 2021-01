Corona-Newsblog: 11.192 Neu-Infektionen in Deutschland, 399 Tote - Zahlen weiter rückläufig

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg: ca. 25.600 (293.116 Gesamt - ca. 260.500 Genesene - 7039 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 7.039

Sieben-Tage-Inzidenz Baden-Württemberg: 74,2

Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 237.800 (2.216.363 Gesamt - ca. 1.921.700 Genesene - 56.945 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 56.945

Sieben-Tage-Inzidenz Deutschland: 90,2

++ Corona-Zahlen des RKI weiter rückläufig

(13.36 Uhr) Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist in Deutschland am Wochenende weiter gesunken: Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) bis Sonntagmorgen innerhalb eines Tages 11 192 neue Corona-Infektionen. Bis Samstag registrierte das RKI 12 321 Neuinfektionen binnen eines Tages. In der Vorwoche waren es samstags noch 16 417 und sonntags 12 257 gemeldete Neuinfektionen gewesen.

Auch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 ging in der Tendenz zurück: Bis Sonntag registrierte das RKI 399 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, am Vortag waren es 794. Insgesamt starben demnach am Wochenende 1193 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Am vorherigen Wochenende waren es 1228 Tote gewesen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der registrierten Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - lag am Sonntag bei 90,2. Erklärtes Ziel von Bund und Ländern ist bisher eine Inzidenz unter 50, damit die Gesundheitsämter die Kontakte der Infizierten besser rückverfolgen können.

Allerdings schwankt der Wert zwischen den Bundesländern und insbesondere zwischen verschiedenen Landkreisen erheblich. Die höchsten Inzidenzen der Länder hatten am Sonntag dem RKI zufolge Thüringen mit rund 164 und Sachsen-Anhalt mit knapp 144, die niedrigsten Werte hatten Niedersachsen mit knapp 72 und Baden-Württemberg mit rund 74. Werte über 100 hatten noch fünf Bundesländer: das Saarland und die ostdeutschen Länder mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern.

Auch die Zahl der intensivmedizinisch versorgten Covid-19-Patienten ging zurück: Am Sonntag lagen auf den Intensivstationen nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 4348 Menschen mit Covid-19. 2336 von ihnen (54 Prozent) wurden invasiv beatmet.

++ Mehr Polizei-Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der Region

(12.21 Uhr) Kriminalexperten und Opferhilfsdienste haben es befürchtet und vorausgesagt, der Bundesverband des Weißen Rings hat es neben anderen Organisationen bereits auf ganz Deutschland bezogen bestätigt und nun auch das Polizeipräsidium Ravensburg: Häusliche Gewalt hat im Corona-Jahr 2020 auch in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee zugenommen.

Wie das Präsidium mitteilte, hat es mehr Gewaltdelikte sowie auch die Wohnungsverweise gegeben. Konkrete Zahlen will das Polizeipräsidium Ravensburg im Februar bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik vorlegen.

Zunehmende Gereiztheit aufgrund des Lockdowns, beengte Wohnverhältnisse gepaart mit fehlenden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, existenzielle Unsicherheiten und weitere coronabedingte Sorgen aller Art – all dies können Gründe dafür sein, dass Gewalt im häuslichen Umfeld zugenommen hat.

Häufig kommen wirtschaftlicher und psychischer Druck zusammen und führen dazu, dass Gewalt als Ventil missbraucht wird. Sich aus dem Weg gehen oder zu später Stunde das Haus verlassen, um Konflikte zu entschärfen und sich deeskalierend zu verhalten, ist aufgrund der aktuellen Einschränkungen derzeit nur schwer möglich. Hier lesen Sie mehr.

++ Impfgipfel am Montag soll Klarheit bringen und Probleme lösen

(11.09 Uhr) Politiker und Verbandsvertreter fordern vom Corona-Impfgipfel am Montag mehr Klarheit über Zeitpläne, Prioritäten für Bevölkerungsgruppen und verfügbare Impfstoffe.

Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impfstart und der Produktionsprobleme bei einigen Herstellern will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über die Lage beraten. Bereits am Sonntag will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Vorstandschefs jener Hersteller sprechen, mit denen die EU Lieferverträge abgeschlossen hat.

Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Begleitet waren die ersten Wochen von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte am Samstag Verständnis für Frust und Ungeduld, warb aber auch um Vertrauen:

Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr, Zug um Zug.

Man habe ein Jahr nach Beginn der Pandemie drei zugelassene wirksame Impfstoffe. Neben den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna hatte die EU am Freitag auch jenes von Astrazeneca zugelassen.

Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt. Bis zum 22. Februar würden mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Länder geliefert. Biontech und Astrazeneca lieferten den Bundesländern bis zum 22. Februar 1,747 Millionen Dosen mehr als bisher geplant. Damit würden auch vorübergehende Engpässe beim Moderna-Impfstoff "mehr als ausgeglichen", teilte das Ministerium mit. Hier lesen Sie mehr.

++ Bayerns Ministerpräsident erhält geförderte FFP2-Masken-Gutscheine

(10.40 Uhr) Zu seiner großen Verwunderung hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Gutscheine für vom Bund finanzierte FFP2-Masken erhalten. „Da war ich schon etwas überrascht“, sagte der CSU-Chef am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. Warum er sie erhalten habe, könne er nicht sagen. Der 54-Jährige betonte aber, dass er die Gutscheine nicht einlösen sondern zurückgeben werde.

Zum Schutz vor dem Coronavirus bekommen rund 34 Millionen Bürger über das Bundesprogramm Gutscheine für zwölf FFP2-Masken, die in der Apotheke eingelöst werden können.

Die Bundesregierung hat dies als Schutz für Menschen mit besonders hohem Risiko beschlossen — dazu zählen Über-60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen.

Nachdem nun der Versand der Coupons begonnen hat, wunderten sich aber viele Empfänger darüber, dass auch sie solche Gutscheine in ihrem Briefkasten mit einem Begleitschreiben finden.

++ Polizei löst Corona-Party in Sigmaringen auf

(10.13 Uhr) Nach einem Hinweis hat die Polizei am Freitagabend eine Wohnung überprüft. Der Verdacht einer Corona-Party bestätigte sich. Insgesamt traf die Polizei gegen 21.45 Uhr sieben Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten an. Sie hatten eine private Geburtstagsparty gefeiert.

Die Beamten beendeten die Feierlichkeit. Laut Polizeibericht zeigten sich die Betroffenen einsichtig und traten den Nachhauseweg an. Entsprechende Anzeigen gegen die geltende Corona-Verordnung wurden gefertigt.

++ Trotz gesunkener Fallzahlen bleibt Lage im Kreis Biberach angespannt

(08.30 Uhr) Kurz vor Weihnachten hatte die Sieben-Tage-Inzidenz mit 260 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche im Landkreis Biberach einen Höchststand markiert. Seitdem ist die Inzidenz deutlich gesunken, auch wenn sie zuletzt wieder leicht auf knapp 77 angestiegen war.

Bis zur politisch wichtigen 50er-Marke ist es noch ein Stück, aber die Inzidenzen sind zumindest so niedrig wie seit zwei Monaten nicht mehr. Das ist durchaus ein Erfolg. Von einer Entspannung im Gesundheitsamt Biberach kann aber noch keine Rede sein. Hier lesen Sie mehr.

++ Wolf will "Masterplan" für Tourismusbranche im Südwesten

(08.00 Uhr) Um den Tourismus im Südwesten durch die Corona-Krise zu retten und die Weichen für einen Neustart zu stellen, will Minister Guido Wolf (CDU) die Schwerpunkte bei der Unterstützung der Branche neu justieren. Ein entsprechender "Masterplan" aus Wolfs Ministerium liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Papier trägt den Titel "Neustart Tourismus - zukunftsorientiert und nachhaltig" und listet die Schwerpunkte auf, die aus Wolfs Sicht nun kurz- und mittelfristig gesetzt werden sollten.

"Mit einer nachhaltigen Erholung mit Annäherung an das Vorkrisen-Niveau ist nicht vor Mitte des Jahres 2022 zu rechnen", heißt es in dem Papier, das auf der Tourismuskonzeption des Landes von 2019 aufsetzt. "Darum muss der Fokus zunächst auf Stabilisierung und Unterstützung gerichtet werden."

Ganz oben steht eine Stärkung des Gastgewerbes. So plädiert Wolf unter anderem für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent in der Gastronomie. Außerdem will er die Ende 2020 ausgelaufene Stabilisierungshilfe des Landes fortführen. Von den 330 Millionen Euro sind laut Ministerium noch 200 Millionen übrig. Wolf will verhindern, dass sie in den allgemeinen Haushalt zurückfließen. Hier lesen Sie mehr.

++ Experte erwartet wegen Corona viele Briefwähler bei Landtagswahl: "Gut für Demokratie"

(07.50 Uhr) Wegen der Corona-Krise wird sich der Anteil der Briefwähler bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg aus Sicht von Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider mindestens verdoppeln. „Ich schätze: mindestens 50 Prozent“, sagte der Experte der Universität Hohenheim der Deutschen Presse-Agentur. „Corona wird das um ein Vielfaches verstärken — es ist nachvollziehbar, dass Menschen sich schützen wollen.“

Die Briefwahl hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei der Landtagswahl 2016 lag der Briefwähler-Anteil bei 21 Prozent — mehr als eine Million Wähler gaben ihre Stimme nicht im Wahllokal ab. Die Wahl ist in diesem Jahr am 14. März.

Der Zuwachs bei den Briefwählern sei gut für die Demokratie, sagte Brettschneider. Der Wahlgrundsatz der Allgemeinheit sei wichtiger als die Tatsache, dass bei der Briefwahl weniger kontrolliert werden könne, wer das Kreuz macht. „Die Wahl muss für möglichst viele sehr leicht gemacht werden.“ Es gebe keine wissenschaftlichen Nachweise, dass Briefwahl mit negativen Aspekten verbunden sei.

++ Erste Corona-Fälle mit Mutations-Varianten im Bodenseekreis bestätigt

(07.33 Uhr) Im Bodenseekreis sind am Samstag die ersten beiden Infektionsfälle mit einer der neuen Virus-Varianten labordiagnostisch bestätigt worden. Die Abstriche der beiden im Landkreis lebenden und arbeitenden Personen sind im Rahmen des aktuell laufenden Laborscreenings als Stichproben entdeckt worden. Denn derzeit wird im Rahmen eines Bundesprogramms bei fünf Prozent aller in den Labors entdeckten PCR-Positivbefunde eine Mutationsanalyse durchgeführt.

Bei den beiden Fällen aus dem Bodenseekreis wurde die britische Virus-Variante festgestellt. Darüber hinaus befinden sich zwei weitere Verdachtsfälle in der Abklärung. Es handelt ich um im Bodenseekreis lebende enge Kotaktpersonen eines Ausbruchsgeschehens im Nachbarlandkries Ravensburg. Die Ergebnisse der Mutationsanalyse werden in den nächsten Tagen erwartet. Hier lesen Sie mehr.

++ Bayern-Bosse kritisieren Tolissos Corona-Verstoß scharf

(07.15 Uhr) Fußball-Profi Corentin Tolisso vom FC Bayern München muss wegen seines neuen Tattoos und eines Verstoßes gegen die Corona-Vorgaben des Vereins eine Geldstrafe zahlen. "Dieser Verstoß ist sehr ärgerlich und auf keinen Fall zu tolerieren. Wir werden Corentin Tolisso daher mit einer empfindlichen Geldstrafe belegen, den Betrag werden wir für soziale Zwecken spenden", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Vereinsmitteilung vom Samstag.

Der 26 Jahre alte Franzose Tolisso hatte sich diese Woche eine Tätowierung stechen lassen und damit nach Angaben der Münchner gegen die Corona-Vorgaben des Clubs verstoßen. Den Tätowierer habe der Profi extra einfliegen lassen.

Voraussetzung für die Spiele während der Pandemie sei, dass sich alle Beteiligten an das Hygienekonzept hielten, sagte Rummenigge. "Corentin Tolisso hat jetzt gegen diese Vorgaben verstoßen, obwohl unsere sportliche und medizinische Führung diese Vorgaben fortwährend und deutlich intern kommuniziert", kritisierte er. n.

++ Antikörper-Medikamente sollen auch in Bayern verabreicht werden

(17.47 Uhr) Nach dem Kauf von 200 000 Dosen eines neuen Corona-Medikaments für ganz Deutschland soll ein Teil der Arzneimittel an sechs Universitätskliniken in Bayern verteilt werden. Krankenhäuser in den jeweiligen Regionen bezögen dann von dort aus ihren Bedarf, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag in München.

Die neuen Corona-Medikamente, sogenannte monoklonale Antikörper, sollen Patienten in der Frühphase einer Covid-19-Erkrankung helfen und einen schweren Verlauf verhindern. Die Kosten sollen sich bundesweit auf 400 Millionen Euro belaufen.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte sich Kontingente von zwei der sogenannten monoklonalen antikörperhaltigen Arzneimittel gesichert. Es handele sich zum einen um den Antikörper Bamlanivimab, der vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelt wird, zum anderen um die beiden gleichzeitig zu verabreichenden Antikörper Casirivimab/Imdevimab des US-Herstellers Regeneron, hieß es am vergangenen Wochenende.

Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks hat die Uniklinik Erlangen bereits solche Medikamente erhalten. Diese seien für ganz Mittel- und Oberfranken vorgesehen.

In den USA war auch Ex-Präsident Donald Trump mit einem solchen Medikament behandelt worden.



++ Baden-Württemberg untersucht alle positiven Tests auf Mutanten

(14.33 Uhr) Die Landesregierung will künftig die Proben aller positiven Corona-Tests auf Mutanten untersuchen lassen. Dafür sollen Test-Labore sämtliche positiven Proben künftig an die Labore der Universitätsklinika des Landes weiterleiten.

Wir müssen alles daransetzen, dass sich diese gefährlichen Mutanten in Baden-Württemberg nicht weiter ausbreiten. Manfred Lucha, Gesundheitsminister BW

„Damit bekommen wir einen Überblick über die Ausbreitung der neuen Virusvarianten im Land und können sie besser kontrollieren und überwachen“, erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha am Samstag (30. Januar) in Stuttgart. „Sowohl die UK-Variante als auch die Südafrika-Variante sind bereits in verschiedenen Ländern weltweit identifiziert worden. Die Dynamik der Verbreitung dieser beiden Virusvarianten in einigen Staaten ist wirklich besorgniserregend. Wir müssen alles daransetzen, dass sich diese gefährlichen Mutanten in Baden-Württemberg nicht weiter ausbreiten.“

Schon seit 20. Dezember lassen die Gesundheitsämter im Land alle positiven Proben von Personen, die aus Südafrika oder Großbritannien eingereist sind, auf die Mutanten hin untersuchen. Dieses Verfahren soll nun ausgeweitet.

Künftig wird die Quarantänedauer für Kontaktpersonen der Kategorie 1 von einer mit einer Virusmutante infizierten Person von zehn auf 14 Tage erhöht. Auch für deren Haushaltsangehörige gilt eine Quarantäne von 14 Tagen. Damit soll die Bevölkerung vor einer unkontrollierten Weiterverbreitung von Virusmutanten geschützt werden.

In Baden-Württemberg trat die britische Virusmutante B.1.1.7 erstmals am 24. Dezember 2020 auf. Am 11. Januar 2021 wurde auch die mutierte Variante B.1.351 bei einer Familie, die am 13. Dezember 2020 aus Südafrika nach Baden-Württemberg eingereist war, nachgewiesen.

Bundeswehr hilft in Pflegeheimen in Friedrichshafen

(12.07 Uhr) Die Bundeswehr kommt auch im Bodenseekreis beim Infektionsschutz zum Einsatz: 15 Soldatinnen und Soldaten der Panzerpionierkompanie 550 der deutsch-französischen Brigade aus Stetten am Kalten Markt sollen zunächst drei Wochen lang die Corona-Schnelltests an den Eingängen von 16 Pflegeheimen im Bodenseekreis übernehmen.

Damit soll laut Landratsamt das Pflegepersonal vor Ort entlastet werden, denn in vielen Einrichtungen gebe es infektions- oder quarantänebedingt bereits spürbare Personalengpässe. Alle Details zum Einsatz lesen Sie hier.

