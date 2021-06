Corona-Inzidenzwert im Kreis Ravensburg sinkt unter die Zahl von 35

Der Corona-Inzidenzwert in der Region liegt aktuell erstmals seit geraumer Zeit wieder unter 35. Am Dienstagabend bezifferte ihn die Landesregierung für den Kreis Ravensburg auf 33,6. Dieser Wert gibt an, wie viele Personen sich innerhalb von sechs Tagen in Bezug auf 100 000 Einwohner mit Covid-19 infiziert haben. Der neue Wert könnte, wenn er mehrere Tage auf diesem Niveau bleibt, weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen bedeuten, zum Beispiel das Wegfallen der Testpflicht in der Außengastronomie. Die vom Landratsamt Ravensburg am Dienstagabend gemeldeten Zahlen im Einzelnen: Neuinfizierte: 25; Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie im Landkreis: 11 230; Verstorbene: 145. (Stand: 8. Juni 2021, 18 Uhr. Quellen: Landesregierung, Robert-Koch-Institut, Landratsamt Ravensburg)

Grafik: Alexis Albrecht