Corona-Inzidenz im Landkreis Ravensburg hat sich mehr als verdoppelt

Die befürchtete Corona-Sommerwelle macht sich langsam auch in der Region Ravensburg bemerkbar. Die Inzidenz steigt und auch an der Oberschwabenklinik sind erste Auswirkungen zu spüren.

Auch Inzidenz deutet auf Sommerwelle hin

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ravensburg hat sich binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Sie betrug am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes 423,9. In der Vorwoche lag der Wert noch bei 209,2. Die Zahl gibt an, zu wie vielen registrierten Ansteckungen es je 100 000 Einwohnern im Landkreis gekommen ist.

In der Oberschwabenklinik werden elf Corona-Patienten stationär behandelt, wie Pressesprecher Winfried Leiprecht am Freitagvormittag sagte. Ein Patient lag auf der Intensivstation in Wangen, der Rest auf Normalstation (6 Patienten in Wangen und vier am St.-Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg).

Doch im Laufe der Woche habe der Wert auch schon höher gelegen: Alleine in Wangen hätten zehn Corona-Patienten auf Normalstation gelegen, so Leiprecht, dessen Zahlen immer nur Momentaufnahmen zeigen. Am Freitag der Vorwoche lag die Gesamtzahl der stationär behandelten Corona-Patienten noch etwas niedriger, bei neun.

„Wir spüren, dass es mehr wird“, sagt Leiprecht. Insbesondere in der Belegschaft gebe es eine leicht ansteigende Tendenz bei den Arbeitsausfällen wegen Covid-Infektionen. Immerhin: Derzeit gibt es keine Zusatzbelastung für das Personal durch eine Vielzahl an langliegenden Covid-Patienten auf der Intensivstation.

Besuchsregeln bleiben weiter erhalten

Für den Besuch von Patienten in den OSK-Häusern gelten immer noch Zugangsbeschränkungen. Besuchszeiten sind auf den Nachmittag beschränkt. Pro Patient ist ein Besucher pro Tag erlaubt, der maximal eine Stunde bleiben darf und FFP2-Maske tragen muss. Außerdem wird ein negativer Corona-Test benötigt. „Wir haben diese Vorsichtsmaßnahmen unverändert aufrecht erhalten“, so Leiprecht. Damit sei die Klinik auch gut beraten, wie die offenbar nahende Sommerwelle zeige.