Corona-Lage: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Sonntag

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 9.470 (30.739 Gesamt - 20.032 Genesene - 1.237 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.237

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,8 (unter 1 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 36.535 (154.175 Gesamt - ca. 112.000 Genesene - 5.640 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 5.640

Schäuble warnt vor Überlastung des Staates in der Corona-Krise (20 Uhr)

Polizei setzt Abstandsregeln durch — etwas mehr Verstöße (15.25 Uhr)

Baden-Württemberg will Corona-Testungen deutlich ausweiten (11.40 Uhr)

Preise für frische Lebensmittel steigen (09.55 Uhr)

Thomas Bareiß: Vorerst keine großen Fernreisen (13.47 Uhr)

Tettnang sagt Montfortfest offiziell ab (12.45 Uhr)

Schäuble warnt vor Überlastung des Staates (07.45 Uhr)

Bundesarbeitsminister plant Gesetz für Recht auf Homeoffice (08.51 Uhr)

SONNTAG

22.30 Uhr - Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und sind morgen Früh auf Schwäbische.de wieder mit einem neuen Corona-Newsblog für Sie da.

21.40 Uhr - Spahn: Es dauert noch mehrere Wochen bis zur Entwicklung einer Corona-App

Nach Auffassung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kann es noch mehrere Wochen dauern, bis eine Corona-App zur Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten entwickelt ist. Der jetzt eingeschlagene Weg mit einer dezentralen App solle „so schnell als möglich aber auch so sicher als möglich“ gegangen werden, sagte Spahn am Sonntagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Datensicherheit und Datenschutz seien dabei besonders wichtig.

Auf den Hinweis, dass die Corona-App ursprünglich schon Mitte April in Betrieb gehen sollte, sagte Spahn, er habe „immer darauf hingewiesen, mit den Erfahrungen aus anderen Digitalprojekten, dass es meistens ein, zwei drei Wochen länger dauert als manch einer öffentlich sagt, weil Datensicherheit und Datenschutz so wichtig sind“. So solle eine solche App nicht gehackt werden können und es müsse klare Regeln geben, wer worauf Zugriff habe.

Die Bundesregierung hatte am Sonntag erklärt, dass sie nun doch eine Tracing-App zur Corona-Pandemie anstrebe, bei der die Daten dezentral nur auf den Mobilgeräten gespeichert werden. Zuvor hatte Spahn eine Variante mit zentraler Speicherung auf einem Server ins Auge gefasst gehabt, die aber datenschutzrechtlich umstritten ist.

21 Uhr - Conte: Italien lockert die Corona-Beschränkungen

Die italienische Regierung hat am Sonntag den Startschuss gegeben für ein schrittweises Ende der strengen Corona-Sperren. Das Land lockert ab dem 4. Mai eine Reihe von Beschränkungen und erlaubt den Bürgern zum Beispiel wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Das kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend in Rom bei der Vorstellung eines Gesamtplans zur allmählichen Öffnung des Landes an. Auch die Wirtschaft solle in mehreren Etappen starten.

Die Regierung in Rom hatte die besonders strikten Ausgangsverbote für die Bürger am 10. März verhängt. Außerdem stehen große Teile der Wirtschaft in dem EU-Land still.

Der Regierungschef sagte am Sonntag, dass im Mai Bewegungen innerhalb der eigenen Region unter Einhaltung von bestimmten Regeln möglich sein sollen. Fahrten in andere Regionen blieben zunächst weitgehend untersagt. Conte mahnte die Bürger, dass der Kampf gegen das Virus noch lange nicht geschafft sei. „Wir werden auch in den nächsten Monaten noch auf eine harte Probe gestellt“, sagte er.

Italien registrierte seit Februar mehr als 26 600 Corona-Tote. Insgesamt zählte der Zivilschutz fast 200 000 Menschen, die sich offiziell mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert hatten. Experten gehen zudem von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Nach Wochen des steilen Anstiegs der Zahlen gab es jetzt über eine längere Phase viele positive Signale. Die Lage in den lange überfüllten Krankenhäusern entspannt sich.

