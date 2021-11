Corona-Lage spitzt sich zu: So reagieren User von Schwäbische.de auf die Situation

Bundesweit haben wir nun die höchste Inzidenz seit Pandemiebeginn. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 201,1. Der bisher höchste Stand im Land lag am 22.12.2020 bei 197,6.

Auch in der Region sind die Zahlen hoch, am niedrigsten noch im Landkreis Tuttlingen. Dort liegt der Wert bei 223,0. Unter 300 liegen nur noch der Ostalbkreis, die Stadt Ulm, und der Landkreis Ravensburg.

Spitzenreiter in der Region ist der Landkreis Biberach mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 444,5. Zwischendrin finden sich wieder der Alb-Donau-Kreis, der Bodenseekreis und die Landkreise Lindau und Sigmaringen.

Mit den steigenden Zahlen wächst auch die Zahl der Intensivpatienten mit COVID-19.

Nachdem seit letzten Mittwoch im Südwesten die Warnstufe gilt, droht nun bereits im Laufe der Woche die Alarmstufe, was weitere Einschränkungen vor allem für Menschen ohne Impfschutz bedeutet.

Die Infektionszahlen explodieren also gerade. Wir haben unsere Leser gefragt: Wie gehen Sie persönlich mit der Situation um? Hier einige Antworten.

Ich fürchte mich vor dieser Krankheit und kann die vielen Leichtsinnigen nicht verstehen.

Gabriele A.: "Ich habe meine zwei Impfungen und werde auch die Auffrischungsimpfung vornehmen lassen, sobald die sechs Monate seit der letzten Impfung vorbei sind. Das ist für mich gar keine Frage. Nachdem ich anfangs manchmal zum Fahrzeug zurückgehen musste, um die vergessene Maske zu holen, ist diese Pflicht inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, ich gebe zu, ich fürchte mich vor dieser Krankheit und kann die vielen Leichtsinnigen nicht verstehen. Auch diejenigen nicht, die eine Impfung ablehnen. Inzwischen ist ja, obwohl keine Impfpflicht besteht, der Druck immens, welcher auf den Nichtgeimpften lastet. Der einzige Vorteil allerdings, den diese Pandemie gebracht hat, dass die Bussi-Bussi-Gesellschaft zurückhaltender geworden ist und nicht mehr jeder meint, mich umarmen oder gar "Luftküssen" zu müssen."

Wir müssen alle am selben Strang ziehen

Suzana S.: "Ich hätte gerne den Zustand vor Corona wieder. Diesen erreichen wir aber nur, wenn wir alle am selben Strang ziehen. Bitte lasst euch Impfen und trotz 3-G-Regel regelmäßig testen. Auch Durchgeimpfte können anstecken. Und bitte, glaubt nicht, dass es Corona nicht gibt. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache."

Diese Situation ist so unnötig.

Sylvester S.: "Wenn mich das belastet, dann ausschließlich, weil es so herrlich unnötig ist. Hätten viele mal alle ihren Teil dazu beigetragen und nicht nur ihren Egoismus und persönliche Wünsche wie eine Fackel vor sich hergetragen, würde es um Welten besser aussehen. Aber das wird ja in der jetzigen Situation immer noch nicht verstanden. Ein Rat: Nur weil man Realitäten verweigert, ändern sich diese nicht - außer im eigenen Kopf. Das ist aber leider auch nicht zielführend. Weniger Worte, mehr machen, und zwar jeder Einzelne, dann klappt das schon. Solange aber jeder dir beim Einkaufen in den Nacken atmet, die Maske unter der Nase trägt und dir lieber 5 cm auf die Pelle rückt, weil man ja unbedingt zu dritt nebeneinander laufen muss, wird das nichts. Von Impfen und Testen lassen will ich erst gar nicht erst anfangen. Belastend ist also weniger Covid an sich, als der kreuzdämliche und egozentrische Umgang vieler Menschen damit. Und damit meine ich nicht die Politiker."

Egoismus ist das Problem.

Walter R.: "Solange die Menschheit egoistisch ist und sich nicht impfen lässt, keine Masken trägt, keine Abstände einhält (Herbstmarkt Lindau z.B.), wird die Corona-Situation nicht besser."

Das wird uns in diesem Winter noch richtig auf die Füße fallen.

Elke S.: "Die Inzidenz so hoch wie nie, die Intensivstationen so unterbesetzt wie noch nie - und trotzdem sitzen Kinder ohne Maske im Unterricht, ein Lockdown und eine Impfpflicht werden ausgeschlossen. Man kann sich nur an den Kopf fassen. Einzige Abhilfe: zumindest für die Familie vorsorgen mit Boosterimpfungen und Off-Label Impfungen für die Kinder; Briefe und E-Mails an die PolitikerInnen, die jetzt alles laufen lassen. Das wird uns in diesem Winter noch richtig auf die Füße fallen - trotz der Impfquote laufen die Hospitalisierungen den Inzidenzen nach."

Vielleicht wird man irgendwann merken, dass Impfen allein nicht reicht.

