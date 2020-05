Corona-Newsblog: Österreich und Schweiz wollen Grenzen im Juni öffnen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Zum Aktualisieren hier klicken

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministeriums:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 3.091 (33.359 Gesamt - ca. 28.700 Genesene - 1.568 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.568

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 15.775 (170.508 Gesamt - ca. 147.200 Genesene - 7.533 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7.533

Das Wichtigste des Tages:

Grenzöffnungen: Österreich und Schweiz erwarten Durchbruch (6.42 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

7.10 Uhr - Bundeskabinett und EU-Kommission beraten über Grenzkontrollen

Das Bundeskabinett berät heute darüber, wie es nach dem 15. Mai mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll. Kanzlerin Angela Merkel hatte gestern in einer Konferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen gemacht.

Dabei werde es häufig einen zweistufigen Prozess geben, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Ihr sei wichtig, dass die Kontrollen nicht „bis ultimo“ fortgesetzt würden. Die EU-Kommission will heute ebenfalls einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen.

Dazu gehören Vorgaben und Empfehlungen für Sicherheitsabstände in Hotels, Gaststätten und Verkehrsmitteln wie Zügen und Flugzeugen. Zudem will die Kommission nach AFP-Informationen ihre Haltung bekräftigen, dass Reisende bei ausgefallenen Buchungen die Wahl zwischen einer Erstattung des Preises und einem Gutschein haben müssen.

Mit Blick auf die vielfach wegen der Pandemie von den Mitgliedstaaten eingeführten Grenzkontrollen will die Kommission eine schrittweise Aufhebung empfehlen. Die Beschränkungen sollen nach einem Beschlussentwurf zunächst in Gegenden abgeschafft werden, in denen es eine vergleichbar günstige Entwicklung der Corona-Fallzahlen beiderseits der Grenze gibt. Eine Diskriminierung nach Nationalität der betroffenen Reisenden darf es dabei den Angaben zufolge nicht geben.

6.42 Uhr - Grenzöffnungen: Österreich und Schweiz erwarten Durchbruch

Die Regierungen in Österreich und der Schweiz erwarten zeitnah einen Durchbruch bei der Debatte um die Öffnung der Grenzen. „Wir sind in einem sehr guten Austausch mit der Schweizer Regierung. Unser Ziel ist es, dass wir uns schon in den nächsten Tagen auf deutliche Lockerungen einigen und mit Juni die Grenzkontrollen vollständig beenden können“, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dem Schweizer Fernsehen SRF am Dienstag.

Auch die Gespräche mit Deutschland würden gut laufen. Laut dem 33-Jährigen bremse Bayern im Vergleich zu Österreich und der Schweiz bei dem Thema allerdings. Eine Öffnung der Schweizer Grenze zu Italien ist laut der Agentur aber wohl noch nicht geplant.

Wer von einem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkehrt, muss seit März in Quarantäne. (Foto: Oliver Dietze/dpa)

Das waren die letzten Meldungen am Dienstag:

21.39 Uhr - Mehr als 171.100 Corona-Nachweise in Deutschland

Bundesweit sind bis Dienstagabend über 171.100 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 170.400 Infektionen).

Mindestens 7616 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 7509). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nachdem die Reproduktionszahl in den vergangenen Tagen leicht über dem kritischen Wert von 1 lag, sank die Zahl nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagabend auf nun 0,94. Das bedeutet, dass zehn Infizierte neun bis zehn weitere Personen anstecken. Das RKI hat immer wieder betont, um die Pandemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl langfristig unter 1 liegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

20.27 Uhr - Land kündigt Millionenhilfe für Landesgartenschau an

Das baden-württembergische Finanzministerium und das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz kündigen an, dass sich das Land mit vier Millionen Euro an den Mehrkosten beteiligen will, die bei einer Verschiebung der Landesgartenschau Überlingen auf 2021 entstehen. Insgesamt werden diese Kosten von der Stadt Überlingen auf knapp sechs Millionen Euro beziffert.

Über ein Finanzierungskonzept zur Entlastung der Stadt Überlingen bei diesen Mehrkosten haben das Finanzministerium, das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie die kommunalen Landesverbände beraten. Laut Pressemitteilung sollen zwei Millionen Euro aus Mitteln zur Bekämpfung der Corona-Krise finanziert werden. In einer der nächsten Sitzungen des Landeskabinetts soll die Landesregierung darüber beraten.

19.20 Uhr - Erleichterungen im Grenzverkehr geplant

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sehen Pläne aus dem Bundesinnenministerium und der großen Koalition deutliche Erleichterungen und mehr Ausnahmen für den sogenannten kleinen Grenzverkehr vor.

Außerdem wird überlegt, ob die Grenzen zu Dänemark und Luxemburg nicht bereits ab der kommenden Woche wieder sehr viel durchlässiger werden sollen. Ein generelles Ende der Einreisebeschränkungen, die derzeit auch für EU-Bürger gelten, schon in der kommenden Woche ist aber den Angaben zufolge nicht geplant.

Mehr entdecken: Erleichterungen im Grenzverkehr geplant

Das Wichtigste von Dienstag:

Erleichterungen im Grenzverkehr geplant (19.20 Uhr)

geplant (19.20 Uhr) Land kündigt Millionenhilfe für Landesgartenschau an (20.27 Uhr)

an (20.27 Uhr) Tausende Mitarbeiter sollen Corona-Kontakte nachverfolgen (15.31 Uhr)

nachverfolgen (15.31 Uhr) Auch Arbeiter von Fleischfabrik in BaWü betroffen (10.43 Uhr)

in BaWü betroffen (10.43 Uhr) Beteiligungsfonds soll Firmen vor dem Ausverkauf retten (6.47 Uhr)

+++ Hier geht es zum Newsblog von Dienstag +++

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