20.20 Uhr - Mehr als 31 000 nachgewiesene Corona-Fälle im Südwesten — 1249 Tote

Stuttgart (dpa/lsw) — Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 31 017 gestiegen. Das waren 78 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 12 — auf 1249. 20 701 Menschen seien von ihrer Covid-19-Erkrankung wieder genesen, hieß es.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,8 angegeben. Das heißt, dass zehn mit SARS-CoV-2 Infizierte acht weitere Menschen anstecken.

20 Uhr - Schäuble warnt vor Überlastung des Staates in der Corona-Krise

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der massiven Hilfen in der Corona-Krise vor einer Überforderung des Staates gewarnt. Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, „wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel“ (Sonntag).

Der Staat kann nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen. Wolfgang Schäuble

„Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen“, betonte Schäuble. In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

„Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert“, betonte Schäuble. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen.

Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident (Archivfoto) (Foto: Hagen Schönherr)

Weiter warnte Schäuble angesichts der Einschränkungen vieler Grundrechte davor, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen. „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.“ Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen. „Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.“ Der Staat müsse für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. „Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben.“

Der Parlamentspräsident rief dazu auf, die Corona-Krise als Chance zu nutzen, um in den Hintergrund getretenen Krisen zu bekämpfen. „Noch immer ist nicht nur die Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt — all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun“, betonte Schäuble und warnte: „Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiter zu machen wie bisher.“

Der Bundestagspräsident äußerte auch die Sorge vor einem Kippen der Stimmung in der Bevölkerung. „Es wird schwieriger, je länger es dauert.“ Der Weg zurück aus dem Stillstand sei viel schwieriger. Man müsse vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen und bereit sein, zu lernen. „Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen“, mahnte Schäuble.

19.50 Uhr - So kreativ können Schutzmasken sein

Leser aus der Region Sigmaringen haben Fotos mit selstgemachten und kreativen Masken eingesendet. Die Galerie wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.

