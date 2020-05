Corona-Lage: Baden-Württemberg skeptisch bei milliardenschweren Finanzschirm-Plänen

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹ und Sozialministeriums:

Aktuell Infizierte Baden-Württemberg: ca. 2.523 (33.893 Gesamt - ca. 29.900 Genesene - 1.644 Verstorbene)

Todesfälle Baden-Württemberg: 1.645

Aktuell Infizierte Deutschland: ca. 13.628 (173.152 Gesamt - ca. 151.700 Genesene - 7.824 Verstorbene)

Todesfälle Deutschland: 7.881

Das Wichtigste des Tages:

Grenzkontrollen zu Deutschland, Österreich, Schweiz teilweise gelockert - Zäune abgebaut

Badeen-Württemberg skeptisch bei Plänen für Milliardenhilfen

Lastwagen vor Demo gegen Corona-Regeln in Brand gesetzt

13.40 Uhr - Land lockert weitere Corona-Beschränkungen

Baden-Württemberg hat die Corona-Beschränkungen wie angekündigt ein weiteres Stück gelockert. So wird am Montag die Kinderbetreuung ausgeweitet, Fahrgastschiffe dürfen wieder fahren und Bildungseinrichtungen jeglicher Art wieder öffnen, wie das Staatsministerium am Samstag mitteilte.

Auch Restaurants, Cafés und Eisdielen dürfen — ebenfalls unter Auflagen — wieder Kunden empfangen. Zuvor hatte das Kabinett die Verordnung beschlossen. Sämtliche Maßnahmen waren bereits angekündigt worden, der offizielle Beschluss der Landesregierung fehlte aber noch.

Die geänderte Verordnung enthält noch weitere Lockerungen, die aber erst im Laufe der kommenden Wochen in Kraft treten sollen. Vom 29. Mai an dürfen etwa auch Hotels wieder Touristen aufnehmen und Freizeitparks ihre Tore öffnen.

Vom 2. Juni an können alle öffentlichen und privaten Sportanlagen wieder öffnen. In Schwimm- und Hallenbädern dürfen zumindest Schwimmkurse angeboten und Prüfungen abgenommen werden. [Lesen Sie genau nach, was erlaubt ist und was nicht - hier]

13.10 Uhr - Coronakrise: Häfler OB stellt Vereinsförderung infrage

Auch die reiche Stadt Friedrichshafen und ihre Bürger müssen sich als Folge der Coronakrise auf finanziell schwierige Zeiten einstellen. Das hat Oberbürgermeister Andreas Brand am Freitag bei einem Zwischenbericht zur Haushaltslage deutlich gemacht. Der OB sparte nicht mit Streichvorschlägen: Museumserweiterung verschieben, Karl-Olga-Haus länger nutzen, pauschale Vereinsförderung beenden. [Hier lesen Sie die ganze Geschichte]

Blickt sorgenvoll in die Zukunft: Oberbürgermeister Andreas Brand, hier beim Jahrespressegespräch Ende 2019. (Foto: Archiv- Marcus Fey)

13 Uhr - Baden-Württemberg skeptisch bei Scholz' Finanzschirm-Plänen

Baden-Württemberg bleibt bei den Plänen des Bundes zu einem milliardenschweren Schutzschirm für wegen der Corona-Krise in Not geratene Kommunen erst einmal skeptisch. „Da kommt ein Signal vom Bund an einer wichtigen Stelle, das ist erst einmal gut“, sagte ein Sprecher von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Samstag. Insbesondere beim Thema Altschulden lasse sich aus den bisherigen Informationen aber nicht ablesen, was die Pläne für den Südwesten konkret bedeuteten. „Bisher lagen der Bund und wir da weit auseinander“, sagte er.

Die Kommunen im Land stünden bei den Altschulden nicht zuletzt dank der Unterstützung des Landes gut da. Bei einer bundesweiten Lösung dürften die Südwest-Kommunen nicht für sparsames Wirtschaften in der Vergangenheit bestraft werden. „Grundsätzlich gilt: Über eine mögliche Co-Finanzierung muss immer erst verhandelt werden. Sie kann nicht einseitig festgelegt werden“, sagte der Sprecher.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Kommunen mit fast 57 Milliarden Euro unterstützen, wie aus einem Eckpunkte-Papier seines Hauses hervorgeht, über das die „Rheinische Post“ und die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichteten und das auch der dpa vorliegt. Es sieht eine akute Nothilfe vor, die wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen soll, und eine Altschuldenhilfe für hoch verschuldete Städte und Gemeinden — jeweils zur Hälfte von den Ländern mitfinanziert. [Alle Hintergründe zu den Finanzplänen gibt es hier]

11.30 Uhr - Lucha mahnt zur Vorsicht bei Besuchen in Pflegeheimen

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat mit Blick auf die Lockerung bei Besuchsverboten in Pflegeheimen zur Vorsicht gemahnt. „Wir dürfen es nicht riskieren, dass es in den Heimen neue Ausbrüche von Infektionen gibt, die von außen eingetragen werden“, sagte Lucha der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ziel müsse sein, bei allen berechtigten Wünschen nach Lockerungen, die alten Menschen zu schützen. Von diesem Montag an dürfen nahestehende Personen ihre Angehörigen in Pflegeheimen und Krankenhäusern wieder regelmäßig besuchen. Ein Bewohner darf aber nicht mehr als einmal pro Tag Besuch empfangen. Pro Treffen sind maximal zwei Besucher zugelassen.

