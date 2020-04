Corona-Lage: Bundesregierung will Medien zufolge Immunitätsausweis einführen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg ⁴: 7.994 (31.589 Gesamt - 22.241 Genesene - 1.354 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg ⁴: 1.354

Reproduktionszahl Baden-Württemberg ⁴: 0,7 (unter 1,0 nimmt Zahl der Neuerkrankungen ab, über 1,0 nimmt sie zu)

Aktuell Infizierte Deutschland ¹: ca. 31.126 (157.641 Gesamt - ca. 120.400 Genesene - 6.115 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland ¹: 6.115

Das Wichtigste im Überblick:

Bundesregierung hat Entwurf für Corona-Immunitätsausweis (6.45 Uhr)

(6.45 Uhr) US-Experte Fauci: Studienergebnisse zu Corona-Wirkstoff sehr positiv (6.25 Uhr)

(6.25 Uhr) Corona-Krise überstehen laut Verband nicht alle Friseure (6.03 (Uhr)

06.35 Uhr - Bundesregierung plant, einen Corona-Immunitätsausweis einzuführen

Ähnlich des Impfpasses hat die Bundesregierung Pläne entwickelt, für Corona-Genesene einen Immunitätsausweis auszustellen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag. Dieser zufolge habe das Bundeskabinett am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Allerdings gebe es dafür eine Bedingungen: Es benötigt wissenschaftliche Beweise, dass Menschen nach einer COrona-Erkrankung tatsächlich immun und nicht wieder ansteckend seien. Dieser Beweis liegt bislang nicht vor.

06.25 Uhr - US-Experte Fauci: Studienergebnisse zu Corona-Wirkstoff sehr positiv

Erste Ergebnisse einer klinischen Studie zum Wirkstoff Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten sind einem ranghohen US-Experten zufolge sehr positiv zu bewerten. Die Resultate müssten noch unabhängig geprüft und veröffentlicht werden, die Hinweise auf eine deutlich kürzere Krankheitsdauer seien aber vielversprechend, sagte am Mittwoch der Immunologe Anthony Fauci, ein Berater von US-Präsident Donald Trump.

Remdesivir habe eine „signifikante positive Wirkung bei der Verringerung der Zeit bis zur Genesung“ gezeigt, sagte Fauci, der Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten (NIAID) der USA ist. Die internationale klinische Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern wurde mit Kontrollgruppen durchgeführt und die Datenerhebung von unabhängigen Experten begleitet, wie er weiter erklärte.

Dr. Anthony Fauci, zweiter von links, gibt Auskunft über die Lage an Präsident Donald J. Trump, rechts, und Gouverneur John Bel Edwards aus Louisiana, Mitte, im Oval Office. (Foto: DOUG MILLS / imago-images.de)

Patienten, die in Krankenhäusern an der Lungenkrankheit Covid-19 litten und Remdesivir bekamen, waren laut Fauci nach durchschnittlich 11 Tagen wieder genesen, die Patienten der Kontrollgruppe erst nach 15 Tagen. Damit seien jedoch nicht alle Probleme gelöst, sagte Fauci während eines Treffens im Büro von Präsident Trump weiter. Auch die Sterblichkeitsrate sei etwas geringer gewesen, dieses Ergebnis sei aber bislang nicht statistisch signifikant.

Das ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelte Medikament ist bislang weltweit noch nirgendwo zugelassen. Das Biotech-Unternehmen Gilead erklärte in einer Pressemitteilung, man sei sich der „positiven Daten“ aus der klinischen Studie bewusst, die Kommunikation liege aber beim NIAID. Die Nachrichten zu Remdesivir beflügelten am Mittwoch die Börsen.

6.03 Uhr - Corona-Krise überstehen laut Verband nicht alle Friseure

Von Montag an heißt es in rund 11.500 Friseursalons im Südwesten wieder Waschen, Schneiden, Legen. Nach siebenwöchiger Abstinenz wegen der Corona-Krise gibt es einen Andrang auf die Haarkünstler, die sich vor Terminwünschen kaum retten können. Doch manch ein Betrieb wird wegen der hohen Einnahmeausfälle nicht überleben. Der Fachverband Friseur und Kosmetik sieht eine „Marktbereinigung“ voraus. Landesgeschäftsführer Matthias Moser sagte: „Von Insolvenz sind insbesondere Betrieb ohne Rücklagen bedroht.“ Vor fünf Jahren waren es noch 10.800 Friseurläden.