Beáta Wöhrstein und ihre Tochter Katrin präsentieren die zwei ersten Masken, die sie gemeinsam genäht haben. Mittlerweile sind noch mehr entstanden, die die beiden nun an soziale Einrichtungen spenden möchten. (Foto: Wöhrstein) Christine Berta aus Meßkirch hat ihre Maske von einer lieben Nachbarin genäht bekommen. Sie selbst ist Arzthelferin und muss im Job die weißen Exemplare tragen. „Da machen die Schmetterlinge schon mehr Spaß“, sagt sie. (Foto: Christine Berta) Gabi Schlewek hat gleich eine Collage mit Maskenfotos eingereicht. Diese zeigt auch ihre Schwester und alte Klassenkameradinnen. Alle vier haben ihren Mundschutz selbst genäht – und andere zu schützen und ihnen trotz der schwierigen Situation ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. (Foto: Gabi Schlewek) Doris Kurz hat in ihrem Keller diesen Mundschutz aufgetrieben. Weil er muffelt, will sie sich allerdings noch einen neuen zulegen. Seit etwa zehn Tagen trägt Kurz beim Einkaufen einen Mundschutz. „Ich sehe die Krise aber ziemlich locker“, sagt sie. „Ich wünschte mir die Bildung von Antikörpern, damit wieder normales Leben stattfinden und ich wieder meine Enkel, Kinder und Familie in der Schweiz besuchen könnte – oder ich irgendwo zum Helfen eingesetzt werden könnte.“ (Foto: Doris Kurz) Marita Stegmaier aus Jungnau hat eine Maske von ihrer Schwester bekommen und trägt sie nun bei der Arbeit und beim Einkaufen. Zum Schutz anderer, aber auch, „weil ich ein besseres Gefühl habe. Das Tragen macht mir gar nichts aus“. (Foto: privat) Zu seinem Schutz und zum Schutz anderer in unserer Gesellschaft trägt Ahmad Kaveh die Gesichtsmaske. So wolle er dafür sorgen, dass sich das Virus nicht noch weiter verbreitet, sagt der 26-jährige Mann aus Sigmaringen . (Foto: Mareike Keiper) Zum ersten Mal seit Wochen war Christine Dopfer auf dem Markt. Die 87-Jährige gehört zur Risikogruppe und hat deshalb einen Mundschutz auf. Rausgehen wollte sie jetzt trotzdem einmal, denn ihr fehle das Stadtflair. (Foto: Mareike Keiper) Heidi Hammer trägt schon seit zwei Wochen einen Mundschutz. Diverse Modelle hat die 70-Jährige inzwischen daheim. Sie näht inzwischen auch selbst welche und erzählt, dass es aber momentan an Gummis zur Befestigung mangele. (Foto: Mareike Keiper) Christine Pfister, 61 Jahre aus Sigmaringen, wolle sich erst einmal an die Maske gewöhnen, sagt sie. (Foto: Mareike Keiper) Die Maske hat Elisabeth Härle aus ihrer eigenen Apotheke, die sie in Sigmaringendorf betreibt. Ihre Einstellung: Wenn die Maskenpflicht kommt, ist es doch noch sinnvoller, den Schutz schon jetzt zu tragen, denn „Viren kennen kein Datum“. (Foto: Mareike Keiper) Fatima Blender aus Sigmaringen hat den Mundschutz von einer Freundin. Mit der Maske fühlt sie sich entspannter und sicherer. (Foto: Mareike Keiper) Wolfgang Fiederer aus Krauchenwies trägt die Maske bereits beim Einkaufen. (Foto: Johannes Böhler) „Ich trage die Maske aus Respekt vor den Verkäufern und der allgemeinen Situation“, sagt Daniel Nipp aus Krauchenwies. Er nehme die Corona-Krise besonders ernst, seit der Lebensgefährte seiner Cousine beatmet werden musste. (Foto: Johannes Böhler) „Aus Sicherheitsgründen“ trägt dieser Herr aus Göggingen bereits seit einer Woche beim Einkaufen die Schutzmaske. (Foto: Johannes Böhler) „Ich trage die Maske, weil es mir nichts ausmacht und sicherer ist“, sagt Feuerwehrmann Franz Bertele aus Krauchenwies. (Foto: Johannes Böhler) Diese Eigenkreation ist von Edda Eckhofer – damit ist sie für den nächsten Einkauf gerüstet. (Foto: privat) Jo Jansen trägt ihre Maske schon lange beim Mountainbikefahren im Oberen Donautal. Dort schützt sie sie seit Jahren vor Staub, Insekten und Zugluft und darf nun auch mit zum Einkaufen, um ihre Mitmenschen zu schützen. (Foto: Jo Jansen) Katja Gittinger aus Altshausen trägt ihre Maske bereits seit dem 6. April, weil sie in einer Klinik arbeitet und das dort Vorschrift ist. (Foto: Katja Gittinger) Die Enkelkinder von Maria und Dieter Lauxmann – Lia, David und Gideon Rempel (von links) tragen selbstgenähte Schutzmasken. Angefertigt wurden diese von einer Mutter aus der Freien Christengemeinde Sigmaringen. Der Beitrag soll zeigen, dass es nicht witzig oder komisch ist, eine Maske zu tragen – sondern dass es dem Schutz der Mitmenschen dient. (Foto: privat) „Ich bin Leon und meine Mama macht die Masken. Tragen tue ich meine schon lange. Weil ich ein Herzkind bin und auch vor zwei Wochen meine sechste Herz-Operation hatte. Weil ich Risikopatient bin hat meine ganze Familie eine auf.“ (Foto: Manuela Ott) Die 14-Jährige Linda Schweizer hat ihre Masken vor ein paar Tagen zur Vorbereitung auf die Pflicht selbst genäht. (Foto: Sigrid Flöß) Der 11-jährige Luis Schweizer hat seine Maske geschenkt bekommen. Durch das Muster garantiert sie nicht nur Schutz vor Ansteckung. (Foto: Sigrid Flöß) Eine bunte Maske trägt Inge Käppeler aus Bingen. In zwei Ausführungen hat sie den Mundschutz parat, beide von ihrer Tochter genäht. (Foto: privat) Familie Wolf aus Laiz trägt seit etwa einer Woche beim Einkaufen ihre Masken aus buntem afrikanischem Stoff. Sie werden in Laiz genäht und verkauft. Damit unterstützt die Familie Menschen in Tansania. (Foto: Jürgen Maier-Wolf) Veronika Haas trägt ihre Maske seit zirka zwei Wochen beim Einkaufen. Eine Bekannte und Honigliebhaberin hat ihr die Maske mit Bienenmuster geschenkt. (Foto: Veronika Haas) Katharina Kiwitz aus Scheer hat sich ihren blauen Mundschutz selbst genäht. An der oberen Kante ihrer Maske hat sie sogar noch ein Firmenlogo untergebracht. (Foto: Katharina Kiwitz) „Die Maskenpflicht kann kommen“, sagen Eva-Lea und Thomas Westhauser. (Foto: Thomas Westhauser) Ramona Häringer aus Gammertingen präsentiert ihre farbenfrohe Blumenmaske. Sie möchte damit Freundlichkeit und Hoffnung ausstrahlen und zum Ausdruck bringen, dass wir alle gemeinsam gut durch die Krise kommen. (Foto: Ramona Häringer) Rebecca Hook aus Sigmaringen trägt ihre Maske bei der Arbeit im Einzelhandel. Sie hat sich eine Bambi-Maske gefertigt. (Foto: Rebecca Hook) Roger Gasser aus Sigmaringendorf hat sich für die Aktion einen Spaß erlaubt: Hier zeigt er sich mit der Maske von Darth Vader aus „Krieg der Sterne“. Er wünscht sich, dass die Leute trotz Krisenstimmung nicht den Humor verlieren. (Foto: Roger Gasser) Auch Svenja Lanz hat ein Foto mit Mundschutz eingereicht. (Foto: Svenja Lanz) 1 von 1

