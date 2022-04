3G-Regeln und Masken fallen auch im Kreis Ravensburg

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie sind an diesem Sonntag auch im Landkreis Ravensburg nahezu alle Schutzmaßnahmen weggefallen. Maskenpflicht und Zugangsregeln wie 3G sind seither fast überall passé. Nur in Bussen und Bahnen, Pflegeheimen und Krankenhäusern muss noch Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dagegen kehrt auch in Schulen wieder Normalität ein. Was in Büros und Betrieben gilt, entscheiden die Arbeitgeber.

Obwohl sich die Landesregierung aus Grünen und CDU lange gegen die weitgehenden Lockerungen gewehrt hat, setzt sie nun mit ihrer neuen Corona-Verordnung die Vorschriften des Bundes um. Die Ampel in Berlin hatte vor allem auf Betreiben der FDP das Infektionsschutzgesetz so geändert, dass kaum noch Auflagen möglich sind. Hintergrund ist, dass die Omikron-Variante milder ausfällt und die Krankenhäuser nicht mehr so stark durch Covid-Patienten belastet sind.

Schon vor zwei Wochen waren Kontaktbeschränkungen für private Treffen und die Kapazitätsgrenzen für öffentliche Veranstaltungen ad acta gelegt worden. Nun fallen nach einer Übergangsfrist die meisten anderen Auflagen auch noch weg. In der vergangenen Woche war die Zahl der neuen Ansteckungen in Baden-Württemberg deutlich gesunken, die 7-Tage-Inzidenz fiel von fast 1870 auf etwa 1520. Im Landkreis Ravensburg lag sie allerdings noch bei 1517.

Die Lokalredaktionen im Landkreis haben sich bei Einzehandel, Gastronomie und in den Schulen umgehört, was die neue Freiheit für die bedeutet.