Lucha appellierte an die Einrichtungen, so viel Besuch zuzulassen, wie unter den vorgegebenen strengen Hygienevorschriften vertretbar sei. Gleichzeitig forderte er von Angehörigen und Freunden Verständnis für die Situation der Einrichtungen. „Dazu gehört auch, zu akzeptieren, dass gerade in der ersten Phase der Öffnung voraussichtlich nicht jedem Besuchswunsch zum Wunschtermin entsprochen werden kann.“

10 Uhr - Öffnung der Kindergärten spaltet Gemeinden

Schon ab Montag dürfen die Kindergärten und Kindertagesstätten die Betreuung der Kleinen in einen eingeschränkten Regelbetrieb ausweiten. Das hieße, 50 Prozent der Kinder dürften wieder gleichzeitig kommen. So stellen es sich zumindest Kultusministerium, Städte-, Gemeinde- und Landkreistag laut Pressemitteilung vom Donnerstag vor.

In den Gemeinden der Region sorgt der Plan für Verwirrung, Unmut und Probleme - denn so leicht lässt er sich gar nicht umsetzen. Drei Beispiele aus der Region zeigen, warum das so ist. [Hier geht es weiter]

9 Uhr - Grenzkontrollen werden gelockert - Grenzzäune zur Schweiz abgebaut

Wie SWR und Südkurier berichten, werden die Grenzkontrollen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz insgesamt bis 15. Juni beibehalten. Ab dem heutigen Samstag gibt es aber Erleichterungen in der Region.

In Konstanz wurden am Freitagabend von deutscher wie von Schweizer Seite die provisorischen Zäune abmontiert. Demnach soll es nicht genau spezifizierte Erleichterungen für Einreisende, unter anderem unverheiratete Paare geben.

Öffnungen zu anderen Ländern sollen nun in Absprache mit den Nachbarländern erfolgen. Es werde geprüft, ob bei den eingeschränkten Grenzübertritten weitere Ausnahmen möglich seien.

Abstand halten: Der Doppelzaun an der Kunstgrenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen ist zum unbeliebten Symbol der Grenzschließungen in der Region geworden. (Foto: Felix Kästle / dpa)

Auch an den Grenzübergängen zwischen Baden-Württemberg und Frankreich sollen die Kontrollen nach Agenturberichten ebenfalls gelockert werden — beispielsweise zum Einkaufen dürfen die Franzosen aber weiterhin nicht einfach nach Deutschland fahren.

Deutsche müssen weiterhin einen französischen Passierschein mit ihrem Einreisegrund ausfüllen. Mit der neuen Regelung sollen sich auch nicht-verheiratete Paare sehen können. Erleichterung wird mit den nur noch stichprobeartig durchgeführten Grenzkontrollen auch für die Berufspendler am Montag erwartet.

8 Uhr - Tausende zu Demo gegen Corona-Regeln erwartet - Unbekannte zünden wohl Technik-Lastwagen an

Unbekannte sollen in der Nacht auf Samstag drei Lastwagen einer Firma für Veranstaltungstechnik in Stuttgart in Brand gesetzt haben. In den Fahrzeugen hätte die Technik für die am Nachmittag (15.30 Uhr) stattfindende Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Cannstatter Wasen transportiert werden sollen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Lastwagen seien zum Zeitpunkt des Brandes jedoch noch nicht beladen gewesen.

Der Schaden beträgt etwa 70 000 Euro. Die Firma müsse sich nun um Ersatzfahrzeuge kümmern, so der Sprecher. Nähere Informationen zu den Tätern hatte die Polizei zunächst nicht.

Untertdessen werden am Samstag zur nächsten Demonstration gegen die Coronavirus-Beschränkungen in Stuttgart erneut Tausende Menschen erwartet. Der Initiator Michael Ballweg hatte diesmal sogar 500 000 Menschen bei der Stadt angemeldet. Die Versammlungsbehörde wiederum verschärfte die Auflagen.

Nur 5000 Teilnehmer sind wegen der Infektionsgefahr auf dem Gelände zugelassen. Vor einer Woche hatte die Obergrenze noch bei 10 000 Menschen auf dem Festgelände gelegen. Hinter dem Protest steht Ballwegs Initiative „Querdenken“. Man habe Klage gegen die Auflagen eingereicht, heißt es auf der Homepage der Bewegung.

Die Versammlungsbehörde fordert vom Veranstalter am Samstag zudem 500 Ordner mit Mund-Nasen-Bedeckung, da sie zwangsläufig immer wieder den erforderlichen Mindestabstand unterschreiten würden.

Zugang und Abgang zur Demo müssen außerdem so entzerrt werden, dass die Teilnehmer nicht in direkten Kontakt kommen. Laut Versammlungsbescheid wurde der Mindestabstand zwischen den Demonstranten auf 2,5 Meter ausgeweitet, weil während „einer dreistündigen Versammlung keine statische Lage hergestellt werden kann“. Zuletzt waren es 1,5 Meter.

Bundesweit finden ähnliche Demos statt, auch in der Region, zum Beispiel in Ulm. Kritiker befürchten eine Vereinnahmung durch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. Kurz vor der Demo auf dem Wasen laden linke Demonstranten zu einer Gegenkundgebung in Form einer Schweigemahnwache am Bahnhof in Bad Cannstatt (14.30 Uhr) mit dem Titel „Nein zu Verschwörungsmythen und rechter Hetze“.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aus folgenden Quellen:

Dashboard RKI¹, Johns-Hopkins-University², Worldometer³, Ministerium für Soziales und Integration Baden Württemberg⁴, WHO⁵