18.30 Uhr - Achtes Todesopfer im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis ist der achte Patient an den Folgen von Covid 19 gestorben. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Zahlen des Landratsamtes hervor. [mehr...]

17.38 Uhr - Heil will Gesetz zum Recht auf Homeoffice bis Herbst vorlegen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bis Herbst ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice vorlegen. „Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können — auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“. FDP und Grüne begrüßten das Vorhaben. Kritik kommt von den Arbeitgebern. [mehr...]

16.20 Uhr - Millionenbetrag soll Busunternehmern im Südwesten helfen

Den Busunternehmen in Baden-Württemberg brechen die Einnahmen weg. Sie sind aber auch nach der Corona-Krise zwingend notwendig für die Moilität im Land, sagt Andreas Schwarz, Chef der Grünen im Stuttgarter Landtag. Im Gespräch mit Kara Ballarin kündigt er ein Hilfspaket in Millionenhöhe an. [mehr dazu...]

15.25 Uhr - Polizei setzt Abstandsregeln durch — etwas mehr Verstöße

Bei schönstem Frühlingswetter und dazu noch geöffneten Geschäften sind etliche Menschen im Südwesten am Wochenende dichter zusammengerückt als erlaubt. So registrierte die Polizei etwa in Mannheim, Heidelberg und dem Umland nach eigenen Angaben wieder mehr Menschen in den Innenstädten und damit auch eine Zunahme von Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Im Großen und Ganzen seien die Abstandsregeln aber eingehalten worden, hieß es. 90 Fahrzeuge und mehr als 1100 Menschen seien kontrolliert worden, dabei habe es 71 Verstöße gegeben — allesamt gegen Mindestabstandsregel und Kontaktverbot.

Die Polizei Ulm berichtete von insgesamt nur wenigen Verstößen, listete aber mehrere Fälle auf, in denen in Ulm selbst oder in umliegenden Städten kleine Grüppchen aufgelöst werden mussten, die sich im Freien getroffen hatten. Bei einer Demonstration gegen die Einschränkung der Grundrechte in Offenburg kamen laut Polizei statt der angemeldeten 30 Teilnehmer bis zu 200, die dann zu dicht beisammen standen.

