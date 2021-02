Corona-Lockdown jetzt schon lockern? - Leser von Schwäbische.de haben eine klare Meinung

Der jetzige Corona-Lockdown läuft noch bis zum 14. Februar. Doch gibt es danach wirklich Lockerungen - etwa im Bereich der Kitas und Schulen, Friseursalons oder Fitnessstudios? Das wird kommende Woche bei einem Treffen der Bundesregierung und den Ländern diskutiert.

Kanzlerin Angela Merkel dämpfte Donnerstagabend die Erwartungen an eine baldige Normalisierung. „Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen.“ Sie warnte vor „falschen Hoffnungen“: „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnten vor Lockerungen. Söder mahnte zu Vorsicht, damit kein dritter Lockdown notwendig werde: „Lieber ein Schritt langsamer, als es am Ende wieder zu verstolpern.“

Warnung vor falscher Hoffnung: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich in einem Interview der Sender ntv und RTL. (Foto: Sandra Steins / DPA)

Wirtschaftsverbände verlangen derweil immer drängender eine klare Öffnungsperspektive. Viele Unternehmer stünden wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und zehrten angesichts massiver Ertragseinbußen von ihren Reserven, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand.

Wir haben die Userinnen und User von Schwäbische.de gefragt:

Soll die Bundesregierung die Beschränkungen ab Mitte Februar lockern oder den Lockdown verlängern?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Man muss endlich an die Folgeschäden denken

Heike M.: "Ich kenne selber einige Gastronomen, Einzelhändler und Friseure und bei allen liegen sehr gute Hygienekonzepte vor. Auch wurden bei keinem in der Vergangenheit Infektionen festgestellt. Eben weil die Hygieneregeln sehr genau eingehalten wurden. Man muss jetzt endlich auch mal an die bereits eingetretenen Folgeschäden denken (psychische Probleme, wirtschaftliche Probleme bis hin zu Katastrophen für den Einzelnen). Langsam aber bestimmt wieder alles Schritt für Schritt öffnen - das ist meiner Meinung nach das Richtige. Und was Frau Eisenmann betrifft, hoffe ich doch, dass sie bereits Strategien entwickelt hat und nicht erst jetzt damit beginnt - sonst heißt es am Ende wieder, dass alles viel zu kurzfristig ist. Sie hatte nun wirklich lange genug Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie eine Öffnung von Kitas und Schulen aussehen kann. Schafft mit schrittweiser Öffnung endlich wieder Zufriedenheit unter den Bürgern."

Ich habe keine Lust auf noch einen Lockdown, wenn zu früh gelockert wird

Anna A.: "Jetzt halten wir bis Ende Februar noch durch und dann langsam lockern! Ich habe keine Lust auf noch einen Lockdown, wenn zu früh gelockert wird. Auch haben wir durch die Schulferien einen Puffer - so gesehen geht es diesbezüglich nur um plus fünf Werktage."

Die großen Übertragungen haben nicht in Gaststätten oder in Friseursalons stattgefunden

Lars S.: "Die Situation zu den Lockerungen müssen mit zwei Augen gesehen werden. Zum einen besteht dringender Bedarf, dass Schulen geöffnet werden. Gerade in den Grundschulen. Die Kids müssen das Lernen erst lernen. Der Umgang mit Papier, Stift und Buch. Für solche pädagogischen Aufgaben sind die Eltern nicht bzw. nur zum Teil geeignet. Außerdem besteht hoher Bedarf darin, dass die Kinder wieder in die Gesellschaft und unter Gleichaltrige kommen. Klar ist allerdings, dass dies nur funktioniert, wenn klare Konzepte vorgeben sind. Hier ist Frau Eisenmann gefragt, mit ihrem Stab klare Vorgaben zu erarbeiten und diese rechtzeitig mit den Schulen zu kommunizieren. Auch muss man hier den Weg zur Schule bedenken und die Verstärker-Busse großzügig einsetzen. Die Wirtschaft, insbesondere die Kosmetik und die Gastronomie braucht ebenso die Öffnung. Der Mittelstand geht unter den Schließungen kaputt. Hier existieren wahnsinnig gute Konzepte von den einzelnen Betrieben, die schon lang umgesetzt wurden. Somit ist die Gefahr der Ansteckung da sehr gering. Die großen Übertragungen haben auch nie in Gaststätten oder in Friseursalons stattgefunden, sondern sind zu großen Teilen auf die Unachtsamkeit im privaten Bereich zurückzuführen. Gebt den Menschen ein Stück Normalität zurück und schafft wieder etwas mehr Zufriedenheit."

Wenn Regeln eingehalten werden, spricht nichts gegen schrittweise Lockerung

Stefan B.: "Wenn die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, spricht meiner Meinung nach nichts gegen eine schrittweise Lockerung in bestimmten Bereichen. Restaurants und Friseurgeschäfte waren ja, bedingt durch ihre gut umgesetzten Konzepte, noch nie Corona-Hotspots. Ob in Kitas oder Schulen die Konzepte bzw. Abstandsregeln, gerade in den Pausen, wirklich so gut umgesetzt werden können, wird sich zeigen. Junge Menschen werden zwar weniger häufig krank, sind aber trotzdem Überträger für Erwachsene."

Müssen auch akzeptieren, dass hin und wieder schlimme Krankheiten über den Erdball ziehen

Michael H.: "Meiner Meinung nach dauert der derzeitige Lockdown mindestens bis zum 5. April, das ist der Ostermontag. Wenn man den Ausführungen von Herrn Wieler und Herrn Spahn aufmerksam zuhört, merkt man, wie hier schon entsprechend vorgearbeitet wird, um dann nächste Woche nach der nächsten Schalte zu verkünden, wie bedrohlich doch die Lage ist. Gut, dann geht der Lockdown eben länger, war absehbar, hat es doch Frau Merkel in einer ihrer Reden im Bundestag schon zeitlich angekündigt, wird es dann heißen. Je länger der Lockdown dauert, desto weniger Gastronomen und Friseure wird es jedoch geben, bei denen man sich dann noch anstecken kann, weil die Läden pleite sind. Vielleicht müssen wir auch akzeptieren, dass hin und wieder schlimme Krankheiten (was Covid-19 ohne Zweifel ist) über den Erdball ziehen und mehr Leute sterben als in "normalen" Jahren. Besonders für die Schulkinder gehört endlich ein schlüssiges Test- und Schulbetriebskonzept her."