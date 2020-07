Corona-Lage: Das waren die Entwicklungen am Sonntag

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 604 (36.342 Gesamt - ca. 33.900 Genesene - 1.838 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.838

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 5.090 (201.574 Gesamt - ca. 187.400 Genesene - 9.084 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 9.084

Das Wichtigste auf einen Blick:

Friedrichshafen : Weitere Corona- Infektionen nach Privatparty (08.48 Uhr)

: Weitere Corona- nach Privatparty (08.48 Uhr) 202 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland - Indikatoren steigen an (07.53 Uhr)

in Deutschland - Indikatoren steigen an (07.53 Uhr) Kanzleramt: Staatsakt für die Todesopfer der Corona-Pandemie denkbar (10.30 Uhr)

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen

Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und sind morgen Früh auf Schwäbische.de wieder mit einem neuen Corona-Newsblog für Sie da.

++ Abgespeckter Schwörmontag in Ulm wegen Corona-Krise

(19.22 Uhr) Kleine Feier statt Riesenparty: Der Schwörmontag in Ulm fällt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr deutlich kleiner aus als sonst.

Das Fest werde auf seine wesentlichen Elemente reduziert, hieß es im Vorfeld bei der Stadt. Darunter sei beispielsweise die Schwörfeier, die auf 250 geladene Gäste begrenzt ist. Normalerweise versammeln sich nach Angaben der Kommune Tausende Bürger auf dem Weinhof und in den umliegenden Gassen, um die Schwörrede des Oberbürgermeisters Gunter Czisch (CDU) zu hören. Um dennoch möglichst viele Menschen teilhaben zu lassen, wird die Feier auch im Internet live übertragen.

Um große Menschenansammlungen und Partys zu vermeiden, werden an diesem Tag per Allgemeinverfügung zudem die Zugänge zu Donau und Iller gesperrt. Das beliebte „Nabada“, bei dem normalerweise zig Motto-Boote, Flöße und Schlauchboote auf der Donau schwimmen, fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. „Wir müssen jetzt streng sein, Spaß macht uns das keinen“, sagte Czisch kürzlich bei der Vorstellung des Konzepts.

Seit mehr als sechs Jahrhunderten leisten Stadtoberhäupter am Schwörmontag den Eid auf die Ulmer Verfassung.

++ Söder erhält seit Beginn der Corona-Krise mehr Bedrohungen als früher

(17.45 Uhr) CSU-Chef Markus Söder wird immer häufiger bedroht. „Ich bekomme selbst auch Drohungen, seit der Coronakrise mehr denn je“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ZDF-Sommerinterview.

Mit Blick auf die jüngst bekannt gewordenen Morddrohungen, für die Daten von Polizeicomputern in Hessen abgerufen worden sein sollen, gab sich Söder zurückhaltend und warnte vor einem Generalvorwurf gegen die Polizei.

„Die Polizei sorgt dafür, dass wir beschützt werden“, sagte er. Daher werde sie zu Recht nicht nur mit Geld sondern auch mit Vertrauen ausgestattet.

Gleichwohl betonte Söder, dass die Unklarheiten bei der hessischen Polizei aufgeklärt werden müssten. Wer bedroht werde, habe die absolute Rückendeckung des Staates verdient. Der Staat dürfe solche Vorfälle auf keinen Fall zulassen.

++ Massen-Testung nach Infektionsausbruch in Stuttgarter Hochhaus

(12.43 Uhr) Nachdem das Coronavirus bei sechs Menschen in einem Stuttgarter Hochhauskomplex nachgewiesen wurde, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien "vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden", teilte die Stadt am Samstag mit. Die Getesteten wohnen demnach alle in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Freiberg.

"Das städtische Gesundheitsamt führt in solchen Fällen regelmäßig vorbeugende Testungen durch", hieß es in der Mitteilung. "Dies ist Teil der neuen Strategie, schnell großflächig mögliche Kontaktpersonen zu testen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern beziehungsweise Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen."

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Prof. Stefan Ehehalt, sagte: "Die Bewohner haben das Angebot ganz überwiegend gut angenommen, viele haben sich bedankt." Nur ganz wenige hätten den Test abgelehnt.

Mediziner waren am Samstag begleitet von Personal des Deutschen Roten Kreuzes von Wohnung zu Wohnung gegangen und hatten den Abstrich angeboten. Die Ergebnisse werden bis Mitte nächster Woche erwartet.

++ Party trotz Corona-Regeln: Schwere Randale in Frankfurt

(11.40 Uhr) In der Frankfurter Innenstadt ist es in der Nacht zum Sonntag zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten rund 3000 Menschen auf dem Opernplatz Partys gefeiert, als die Randale ausbrach. 39 Menschen seien daraufhin festgenommen worden, acht davon seien am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam gewesen. Erinnerungen an die schweren Ausschreitungen in Stuttgart werden wach.

