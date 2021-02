Corona-Krise reißt tiefes Loch in die Spendenkasse

Die Corona-Pandemie bringt Menschen, die in normalen Zeiten gerade so über die Runden kommen, in existenzielle Krisen. Die SZ-Nothilfe, die nunmehr im 24. Jahr Menschen in Not in Stadt und Kreis Ravensburg unterstützt, weiß ein trauriges Lied davon zu singen. Hilfegesuche wie folgendes häufen sich: Eine 72-Jährige besserte ihre bescheidene Rente bislang damit auf, dass sie in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen die Toiletten putzte. So kam sie auf einen Zusatzverdienst von 450 Euro im Monat. Der Lockdown machte ihre Dienste entbehrlich, im Januar entfiel ihr Zubrot komplett.

Exemplarischer Fall

In der Folge konnte die Rentnerin Miete, Strom und KFZ-Versicherung nicht mehr bezahlen. Als Überbrückungshilfe gewährte die SZ-Nothilfe der ansonsten schuldenfreien Frau auf Antrag der Suppenküche Bad Waldsee 575 Euro. Der Fall ist exemplarisch für die Arbeitsweise des gemeinnützigen Vereins, der 1997 auf Initiative der SZ-Redaktion Ravensburg gegründet wurde, wie deren langjährige Vorsitzende Angelika Vogler-Rieger erläutert. Profis der Sozialarbeit – beispielsweise von Caritas und Diakonie, Frauenhaus-Verein und Familienhelferinnen – leiten Hilfegesuche für ihre Klientel an die SZ-Nothilfe weiter.

Diese entscheidet unbürokratisch und schnell, aber gleichwohl mit verantwortungsbewusster Haltung gegenüber ihren Spendern über die Anträge. Längst nicht immer wird deshalb ein Hilfegesuch positiv entschieden. Auch dazu ein Beispiel aus jüngster Zeit: Ein junger Mann, der 2015 als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland kam, hat einen teuren Handyvertrag abgeschlossen. Die daraus resultierenden Schulden kann er nicht begleichen. Da hat das Entscheidungsgremium der SZ-Nothilfe keinen dringenden Handlungsbedarf gesehen.

Sorgenfalten beim Blick in die Kasse

Die anhaltende Corona-Krise macht die Arbeit der SZ-Nothilfe nicht leichter – und das nicht nur wegen der gehäuften Anfragen. Die monatlichen Arbeitssitzungen der derzeit 17 aktiven Mitglieder der Regionalgruppe Ravensburg, die in normalen Zeiten bei Schwäbisch Media abgehalten werden, können nicht als Präsenz-Treffen stattfinden. So kommt noch mehr Arbeit auf den dreiköpfigen Vorstand zu. Bei der Entscheidungsfindung lassen sich Vogler-Rieger, Schatzmeister Karl-Josef Gelder und der zweite Vorsitzende Matthias Stöckle von jeweils fachkundigen Mitgliedern beraten.

Tiefe Sorgenfalten bekommt der Vorstand derzeit beim Blick auf die Kassenlage Ende 2020: Ausgaben von 105 700 Euro stehen Einnahmen von nur 70 500 Euro gegenüber. Hätte die SZ-Nothilfe nicht vor Jahren dank einer großzügigen Erbschaft Rücklagen bilden können, wäre das Loch in der Kasse nicht zu stopfen. Da war es äußerst hilfreich, dass Schatzmeister Gelder sein Netzwerk an treuen und neuen Spendern wieder einmal aktivieren konnte. Großzügige Unterstützung gewährten beispielsweise die Firmen Miele-Maier, Moosmann und Rafi, die Personalberatung Corventis, Rinker-Bau, Volksbank und EnBW. Auch zahlreiche private Spender halten der SZ-Nothilfe die Treue.

Hilfe geht weiter

Und so kann – auch bei sorgenvollem Blick auf den Kassenstand – weiterhin geholfen werden. Ein paar weitere Beispiele aus jüngster Zeit: 243 Euro für eine psychisch kranke Frau, die ihre nach einer Augen-OP nötige Brille nicht bezahlen kann. 500 Euro für eine Frührentnerin, die nach mehrfacher Tumor-OP die Nebenkosten für die nötige Nachbehandlung nicht aufbringen kann.

1000 Euro für eine Krankenschwester, die nach schwerer Erkrankung mit geringer Rente erwerbsunfähig ist. Hätte sie ihre zwischenzeitlich angehäuften Mietschulden nicht bezahlen können, hätte der Verlust der Wohnung gedroht. Inzwischen gibt es auch Anfragen aus dem Integrationszentrum des Landkreises: So muss sich eine sechsköpfige syrische Familie teure Pässe beschaffen, benötigen Kinder aus Flüchtlingsfamilien Laptops fürs Home-Scooling.