Die Kleinunternehmer sind aber nicht nur durch fehlende Einnahmen gebeutelt. Auch die neuen Regeln zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus schlagen heftig zu Buche: Weil der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 1,5 Meter voneinander entfernt sein muss, werden Kapazitäten verringert. Kostentreiber sind Desinfektionsmittel, Einmalumhänge und ein Reservoir von Schutzmasken für Mitarbeiter und Kunden, die ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben. Für die Kunden wird sich der Mehraufwand im Geldbeutel wohl bemerkbar machen.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch, 27. April

22.06 Uhr - Reisebüros fordern staatliche Hilfe - Südwesten arbeitet Lockerungsplan für Tourismus aus

Mit Protesten haben bundesweit Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern einen Rettungsschirm für die Branche gefordert. In vielen deutschen Städten kamen am Mittwoch Protestierende zusammen und stellten Koffer, Sonnenschirme und Liegen auf.

So zum Beispiel auch in Friedrichshafen auf den Adenauerplatz, wo 40 Angestellte und Gewerbetreibende der Reisebranche buchstäblich im Regen standen.

Unter dem Motto "Rettet die Reisebranche, wir sind Touristik" sind deutschlandweit Selbstständige und Angestellte der Reisewirtschaftsbranche auf die Straße gegangen, um auf deren Lage aufmerksam zu machen. Sie fordern branchenspezifische Hilfen. In Friedrichshafen standen die Demonstranten buchstäblich im Regen.

Hier lesen Sie mehr.

21.10 Uhr - Zahlreiche positive Corona-Tests in Seniorenzentrum offenbar falsch

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass im Seniorenzentrum Bethel 56 Menschen mit Covid-19 infiziert sind, stellt sich jetzt heraus: Zahreiche Befunde wurden offenbar falsch getestet.

Nachdem bei der ersten Gruppentestung bei 56 von 65 Personen Covid-19 diagnostiziert worden war, veranlasste Hauptgeschäftsführerin Helene Sleiers am Montag eine Wiederholung, wie das Bethel in einer Pressemitteilung mitteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren laut Bethel nur bei zwei Bewohnerinnen positiv auf Covid-19 getestet.

Auch die ausstehenden Testergebnisse von 43 weiteren Personen – darunter 30 Bewohner von Wohnbereich „Wolke“ und 13 Mitarbeiter – liegen mittlerweile vor. Sie alle seien negativ, so das Bethel.

Wie es zu den fehlerhaften Werten kam, sei unklar. Der Dienstleister habe aber technische Fehler eingeräumt.

Hier lesen Sie mehr.

20.15 Uhr - Ausgangssperre für Ellwanger Flüchtlinge bis 10. Mai verlängert

Für die Flüchtlinge aus der Landeserstaufnahme in Ellwangen ist die Quarantäne bis zum 10. Mai verlängert worden.

Bei drei Testdurchläufen wurden bislang 406 Bewohner und 32 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb werde die seit 5. April bestehende und zunächst auf den 3. Mai befristete Ausgangs- und Kontaktsperre verlängert, teilten der Ostalbkreis und das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mit.

Als weitere Maßnahmen sollen demnach alle 240 bereits Anfang April positiv getesteten und nach der Quarantäne entlassenen Bewohner auf verbliebene Symptome untersucht werden. Symptomfreie Hilfesuchende sollen rasch in andere Unterkünfte verlegt werden.

Die Verläufe der Erkrankungen seien mild. Ziel sei, die Kontakt- und Ausgangssperre für die Einrichtung mit derzeit rund 600 Bewohnern aufzuheben

Das waren die wichtigsten Meldungen von Mittwoch, 29. April:

Stuttgart sagt Cannstatter Wasen ab (12.55 Uhr)

Bundesregierung verlängert Reisewarnung bis 14. Juni (10.43 Uhr)

Bundeskabinett will mehr Corona-Tests und gestaffelten Pflegebonus (12.47)

270 Arbeiter auf Schlachthof in Baden-Württemberg infiziert (8.16 Uhr)

Streit um Prüfungsänderung für Lehramtsstudierende - Klagen drohen (8.42 Uhr)

