Corona-Inzidenz im Kreis steigt leicht

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Ravensburg steigt weiter an, bleibt aber auf einem relativ niedrigen Niveau. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand: 19 Uhr) mit. Die Zahlen im Einzelnen: Die Behörde meldete aktuell einen Inzidenzwert von 4,6 (Vortag: 4,2, Dienstag: 2,1). 11 061 Personen waren laut Statistik bisher mit dem Virus infiziert, diese Zahl war auch am Donnerstag praktisch unverändert (+2). Die Zahl der an oder mit Corona verstorbenen Menschen im Kreis Ravensburg liegt weiterhin bei 141 Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Baden-Württemberg lag am Donnerstagabend bei 8,2. Unabhängig davon steigt nach Informationen des Landesgesundheitsamts der Anteil der Infizierten aufgrund der Delta-Variante aber weiter an.