[Lesen Sie dazu auch unsere Lagerbericht der Polizei Ehingen]

14.30 Uhr- Welfenfest Weingarten abgesagt

Das diesjährige Welfenfest in Weingarten wird nicht stattfinden. Das hat die Stadt Weingarten gemeinsam mit der Welfenfestkommision in einer Pressemitteilung erklärt. „Unser Welfenfest verbindet die Menschen“, wird Oberbürgermeister Markus Ewald zitiert. „Doch aufgrund der Corona-Krise soll gerade diese Verbindung untereinander derzeit bestmöglich vermieden werden. [alle Hintergründe gibt es hier...]

Durch die Absage des Welfenfestes wird in diesem Jahr auch kein Kinderumzug stattfinden. (Foto: Archiv: Oliver Linsenmaier)

13.47 Uhr - Thomas Bareiß: Vorerst keine großen Fernreisen

In der Corona-Krise hält der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, Sommerurlaub in Deutschland für möglich - aber keine großen Fernreisen. Er sprach sich allerdings für vorsichtige Lockerungen bei der geltenden weltweiten Reisewarnung aus.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Große Fernreisen werden in diesem Jahr eher ausfallen. Es steht für viele Heimaturlaub auf dem Programm. Ich gehe davon aus, dass das möglich sein wird, hoffentlich auch schon im Sommer.“ Dazu brauche es aber klare Sicherheitskriterien. „Sicherheitsabstände, regelmäßige Desinfektion oder auch Tests für Personal und Mitarbeiter sind sicher vorstellbar.“

Deutschland sei groß und habe sehr viele schöne Reiseziele, sagte Bareiß. „Aber in der Tat kann es natürlich an besonders beliebten Zielen auch zu Problemen kommen. Sicherheitsregeln und Abstand spielen diesen Sommer eine große Rolle. Handtuch an Handtuch am Nordseestrand wird es dieses Jahr nicht geben. Die Menschen sind bisher sehr verantwortungsvoll mit der Lage umgegangen und ich vertraue darauf, dass Reisen, wenn auch mit Einschränkungen, möglich sein wird.“

12.45 Uhr - Tettnang sagt Montfortfest offiziell ab

Das Montfortfest ist abgesagt: Das hat nun auch die Montfortfestkommission via Facebook geäußert. Bund und Länder hatten sich Mitte April auf ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August geeinigt. Insofern handle es sich um eine Bestätigung von Kommission und Stadt, sagt Frank Spleiß, Vorsitzender der Montfortfestkommisson.

Der bedauert die Absage natürlich, macht im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ aber auch klar, dass diese Frage ohnehin bis Mai diskutiert worden wäre. Prinzipiell gelte: „Die Gesundheit der Teilnehmer und der Besucher geht vor.“ Auch ohne die Vorgabe von Bund und Land wäre die Veranstaltung in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie also zumindest fraglich gewesen.

Der wirtschaftliche Schaden sei zum Glück für Stadt und Kommission überschaubar, das Fest sei ja auch erheblich kleiner als etwa Rutenfest oder Seehasenfest. Aber natürlich fielen beispielsweise Einnahmen für die bewirtenden Vereine weg, äußerte Frank Spleiß. Die Planung habe sich in den letzten Zügen befunden. Die frei werdende Energie und Zeit will die Kommission jetzt quasi im Vorgriff schon in die Planung des Montfortfests 2021 fließen lassen.

11.40 Uhr - Baden-Württemberg will Corona-Testungen deutlich ausweiten

In Baden-Württemberg sollen die Corona-Tests ab sofort deutlich ausgeweitet werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte am Sonntag gemeinsam mit Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne) an, dass im Land künftig über die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hinaus nicht nur Menschen mit Corona-Symptomen getestet werden sollen.

Die erweiterte Testung soll nun auch Personen einschließen, die keine Symptome zeigen, aber etwa im engen Kontakt zu positiv Gestesteten standen, in Kliniken und in der stationären Pflege arbeiten oder in deren Umfeld sich Krankheitsfälle häufen.

Kretschmann sagte, man müsse unbedingt verhindern, „dass die Fallzahlen wieder massiv ansteigen“. Deshalb müsse man „testen, testen, testen“.

