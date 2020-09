Corona-Krise bremst junge Musik-Talente aus

15000 Euro Schaden: Autofahrer überfährt Verkehrsteiler

Mit einem Sachschaden von über 15000 Euro endete laut Bericht der Polizei ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Ravensburger Straße. Der 33-jährige Lenker eines Audi A3 fuhr in...