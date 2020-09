Corona-Maßnahmen im Überblick: Diese Regeln gelten aktuell in Baden-Württemberg und Bayern

Von Lindauer Zeitung

Eine Gruppe von Motorradfahrern hat am Samstag gegen 20 Uhr auf der Lindauer Insel eine fünfköpfige Personengruppe, die an der Heidenmauer auf dem Fußgängerüberweg die Straße queren wollte, tätlich angegriffen. Laut Polizeibericht war vermutlich eine lautstarke Beschwerde aus der querenden Fußgängergruppe gegenüber den Motorradfahrern Auslöser des Angriffs. Als die acht Motorradfahrer die Beschwerde wahrnahmen, stellten allesamt ihre Motorräder ab und griffen unvermittelt einen Teil der Fußgänger an.