10.47 Uhr - Was Corona die Stadt Ulm schon jetzt gekostet hat

Schon jetzt, nach rund sechs Wochen, hat die Corona-Krise die Stadt Ulm rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Finanzbürgermeister Martin Bendel listete in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag eine Reihe von Beispielen auf, für die die Verwaltung Geld ausgegeben hat. Der Rettungsschirm, mit dem das Land Baden-Württemberg Kommunen entlasten will, werde bei Weitem nicht ausreichen. Bendel rechnet mit weiteren finanziellen Belastungen. Und die Stadtspitze hat auch Aufgaben im Blick, die Ulm dringend bewältigen muss.

Die Steuererträge werden sinken, prognostizierte Bendel. Gleichzeitig habe man Gebühren erlassen: Eltern mussten die ausgefallene Kita-Betreuung im April nicht bezahlen. Oberbürgermeister Gunter Czisch kündigte an, man werde auch im Mai nichts abbuchen: „Das ist jetzt unangemessen.“ Den wenigen Gastronomiebetrieben, die ihre Gäste in städtischen Immobilien bewirten, habe man die Pacht erlassen. „Das ist nur fair, da braucht man nicht zu diskutieren“, sagte Czisch. Ein Verpächter sei in diesen Zeiten gut beraten, den Wirten die Pacht zu stunden oder ganz zu erlassen: „Nur so hat man Chancen auf spätere Einnahmen.“ Viele, aber nicht alle Eigentümer in Ulm handelten so. Die Stadt wolle ein Vorbild sein.

09.55 Uhr - Preise für frische Lebensmittel steigen

Die Landwirte spüren die momentane Schließung von Restaurants, Kantinen und Catering-Diensten. So sind bei Fleisch die Erzeugerpreise derzeit im Sinkflug.

Der Milchmarkt ist zweigeteilt: Die Molkereien, die den Lebensmitteleinzelhandel bedienen, sind gut im Geschäft; diejenigen, die an Großverbraucher liefern, stehen unter Druck. Bei den Privatleuten kommen die Preisverwerfungen, unter denen die Landwirte leiden, nicht an.

Gemüse ist deutlich teurer geworden. (Foto: Julian Stratenschulte / DPA)

Die Verbraucherpreise für frische Nahrungsmittel liegen in diesem April fast zehn Prozent über dem Vorjahresniveau, sagt Thomas Els, Marktxperte von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) in Bonn. Das liege nicht nur an Corona: Beim Schweinefleisch spiele die weltweite Nachfrage eine Rolle, bei Äpfeln die im vergangenen Jahr knapper ausgefallene Ernte. Einen Überblick finden Sie hier.

08.51 Uhr - Bundesarbeitsminister plant Gesetz für Recht auf Homeoffice

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Recht auf Arbeit von zu Hause aus gesetzlich verankern: „Ich arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Homeoffice, das ich bis Herbst vorlegen werde“.

„Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Homeoffice arbeiten können - auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist“, sagte Heil der „Bild am Sonntag“. „Man darf entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche“, erklärte Heil. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge sei der die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice in der Corona-Krise von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten gestiegen.

Mit „fairen Regeln“ will Heil verhindern, dass „sich die Arbeit zu sehr ins Private frisst“. Auch im Homeoffice gebe es einen Feierabend - „und zwar nicht erst um 22 Uhr“. Heimarbeit soll für die Arbeitnehmer eine freiwillige Möglichkeit sein. „Wir wollen mehr Homeoffice ermöglichen, aber nicht erzwingen“, sagte Heil.

07.45 Uhr - Schäuble warnt vor Überlastung des Staates

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der massiven Hilfen in der Corona-Krise vor einer Überforderung des Staates gewarnt.

Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, „wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang“, sagte der CDU-Politiker.

„Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen“, betonte Schäuble. In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

Wolfgang Schäuble (CDU). (Foto: Michael Kappeler / DPA)

„Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert“, betonte Schäuble. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen.

SAMSTAG



18.01 Uhr - Hunderte demonstrieren in Stuttgart für Grundrechte

In Stuttgart sind Hunderte dem Aufruf der Initiative „Querdenken“ gefolgt und haben gegen eine Einschränkung der Grundrechte während der Corona-Krise demonstriert.