Letzte Nacht ist es auf dem Opernplatz anscheinend eskaliert. Schläger rein, Einsatz Polizei, totales Desaster! pic.twitter.com/yVFVJXqjzX— Flaneurin (@frau_eckstein) July 19, 2020

Laut Polizei hatte es um 2.30 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Opernplatz zunächst eine Massenschlägerei mit 18 Beteiligten gegeben. Einer der Beteiligten sei am Boden liegengeblieben, woraufhin die Polizei eingreifen wollte. Dabei seien die Beamten von den Umstehenden angegriffen worden. Unter anderem seien die Einsatzkräfte mit Gläsern und Flaschen beworfen worden, Schaulustige hätten Beifall geklatscht. Fünf Einsatzkräfte seien verletzt worden. Anschließend sei der Opernplatz geräumt worden.

Ein Polizeisprecher sagte, die Beamten seien zunächst ohne erkennbaren Grund von einzelnen Feiernden angegriffen worden. Schließlich hätten weitere Menschen mit Flaschen nach den Polizeibeamten geworfen, die auf dem Opernplatz die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollierten.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Opernplatz in Frankfurt zur Freiluft-"Partyzone" entwickelt. An den Wochenenden waren Tausende Menschen zusammengekommen, um auf dem Platz zu feiern. Dabei war die Stimmung meist friedlich.

++ Kanzleramt: Staatsakt für Todesopfer, positive Bilanz und Mahnung

(10.30 Uhr) Kanzleramtsminister Helge Braun kann sich auch in Deutschland einen Staatsakt für die Todesopfer der Corona-Pandemie vorstellen. Auf eine entsprechende Frage sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag": "Ja. Bei all der Freude über niedrige Infektionszahlen sollten wir ein Zeichen setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind." Er finde das sehr wichtig. "Nach meinem Gefühl könnte es ein gutes Zeichen für einen Schlusspunkt der Pandemie sein, dieses Andenken würdigend in den Mittelpunkt zu stellen."

In Deutschland starben nach Angaben des Robert Koch Instituts bislang etwas mehr als 9000 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Spanien hatte am Donnerstag mit einem Staatsakt Abschied von seinen mehr als 28 000 Corona-Toten genommen.

Braun zog eine positive Zwischenbilanz der derzeitigen Corona-Lage in Deutschland. "Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff", sagte er der "Bild am Sonntag". "Aber das ist eine Momentaufnahme – das Virus ist nach wie vor im Land, es kann immer wieder zu Ausbrüchen kommen."

Er warb für die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen: "Die Maskenpflicht stellt einen relativ niedrigen Eingriff in die Rechte der Bürger dar. Und sie ist effektiv." Abstand halten und Masken tragen gehörten für ihn weiter zum Basisschutz – "besonders in Innenräumen". Erst mit einem Impfstoff werde man zum Normalzustand zurückkehren können.

"Mehrere Impfstoffe werden bereits klinisch getestet und vermitteln den Test-Patienten Immunität. Ich bin optimistisch, dass wir Anfang des Jahres einen sicheren Impfstoff haben", sagte Braun. "Aber versprechen kann das niemand."

++ Friedrichshafen: Weitere Corona-Infektionen nach Privatparty

(08.48 Uhr) Schock an mehreren Häfler Schulen: Seit Freitagmittag sind sechs weitere Personen aus dem Bodenseekreis positiv getestet worden, wie das Landratsamt am Samstag vermeldet hat.

Fünf dieser Fälle stehen im Zusammenhang mit der Geburtstagsparty vom vergangenen Wochenende, sodass in diesem Zusammenhang bis jetzt insgesamt 14 Fälle zu verzeichnen sind.

Eine weitere positiv auf Covid-19 positiv getestete Person hat keine Verbindung dazu, schreibt das Landratsamt des Bodenseekreises.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage im Bodenseekreis hat das Landratsamt die Corona-Hotline wieder auf das Wochenende ausgeweitet. Anfragen können am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07541 204- 3300 an das Gesundheitsamt gerichtet werden.

Die Behörden reagieren mit Empörung und Fassungslosigkeit. Hier lesen Sie mehr.

++ 202 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland - Indikatoren steigen an

(07.51 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 202 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 201 574 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Sonntagmorgen meldete (Datenstand 19.7., 0.00 Uhr).

In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9084 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von 1 im Vergleich zum Vortag. Bis Sonntagmorgen hatten 187 400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 18.7., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 1,42 (Vortag: 1,25). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 18.7., 0.00 Uhr, bei 1,34 (Vortag: 1,20). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

++ Bayern: Mit 33 Sprachen gegen Corona-Fakenews

(07.33 Uhr) Damit auch Menschen ohne ausreichende Deutsch-Kenntnisse die Corona-Gefahren kennen, werden sie in Bayern in ihrer Muttersprache informiert. „Um die Corona-Pandemie wirksam zu bekämpfen, muss jeder die Schutzmaßnahmen gegen das Virus kennen“, erläuterte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) laut am Sonntag in München verbreiteter Mitteilung.

