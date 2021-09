Corona-Inzidenzwert im Kreis Ravensburg praktisch unverändert

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Ravensburg ist am Montag praktisch unverändert geblieben. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg lag er (Stand Montag, 17.30 Uhr) bei 67,2. Zum Vergleich: Der Wert betrug am Samstag im Landkreis 73,6, am Sonntag 67,6. Vor 14 Tagen lag der Inzidenzwert noch bei 44,1. Diese Zahl gibt an, zu wie vielen Ansteckungen es binnen einer Woche je 100 000 Einwohnern gekommen ist.

Das Landesgesundheitsamt meldete für den Kreis Ravensburg am Montag 13 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt derzeit bei 91,1. Ein weiterer Mensch im Landkreis Ravensburg ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.