Zwischen 350 und 500 Menschen versammelten sich dabei am Samstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wie die Stadt und die Polizei übereinstimmend berichteten. Bei der als „überparteilich“ bezeichneten Demonstration forderte Initiator Michael Ballweg die Einhaltung der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit.

Die Demonstration fand bereits zum dritten Mal statt. Nach einem ersten Verbot der Stadt hatte die Initiative vor einer Woche trotzdem demonstrieren dürfen, weil das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das Verbot stattgegeben hat. Es dürfe nicht sein, dass aus Gründen des Infektionsschutzes das Versammlungsverbot ausgesetzt werde, sagt Gründer Ballweg.

16.54 Uhr - Grüne fordern 250-Euro-Gutschein, um den lokalen Handel zu unterstützen

Zur Unterstützung des Einzelhandels in der Corona-Krise fordern Grünen-Politiker einen „Kauf-vor-Ort-Gutschein“ für jeden Bürger in Höhe von 250 Euro.

Der Gutschein solle nur im stationären Handel, für stationäre Dienstleistungen oder in der Gastronomie eingelöst werden können, geht aus einem am Samstag vorgestellten Positionspapier von Grünen-Bundestagsabgeordneten hervor. Der Gutschein solle nur in Geschäften eingelöst werden können, die vom Shutdown betroffen waren - also nicht im Lebensmittelhandel und bei Drogerien.

Sobald die gesundheitspolitische Lage es zulasse, sei ein zielgerichtetes Instrument nötig, um die Nachfrage im lokalen Handel anzukurbeln, heißt es in dem Papier. Es stammt von Fraktionschef Anton Hofreiter sowie den Abgeordneten Katharina Dröge, Oliver Krischer, Claudia Müller und Daniela Wagner. Der Gutschein solle ein Jahr gültig sein und nicht im Online-Handel verwendet werden dürfen.

15.52 Uhr - Spahn wirbt bei weiteren Lockerungen für Pragmatismus

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Debatte um weitere Lockerungen der massiven Einschränkungen in der Corona-Krise für verständliche Kriterien ausgesprochen.

„Je nachvollziehbarer die Regelungen sind, desto eher werden sie akzeptiert und gelebt“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er kritisierte damit bisherige Kriterien. Spahn sagte weiter, er rechne zunächst nur mit einer begrenzten Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, sobald dieser vorliege. Unterdessen trat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Befürchtungen entgegen, dass in der Krise der Klimawandel von der Agenda der EU verdrängt werden könnte.

Spahn sagte: „Partys oder Volksfeste bergen ein extrem hohes Risiko. Wer dagegen mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können.“ Wichtig sei es, bei den nächsten Schritten mehr über allgemeine Kriterien als über Quadratmeter-Zahlen zu reden. „Wir alle spüren ja, dass es für viele schwer verständlich ist, warum Läden mit 799 Quadratmetern öffnen dürfen, Läden mit 801 aber nicht. Oder warum man um den See spazieren gehen darf, aber nicht Golf spielen kann.“ Entscheidend dafür, was stattfinden oder öffnen könne, müssten vor allem Abstands- und Hygieneregeln sein.

14.47 Uhr - Kretschmann wirbt für die Maske

Vor dem Start der Maskenpflicht am Montag wirbt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Zeitungsanzeige für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahme. „Aber bitte mit Maske!“ heißt es in den Anzeigen, die am Samstag in Zeitungen im ganzen Land erschienen.

Auf einem Foto ist Kretschmann mit grauem Mund-Nasen-Schutz mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen. In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen ist die Maske von Montag an Pflicht. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sind ausreichend.

Ministerpräsident Kretschmann wirbt für die Maske. (Foto: Christoph Schmidt / DPA)

Aus der Opposition kam Kritik an der Kampagne. „Wenn das Geld des Steuerzahlers schon für eine Kampagne für eine Maßnahme ausgegeben wird, die vom Weltärztepräsidenten als 'lächerlich' bezeichnet wird, dann hätte ich mir gewünscht, dass man Sympathieträger aus den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft gesucht hätte und nicht einfach eine Vorwahlkampagne für den Ministerpräsidenten gestaltet“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

13.37 Uhr - Hebammenverband kritisiert Kreißsaalverbote für Väter

Schwangere sind in Panik, Hebammen besorgt, Ärzte nüchtern, Bindungsforscher entspannt: Die an manchen Kliniken wegen der Corona-Pandemie verhängten Kreißsaalverbote für werdende Väter sorgen für Zündstoff.