„Leider kursieren im Internet immer wieder Falschmeldungen zum Coronavirus“, sagte sie. „Menschen, die sich mangels deutscher Sprachkenntnisse nicht aus anderen verlässlichen Quellen informieren können, sind besonders auf geprüfte Informationen in ihrer Herkunftssprache angewiesen.“

Das Gesundheitsprojekt „MiMi — Mit Migranten für Migranten“ zum Beispiel bilde gut integrierte Migrantinnen und Migranten zu interkulturellen Gesundheitsmediatoren aus, die in ihrer Muttersprache in Deutschland lebenden Landsleute zu Gesundheitsthemen informieren — so auch über das Sars-CoV2-Virus.

Über den Projektpartner Ethno-Medizinisches Zentrum seien Informationen über das Coronavirus in mittlerweile 33 verschiedenen Sprachen auf Faltblättern und online verfügbar. Darunter sind Englisch, Arabisch und Russisch, aber auch das in Regionen von Äthiopien gesprochene Amharisch und die persische Sprache Farsi, die Menschen unter anderem im Iran, in Afghanistan und Tadschikistan sprechen.

Das waren die wichtigsten Meldungen vom Samstag:

++ Bewegung auf dem Weg zum EU-Corona-Paket

(18.07 Uhr) Auf dem Weg zum europäischen Milliardenpaket gegen die Corona-Krise haben die EU-Staaten am Samstag Fortschritte gemacht.

Mit einem neuen Verhandlungsvorschlag brachte Ratschef Charles Michel beim Sondergipfel in Brüssel Bewegung in den bis dahin festgefahrenen Streit. „Die Dinge laufen in die richtige Richtung“, sagte Österreich Kanzler Sebastian Kurz am Nachmittag. Wann ein echter Durchbruch gelingen könnte, wollte er aber nicht voraussagen.

Es geht um ein Finanz- und Krisenpaket von gut 1,8 Billionen Euro: ein schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Corona-Krise im Umfang von 750 Milliarden Euro und den neuen siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen im Umfang von mehr als 1000 Milliarden Euro.

Damit will sich die EU gemeinsam gegen die dramatische Rezession stemmen. Doch hatten sich am ersten Gipfeltag am Freitag die Verhandlungen der 27 Staaten völlig verhakt.

Am Samstagvormittag veröffentlichte Michel einen Kompromissvorschlag, den er vorher unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten hatte.

++ Demonstranten fordern soziale Gerechtigkeit in Corona-Krise

(16.29 Uhr) Vertreter der Gewerkschaft Verdi haben gemeinsam mit Klimaschutz-, Sozial- und Kunstinitiativen in der Stuttgarter Innenstadt für soziale Gerechtigkeit in der Corona-Krise demonstriert.

Der Aufruf zu Protesten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung stieß auf gute Resonanz, sagte eine Sprecherin des Stuttgarter Krisenbündnisses, das zu der Aktion am Samstag aufgerufen hatte. Teilnehmer forderten die solidarische Bewältigung der Kosten, die durch die Krise entstehen.

Die Antworten der Regierung auf die Corona-Pandemie und die damit verbundene Wirtschaftskrise reichen nicht aus, sagte die Sprecherin. Es drohten Entlassungen, Lohnkürzungen und Sozialabbau. Nötig sei ein sozial- und klimagerechter Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft, um eine Verschärfung sozialer Ungleichheit zu verhindern.

++ 529 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

(12.30 Uhr) Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 529 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet.

Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 201.372 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen meldete (Datenstand 18.7., 0.00 Uhr).

In Deutschland starben den RKI-Angaben zufolge bislang 9.083 mit dem Virus infizierte Menschen — das bedeutet ein Plus von 1 im Vergleich zum Vortag.

Bis Samstagmorgen hatten 187.200 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

++ Millionenverluste für Jugendherbergen wegen abgesagter Klassenfahrten

(09.49 Uhr) Die Absage mehrtägiger Klassenfahrten in Bayern bis einschließlich Januar 2021 bringt die Jugendherbergen in finanzielle Bedrängnis.

Nach Berechnungen des Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) in Bayern verlieren die Häuser dadurch rund sechs Millionen Euro Umsatz. Die Jugendherbergen waren ab Mitte März wochenlang geschlossen und mussten Umsatzeinbußen von insgesamt rund acht Millionen Euro verkraften.

Jetzt sind die Gäste zurück, wenn auch nicht überall in gleichem Maße. Gut belegt seien etwa die Einrichtungen an Seen und in den Bergen, so in Berchtesgaden, Lindau, Garmisch oder Oberstdorf. Bayernweit kämen aber im Juli und August nicht mal halb so viele Gäste wie im Vorjahr. 2019 zählte das DJH im Freistaat in den beiden Ferienmonaten 250.000 Übernachtungen, dieses Jahr sind es nur 100.000, darunter vor allem Familien.

Das Sozialministerium hatte den Jugendherbergen Mitte Juni etwa 5,8 Millionen Euro Corona-Unterstützung zugesagt. Außerdem gab es eine Entschädigung von bis zu 60 Prozent der entfallenden Einnahmen bis Ende Juli 2020. Ab Mitte September werde es nun wieder eng, so die Verantwortlichen in Bayern.

Ausgewählte Artikel zum Virus und seinen Folgen:

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