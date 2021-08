Corona-Inzidenzwert im Kreis Ravensburg fast bei 60

Der aktuelle Corona-Inzidenzwert im Landkreis Ravensburg liegt nach Informationen des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg derzeit bei 58,5. Am Vortag meldete die Behörde den Wert von 44,1. Die aktuellen Zahlen stammen von Dienstag um 17.30 Uhr.

Demnach liegt der landesweite Wert bei 52,7, ist also etwas niedriger als im Landkreis Ravensburg. Im Kreis Ravensburg wurden laut Statistik seit der letzten Meldung am Montagabend 65 neue Corona-Fälle registriert. Am Tag davor war nur von 19 neuen Fällen die Rede.

Inzwischen sind immer mehr junge Menschen von Corona-Infektionen betroffen.