Vor allem in den Geburtsvorbereitungskursen für werdende Mütter gibt es vielerorts kaum ein brennenderes Thema als die aktuellen Regelungen der umliegenden Kliniken. Nicht nur Erstgebärende können sich oftmals kaum vorstellen, ohne eine vertraute Bezugsperson diese herausfordernden Stunden zu meistern.

Den kompletten Text lesen Sie hier.

12.30 Uhr - Polizei löst Corona-Party in Dinkelsbühl auf

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl stellte fest, dass aus einer Wohnung im Altstadtbereich laute Musik kommt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass vier Personen offensichtlich zusammen eine Party feierten.

Der 26-jährige Wohnungsinhaber hatte sich Freunde im Alter von 23, 24 und 26 Jahren eingeladen. Das Quartett hat somit gegen die geltende Ausgangsbeschränkung verstoßen. Die Polizei hat die Party aufgelöst, den Besuchern einen Platzverweis erteilt und gegen alle vier ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

11.25 Uhr - Mehr als 152.400 Corona-Nachweise in Deutschland

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben in Deutschland rund 109.800 (Vortag Stand 10.15: 106.800) Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch hierzulande mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Mit Datenstand 24. April schätzt das RKI die Reproduktionszahl wie an den drei Tagen zuvor auf 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder mit Sars-CoV-2 Infizierte einen weiteren Menschen ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

10.22 Uhr - Corona-Krise frisst tiefes Loch in deutsche Wirtschaft

Die Volkswirte führender deutscher Finanzinstitute sehen durch die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in Teilen aus den Angeln gehoben. „Die Corona-Krise stellt alles in den Schatten“, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe.

Sie sagt für das Jahr 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 8,9 Prozent voraus. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sieht den Rückgang bei 8,4 Prozent. Die Deutsche Bank bleibt zunächst bei ihrer Prognose eines noch vergleichsweise moderaten Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes um 5,3 Prozent für das laufende Jahr.

Die Arbeitslosigkeit wird nach Erwartung der Volkswirte deutlich steigen. Die prognostizierten Spitzenzahlen für das laufende Jahr schwanken in den einzelnen Vorhersagen leicht: Allianz-Volkswirtin Utermöhl rechnet mit einem Höchststand von knapp unter drei Millionen bei 2,967 Millionen Menschen ohne Job, IAB-Wissenschaftler Weber geht davon aus, dass es sogar über drei Millionen werden können.

Wie andere Ökonomen die Lage beurteilen.

09.19 Uhr - Notbetreuung in Baden-Württemberg wird erweitert

Die von der Landesregierung angekündigte Ausweitung der Notbetreuung von Kindern in der Corona-Krise stößt bei Eltern auf großes Interesse.

Die Behörden registrierten eine hohe Nachfrage, sagte eine Sprecherin der Stadt Freiburg. Landesweit laufen die Vorbereitungen. Städte und Gemeinden seien damit beschäftigt, die Notbetreuung zu erweitern und den Bedarf zu decken, hieß es. In Schulen würden zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Zudem müssten Mitarbeiter gewonnen werden, die die Betreuung der Kinder übernehmen. Das Land hatte beschlossen, die Notbetreuung im Südwesten auszubauen. Start des erweiterten Angebots ist am Montag.

Anspruch auf Notbetreuung haben den Angaben zufolge nun Kinder, bei denen beide Elternteile in ihren Berufen als unabkömmlich gelten. Zudem werden von Montag an Kinder bis zur siebten Klasse betreut. Bislang gilt die Notbetreuung für Kinder bis zur sechsten Klasse. Zudem mussten die Eltern in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten.

Die Notbetreuung wird erweitert und stößt auf großes Interesse. (Foto: Symbol: dpa)