Friedrich A.: "In Deutschland regiert weiter das Prinzip Hoffnung. Jetzt auf die dritte oder Boosterimpfung. Inzwischen ist die Schuldzuweisung hinzugekommen. Aber angesichts der Tatsache, dass es immer Impfdurchbrüche gibt, wird sich die alleinige Schuld der Nichtgeimpften an der Misere nicht mehr halten lassen. Was dann? Vierte Impfung? Vielleicht wird man irgendwann merken, dass Impfen allein nicht reicht. Eine Impfung bei schwachem Immunsystem geht ins Leere. Das sieht man jetzt gerade vermehrt bei Menschen in Alten- und Pflegeheimen oder bei Menschen mit chronischen Krankheiten und hohem Medikamentenbedarf. Bevor man impft, sollte der Mineralstoff- und Mikronährstoffstatus überprüft werden. Wenn ein Mangel an diesen Stoffen besteht, kann der Körper auch bei einer dritten oder noch öfteren Impfung keine schlagkräftige Immunantwort auf Virenbefall aufbauen. Das ist wie bei einem Mehrkomponentenkleber. Wenn ein Stoff fehlt, wird die Pampe nicht hart."

Die Impfung schützt vor schwerem Verlauf

Josef B.: "Ich kann mich nur immer wieder wiederholen - eine Impfung schützt nicht vor einer Ansteckung! Die Impfung hat Einfluss auf den Krankheitsverlauf bei einer Infektion, und mehr nicht. Fazit: Wer sich dem Risiko eines schweren Verlaufs aussetzen will, der soll ruhig weiter auf die Impfung verzichten."

Alle sollten sich gleich morgens testen.

Sascha A.: "Das Beste wäre, wenn sich jeder morgens testen würde bevor er aus dem Haus geht, egal ob geimpft oder ungeimpft. Aber da das auf Vertrauen beruht, wird das wohl leider nicht funktionieren."

Die Politik muss endlich Handlungsfähigkeit beweisen und durchgreifen.

Eleonore M.: "Wenn die Impfverweigerer wenigstens die Konsequenzen ihres dümmlichen Tuns alleine ausbaden müssten - aber riesige Folgekosten durch Krankenhauskosten, Long Covid-Langzeitschäden, Arbeitsausfällen werden gnadenlos von allen zu bezahlen sein. Ganz zu schweigen von dem unerträglichen Umstand, im ernsten Krankheitsfall nicht angemessen behandelt werden zu können, weil die Krankenhäuser mit Coronakranken voll sind. Die Politik muss endlich Handlungsfähigkeit beweisen und durchgreifen. Man kann es nie allen recht machen - aber hier ist die Sache doch klar."

Am Ende werden wir bei 1G landen.

Eugen K.: "Naja, die aktuelle Situation überrascht doch wirklich die Wenigsten, da sie ja politisch gewollt wurde. Wenn man potenzielle Infektionstreiber wie z. B. ungetestete Geimpfte oder Schüler ohne Masken und in den Ferien sogar ohne Tests als formal getestet in die Welt entlässt, verbreitet sich nun mal so ein Virus ungehemmt. Und da der Irrglaube, dass man als Geimpfter ein unsichtbares Schutzschild dagegen trägt, sich weiterhin hält, wird sich auch nichts ändern. Am Ende werden wir bei 1G (getestet) landen, da das nun mal die einzige relativ sichere Variante ist."

Portugal zeigt, wie es gehen kann.

Fiona Petra S.: "Ohne Impfpflicht wieder frei. Portugal zeigt, wie Corona besiegt werden kann. Impfquote weit über 90 Prozent. Liebe ungeimpfte Mitbürger, fasst euch mal an die Nase."

Wer Corona leugnet, sollte auf Intensivstationen mithelfen.

Silvia S.: "Ich sage hierzu nur: Wer Corona leugnet oder sich nicht impfen lässt, soll bitte auf die Intensivstationen gehen und sich dort umschauen, oder besser noch, ein paar Stunden Hilfsdienste leisten. Das wäre wenigstens ein Dienst an der Menschheit, anstatt nur "dumm" auf die Straße zu gehen und gegen die Maßnahmen zu demonstrieren."

Einfach nicht weiter Krankenhäuser und Intensivbetten abbauen.

Michaela M.: "So viele Geimpfte und mehr Kranke als vor einem Jahr? Wie ist das möglich? Hilft die Impfung etwa nicht? Man kann versuchen, die Leute zu zwingen, sich noch öfters impfen zu lassen. Oder einfach nicht weiter Krankenhäuser und Intensivbetten abbauen und im Gesundheitswesen sparen. Der Anteil der Ungeimpften wird sich nicht ändern, nicht jeder lässt sich durch unsinnige Maßnahmen einschüchtern - nicht mehr."

Ignoranz und Egoismus der Bevölkerung.

Thomas L.: "Ohne eine Impfpflicht werden wir noch in 2-3 Jahren so rumeiern. Die Ignoranz und der Egoismus der Bevölkerung suchen momentan ihresgleichen."